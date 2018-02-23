Опрос предпринимателей: женский взгляд на мужчину-руководителя

Сегодня мужчины и женщины обладают равными возможностями в получении престижного образования и высоких должностей. И в профессиональной сфере между обоими полами гораздо больше общего, чем различий.

Если говорить о разнице, то мужчинам, скорее, свойственно более жесткое иерархическое управление. Они беспристрастны, при принятии решений руководствуются холодным рассудком, любят глобально мыслить, в большей степени, чем женщины, готовы рисковать, что зачастую увеличивает вероятность успеха. Женщины более осторожны и последовательны, часто принимают решение, взвесив все «за» и «против». У нас более развит эмоциональный интеллект и эмпатия. Женский стиль руководства, как правило, отличается демократичностью. Мы чаще готовы слушать и слышать, устанавливать доверительные отношения, эмоциональный контакт с сотрудниками.

В любом случае, нельзя оценивать эффективность руководителя по гендерным признакам. Успешный лидер должен обладать особыми качествами: сильный характер, ответственность, деловое чутье, харизматичность. Все эти свойства присущи как мужчинам, так и женщинам.