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Опрос предпринимателей: женский взгляд на мужчину-руководителя

07:00, 23.02.2018 9 Сюжет: Бизнес-задачник «Реального времени»

Опрос в честь мужского праздника

Опрос предпринимателей: женский взгляд на мужчину-руководителя Фото: elmasmejor.org

Князьки, царьки, барины или вдумчивые и мудрые стратеги? «Реальное время» расспросило женщин-руководителей о том, что они думают о коллегах-мужчинах.

Однажды «Реальное время» задавалось вопросом о том, чем женский стиль управления отличается от мужского. Пришло время задать аналогичный вопрос о коллегах-мужчинах женщинам-руководителям. Читайте опрос, посвященный Дню защитника отечества.

  • Марьям Давлетшина

    Марьям Давлетшина руководитель дирекции банка ВТБ (ПАО) по Татарстану

    Сегодня мужчины и женщины обладают равными возможностями в получении престижного образования и высоких должностей. И в профессиональной сфере между обоими полами гораздо больше общего, чем различий.

    Если говорить о разнице, то мужчинам, скорее, свойственно более жесткое иерархическое управление. Они беспристрастны, при принятии решений руководствуются холодным рассудком, любят глобально мыслить, в большей степени, чем женщины, готовы рисковать, что зачастую увеличивает вероятность успеха. Женщины более осторожны и последовательны, часто принимают решение, взвесив все «за» и «против». У нас более развит эмоциональный интеллект и эмпатия. Женский стиль руководства, как правило, отличается демократичностью. Мы чаще готовы слушать и слышать, устанавливать доверительные отношения, эмоциональный контакт с сотрудниками.

    В любом случае, нельзя оценивать эффективность руководителя по гендерным признакам. Успешный лидер должен обладать особыми качествами: сильный характер, ответственность, деловое чутье, харизматичность. Все эти свойства присущи как мужчинам, так и женщинам.

  • Галина Шарафутдинова

    Галина Шарафутдинова исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и РТ

    Если управление грамотное, то оно не различается на мужское и женское. Единственное отличие — у женщин эмоциональный фон и чувствительность выше, чем у мужчин. Поэтому женщины, возможно, лучше справляются с делами, связанными с управлением персоналом. Если говорить в целом о выполнении показателей, то неважно, кто у руля. Границы сегодня размыты. Женщины сейчас занимают лидерскую позицию и, соответственно, ведут себя таким же образом.

  • Гузель Хисматуллина

    Гузель Хисматуллина основатель компании TeamSoft

    Мужчины дальше видят, быстрее принимают решения и меньше переживают по поводу человеческих отношений. Им важнее быть инициативными, нежели хорошими. А женщинам, напротив, важно быть хорошими. Женщины по природе — тактики, мужчины — стратеги. В условиях изменения тактики более устойчивы, быстрее адаптируются. Мы не умеем так далеко видеть, как мужчины, но они медленно адаптируются. С мужчинами-руководителями мне безумно интересно, они меня вдохновляют.

  • Галина Маштакова

    Галина Маштакова генеральный директор GMC консалтинг

    Мужской стиль управления должен заключаться в жесткости позиций. Это означает, что руководитель-мужчина должен иметь внутренний стержень и целостность личности. Все решения он доводит до конца. Мужчина-руководитель достаточно жесткий, но в то же время и мягкий. Жесткость проявляется только в принятии решения, мягкость — в подаче информации. Еще он быстро действует и быстро принимает решения. Не отказывается от принятого решения, достаточно взвешен. Но в то же время не упирается в стенку, может признавать ошибки. Он однозначно обладает стратегическим видением. Это такой отец для всего коллектива, в котором очень надежно любому сотруднику. Сотрудники понимают, что руководитель обязательно защитит.

    У мужчины-руководителя в начале карьеры проявляется юношеский максимализм, ему хочется быть в глазах окружающих успешным руководителем. Поэтому они используют авторитарный стиль. Женщины, напротив, в начале карьеры ведут себя более мягко. С течением времени мужчины начинают уже по-отечески относиться к коллективу.

  • Анастасия Гизатова

    Анастасия Гизатова руководитель компании «Счастливый дом»

    Я бы не разделяла стили руководства по гендерному признаку. Есть разные руководители как среди сильного, так и среди слабого пола. Встречала много мужчин с выраженной эмоциональностью, которую приписывают дамам. И наоборот, женщин с железной волей и дисциплиной. Мне кажется, что сейчас среди мужчин-руководителей наблюдается переход к демократическому стилю управления, многие отходят от авторитаризма, барства с правом первой ночи. Но это больше связано с процессами в современном обществе, направленными на укрепление роли личности, отход от массовости.

    Взаимодействовать с мужчинами- руководителями очень интересно и комфортно. Зачастую обращаюсь к ним за советом или за помощью, многому учусь. Мужчиной быть сложнее, с самого детства требования к ним выше. Они должны быть умнее, сильнее, дисциплинированнее. И если женщинам можно простить забывчивость, несобранность, сентиментальность и отсутствие ума, то для мужчин отсутствие денег, образования и работы считается недопустимым.

  • Маргарита Паршенкова

    Маргарита Паршенкова директор консалтингового центра «Астера Юрайт»

    Мужчины по природе — завоеватели, поэтому цели у них более глобальные. Женщины — это хранительницы результата. Отсюда вытекает стиль управления и путь развития бизнеса. Если оценивать отношения с подчиненными, то можно отметить: мужчины больше прощают, особенно женщинам. Женщина-руководитель изначально отказывается от части своих женских привилегий и не позволяет другой женщине проявлять слабости, от которых отказалась сама. А мужчины-руководители к этим слабостям относятся лояльно. Радует, что сегодня руководители мужского пола стали более аккуратными в правовых вопросах, закрепляя договоренности на бумаге.

  • Лилия Сабирова

    Лилия Сабирова директор гостиницы «Особняк на Театральной»

    Мне одинаково комфортно взаимодействовать как с мужчинами-руководителями, так и с руководителями-женщинами. Пол неважен, главное, чтобы человек был порядочный и специалист в своей области грамотный. Думаю, женщины в силу своей эмоциональности быстро принимают решения. Это, конечно, плюс, но в чем-то может быть и минусом. А мужчина-руководитель сначала все тщательно взвесит, хорошо подумает, прежде чем идти на какой-то шаг. Женщина как мать больше сопереживает проблемам подчиненных. У мужчин же только одно направление: цель и ее достижение.

  • Наталья Хамидуллина

    Наталья Хамидуллина директор РА «Концепто»

    С мужчинами-руководителями мне было комфортно взаимодействовать, когда я была моложе. Сейчас приходится больше тратить сил на то, чтобы заявить о себе. Раньше можно было стрельнуть глазками, улыбнуться, и все становилось хорошо. С возрастом внешность играет меньшую роль. Поэтому пытаешься найти другие клавиши для управления мужчинами-руководителями. Делаю акцент на опыт.

    Думаю, что какой мужчина в жизни, такой из него и руководитель. В большинстве случаев мне довелось общаться с руководителями противоположного пола, которые ощущают себя хозяевами жизни. Это такие князьки, царьки, считают, что все могут себе позволить.

Алина Губайдуллина
Бизнес
комментарии 9

комментарии

  • Анонимно 23 февр
    "Женщина-руководитель изначально отказывается от части своих женских привилегий и не позволяет другой женщине проявлять слабости, от которых отказалась сама. " похоже на правду
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    Анонимно 23 февр
    Да некоторые мужики точно так же делают
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  • Анонимно 23 февр
    Руководитель мужчина это очень круто!
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  • Анонимно 23 февр
    Ну это издревле так. Да простят меня феминистки))
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  • Анонимно 23 февр
    Никогда не приходилось работать под управление женщины. И даже не представляю, как это бывает. Я не приемлю женщину руководителя.
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    Анонимно 23 февр
    А вы сами то мужчина или женщина? В мире много адекватных женщин начальников. У вас какое то стереотипное мышление...
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    Анонимно 23 февр
    Я - Жё, но мне комфортнее когда мною руководит мужчина. Терпеть не могу когда указывает женщина.
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  • Анонимно 23 февр
    На самом деле без разницы: мужчина или женщина. От личностных характеристик все зависит
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  • Анонимно 24 февр
    Согласен, не важно женщина или мужчина. Это все стереотипы.
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