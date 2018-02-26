Три услуги «МегаФона» для чемпионских продаж в год мундиаля

Фото: Максим Платонов

Казанским компаниям, работающим вблизи туристических маршрутов и объектов чемпионата мира по футболу, «МегаФон» предложил удобное «коробочное» решение для эффективных продаж. Оно включает три самые востребованные бизнес-услуги — «8-800», «Виртуальную АТС» и «МегаФон. Таргет» и дает бонус в виде бесплатной интеграции с CRM и аналитики на полгода.

В период, когда в Казань будут приезжать многочисленные гости, надежная связь с клиентами и эффективные способы их привлечения приобретут особо важное значение. Услуги, базирующиеся на возможностях масштабной скоростной сети «МегаФона», помогут предпринимателям решить эти насущные вопросы, повысить конкурентоспособность и эффективно распределить потребительские потоки.



Так, «МегаФон. Таргет» позволяет отправлять пригласительные и информационные СМС-сообщения гостям города, находящимся в определенных районах, используя уникальный интерфейс настроек по 11 параметрам таргетирования — пол, возраст, интересы, уровень доходов, местонахождение и пр. В период мундиаля это крайне актуально для кафе, ресторанов, пабов, гостиниц, экскурсионных компаний, такси, сувенирных магазинов и т.д. А надежная корпоративная связь и услуга «Виртуальная АТС» (ВАТС) в связке с сервисом «8-800» позволит эффективно обрабатывать звонки потенциальных клиентов. Как это работает: выбираете номер в формате 8-800, отправляете СМС-сообщение по выборке адресатов с нужными параметрами и принимаете звонки при помощи «Виртуальной АТС», не пропуская ни одного обращения, при необходимости переадресовывая звонки на любые номера сотрудников — например, для заказа столиков в ресторанах, где будут организованы прямые трансляции матчей чемпионата мира.

«МегаФон. Таргет» позволяет отправлять пригласительные и информационные СМС-сообщения гостям города, находящимся в определенных районах, используя уникальный интерфейс настроек по 11 параметрам таргетирования. Фото Максима Платонова

«Большое число гостей и международные стандарты мирового футбольного события требуют высочайшего уровня подготовки бизнеса из сферы обслуживания, транспорта, развлечений. За последний год услуги «8-800», ВАТС и «МегаФон. Таргет» показали очень высокую эффективность в привлечении и удержании клиентов, повышении доходов и качества сервиса. Так, рост «МегаФон. Таргет» только в третьем квартале 2017 года составил почти 40%. Наш анализ также показал, что клиенты наиболее часто используют эти услуги именно в связке. Поэтому для «горячей поры» продаж мы собрали их в одну коробку, а специалисты компании помогут даже в составлении текстов сообщений», — говорит Андрей Золотарев, директор компании «МегаФон» в Татарстане.

«Коробочные» предложения от «МегаФона» будут действовать во время чемпионата в трех вариантах. «Эконом» включает номер в формате «8-800», базовый пакет «Виртуальной АТС» для семи сотрудников и 5 000 СМС в рамках сервиса «МегаФон. Таргет». В пакет «Премиум» входят 10 000 СМС, «бронзовый» номер 8-800 и базовый пакет «Виртуальной АТС», дополненный возможностью получать расширенную аналитику звонков. Пакет «МегаВИП» предоставляет номер 8-800 категории «бронза», 25 000 СМС для рассылок по условиям услуги «МегаФон. Таргет», базовый пакет «Виртуальной АТС» с расширенной аналитикой и записью телефонных разговоров.

«Коробочные» предложения от «МегаФона» будут действовать во время чемпионата в трех вариантах. Фото Олега Тихонова

Инфраструктурные возможности «МегаФона» будут использованы и на спортивных объектах чемпионата мира. Оператор выиграл тендер «Национального центра информатизации» на предоставление телекоммуникационной инфраструктуры для оказания услуг мобильной и фиксированной связи оргкомитету FIFA. Надежность и качество работы сервисов были высоко оценены заказчиком в рамках мероприятий Кубка конфедераций, которые прошли в Казани в прошлом году.

За консультацией можно обратиться в офисы обслуживания, расположенные по адресам:

г. Казань, ул. Спартаковская, д. 23,

г. Набережные Челны, ул. Шамиля Усманова, 42а,

г. Альметьевск, ул. Гагарина, 5.

Подробности акции на profit.megafon.ru.