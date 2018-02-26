«Бизнес не может позволить себе повозки с лошадьми в эпоху паровозов»

Артур Баширов («Технократия») рассуждает о трендах, порожденных мобильными технологиями

Пять основных трендов будут в скором времени восприниматься как данность, хотя бизнес еще не очень представляет, что с ними делать. В колонке, написанной для «Реального времени», Артур Баширов, генеральный директор компании «Технократия», описывает реальное применение этих трендов в бизнесе и размышляет, могут ли российские компании за ними угнаться и в чем мы ушли дальше Запада.

Человечество еще никогда не потребляло и не создавало такое количество информации в единицу времени, как сегодня. Каждый день мы видим анонсы новых мобильных средств, которые становятся все меньше, умнее, дешевле. Разработчики предлагают бесконечное количество «умных» часов, «умных» браслетов, колец. Недавно Google и Samsung анонсировали свои проекты «умных» линз со встроенными дисплеем и камерой. Мы становимся свидетелями изменения общества. Если предприниматели намерены не просто наблюдать за этим с попкорном в руках, а готовы принять активное участие в этом процессе и выстроить технологический бизнес, им стоит подумать о следующих пяти важных трендах.

1. Агрегация и использование BIG DATA

Всем известно, что мобильные устройства собирают о нас много информации, но мало кто осознает ее масштаб. Банки, ретейл, телекоммуникационные компании уже начинают активно ею пользоваться. Они анализируют данные, которые получают через мобильные приложения, установленные на телефонах своих клиентов. В ход идет все: модели потребления, доходы, паттерны поведения, психотипы, геопозиции. На основе этой информации компании формулируют персональные предложения своих услуг, продуктов, выстраивают маркетинговую стратегию и оптимизируют бизнес-процессы.

Актуально будет вспомнить недавний нашумевший кейс из США. Среднестатистическая американская семья: отец, мать и дочь. Ходят в один и тот же крупный магазин, покупают одни и те же товары. И вдруг им начинают приходить брошюры с товарами для беременных. Отец в бешенстве дошел до топ-менеджмента магазина, закатил скандал. Оказалось, что в магазине запустили новую систему. Суть ее в том, что по анализу покупательских предпочтений система может предсказать изменения в жизни человека. Так, например, можно предсказать беременность, если женщины начинают интересоваться определенными товарами. И только спустя две недели дочь узнала, что ждет ребенка. Получается, таргет узнал об ее интересном положении раньше ее самой.



«Правильный подход к внедрению и использованию технологий по анализу больших данных способен существенно сокращать издержки на производствах, оптимизировать процессы, предсказывать показатели и события». Фото zdnet.com



Есть и российские примеры. Например, довольно удачный стартап, который анализирует информацию о пользователях сотовых операторов на основе истории их коммуникаций, ближайшего окружения, платежеспособности и многого другого. Результаты такого анализа передаются банкам для скоринга клиентов. Так банки получают дополнительный инструмент по управлению рисками.

Или другой удачный кейс компании Яндекс — Yandex Data Factory. Компания внедрила на металлургическом комбинате свой продукт, основанный на технологиях анализа больших данных и машинного обучения. Система анализирует данные о составе сплавов, параметры исходного сырья, показатели процесса плавки металла и в реальном времени дает оператору рекомендации о количестве ферросплавов и других добавочных материалов, которые необходимо добавлять в процессе изготовления стали. Первые испытания сервиса показали, что удалось на 5% снизить расход материалов, что, в свою очередь, привело к экономии 275 млн рублей в год.

К слову, правильный подход к внедрению и использованию технологий по анализу больших данных и машинного обучения способен существенно сокращать издержки на производствах, оптимизировать процессы, предсказывать показатели и события.

2. Персонализация

Второй тренд вытекает из первого. Большое количество данных позволяет отлично понимать пользователей и клиентов, их желания и намерения в конкретный момент времени и создавать коммерчески выгодные стратегии, коммуникацию с ними.

Компании научились не только персонализировать человека, но и анализировать его психотип и настроение по данным, которые собирают приложения. Основываясь на этой информации, компании подбирают клиенту консультанта или менеджера по продажам, соответствующего его психотипу и текущему настроению, тем самым увеличивая шансы на успешное завершение сделки. В скором времени от лица компании с нами будет общаться высокоразвитый искусственный интеллект. Это будет гораздо приятнее, чем, скажем, контактировать с хамящим кассиром.



Уже сегодня многие службы поддержки (например, в тех же банках) активно внедряют чат-ботов. Они анализируют сотни тысяч диалогов и обращений клиентов в службу поддержки, создают полную иллюзию общения с живым человеком и способны заменить его в решении стандартных запросов или задач от клиента. Все это позволяет банкам существенно сокращать расходы на содержание служб поддержки и увеличивать скорость обработки заявок. А с увеличением таких баз данных и времени, в течение которого чат-бот изучает эти данные, программа становится более «умной» и эффективной.



«Компании подбирают клиенту консультанта или менеджера по продажам, соответствующего его психотипу и текущему настроению, тем самым увеличивая шансы на успешное завершение сделки». Фото plusworld.ru



3. Защита персональных данных

Но любой глобальный тренд порождает контртренд — многие пользователи уже сейчас не желают делиться персональными данными. Так, согласно проведенным в 2017 году опросам, 27% населения готовы делиться персональными данными в обмен на скидки или персонализированный сервис, а 19% — категорически против. Остальные 54% относятся к этому скорее нейтрально.

Поэтому защита персональных данных и решения в этой области станут полем для новых бизнесов и элементами клиентского сервиса. Думаю, совсем скоро мы увидим, как компании при перечислении своих конкурентных преимуществ будут упоминать, что они не собирают персональные данные пользователей и не используют их для коммерческих целей.

4. Blockchain как решение проблемы авторства контента

Несмотря на то, что сейчас много говорится о виртуальных валютах, многие продолжают путать понятия «криптовалюта» и «блокчейн». Блокчейн — это технология и особый подход для хранения любых данных, а криптовалюта — это, по сути, один из продуктов применения самой технологии. Если криптовалюты окончательно не подорвут доверия к этой технологии, то она сыграет огромную роль в становлении нового технологического общества. Огромное количество издержек в экономике связано с проблемой доверия. Блокчейн позволит перестроить процессы, исключив паразитирующих посредников.

За последние несколько лет на рынке появилось довольно много решений, основанных на технологии распределенного реестра в различных областях: смарт-контракты, электронное голосование, торговля, недвижимость, цифровая идентичность, защита авторства и права и многое другое.

«Блокчейн — это технология и особый подход для хранения любых данных». Фото blockchainwiki.ru

Первая в мире сделка на базе блокчейна была проведена британским банком Barclays и израильским стартапом еще в 2016 году. Сделка касалась поставки молочной продукции и была заключена между ирландским молочным производителем и Сейшельской торговой компанией. А всего через год «Альфа-банк» и S7 заявили о совместном проекте в области смарт-контрактов и осуществили свою первую сделку.

Каждый день в Сети мы видим много контента, созданного с помощью мобильных девайсов, например, фотографии, публикации, статьи, и даже не задумываемся о том, кому на самом деле принадлежит этот контент.

Вопрос о защите авторских прав стоит довольно остро, технология распределенного реестра позволяет решить такую задачу. Это доказывают такие стартапы, как Ascribe, Binded, которые позволяют людям закрепить свое право и авторство на фотографии, картины и иные изображения. Или — Proof of Existence, который хранит в распределенном реестре документы пользователей и закрепляет за ними авторство на конкретный момент времени.

5. Биометрия

Распознавание голоса, отпечатков пальцев, сетчатки глаза, особенностей походки, распознавание лиц — малая часть биометрических параметров, которые сегодня способны собирать о человеке носимые девайсы.

Как правило, мобильные устройства собирают биометрические данные для идентификации и управления устройством. Но это не единственный способ применения этих данных. Мобильные девайсы получают огромное количество информации о нашем физическом состоянии, могут анализировать эту информацию, выдавать результаты такого анализа, давать рекомендации или самостоятельно принимать решения о необходимости вызвать медицинскую помощь. В будущем они станут меньше по размеру, но будут исследовать нас лучше. Мы станем свидетелями, как глобально изменится медицина и какую роль в этом сыграют носимые девайсы.

Компании пытаются экспериментировать с персонализацией человека по его биометрическим данным. А вступивший в силу закон о телемедицине может породить целый рынок решений, сервисов и продуктов в этой сфере!

«Распознавание голоса, отпечатков пальцев, сетчатки глаза, особенностей походки, распознавание лиц — малая часть биометрических параметров, которые сегодня способны собирать о человеке носимые девайсы». Фото viwer.ru

Нельзя автоматизировать хаос

Сегодня товаром на глобальном рынке является не продукт или услуга, а сам человек-пользователь и данные о нем. И бизнесу необходимо активно учиться определять и покупать этот самый качественный товар. Для этого нужно начать довольно тесно коммуницировать со своей аудиторией и собирать о ней информацию для дальнейшего использования и монетизации.

Есть как минимум два основных пути — создавать собственную информационную инфраструктуру, состоящую из сервисов, мобильных приложений, девайсов. Или начать взаимодействовать с теми, кто уже умеет собирать, анализировать и агрегировать такую информацию.

Нужно четко понимать, что технологии — не чудо и не панацея. Технологии — это залог успешности компании, но только в том случае, если компания готова к их внедрению. Как активные участники технологического рынка, мы часто наблюдаем картину, когда многие компании стараются внедрить технологии, к которым они не готовы, или вкладывают значительные финансы в продукты, которые им на самом деле не нужны. Особенно это свойственно российским компаниям, которые изо всех сил пытаются идти в ногу со временем. А по факту у них нет даже элементарной регламентации.

Цифровая трансформация требует довольно тщательной подготовки к предстоящим изменениям как внутренних процессов компании, так и сотрудников.

Если ваши бизнес-процессы работают хорошо, то технологии способны сделать их лучше. Но если вы пытаетесь оптимизировать или автоматизировать хаос, вы просто получите еще больший хаос.

«По мобильному банкингу, как ни парадоксально, Россия сегодня на шаг впереди, чем Великобритания или США». Фото thatsmart.ru

Технологическая революция в России так же, как и во всем мире, разворачивается. Но нужно сказать об особенностях. Конечно, есть сферы, в которых мы уступаем Западу и вряд ли когда-то догоним его. Если говорить о сборе данных, то Россия даже рядом не стоит с теми же Штатами. В США мобильные приложения уже внушают людям, что потреблять. Россия никогда эти данные не собирала. Это как играть в блек-джек. Россия лишь надеется на выигрыш, а у США уже есть четкая стратегия этого выигрыша.

Но вот, например, по мобильному банкингу, как ни парадоксально, Россия сегодня на шаг впереди, чем Великобритания или США. В этих странах нет мобильных приложений такого уровня, как «Тинькофф», «Альфа-банк» или даже Сбербанк. Так что все зависит от сферы и глубины.

Конечно, бизнес не может позволить себе повозки с лошадьми в эпоху паровозов и глиняные таблички в эпоху папируса. Не может позволить себе отсутствие понимания процессов цифровой трансформации в эпоху цифровых технологий. Если вы хотите выбиться из лиги хороших в лигу лучших, необходимо изучать технологии и не игнорировать их.