В Крыму ввели режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов в Керченском проливе

Фото: Валерий Скурыдин

В Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, произошедшего в результате аварии с танкерами в Керченском проливе. Соответствующий указ главы республики Сергея Аксенова опубликован на сайте правительства Крыма.

Решение о введении режима ЧС принято на основании протокола заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Крым от 27 декабря 2024 года. Причиной стал разлив нефтепродуктов в акватории Черного моря после крушения двух танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» 15 декабря 2024 года.

В указе говорится о введении режима чрезвычайной ситуации для органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС Республики Крым.

Несколько дней назад в связи с разливом нефтепродуктов в Черном море, вызванным крушением танкеров в Керченском проливе, был введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

Рената Валеева