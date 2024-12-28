Центробанк прогнозирует пик инфляции в России в апреле 2025 года

Фото: Дарья Пинегина

Годовая инфляция в России продолжит расти в начале 2025 года и, по прогнозам Банка России, достигнет пика в апреле. Об этом говорится в резюме обсуждения ключевой ставки на заседании совета директоров ЦБ, прошедшем 20 декабря.

Согласно документу, ожидается, что «годовая инфляция в начале 2025 года продолжит расти и, вероятно, достигнет пика в апреле». При этом регулятор отметил, что текущие темпы роста цен в ближайшие месяцы начнут снижаться, этот процесс будет усиливаться по мере проявления эффекта от ужесточения денежно-кредитной политики.

На заседании 20 декабря ЦБ неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, в то время как рынок ожидал ее повышения до 23%. Регулятор также смягчил сигнал по дальнейшим действиям, заявив, что будет оценивать целесообразность повышения ставки на следующем заседании.

Рената Валеева