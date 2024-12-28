По следам Жени Лукашина: россиянам подарят путешествие в стиле «Иронии судьбы»

Сервис бронирования жилья «Авито Путешествия» предлагает повторить путь Жени Лукашина из знаменитого фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Если у пользователя совпадает адрес прописки с адресом любого из объектов жилья из базы сервиса, то он получает шанс отправиться в бесплатную поездку с проживанием в этом месте.

На данный момент в базе более 400 тысяч квартир, апартаментов и частных домов по всей России, что создает вероятность большого числа совпадений адресов.

«Фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» у большинства россиян прочно связан с новогодним настроением и ощущением приближающегося праздника. Мы решили добавить немного чуда в предновогодние дни и предложить пользователям стать героями собственной истории в духе этого культового фильма, но в отличие от Жени Лукашина без неприятных неожиданностей, поскольку абсолютно все объекты жилья в нашей базе проверены и соответствуют описанию по всем пунктам», — отмечает старший менеджер по маркетингу продукта категории «Путешествия» Галина Собко.

В России лишь 11% улиц носят уникальные названия. По данным Федеральной информационной адресной системы (ФИАС), самые популярные улицы в стране — это Центральная, Молодежная, Школьная, Лесная, Садовая и Советская.