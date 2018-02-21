Казань открывает серию общегородских продовольственных марафонов «Корзина доброты»

X5 Retail Group и фонд продовольствия «Русь» соберут продуктовые наборы нуждающимся пенсионерам

Одна из крупнейших продуктовых розничных компаний в России X5 Retail Group масштабирует благотворительный проект «Корзина доброты» и проведет в магазинах своих торговых сетей общегородские продовольственные марафоны. В этом году они пройдут в пяти городах, и первый из них состоится уже 3 марта в Казани.

Помощь самым нуждающимся



Магазины торговых сетей «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» готовы помочь каждому из нас сделать доброе дело. X5 Retail Group и фонд продовольствия «Русь» организуют продовольственный марафон «Корзина доброты», принять участие в котором может любой желающий.

3 марта с 14 до 18 часов жители Казани могут в любом магазине торговых сетей «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» приобрести и передать волонтерам продовольственную помощь для малообеспеченным пожилым людям Республики Татарстан.

— В Казани акция пройдет в 204 универсамах «Пятерочка», восьми супермаркетах «Перекресток» и трех гипермаркетах «Карусель». Это реальный инструмент помощи тем, кто хочет помочь, но не всегда знает, как это сделать и куда обращаться, — рассказал директор Приволжского дивизиона торговой сети «Пятерочка» Дмитрий Торопов.

В Казани акция пройдет в 204 универсамах «Пятерочка», восьми супермаркетах «Перекресток» и трех гипермаркетах «Карусель»



История совместного благотворительного проекта с фондом продовольствия «Русь» началась еще в 2015 году. Раньше в марафоне принимали участие лишь несколько магазинов в городах, которые заявлялись на его проведение. Только в прошлом году помощь по всей России получили шесть тысяч малоимущих пенсионеров и семей из разных регионов. В этом же году в акции принимает участие бОльшее число магазинов. В течение 2018 года, кроме Казани, общегородские благотворительные акции пройдут в Москве, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске.

Продуктовые наборы разнесут социальные работники

Организаторы акции планируют собрать в Казани не менее двух тысяч продуктовых наборов.

— В первую очередь их получат одинокие пенсионеры, проживающие в сельской местности. Уже определены пять муниципальных образований, скоро будем формировать адресный список помощи. По деревням продуктовые наборы разнесут непосредственно социальные работники. Это наш первый подобный опыт, если пройдет успешно и собранных продуктов будет больше, то, конечно, станем смотреть, кому еще их можно передать, — поясняет заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Юлия Абдреева.

Организаторы акции планируют собрать в Казани не менее двух тысяч продуктовых наборов



В магазинах покупателям не придется ломать голову, что подойдет для продуктовой корзины, а что нет. Волонтеры будут раздавать специальные листовки-шпаргалки, где подробно описано, чем именно можно помочь. Например, в списке значатся такие продукты, как крупы, сахар, подсолнечное масло.

— Продукты выдаются по ведомости, поэтому можете быть уверенными, что продовольственную помощь действительно получат те, кто в ней нуждается. Фасовать продуктовые наборы мы будем 4 марта на складе за городом, — пояснила руководитель фонда продовольствия «Русь» Виктория Крисько.

30% от суммы

Может случиться так, что 3 марта покупатели купят очень много круп, но совсем немного сахара. Не стоит переживать, что из-за этого продуктовые наборы кому-то достанутся неравноценные. К продовольствию, собранному с помощью неравнодушных горожан, X5 Retail Group выделяет сверху еще 30%, то есть каждый третий продуктовый набор будет подарен магазинами торговых сетей «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель».

Партнерский материал