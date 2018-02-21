«Военный комиссариат Татарстана не направляет напрямую в Сирию»

В преддверии 23 февраля военком РТ рассказал о службе призывников и контрактников, ситуации с Казанским военным госпиталем и ЧВК в Сирии

Фото: Олег Тихонов

23 февраля Военный комиссариат РТ отпразднует сразу два крупных юбилея — столетие со дня образования Красной армии и 100 лет со дня создания в Татарстане первого военкомата. В связи с этим военный комиссар Татарстана Сергей Погодин рассказал об истории этого учреждения в РТ, ситуации с призывниками и контрактниками, а также высказался по ряду обсуждаемых вопросов, связанных с военной службой. Так, он рассказал, как будет работать запрет на смартфоны для военнослужащих, и прокомментировал участие граждан РФ в частных военных компаниях в Сирии. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

Татвоенкомат отпразднует два юбилея

— Мы считаем себя бойцами Красной армии. Хоть я именно в Красной армии и не служил, хоть ее и нет сейчас, но все равно — мы считаем себя ее бойцами, — заявил один из сотрудников Военного комиссариата РТ перед началом мероприятия, посвященного Дню защитника Отечества.

Столетие со дня образования Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) еще и совпадает со столетием со дня появления в Татарстане первого военного комиссариата — первое подобное учреждение организовали всего через полтора месяца после создания РККА. В связи с этим военный комиссар РТ Сергей Погодин начал свою речь на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» с довольно обширного экскурса в историю работы военкомата на протяжении последнего столетия.

Так, Погодин рассказал, что в только в июле 1941 года в военкомат ТАССР поступило более 14 тысяч заявлений от добровольцев, желавших встать на защиту Отечества. Всего за годы Великой Отечественной войны военкомат отправил на фронт более 700 тысяч татарстанцев. Еще 50 тысяч оказались в рядах тружеников тыла.

За годы войны и послевоенный период 357 татарстанцам присвоили звание Героя Советского Союза. 52 человека являются полными кавалерами ордена Славы. Сегодня в Татарстане остался только один Герой Советского Союза — ветеран Великой Отечественной войны, старший лейтенант Борис Кузнецов.

За 2017 год военкомат РТ отправил более семи тысяч призывников на срочную службу



С призывом все спокойно

За 2017 год военкомат РТ отправил более семи тысяч призывников на срочную службу. По сравнению с предыдущим годом эта цифра снизилась чуть менее чем на тысячу человек, что стало следствием общего сокращения численности призывников на чуть менее чем 20 тысяч человек.

Свыше 25% призывников, по словам Погодина, имеют высшее образование, 56% — среднее профессиональное. Свыше тысячи призывников имеют военно-учетную специальность. Погодин подчеркнул, что Минобороны РФ неоднократно признавало Военный комиссариат Татарстана лидером по организации подготовки граждан к военной службе и организации призыва.

Две тысячи призывников ежегодно направляются в подшефные Татарстану части — таких насчитывается 46 в разных регионах России. Представители властей РТ, в частности уполномоченного по правам человека в республике, регулярно посещают такие части. Кроме того, с 2017 года во время таких визитов проводятся дни национальной татарской кухни.

«У призывников из Татарстана все нормально, все проблемы, которые возникают на первых порах, все решаем. Проблемы буквально единичного плана», — прокомментировал Погодин то, как проходит срочная служба у жителей РТ.

При этом планы на весенний призыв 2018 года, по словам Погодина, сейчас еще не готовы. Вопросы призыва Погодин пообещал более подробно обсудить 1 апреля, в день начала весеннего призыва.

Зарплата контрактников начинается от 19 тысяч рублей, но предусматривает около десяти видов надбавок — за воинскую должность и воинское звание, выслугу лет, уровень физической подготовки



На контракт идут за жильем

По контракту служить ежегодно отправляются от 800 до тысячи татарстанцев, рассказал начальник пункта отбора на службу по контракту Виталий Елагин. Как правило, контрактники начинают службу на должностях младшего командного состава либо специалистами по работе со сложной военной техникой.

Зарплата контрактников начинается от 19 тысяч рублей, но предусматривает около десяти видов надбавок — за воинскую должность и воинское звание, выслугу лет, уровень физической подготовки. По оценке Погодина, в итоге довольствие военнослужащего может достигать 40 тысяч, а в случае прохождения службы в дальних регионах — до 60 тысяч рублей.

Среди преимуществ контрактной службы Елагин назвал многочисленные социальные льготы для военного и его семьи, но признал, что основной мотивирующий фактор — это предоставление служебного, а затем и постоянного жилья.

Военнослужащие срочной службы там не участвуют, а военнослужащие по контракту проходят специальную подготовку и направляются уже от той воинской части, где служат



Сирийский вопрос

Погодин в своем выступлении упомянул, что трое выходцев из Казани за выполнение военных задач в Сирии были удостоены высоких наград. Речь о начальнике Генштаба ВС РФ Герасимове, командующем войсками ЦВО Александре Лапине и капитане Марате Ахметшине — последний получил звание Героя России посмертно.

При этом Погодин заявил, что ему неизвестно, сколько татарстанцев проходят и проходили военную службу в Сирии.

— Военный комиссариат республики не направляет напрямую в Сирию. Все граждане проходят специальную подготовку в воинских частях. Мы располагаем сведениями только по факту, что наши земляки награждены высокими государственными наградами. Военнослужащие срочной службы там не участвуют, а военнослужащие по контракту проходят специальную подготовку и направляются уже от той воинской части, где служат, — заявил военный комиссар республики.

Однако Погодин высказался по другому важному в контексте операции в Сирии вопросу — службе в частных военных компаниях (ЧВК). СМИ неоднократно сообщали о деятельности таких организаций в Сирии, при этом официально о них ничего не сообщается. Одной из наиболее известных является ЧВК «Вагнер». Сообщалось, что в ней служат и выходцы из Татарстана: к примеру, в октябре 2017 года группа Conflict Intelligence Team (CIT) заявила о гибели в Сирии казанца Азата Нуруллина, который якобы заключил контракт с этой ЧВК.

— Это личное дело каждого человека, — после паузы произнес Погодин. Эту фразу он с нажимом повторил и после напоминания о том, что деятельность ЧВК в России не регламентирована с точки зрения закона. Вместе с тем в уголовном кодексе РФ есть статья 359 «Наемничество», под нее может подпадать и деятельность в рамках ЧВК.

У нас, у военных, все проще: придет приказ, будем выполнять. Ведь что такое смартфон? Там вся информация, оттуда ее можно взять. А иногда человек находится на таких объектах, где нельзя ими пользоваться. Об этом и речь. То есть ограничение будет только при осуществлении службы на закрытых военных объектах



О смартфонах и Казанском военном госпитале

Погодин также прокомментировал несколько обсуждаемых сейчас вопросов, связанных с военной службой, — к примеру, информацию о том, что российским военным с 1 марта могут запретить пользоваться смартфонами.

— У нас, у военных, все проще: придет приказ, будем выполнять. Ведь что такое смартфон? Там вся информация, оттуда ее можно взять. А иногда человек находится на таких объектах, где нельзя ими пользоваться. Об этом и речь. То есть ограничение будет только при осуществлении службы на закрытых военных объектах, — заявил военный комиссар РТ.

Журналисты также вспомнили о ситуации вокруг Казанского госпиталя, одного из старейших военно-лечебных учреждений России. В 2012 году Министерство обороны РФ приняло решение закрыть его. В этом месяце ветераны боевых действий из Татарстана обратились к депутату Государственной думы Ольге Павловой с просьбой оказать поддержку в вопросе восстановления военного госпиталя. Они отметили, что многим приходится ездить для прохождения реабилитации в другие регионы.

«Вопрос решается положительно», — безапелляционно заявил Погодин. Каких-либо конкретных мер по восстановлению госпиталя или сроков решения этого вопроса он не озвучил.