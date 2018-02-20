Долгострой на Волгоградской: жильцы обещают лечь костьми, чтобы не получить парковку под окнами

Казанцы не согласились на организацию стоянки вместо деревьев и пешеходной дорожки

Представитель собственника земельного участка хотел через публичные слушания договориться о местах для парковки около потенциальной гостиницы на Волгоградской, 7/1, но жители соседних домов не согласились на вырубку полувековых лип. Да и к самому объекту недвижимости возникли вопросы. «Реальное время» выслушало доводы сторон.

Четвертый собственник

В понедельник на публичных слушаниях в управлении архитектуры и градостроительства Казани обсуждали судьбу здания на Волгоградской, 7/1. Построенное еще в 2010 году, оно так до сих пор стоит огороженное забором, за эти годы к управлению объектом пришел уже четвертый собственник. На публичные слушания он вынес вопрос размещения потенциальной парковки и гостиницы в этом здании. Жители ближайших домов, которых собралось около 20 человек, не хотели соглашаться с такой идеей.

— Мы видим этот объект как гостиницу и готовы ввести ее в эксплуатацию. Мы не хотим никаких неудобств, естественно, хотим довести все до конца, поэтому предлагаем как разместится парковка. Все нормы по парковочным местам соблюдены. У нас здесь три земельных участка, на которых находится объект недвижимости, и где мы разместим парковочные места. По нормативу требуется 25 мест для машин на такой гостиничный объект. У нас даже есть запас в 10%, по проекту мы заложили 33 места, — начал представитель собственника земельного участка, главный инженер ООО «Нью Сити Инжиниринг» Руслан Хайруллин.

Девятиэтажное здание находится в окружении четырех жилых домов. По градостроительному плану это зона многоэтажной жилой застройки в 3 — 10 этажей. При этом в качестве условно разрешенного вида использования могут рассматриваться гостиницы, только это надо согласовать.

— Как можно в жилой зоне это согласовать? Получается, что около наших деревьев будет стоянка. Здесь наши липы, которые отделяют нас от дороги, пешеходная дорожка, а вы нам под окнами устраиваете стоянку. Бабушки и дедушки должны нюхать выхлопные газы? — недоумевает жительница одного из домов Нина Крючкова.

Жители ближайших домов не хотели соглашаться с размещением в здании гостиницы и парковки рядом с ней



Минимальные санитарные разрывы

Противники стоянки и гостиницы стали говорить, что все подъездные пути и места для машин затрагивают их придомовую территорию, но представитель компании сообщил, что обсуждаемая площадь уже полностью принадлежит ООО «Нью Сити Инжиниринг». К слову, под недвижимость отводится 770 квадратных метров, под благоустройство (под которым в основном понимаются парковочные места) — 1 450 квадратных метров. Здание гостиницы на 108 номеров будет окружать асфальтированная площадка, по которой машины смогут двигаться, автостоянка на 33 машины и зеленая зона. По представлениям ООО «Нью Сити Инжиниринг» жителям ближайших домов, действительно, придется расстаться с некоторыми привычными частями двора, как например, деревья, пешеходные дорожки, но никаким санитарным требованиям это не грозит.

— Мы благоустроим зеленую зону, засадим деревьями, это будут 4-5 метров, сама парковка займет в ширину примерно 10 метров. Так что необходимый санитарный разрыв в 5 метров в виде зеленой зоны у нас есть, — посчитал Руслан Хайруллин.

Один из жителей ближайших домов Николай Буреев даже заранее записался с выступлением в слушаниях и подготовил информацию на 15 страницах. Хотя к вопросу публичных слушаний она не относилась напрямую, заместитель главного архитектора Казани Тимур Кадыров пытался останавливать пенсионера, но соседи по микрорайону заявили, что им это важно услышать. Николай Буреев напомнил, что сначала участком владело ООО «Лира и Компания», которое сейчас уже ликвидировано, затем «Актаир-1» — у него в собственности объект пробыл всего 2 недели. Затем на смену пришел «Строй Регион», сейчас жители озабочены действиями уже четвертого собственника, который владеет объектом с 2014 года.

Тимуру Кадырову пришлось выслушать пенсионера, подготовившего информацию на 15 страницах. Фото Максима Платонова



«Что за нормы по пожарному проезду?»

Изначально здание и прилегающая территория готовились под кафе, что, как оказалось, жителей ближайших домов даже устраивало. «В проекте были фонтаны, клумбы, дорожки — благоустройство», — вспомнил Николай Буреев. Перспектива иметь три десятка машин в непосредственной близости от окон никого не радовала. В 2009 году шли разговоры о том, чтобы разместить в этом здании бизнес-центр, но собственник снова поменялся. Возвращаясь к сегодняшнему дню, жители вспомнили о пожарных проездах. У горожан были данные, что расстояние должно быть не меньше 8—10 метров, представитель собственника земельного участка утверждал, что заложенные 6,5 метра вокруг здания более чем достаточно. А если понадобится тушить жилые дома, то можно воспользоваться территорией гостиницы. Начались снова вопросы, откуда в принципе появился этот дом, по его строительству не было публичных слушаний.

— Необходимо учитывать мнение граждан, которые против стоянки и гостиницы. Нужно приобщить все документы к протоколу, пусть они и не относятся к вопросу публичных слушаний. Если их не будет, я знаю, у кого спросить, — выступил с защитой горожан депутат Казанской городской думы Алексей Серов.

Представителю собственника участка приходилось только оправдываться, что строительство начинали не они и документы на том этапе готовили тоже другие собственники. Сейчас же разрешение на строительство есть, правда, пока оно отозвано, а проектная документация перерабатывается под гостиницу.

Необходимо учитывать мнение граждан, которые против стоянки и гостиницы, считает Алексей Серов. Фото Максима Платонова



— Я костьми лягу, но не позволю сделать здесь стоянку, — начались совсем уж экстремальные восклицания.

Жители даже предложили вариант, который мог бы устроить всех, — выкупить места для машин в зеленой зоне через дорогу напротив, а это «только наша территория», отозвались противники гостиницы и стоянки.

В итоге, к протоколу слушаний было прикреплено несогласие по парковочным местам, требование сохранить озеленение, комментарий по земле и разрешительной документации. По итогам публичных слушаний будет опубликовано заключение.