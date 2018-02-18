«Еще не начал толком жить, а уже появились «звоночки» — книги бизнеса о среднем возрасте

Традиционный опрос предпринимателей интернет-газетой «Реальное время» в попытке собрать идеальную «Библиотеку предпринимателя»

Как восточная мудрость помогает в переговорах, что бизнесмены думают о кризисе среднего возраста и в какой книге описан 10-часовой рецепт приготовления супа? Предприниматели рассказали «Реальному времени» о книгах, которые читают.

Зуфар Исмагилов, директор «Йолдыз»:

— Я прочел книгу «Я так и знал: теория ограничения для розничной торговли» Элияху Голдратта. Пользы она мне не принесла. Автор пишет о розничной торговле и о том, как в ней работать со складскими запасами. Сейчас многие писатели дают деловые советы и пишут учебные книги по бизнесу в художественном стиле. Книга «Я так и знал» может быть интересна только как познавательная литература. Я прочел ее для общего развития. Из последнего прочел книги Александра Звягинцева «Нюрнбергский процесс. Без грифа «Совершенно секретно» и «Куда смотрит прокурор».

Без книг не могу жить, многое перечитываю, я постоянный посетитель книжных магазинов. Понравился роман Гэри Дженнингса «Ацтек», в котором автор рассказывает о жизни индейцев до испанских колонизаторов. Впечатлила книга Анри Шарьера «Мотылек», это старое издание о французском жулике, который сбежал с каторги. Люблю перечитывать кулинарные книги, например, «Большой кулинарный словарь» Александра Дюма. В нем описан 8-10-часовой процесс приготовления супов.

Артур Уразманов, генеральный директор клиник «Звезда»:

— Дважды перечитал «Капитал» Карла Маркса. Дважды — чтобы полностью понять. Считаю, что он правильно описал рыночные процессы, которые сейчас происходят. Ежедневно заглядываю в сборник с восточными мудростями. Когда возникает неоднозначная ситуация, в такой книге ищу применимый к действительности афоризм. Это помогает абстрагироваться и перевести неудачный разговор в спокойное русло.

У меня много таких книг, но настольная только одна. В ней много закладок. Иногда я сразу открываю ее на закладке и читаю собеседнику афоризм вместо назиданий. Говорю: «Вот теперь ты понял, о чем мы сейчас с тобой разговариваем». И если в глазах человека не вижу понимания, то прошу пойти подумать.

Эдуард Замалеев, руководитель представительства туроператора «Русский экспресс» в Казани:

— Из художественной литературы прочитал Бориса Акунина «Не прощаюсь». Мне нравятся его исторические зарисовки, с его книгами отдыхаю от всех дел. Прочел всю серию книг о его главном герое Эрасте Фандорине.

Олег Парошин, генеральный директор «Амджен» в России и СНГ:

— Из прочитанных недавно книг могу назвать «Секс, деньги, счастье и смерть» Манфреда Кетса де Вриса, основателя Международного общества психоаналитических исследований организаций. С этим произведением я встречался дважды. В первый раз, когда учился у Манфреда, сначала почитал ее на английском, дошел до середины, осознал, что не понял, списал все на языковой барьер. Затем нашел книгу в переводе на русский и уже дочитал до конца.

Это произведение о кризисе среднего возраста. Она из тех книг, которые нужно читать в определенный момент. Видимо, раньше не стоит ― не проходит она насквозь, обтекает. А вот в правильное время и в нужном состоянии позволяет найти направления для поиска ответов на важные вопросы.

Когда ты состоялся профессионально, то годам к 4550 вдруг осознаешь, что твоя жизнь напоминает белочку в колесе, и вдруг приходит какой-то сигнал из организма, который дает понять, что все: абсолютное или безусловное здоровье закончилось, и теперь нужно за ним присматривать. Понимаешь, что ты еще не начал толком жить, а уже появились «звоночки», как в театре, возвещающие о том, что скоро начнется представление, и, возможно, это будет не то чтобы очень веселая комедия. В этот момент происходит резкая переоценка ценностей.

Мы знаем, что когда-то появились на свет и когда-нибудь умрем. Вопрос в том, как наилучшим образом использовать отпущенное время. Всем, кому интересно поразмышлять вместе с автором на эту тему, очень рекомендую почитать книгу.

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