«Незаменимых людей у нас нет, в декрет может уйти каждая»

Предпринимательница рассуждает о единственно возможной тактике ведения бизнеса в женском коллективе

Есть такая категория работников — девушки декретного возраста. Мало кто из работодателей признается, какое раздражение испытывает, услышав от сотрудницы радостную новость о ее беременности. Генеральный директор агентства PR Partner Инна Алексеева без утайки в колонке «Реального времени» перечисляет хлопоты, которые связаны с декретами подчиненных, и рассказывает, где можно подстелить соломку, чтобы радостные события не омрачали настроение ни работодателю, ни работнику, ни клиенту.

Минус два человека в год

В нашей компании со штатом около 40 человек две девушки ежегодно выпадают из рабочего процесса. По банальной причине — декретный отпуск. В женском коллективе со средним возрастом 25—35 лет беременность — не редкость, это обычное событие. И, по правилам женской солидарности, я только «за». Но как собственник бизнеса, заинтересованный в увеличении прибыли и стабильности штата, не могу говорить так однозначно, потому что декретные отпуска прибавляют хлопот.

Риск потери клиента, пожалуй, главная из проблем. Выстраивание отношений между менеджером проекта и клиентом — тонкая материя. К каждому заказчику нужен индивидуальный подход: максимальное доверие, удобный режим общения и эмоциональный контакт. И внезапный, с точки зрения клиента, уход менеджера в декрет влечет за собой риск расторжения договора. По нашей статистике, приблизительно в 30% случаев клиенты не согласны на смену сотрудника на проекте, даже готовы уйти в другое агентство. Мы стараемся заблаговременно подключить к нему нового человека, максимально подходящего по стилю работы и общения к клиенту.

Когда сотрудница уходит в декрет, работодатель должен найти ей замену на время отпуска. По трудовому законодательству — это временная вакансия, и далеко не каждый кандидат готов рассматривать такое предложение.

Тем более что срок этот весьма условный: кто-то остается в отпуске по уходу за ребенком на все три года, кто-то выходит раньше. Кому приятно находиться в таком подвешенном состоянии? Кстати, у нас даже были случаи, когда сотрудники после одного декретного отпуска остаются еще на один, и даже на третий.

Даже если вы смогли найти хорошую замену на декретную позицию, новый человек рассчитывает все же перейти на постоянную ставку в будущем. А если новоиспеченную маму затягивает материнство так, что декретный отпуск растягивается больше, чем на три года, и она не собирается возвращаться, но хочет сохранить за собой рабочее место «чтобы было», замещающий ее сотрудник все это время находится в состоянии напряженного ожидания — быть в резерве штата не очень приятно и может демотивировать. А если учесть, что после 1,5 лет отпуска по уходу за ребенком компенсация составляет всего 50 рублей, то такое «высиживание стажа» не на пользу никому.

Когда девушки уходят в декрет, они, помимо домашних дел, иногда ведут других клиентов на фрилансе. С одной стороны, это возможность для них не терять навыки, с другой — не совсем справедливо по отношению к работодателю



Еще одна неприятная сторона декрета — снижение уровня квалификации сотрудницы. В разных сферах по-разному, но в пиаре невероятно высокий темп: одни издания сменяют другие, сейчас одни темы и блогеры в тренде, завтра — совсем другие. Не каждая мама в декретном отпуске следит за новинками, тенденциями. По окончании декрета мы получаем специалиста, которого снова нужно обучать. Хорошо, если во время отпуска он «держал руку на пульсе» или хотя бы изредка интересовался актуальными темами и проектами. Но это не всегда так.

В PR Partner не принято вести проекты заказчиков, пришедших не через агентство. Я, как работодатель, предоставляю команде полностью оснащенные рабочие места, доступ к информационным ресурсам, инструментам, а также возможности профессионального роста и несу определенные расходы в связи с этим. Поэтому вправе требовать от сотрудников соблюдения данного правила.

Когда же девушки уходят в декрет, они, помимо домашних дел, иногда ведут других клиентов на фрилансе. С одной стороны, это возможность для них не терять навыки, с другой — не совсем справедливо по отношению к работодателю, который сохраняет за ушедшей девушкой рабочее место и выплачивает компенсацию, при этом не может нанять нового специалиста. Кстати, такие фрилансеры потом попросту не возвращаются на работу, протянув в декрете шесть-девять лет и формально оставаясь в штате. Клиенты также не понимают, почему у такого сотрудника как рабочее место указан PR Partner, а он при этом ведет свои проекты и выкладывает в Facebook расценки на индивидуальные услуги.

У нас есть определенные стандарты работы, внутренние правила, требования к качеству и пр., и каждого нового человека в агентстве необходимо обучать, даже если он пришел на позицию далеко не ассистентскую. Хотя у нас есть специальное руководство «Книга Новичка», временные затраты других специалистов на введение в курс дел неизбежны. Как правило, на адаптацию новичка уходит около двух недель. Если же девушка спустя три-шесть месяцев собирается уходить в декрет, это время оказывается потраченным впустую. По закону, работодатель не имеет права спрашивать о планах, хотя и брать человека на полгода, когда он только проходит адаптацию, не очень интересно с точки зрения бизнеса.

Что делать? Выдохнуть и работать дальше

Подсчитать в денежном эквиваленте связанные с декретами издержки сложно. Но это как минимум один-два полных рабочих дня бухгалтера на расчеты и оформление по ТЗ и немаленькая сумма выплат, которая выводится из оборота, пока ФСС не вернет деньги на счет работодателя. Надо сказать, соцстрах не спешит с возвратом: так, на настоящий момент нам до сих пор не вернули деньги за шесть человек, это почти 2 млн руб. Похоже, они просто тянут время, тогда как мы платим беременным вовремя.



Беременность — это особый случай, когда женщина не в состоянии полноценно работать как минимум полгода, и не у каждой есть поддержка семьи или мужа



К счастью, есть радужные перспективы — сейчас реорганизуется система социального страхования, в результате которой в обозримом будущем (а в некоторых регионах уже сейчас) фонд будет перечислять все выплаты по больничным и декретные напрямую.

Конечно, трудовое законодательство в большей степени на стороне работников. Но беременность — это особый случай, когда женщина не в состоянии полноценно работать как минимум полгода, и не у каждой есть поддержка семьи или мужа. Если ужесточать законодательство для работников, возможно, это не лучшим способом скажется на рождаемости. Государство тратит немалые средства на поддержку демографического уровня, и принимать поправки к действующим нормам в отношении декретных сотрудников нелогично.

Я для себя приняла решение относиться к этой ситуации философски. Каждый сам решает, когда ему рожать детей, а когда с головой погрузиться в карьеру.

Что остается работодателям? Не создавать культа «незаменимых», а обучать новых перспективных ребят с прицелом на будущее.

В любой команде есть сильные специалисты, но они не могут работать в компании вечно. Поэтому важно готовить им «смену». Для этого в нашем агентстве есть своего рода наставничество.

Во-первых, специалист может взять себе ассистента и с самых азов научить его всему, что знает сам. Так, у нас нормальная практика, когда за три-четыре года человек выстраивает карьеру с самой младшей позиции до ведущего менеджера и даже руководителя отдела. Во-вторых, у нас есть внутренние тренинги и даже специальный образовательный бюджет, который сотрудники используют на повышение квалификации.

Кроме того, у нас не принято работать в одиночку. С первых дней работы в PR Partner мы учим делегировать задачи, делить обязанности с коллегами и максимально прозрачно вести проект, начиная от переписки с клиентами, заканчивая картой проекта и регулярными отчетами, чтобы другой сотрудник мог легко подключиться в любой момент на случай отпуска или больничного основного менеджера. В случае же с декретом на передачу дел есть месяц-два, которых точно хватит на максимальное погружение в проект заменяющего специалиста.