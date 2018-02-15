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«Это Рустам Нургалиевич расскажет, у него столько практик в Татарстане…»

19:35, 15.02.2018
«Это Рустам Нургалиевич расскажет, у него столько практик в Татарстане…» Фото: president.tatarstan.ru

Обсудить промежуточные итоги федеральной программы по развитию моногородов сегодня в рамках «Российского инвестиционного форума» собрались главы субъектов и городов России. Глава Удмуртии Александр Бречалов использовал эту возможность, чтобы попросить денег на здравоохранение, а губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, чтобы похвастаться новым крупным совместным проектом с КАМАЗом. Подробности — в материале «Реального времени».

«Это Рустам Нургалиевич расскажет»

В рамках инвестиционного форума в Сочи одной из тем для обсуждения стала программа «Комплексное развитие моногородов», рассчитанная до 2020 года. Сессию «Моногорода: проектируем будущее» открывал ведущий телеканала «РБК» Кирилл Токарев, который первым делом представил заместителя председателя ВЭБа, руководителя программы «Комплексное развитие моногородов» Ирину Макиеву. Макиева рассказала, что за последние несколько лет в российских моногородах было создано 244 тысяч новых рабочих мест — примерно поровну постоянных и временных, в 285 моногородах отремонтированы центральные улицы, которые выбирали сами жители, 170 моногородов были благоустроены, а в 266 приведен в порядок внешний вид поликлиник.

После этого опытом руководства моногородами делились мэры. Первым о нем рассказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, который в свое время занимал пост мэра Череповца. По его словам, в городе удалось диверсифицировать производство и снизить социальное напряжение, да так, что сейчас он готов покинуть список моногородов. В силу ограниченности хронометража Кувшинников не успел поделиться информацией о том, как они внедряют у себя в регионе «новые практики». А они, судя по всему, у губернатора ассоциируются с Татарстаном, поскольку на соответствующий вопрос модератора он радушно предложил рассказать об этом президенту республики.

«Это Рустам Нургалиевич расскажет, у него в Татарстане столько практик», — улыбаясь обратился он к сидевшему в первом ряду Минниханову, показав ладонью, что практик этих в республике хватает «с головой». Президент Татарстана за словом в карман не полез и не менее радушно спросил у коллеги, где лучше: на должности губернатора области или руководителя моногорода? И услышал, что «везде тяжело». Правда, немного порассуждав, Кувшинников ответил Минниханову уже по-другому — сложнее губернатору, который, будучи мэром, «прошел через Череповец».

У губернатора Вологодской области«новые практики» ассоциируются с Татарстаном

На форум за помощью

Приволжский федеральный округ на обсуждении представляли Татарстан (правда, Рустам Минниханов так и не выступил), Башкортостан, Удмуртия и Ульяновская область. Главу Башкортостана Рустэма Хамитова Ирина Макиева попросила поделиться опытом, как к продвинутым мэрам моногородов подтянуть руководителей других образований.

Как выяснилось, программой моногородов глава республики более чем доволен. Хотя до ее внедрения у него были большие сомнения по поводу эффективности предлагаемых мер.

— Нам программа моногородов в Республике Башкортостан очень нравится. И мы сегодня активно работаем и хотим сказать, что основные принципы работы с моногородами мы пытаемся распространить на все наши муниципалитеты. Мы приняли республиканскую программу развития моногородов, которая помогает федеральному проекту, — отметил Хамитов.

Приволжский федеральный округ на обсуждении представляли Татарстан, Башкортостан, Удмуртия и Ульяновская область

Но в республике, помимо развивающихся моногородов, есть и гораздо менее успешные.

— Мы недавно приняли решение, что будем создавать центр развития территорий. И он будет действовать в соответствии со схемой работы с моногородами. То есть эту практику мы переносим на все наши муниципалитеты, — рассказал глава Башкортостана.

Глава Удмуртской республики Александр Бречалов использовал площадку для обозначения насущных проблем в регионе. В частности, он попросил Ирину Макиеву поддержать регион по части детской медицины. Как выяснилось впоследствии, просьба была услышана.

— У нас много проблем в республике, и их, конечно, одномоментно решить очень сложно. И одна из них заключается в серьезном износе оборудования — просто катастрофическом. Больше 90 процентов диагностического оборудования у нас изношено. Мы сейчас находим разные возможности для решения этой проблемы. Только что я видел указ президента о материально-техническом обеспечении детских поликлиник. Но я считаю, что на моногородах здесь нужно сделать как минимум отдельный акцент, — обратился Бречалов к Макиевой.

Кроме того, он похвалил своих соседей и заметил, что с Башкирией, Татарстаном и Пермским краем у Удмуртии «идет конкуренция за человека, за специалиста».

Ирина Макиева подробно отмечала все озвученные просьбы и проблемы и на выходе представила план дальнейших действий

«Деньги на моногорода есть»

Губернатору Ульяновской области Сергею Морозову досталась тема корпоративного волонтерства. Правда, перед тем, как к ней перейти, он поддержал «Сашу», то есть Александра Бречалова. Попутно глава области рассказал о подписании в рамках форума соглашения с КАМАЗом о создании крупного индустриального парка — сразу после которого к нему обратился крупный инвестор, готовый вложить миллионы долларов в этот проект и в свой бизнес на территории парка. После этого дошла очередь до волонтеров: Морозов предложил создавать в моногородах креативные пространства для молодежи, поскольку, по его мнению, имеет место «недорабатывание в создании самой среды».

— Если по программе моногородов, Ирин, мы с вами сможем создать такой проект, связанный с молодежью, то, уверяю вас, мы добьемся тех положительных результатов, о которых мечтаем, — обратился к Макиевой Морозов.

О том, что деньги на развитие моногородов есть, дал понять генеральный директор АНО «Фонд развития моногородов» Илья Кривогов. За последние 3 года государство выделило организации 18 млрд рублей, 12 млрд из которых были переведены в регионы. Это уже позволило привлечь 40 млрд рублей инвестиций. Повторив еще раз, что «деньги есть», Кривогов рассказал, что государство выделило фонду еще 14 млрд рублей, и фонд теперь формирует пул проектов на этот год.

Как оказалось, Ирина Макиева все это время подробно отмечала все озвученные просьбы и проблемы и на выходе представила план дальнейших действий, включающий в себя как работу с Минздравом по просьбе Бречалова, так и «акценты на молодежь», развитие профессиональных компетенций глав моногородов и устройство общественных пространств.

Мария Горожанинова, фото president.tatarstan.ru
ЭкономикаИнвестицииФинансы
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