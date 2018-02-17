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Опрос предпринимателей: стоит ли поддерживать конкурентов

07:00, 17.02.2018 16 Сюжет: Бизнес-задачник «Реального времени»

Бизнесмены о поддержке конкурентов

Опрос предпринимателей: стоит ли поддерживать конкурентов Фото: matrony.ru

Конкурентные войны иногда потрясают своей жестокостью. А есть ли место доброму и участливому отношению среди конкурентов? «Реальное время» задало такой вопрос своим экспертам, и они, хотя в большей степени удивлялись ему, признавали, что всегда готовы протянуть руку помощи.

Во время Олимпиады в Южной Корее многие иностранные спортсмены оказали поддержку российской сборной. По слухам, на церемонии открытия во время прохода наших спортсменов американский болельщик даже развернул российский триколор. Были ли в вашей практике случаи, когда вы оказывали поддержку своим конкурентам — словом или делом? В какой ситуации, по вашему мнению, это возможно?

Если вы хотите предложить свою бизнес-задачу, пишите на info@realnoevremya.ru с пометкой «Опрос».

  • Азат Ислаев

    Азат Ислаев директор «Гурмэ групп»

    В цивилизованном бизнесе нужно относиться к конкурентам уважительно. Да и неважно, о какой сфере общественных отношений идет речь: науке, спорте, бизнесе. Если бы наших конкурентов так же дискредитировали, как нашу спортивную сборную, мы бы тоже их поддержали. В первую очередь важны отношения между людьми.

  • Александр Фукс

    Александр Фукс директор интернет-провайдера «Фатум»

    Важно прояснить, что понимать под конкурентами: они бывают разные. Если борьба честная и ведется цивилизованными методами, то с такими конкурентами нужно не ссориться, а дружить, участвовать в совместных проектах. Я готов помочь конкуренту, попавшему в беду. Но, конечно, родственники и друзья в приоритете.

  • Фирая Сергеева

    Фирая Сергеева директор «Алексеевской фабрики художественного ткачества»

    У меня таких ситуаций не было, хотя отношения с конкурентами здоровые, если они что-то делают лучше нас, я не могу это не признавать. Да и круг наш очень узкий — в России только три ткацких фабрики, поэтому с конкурентами мы встречаемся на выставках, иногда помогаем им с транспортом. Меня не удивляет, когда такая поддержка оказывается, а в Америке живут такие же простые люди, как и мы. Если высокопоставленные чиновники что-то между собой делят, то граждан это не должно задевать.

  • Рустем Гарифов

    Рустем Гарифов генеральный директор ООО «Уютный офис»

    Оказать поддержку конкуренту, я думаю, можно, хотя я не сталкивался с такими случаями. Но все зависит от обстоятельств. Например, помогу, если конкурент — хороший человек, если он обратился ко мне и ему действительно нужна моя поддержка. Если я посчитаю ситуацию важной, принципиальной и она вызовет отклик во мне.

  • Дмитрий Кислицын

    Дмитрий Кислицын директор компании «Декор»

    Таких случаев в моей практике не было, но думаю, что поддержка от конкурентов возможна, например, когда работы на рынке так много, что компания с ней не справляется и часть отдает партнерам. Знаю, что такие примеры были во время Универсиады и Олимпиады.

  • Лариса Бикмуллина

    Лариса Бикмуллина генеральный директор «Центр ИТО» ООК «Байтик» (детские лагеря)

    Я могу говорить только о сфере образования, а в ней нет конкурентов. Все предприниматели, которые работают с детьми, друг друга поддерживают, учатся и развиваются совместно. Например, сейчас у нас проходит всероссийский семинар для организаторов детского отдыха. В нем участвуют педагоги из 11 регионов. Мы не воспринимаем их как конкурентов, считаем своими партнерами.

  • Павел Урайский

    Павел Урайский директор ООО «Керамика и Клинкер Волга»

    У нас был такой опыт. Мы помогали конкурентам, давали образцы продукции, советы. Но только в том случае, когда сами были в безопасности. В коммерции все сводится к битве за клиента, и если мы понимаем, что клиент не наш, а отношения с ним человеческие, то мы не станем грязно переманивать его, а поможем, чем сможем.

  • Рустем Фахретдинов

    Рустем Фахретдинов генеральный директор «Скай Девелопмент»

    Я считаю, что конкурентам помогать надо. Есть такой закон бумеранга, который на самом деле работает. Если я могу помочь, то почему бы и нет. Конечно, ситуация ситуации рознь, но нам приходилось поддерживать конкурентов. Мы занимаемся коммерческой недвижимостью. Иногда во время общения с клиентами приходит понимание, что наши площади им не подходят. В таких случаях могу посоветовать помещения конкурентов, могу даже состыковать их друг с другом. Когда ты помогаешь другим, то потом это сторицей восполняется.

Екатерина Гумарова
БизнесКейс
комментарии 16

комментарии

  • Анонимно 17 февр
    Конкуренты бывают разные, вот ты им поможешь и они тебя съедят
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    Анонимно 17 февр
    Доброе возвращается добром
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    Анонимно 17 февр
    Не всегда, не в бизнесе
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  • Анонимно 17 февр
    На словах все просто, на деле то ты этого не сделаешь
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  • Анонимно 17 февр
    Будьте объективны, какая помощь?
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    Анонимно 17 февр
    надо помогать, закон бумеранга все равно есть
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    Анонимно 17 февр
    Это все бред, такого не существует
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  • Анонимно 17 февр
    Мне кажется, такое бывает редко. Кто будет своему врагу помогать?
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  • Анонимно 17 февр
    Не думаю, что кто сказал что он помогает когда то помог конкуренту
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  • Анонимно 17 февр
    Столько ненормальных комментариев
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    Анонимно 17 февр
    Все нормально, кто будет делать хорошо другим во вред себе?
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    Анонимно 17 февр
    А по вашему каждый бизнесмен мать Терезой должен быть?
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  • Анонимно 17 февр
    Я вот помогал нашим конкурентам, правда они находились территориально далеко, сейчас они каждый раз вспоминают и благодарят
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    Анонимно 17 февр
    Если территориально далеко, это уже не конкуренты
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  • Анонимно 17 февр
    Здесь каждая ситуация должна рассматриваться отдельно. невозможно так общим текстом сказать
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  • Анонимно 17 февр
    Конечно нет. Мир капитализма не терпит доброты
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