Опрос предпринимателей: стоит ли поддерживать конкурентов

Бизнесмены о поддержке конкурентов

Конкурентные войны иногда потрясают своей жестокостью. А есть ли место доброму и участливому отношению среди конкурентов? «Реальное время» задало такой вопрос своим экспертам, и они, хотя в большей степени удивлялись ему, признавали, что всегда готовы протянуть руку помощи.

Во время Олимпиады в Южной Корее многие иностранные спортсмены оказали поддержку российской сборной. По слухам, на церемонии открытия во время прохода наших спортсменов американский болельщик даже развернул российский триколор. Были ли в вашей практике случаи, когда вы оказывали поддержку своим конкурентам — словом или делом? В какой ситуации, по вашему мнению, это возможно?

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Азат Ислаев директор «Гурмэ групп» В цивилизованном бизнесе нужно относиться к конкурентам уважительно. Да и неважно, о какой сфере общественных отношений идет речь: науке, спорте, бизнесе. Если бы наших конкурентов так же дискредитировали, как нашу спортивную сборную, мы бы тоже их поддержали. В первую очередь важны отношения между людьми.

Александр Фукс директор интернет-провайдера «Фатум» Важно прояснить, что понимать под конкурентами: они бывают разные. Если борьба честная и ведется цивилизованными методами, то с такими конкурентами нужно не ссориться, а дружить, участвовать в совместных проектах. Я готов помочь конкуренту, попавшему в беду. Но, конечно, родственники и друзья в приоритете.

Фирая Сергеева директор «Алексеевской фабрики художественного ткачества» У меня таких ситуаций не было, хотя отношения с конкурентами здоровые, если они что-то делают лучше нас, я не могу это не признавать. Да и круг наш очень узкий — в России только три ткацких фабрики, поэтому с конкурентами мы встречаемся на выставках, иногда помогаем им с транспортом. Меня не удивляет, когда такая поддержка оказывается, а в Америке живут такие же простые люди, как и мы. Если высокопоставленные чиновники что-то между собой делят, то граждан это не должно задевать.

Рустем Гарифов генеральный директор ООО «Уютный офис» Оказать поддержку конкуренту, я думаю, можно, хотя я не сталкивался с такими случаями. Но все зависит от обстоятельств. Например, помогу, если конкурент — хороший человек, если он обратился ко мне и ему действительно нужна моя поддержка. Если я посчитаю ситуацию важной, принципиальной и она вызовет отклик во мне.

Дмитрий Кислицын директор компании «Декор» Таких случаев в моей практике не было, но думаю, что поддержка от конкурентов возможна, например, когда работы на рынке так много, что компания с ней не справляется и часть отдает партнерам. Знаю, что такие примеры были во время Универсиады и Олимпиады.

Лариса Бикмуллина генеральный директор «Центр ИТО» ООК «Байтик» (детские лагеря) Я могу говорить только о сфере образования, а в ней нет конкурентов. Все предприниматели, которые работают с детьми, друг друга поддерживают, учатся и развиваются совместно. Например, сейчас у нас проходит всероссийский семинар для организаторов детского отдыха. В нем участвуют педагоги из 11 регионов. Мы не воспринимаем их как конкурентов, считаем своими партнерами.

Павел Урайский директор ООО «Керамика и Клинкер Волга» У нас был такой опыт. Мы помогали конкурентам, давали образцы продукции, советы. Но только в том случае, когда сами были в безопасности. В коммерции все сводится к битве за клиента, и если мы понимаем, что клиент не наш, а отношения с ним человеческие, то мы не станем грязно переманивать его, а поможем, чем сможем.

Рустем Фахретдинов генеральный директор «Скай Девелопмент» Я считаю, что конкурентам помогать надо. Есть такой закон бумеранга, который на самом деле работает. Если я могу помочь, то почему бы и нет. Конечно, ситуация ситуации рознь, но нам приходилось поддерживать конкурентов. Мы занимаемся коммерческой недвижимостью. Иногда во время общения с клиентами приходит понимание, что наши площади им не подходят. В таких случаях могу посоветовать помещения конкурентов, могу даже состыковать их друг с другом. Когда ты помогаешь другим, то потом это сторицей восполняется.