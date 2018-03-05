Коттеджный поселок «Сосновый бор»: земельные участки от надежной компании

Мечты сбываются — земля с необходимыми коммуникациями для индивидуальной застройки недалеко от Казани, которую предлагает «ДК МИК»

Густой сосновый лес в виде естественного ограждения, сказочные виды из окна, возможность наслаждаться целебными ароматами хвои и слушать умиротворяющее пение птиц — это далеко не полное описание коттеджного поселка «Сосновый бор». Это доступная реальность, которая легко может стать вашей. Достаточно выбрать подходящий участок, оптимальные условия приобретения и все, вы обладатель собственного уголка заповедной природы.

Профессионалы малоэтажного загородного строительства

Коттеджный поселок «Сосновый бор» — это особенная загородная недвижимость, преимущества которой с годами будут только увеличиваться. Только представьте, что вы в любой момент можете приехать из Казани и переночевать в экологически чистом уголке природы. По границе проходит густой сосновый лес, который одновременно выступает в качестве естественного ограждения. Каждое утро вас будет встречать потрясающий вид из окна, который уже сам по себе может излечить любую хандру городского жителя. Компания «ДК МИК» эффективно работает на рынке уже более 10 лет, а значит, ей можно доверять. Девелоперская организация зарекомендовала себя в качестве профессионального игрока в сегменте малоэтажного загородного строительства. На счету уже 10 крупных осуществленных проектов, реализованы более 2 тысяч участков в 10 поселках, что показывает уровень доверия со стороны потребителей.

Компания намеренно предлагает исключительно участки с развитой инфраструктурой. А вот какой там будет дом, решать только вам. «ДК МИК» не перехватывает у покупателя в этом вопросе инициативу, тем более в противном случае это сразу бы сказалось на стоимости объекта. Поэтому «ДК МИК» заботится как о вкусовых предпочтениях в недвижимости у покупателей, так и о ценовой доступности.





В коттеджном поселке полностью проработаны все технические вопросы. У территории хорошая транспортная доступность, есть все необходимые коммуникации, в том числе трансформаторная подстанция и газораспределительный пункт. Особенная экология — это в том числе отсутствие поблизости производственных предприятий. Рядом есть река Меша, так ваш досуг станет еще более разнообразным. Летом — рыбалка и купания, зимой — можно попробовать встать на коньки или прокатиться на снегоходе прямо по ледяной глади. Да и рыбную ловлю никто не отменял.

Почему «Сосновый бор»

Преимуществ, которые сделают жизнь в «Сосновом бору» особенно привлекательной, несколько.

— Близость к развитым населенным пунктам — село Конь, поселок Шали Пестречинского района — обеспечивает необходимую инфраструктуру — средняя школа, библиотека, дом культуры, магазины, мечеть. Все работы по проведению коммуникаций на участки гарантируются юридически. Индивидуальные электрификация и газификация, индивидуальная скважина с водой за счет собственника. Это одновременно три плюса в одном: возможность построить собственный дом, при этом пользоваться преимуществами большого города, проживая в то же время в спокойном месте.

— Коттеджный поселок сохраняет все прелести загородного образа жизни, в то же время вы не почувствуете себя оторванными от цивилизации. Во-первых, коммуникации позволят оценить весь возможный комфорт в полной мере. Во-вторых, у «Соснового бора» очень хорошая транспортная доступность. Столицу республики и коттеджный поселок «Сосновый бор» связывает асфальтированная дорога, поэтому проблемы с транспортом исключены и на свою территорию у вас всегда будут круглогодичные подъездные пути. Непосредственно в поселке есть центральная дорога с твердым покрытием. Согласитесь, не менее приятно зимой, чем летом, выбраться за город одному, с семьей или друзьями, чтобы оторваться от городской суеты, насладиться гармонией природы, поиграть в снежки на своей территории. В этом случае приглядывать за детьми, как в городе, совсем необязательно. К тому же придомовая территория — это по большому счету ваш личный двор. Участок площадью от пяти соток оставляет место для дома и свободное пространство. Как именно им воспользоваться, решаете только вы.

— Вы можете выбрать наиболее оптимальный способ приобретения земельного участка. Специалисты «ДК МИК» предлагают полный спектр услуг — от подбора именно той территории, которая будет отвечать всем вашим условиям и требованиям, до полного сопровождения сделки по покупке. Профессиональная помощь в подборе земельного участка — действительно, ощутимая поддержка, когда вы только находитесь на этапе выбора и хотите избежать любых сложностей и подводных камней. «ДК МИК» стремится предложить выгодные условия, из которых вы сможете подобрать что-то именно для себя. Земельные участки в коттеджном поселке «Сосновый бор» можно приобрести в рассрочку без участия Банка*. Конечная цена — это исключительно стоимость участка без каких-либо переплат. Работает ипотечная программа на условиях совершения платежа от 5 тысяч рублей в месяц. При желании участок можно забронировать, а затем записаться на его просмотр. Согласитесь, на месте легче сориентироваться и понять, где лучше построить дом, а какое место отвести под баню или гараж.

Инвестиции в будущее

Собственный дом или даже просто участок в коттеджном поселке — это не сиюминутное вложение, скорее, это инвестиция в будущее. Многие рассматривают землю как альтернативу банковским вкладам. Особенно актуальным решение становится на фоне сложившегося кризиса в отрасли. Инвестиции же в землю гораздо более безопасны, актив нуждается в единственном виде расходов — оплата налога на землю в 0,2—0,3% от ее кадастровой стоимости в зависимости от района нахождения. Инвестиции такого рода проявят себя через несколько лет, ведь сейчас вы покупаете землю, которой в этом месте совсем скоро не будет. «ДК МИК» предлагает условия как при долевом строительстве. Не стоит опасаться этого словосочетания, девелоперская компания за 10 лет работы на рынке недвижимости проявила себя с лучшей стороны и досконально знает все тонкости оформления. Дело в том, что участок вы покупаете сейчас, компания же берет на себя ответственность по подключению коммуникаций. Соответственно, инвестировав в покупку участка одну сумму, после проведения коммуникаций вы получаете совершенно другую стоимость. К тому же на привлекательное место, которым, несомненно, является коттеджный поселок «Сосновый бор», цена всегда растет. Так что приобретая участок в живописной части Пестречинского района, вы получаете заманчивую перспективу: сохранить сбережения и заработать на вложении в землю. Либо купив участок сейчас, позже продать его по выгодной цене. Преимущества очевидны, осталось только выбрать самый привлекательный вариант.

Коттеджный поселок «Сосновый бор» от девелоперской компании «МИК» — это особая категория земли, оформленная как ИЖС — индивидуальное жилищное строительство. То есть у земли нет ограничений в использовании. Словом, за юридические и технические вопросы можно не беспокоиться, их взяла на себя девелоперская компания. Вам же остается только проектировать собственный дом и наслаждаться неповторимым видом соснового бора.

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