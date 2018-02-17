«Люди забыли, что есть и такие бренды, как Пушкин, Толстой, Большой театр, Волга»

Как группа энтузиастов создала культурный проект, в планах которого — придать бренду великой реки мировое значение

Два года назад в Казани появился проект Volga Story, который на собственные деньги организовала инициативная группа людей, неравнодушных к тому месту, где они родились. Цель проекта — пробудить сентиментальные чувства у любого, кто вырос и живет на Волге, а также у туристов, которые пока не прониклись этим географическим брендом. Но у проекта есть и сверхзадача, которую удается решить единицам культурных проектов, — выйти на полную самоокупаемость. Креативный директор Volga Story рассказывает в материале «Реального времени» как это будет сделано.

Культура может и должна себя окупать

На старте у основателей Volga Story было много идей, как популяризировать культуру и историю Волги, говорит Данил Бадреев, креативный директор проекта. Остановились на трех направлениях: мастерские художников и дизайнеров, творящих на околоволжскую тему, интерактивный Музей Волги в центре Казани, арт-резиденция в Верхнем Услоне как отправная точка для туристической деятельности Volga Story.

Идейный вдохновитель проекта — Нина Калмыкова, креативный директор — Данил Бадреев, за спиной которого — работа в маркетинге в Москве по продвижению этнографического кино и других творческих проектов. В Volga Story он курирует создание музея. А еще он, как и другие участники проекта, родом из Казани, и считает, что нашу главную водную артерию несправедливо обделяют вниманием.

— Мы все считаем, что Волге уделяется несправедливо мало внимания, особенно тут, в Казани, хотя река всегда имела большое влияние на историю города. Но после строительства Волжско-Камской ГЭС реку как бы перестали замечать. В итоге у нас даже нормальной набережной нет, как в других волжских городах вроде Самары, где сосредоточена вся городская жизнь, — рассуждает Данил Бадреев. — Волга в Казани закрыта промзонами и железной дорогой, но даже это не мешает иностранцам и жителям других российских городов считать наш город в первую очередь волжским, а уже во вторую очередь — городом спортзалов.

Проект Volga Story, объясняет Данил Бадреев, замахнулся на то, чтобы позиционировать Волгу как культурный бренд России.

— Сейчас есть стереотипные бренды: матрешка, Калашников, Путин, водка, балалайка. Но люди забыли, что есть и такие бренды, как Пушкин, Толстой, Большой театр, Волга.

Проект Volga Story замахнулся на то, чтобы позиционировать Волгу как культурный бренд России, объясняет Данил Бадреев. Фото facebook.com

Все, что до сих пор делалось для Волги и писалось о Волге в Татарстане, — это несоизмеримо мало с масштабностью этой темы. Эти активности никак не способствуют тому, чтобы она стала российским брендом, считает Данил Бадреев.

— Все это было скорее обязательством, нежели креативом, все было сдержанно, номенклатурно, скучно. Поэтому мы взялись за поиск по-настоящему интересных инфоповодов о Волге. Наша концепция несколько наивна, мы это признаем, но мы говорим о Волге красивой, роскошной, может быть, даже глянцевой. Мы закрываем глаза на негатив, вопросы экологии оставляем экологам — они профессионалы в этом. Но мы не отказываемся от сотрудничества с ними, они и сами признают, что их агрессивная позиция бойкотов, митингов не дает результатов. Они понимают, что добрая стратегия популяризации экологии с помощью культуры, художников, мероприятий может помочь.

Первый год проект функционировал в формате лабораторий, не принося никаких денег. О том, сколько было вложено и как скоро планируется окупить вложения, в проекте не рассказывают. Но изначально Volga Story была учреждена как коммерческая компания, поскольку, рассудили организаторы, монетизировать культурную историю можно.

— Мы не ставим себе финансовых целей, например, к 2019 году достичь какого-то уровня оборота или прибыли. Стоит задача окупать проект, поэтому мы создаем такие симбиотические модели, которые позволяют проекту держаться на плаву. Например, в случае с Арт-резиденцией денежный поток от продажи номеров будет идти на чисто творческие проекты.

Предмет искусства и история в одной упаковке

Создание мастерских — это первое, с чего началась Volga Story, но это не выставка и не художественный магазин. По сути, это артель, объединяющая штатных и внештатных художников, фотографов, дизайнеров. Здесь по заказу Volga Story они творят, тут же имеют возможность найти покупателя своим работам. Они могут проводить и свои мастер-классы.

Создание мастерских — это первое, с чего началась Volga Story. Фото volgastory.ru

Резиденты Volga Story — руководитель мастерских Женя Бабурина, член российского Союза художников Алина Замилова и мастер по батику Валерия Мерзлякова. Внештатно Volga Story сотрудничает с десятком художников. Соответствие требованиям как проекта, так и рынка оценивают экспертные советы из искусствоведов, художников и что немаловажно, продажников — ведь нужно знать, что востребовано на рынке. Условия работы со всеми художниками разные: кому-то интересно иметь процент с продаж, кому-то — окупать трудозатраты и материалы.

— Наша продукция — это эксклюзив, мы упаковываем все в премиальную упаковку, продавать планируем на федеральном уровне — через сувенирные бутики, через фойе пятизвездочных отелей, в собственном шоу-руме и в Point of experience (Penta House). Мы не стремимся открывать много точек в Казани, двух-трех будет достаточно. Планируем линейку более доступных предметов искусства и дизайна, но в перспективе. Мы участвовали в Open Space Market, но больше для того, чтобы исследовать аудиторию, посмотреть, каков будет спрос. Он оказался высоким.

Маркетинговая составляющая в стоимости предметов искусства Volga Story, очевидно, немалая.

— Мы считаем, что продаем не картины в раме, а носители волжского настроения: когда покупатель вешает картину на стену или повязывает платок на шею, он находится в постоянном диалоге с Волгой, — рассуждает Данил Бадреев.

Осенью Volga Story взялась за строительство трехэтажной резиденции в Верхнем Услоне, завершается внутренняя отделка. Арт-резиденция будет функционировать как отель и хостел в одном из самых живописных мест на берегу Волги, куда, по задумке основателей Volga Story, будут съезжаться художники для участия в лабораториях, воркшопах, для совместного творчества в приятной развивающей обстановке, как это случалось до революции на дачах художников.

— Подобные резиденции организуют муниципалитеты удаленных регионов, чтобы привлечь туристов, культурно насытить свои города. Мы создаем симбиоз арт-резиденции и отеля, чтобы не обязательно художники, но и простые люди могли жить в творческой среде, участвовать в мастер-классах, пленерах, заниматься йогой, участвовать в тренингах.



«Когда покупатель вешает картину на стену или повязывает платок на шею, он находится в постоянном диалоге с Волгой», — рассуждает Данил Бадреев. Фото volgastory.ru

Место для размещения резиденции выбрано знаковое — прямо над Услоном находится гора Соколка, с которой белочехи пытались захватить Казань. Само название Соколка появилось потому, что в том месте орудовали настоящие пираты, для них ландшафт правого берега, где Волга делает т. н. «великий поворот», был очень удобен для грабежа проходящих мимо судов. А дальше от Услона — не менее значимые места, интересные для трекингового туризма: Печищи, Теньки, Камское Устье, Тетюши и Долгая Поляна. В Volga Story создали два трекинговых маршрута, которые планируют запустить летом, а обкатать зимой. Данил Бадреев считает, что в Россию из-за рубежа дошел тренд на такой тип внутреннего туризма.

И дальше по Волге

Самый дорогой из всех проектов и, пожалуй, самый сложный в монетизации — музей. Это пространство мультимедийных инсталляций, без экспозиции как в классическом музее, где экспонаты, по сути, иллюстрируют рассказ гида. Volga Story — нечто среднее между музеем и аттракционом, говорит Бадреев. Такой медиаформат представления истории позволяет разместить на маленькой территории большой объем информации, кроме того, у туристов сформировался запрос именно на такую подачу истории — интерактивные инсталляции, видеоформаты.

— Когда я был на «Интермузее-2017», услышал позитивные отзывы об отрасли: государство стало выделять деньги, посетитель пошел. Но есть нюанс: им неинтересен и скучен формат академической подачи информации, благодаря соцсетям у всех ленточное восприятие, и даже государственные проекты в последнее время (например, в Зарядье) используют технологии 4D и 5D атракционов, — рассказывает креативный директор проекта.



Самый дорогой из всех проектов и, пожалуй, самый сложный в монетизации — музей. Фото volgastory.ru

Музей Волги создается не только как туристический объект. Предполагается, что инсталляции будут меняться от сезона к сезону, благодаря чему можно будет привлекать в равной степени и казанцев, и туристов из других городов. «Первый сезон» будет посвящен знакомству с Волгой, следующий, по задумке Бадреева, — инсталляциям медиахудожников, их восприятию волжской тематики. Для поддержания интереса местных жителей будут работать камерные мероприятия на 20—30 человек: показы кино, лекции, литературные чтения, концерты, видео-перформансы, медиаспектакли (выкуплена первая постановка «Единственного берега» Юрия Клавдиева, которую будет ставить режиссер Вероника Чепегина). Первая выставка в музее состоится в конце мая — начале июня.

Информационную поддержку оказал Институт истории им. Марджани, а также частные краеведы — они предоставляют материалы, а разработчики Музея Волги превращает его в сценарий. Главное увлечь им в волжскую историю, а дальше, возможно, направить туристов по другим направлениям деятельности Volga Story или в классические музеи, направить в Речной порт, подсказать, когда и как можно будет добраться до Свияжска.

— Волга — это кладезь контента, но почему-то взоры обратились на эту тему только сейчас, и историки, с которыми мы работаем (Бахтияр Измайлов, Григорий Ивойлов, Леонид Абрамов), охотно отреагировали на нашу просьбу о помощи. Но мы ставим непростую задачу, нам неинтересно вывалить все, что написано в «Википедии», мы хотим выявить незаезженные факты. Например, мы взяли путешествие по Волге Екатерины Великой — ведь это событие невозможно переоценить, потому что с этого, собственно, и началась история толерантного отношения к волжским народам.

Среди информационных партнеров также иногородние эксперты, в частности, саратовская кинокомпания «Волга — XXI век», которая сняла фильм о Волге, ставший лауреатом платиновой премии фестиваля независимого кино в Лас-Вегасе Nevada International Film Festival в 2016 году.

— Мы начали с Казани, потому что это наш город, мы здесь родились, а дальше мы пойдем по другим волжским городам. Есть люди, которые готовы в других городах подхватить наши инициативы, в частности, в Чебоксарах, Самаре, Саратове, Нижнем Новгороде.