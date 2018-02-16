«Буду стремиться к ЧМ-2018!»: почему в истории с переходом Набиуллина нет проигравшей стороны

В наилучшем положении — сам Эльмир, обретающий шанс перезагрузить карьеру

Фото: Максим Платонов

Уход единственного воспитанника собственной школы из «Рубина» в питерский «Зенит» всколыхнул умы (да и сердца) болельщиков казанской команды. Эльмир Набиуллин провел в родном клубе пять сезонов. Практически все эти годы он был олицетворением того революционного периода в жизни команды, что начался после увольнения Курбана Бердыева в конце 2013-го. Теперь наставник вновь возглавил казанский клуб, и пути талантливого защитника и «Рубина», похоже, снова расходятся. О том, почему эта сделка выгодна всем, а Набиуллин ее главный «бенефициар» — в материале «Реального времени».

«Если бы не брат, то сидел бы дома»

Так получилось, что автор этих строк познакомился с Эльмиром еще в начале 2000-х годов. Тогда защитнику «Рубина» было всего 5 лет, он с родителями часто гостил у тети в Арске и как-то забрел на футбольную площадку рядом с моим домом в компании своего брата Аделя. Эльмир, как и все «мелкие», в дворовом футболе стоял в защите и выделялся разве что расторопностью в погоне за далеко улетевшим от поля мячом. Его брат был лидером своего двора и бился против нас, по сути, в одиночку.

Мы прочили Аделю карьеру в большом футболе — все у него было при себе: и скорость мышления, и техника, и удар. Именно благодаря брату Эльмир пошел в футбол — об этом много лет спустя он рассказывал в своем интервью «Реальному времени». Но жизнь Аделя сложилась иначе — вскоре по возвращении из армии он трагически погиб. Это стало шоком для всех, кто его знал, и, конечно, большим горем для его семьи, сильно зависевшей тогда от старшего сына.

Спустя 2 месяца, в ноябре 2011-го, Эльмир оставил в одной из соцсетей запись: «Буду стремиться к ЧМ-2018!». Поверить в то, что этот «план» сбудется, было сложно — брат был для Набиуллина-младшего главной опорой и советчиком во всех делах, и не в последнюю очередь футбольных, но он справился. Через полтора года Эльмир получит капитанскую повязку в «молодежке», станет вызываться Бердыевым на сборы и, наконец, с 2014-го станет главным символом «нового» «Рубина». После ухода Бердыева именно Набиуллин превратился в своеобразного «таргетмена» для местных болельщиков. Его любили, ему прощали ошибки и желали дальнейшего развития при каждой смене главного тренера.

После ухода Бердыева именно Набиуллин превратился в своеобразного «таргетмена» для местных болельщиков. Его любили, ему прощали ошибки и желали дальнейшего развития при каждой смене главного тренера. Фото Олега Тихонова



Возвращение Курбана Бердыева, казалось, соединит прошлое и настоящее «Рубина», а сам Набиуллин, работая с признанным «улучшателем» игроков, сумеет найти себя в сборной. Но время шло, результаты клуба не улучшались, а тренерский штаб российской национальной команды предпочел наигрывать на позиции Эльмира игрока из клуба-аутсайдера Бундеслиги. Уход Набиуллина напрашивался со всех сторон. Кто-то из «преданных болельщиков» пытается искать в нем негатив, однако цель у Эльмира поставлена, и требовать отказаться от мечты после долгих семи лет борьбы за нее было бы кощунством.

Решение выгодно всем

На самом деле сделка с «Зенитом» сулит выигрыш всем сторонам. Для «Рубина» это, конечно, решение финансового вопроса. Набиуллин откровенно засиделся в казанском клубе и когда-нибудь обязательно сорвался бы ради «новых ощущений». Продажа в нынешних его кондициях и при нынешнем положении в команде стала, пожалуй, главным катализатором сделки для казанцев. Защитнику 22 года (меньше чем через месяц будет 23), пик активного развития после молодежного футбола пройден, так что ожидать революционного роста не стоит. А вот потерять за бесценок после чемпионата мира могли запросто.

К тому же, за Набиуллина предложили неплохие деньги — по разным оценкам от 4,5 до 5 миллионов евро, то есть продажа происходит на пике его текущей трансферной стоимости. Да, руководство делает смелый шаг, однако вряд ли оно бы пошло на него без согласования с самим футболистом. Да и главный тренер команды в эксклюзивном интервью «Реальному времени» летом прошлого года — хотя и использовал дипломатичные формулировки, рассуждая о прогрессе Эльмира, скрыть свое внутреннее разочарование развитием игрока все же не сумел.

— Два прошедших сбора он провел достаточно активно, и я не сказал бы, что он как-то особенно выпадает. А что касается прогресса, то нестабильность естественна для молодого игрока, который быстро вышел на достаточно высокий уровень. Природу не обманешь. Ему сейчас нужна только поддержка, и все будет хорошо, — говорил в середине июля Курбан Бердыев.





Учитывая, что до чемпионата мира осталось всего ничего, защитник принял, пожалуй, самое правильное из всех предложений. Фото Максима Платонова



Чувствовал необходимость перемен и сам Набиуллин — он достаточно умный парень, способный адекватно оценивать свои результаты. Учитывая, что до чемпионата мира осталось всего ничего, защитник принял, пожалуй, самое правильное из всех предложений. Из «Зенита» попасть в сборную страны этим летом будет наверняка легче, чем из «Рубина». Перед глазами у Эльмира и пример моментального взлета Далера Кузяева, так что выбор единственного татарина в «Рубине» вполне оправдан.

Лучший результат при Билле, и дальше — стагнация

Между тем, лучшим сезоном в карьере Набиуллина все еще остается первый полноценный год под руководством Рината Билялетдинова. Вот как вспоминает о своем дебюте во взрослом футболе Эльмир:

— Билялетдинов заметил, пригласил к себе. Поначалу стал вызывать на тренировки с основной командой. Потом сказал: готовься к игре. Это было перед выездным матчем с «Анжи». Но я думал, выйду минут на 10—15, а он поставил меня в старте. Не ожидал, конечно, — делился воспоминаниями Набиуллин.

В конце 2014 года защитник «Рубина» получил награду «Первая пятерка» — приз лучшему молодому футболисту России. В итоговом голосовании, в котором принимали участие многие авторитетные личности российского футбола, Набиуллин почти на 100 баллов опередил ставшего вторым Алексея Миранчука из «Локомотива». Важность этой премии можно определить и тем, что Эльмир — пока единственный за 15 лет существования награды, кто получил ее, выступая в провинциальном клубе.

Но дальше у Набиуллина начался сложный период, отразившийся и на результатах его команды. Пятое место в сезоне 2014/15 и выход в еврокубки все еще остаются лучшим достижением «Рубина» в «постбердыевский период», хотя с 2015 года в клубе сменились уже три тренера. Однако ни при Чалом, ни при Грасии, ни сейчас при Бердыеве особого прогресса Эльмир не добился. И статистические показатели достаточно ярко этот факт отражают.

Сезон Г+П Отборы Перехваты Выносы Пасы Пасы % 13/14 0 2,8 2,5 3,0 30,7 80,4 14/15 1+5 1,8 2,8 2,4 28,0 70,0 15/16 1+2 1,4 2,6 2,5 25,4 70,2 16/17 1+1 2,0 2,1 1,7 34,7 74,2 17/18 1+0 2,4 2,0 1,4 28,5 72,7

Показатели Набиуллина в среднем за матч на основе данных сайта whoscored.com

Как видно из таблицы, Набиуллин немного выпадал по отборам в непонятный сезон при Билялетдинове/Чалом и чуть прибавил при работе с Бердыевым. Но в последнем случае следует иметь в виду, что футбольная схема в этот период была скорее оборонительной, так что показатели могли вырасти благодаря интенсивной работе «на разрушение». Впрочем, даже несмотря на это, статистика Набиуллина остается практически неизменной уже пятый год, и прогрессом это назвать сложно.

Понятно, что перспектива расставания с Эльмиром несколько «подкашивает» любителей его таланта, но драму из этого делать все же не стоит. Очевидно, что в «Рубине» всегда шли навстречу футболистам, когда они желали что-то изменить в своей карьере. Критиковать здесь какую-то одну сторону не получится, все поступили так, как считают наиболее выгодным. Так что предполагаемый трансфер однозначно не самое страшное, что могло случиться с любимым клубом. А Набиуллину остается всего 3 месяца, чтобы воплотить в реальность свою главную мечту.