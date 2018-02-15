Тот самый случай, когда игра на нервах полезнее трех очков

«Зенит-Казань» победил, но изрядно попотел с «Берлином»

В Германию казанцы по привычке летели в статусе фаворита, хотя все турнирные задачи уже давно решили. Тем не менее самый боевой состав говорил о том, что «Зенит» не желает прерывать свою 19-матчевую серию без поражений в Лиге чемпионов. Но психология — штука коварная. Как бы себя волейболисты ни настраивали, а бескомпромиссный настрой вернуть трудно. Так и получилось, что в Берлине казанцы сыграли самый тяжелый матч за последние полтора сезона в Лиге чемпионов. Как старый обидчик «Зенита» Стелиан Мокулеску нашел ключи к противнику, сколько казанцам до рекорда в два года без поражений и почему именно такие игры должны спасти интерес к команде Алекно в Казани — об этом в материале «Реального времени».

Два года без поражений в Лиге чемпионов. Продолжить в Берлине

После жесткого декабрьско-январского графика, когда команда буквально жила в самолете, «Зенит» наконец-то может расслабленно и размеренно готовиться к лигочемпионским играм в родных стенах, лишь изредка прерываясь на дежурные победы во внутреннем первенстве. Примерно так было и на этот раз. Казанцы на выходных без проблем разобрались с новокуйбышевской «Новой», а остальное время готовились к вылету в Германию.

Не сказать, что готовились «как на последний бой». Свои задачи по выходу из группы «Зенит» уже решил, и в Берлине мог, что называется, покуражиться. Да, прерывать приятную серию без поражений в Лиге чемпионов, начатую еще в марте 2016 года, не хотелось бы, но и из потери очков никто трагедии делать бы не стал.

А вот немцы на этот поединок имели куда больше мотивационных «кнутов». У «Берлина» на кону само попадание в плей-офф турнира. И чтобы проходить дальше, ему нужна победа либо над казанцами, либо над поляками из «Ястржебски».

Свои задачи по выходу из группы «Зенит» уже решил, и в Берлине мог, что называется, покуражиться. Фото vk.com/volleyzenit



Тем более что кроме Лиги чемпионов и внутреннего первенства «Берлину» в нынешнем сезоне бороться уже не за что. Суперкубок Германии и борьбу за Кубок страны берлинцы благополучно проиграли.

Да и в чемпионате Германии нагнать лидирующий «Фридрихсхафен» — задача уже невыполнимая. Отставание в 14 очков уже фактически определило победителя регулярного сезона. А тут еще и «Рейн» с «Дюреном» на пятки наступают.

Как итог таких неудач — потеря места на тренерском мостике для главного тренера Люка Рейнолдса. Сменил его Стелиан Мокулеску, который, между прочим, уже выигрывал Лигу чемпионов с «Фридрихсхафеном» и прекрасно знает, как обыгрывать «Зенит».

Возможный «Финал четырех» в Казани — не причина спускать рукава

0:4 уже на старте первой партии стали ответом всем, кто гадал, будут ли казанцы в гостях отдавать все силы или сыграют на пониженных скоростях. Нет, в Германию команда вылетела в сильнейшем составе, и обыгрывать немцев решили «в полную силу».

Тем похвальнее желание, учитывая, что «Зенит» уже подал заявку на проведение «Финала четырех» в Казани, и скорее всего, получит это право. А значит, и играть в первых двух раундах плей-офф им не придется.

Между тем, Стелиан Мокулеску принялся активно пользоваться правом на тайм-ауты, и его разговор с блокирующим Александром Околичем принес временные результаты. Хозяева стали играть хитрее, и к первому техническому берлинская команда имела уже пять очков — 5:8. У казанцев больше не заходили легкие эйсы с первого удара. Но кто бы у гостей ни выходил на подачу, тот непременно отправлял мяч на неудобный прием, так, чтобы немцам не удавалось подготовить толковую атаку. А если удавалось, то блокирующие на сетке уже были тут как тут. Точку в партии по традиции поставил Вильфред Леон, мягко и аккуратно положивший мяч в руки сопернику на аут — 17:25.

Хозяева стали играть хитрее, и к первому техническому берлинская команда имела уже пять очков — 5:8. Фото facebook.com/sccberlin



Партия со скрипом

На старте второй партии берлинцы, как это часто бывает именно на этом отрезке, попытались навязать борьбу. Тренер «Берлина» решил оттягивать Леона, попросив своих игроков утомлять того ударами в его зону и прострелами от своего либеро. И поначалу это даже давало результат — команды шли ровно. Вскоре Алекно раскусил эту задумку и уже к первому техническому тайм-ауту казанцы вновь вели в счете 5:8.

Впрочем, подачи у «Зенита» летели уже не такие опасные, как в первом сете. Чаще всего немцам не составляло труда принять и развернуть быструю атаку первым темпом. Почему казанцы перестали «убивать» с подач — это вопрос. Так или иначе, это упущение подарило немцам больше пространства для маневра.

Эпизодически ошибаться на приеме стал даже такой мастер, как Леон. Так что отрезок между первым и вторым техническим тайм-аутом остался полностью за хозяевами паркета. Тут и трибуны оживились, нервируя казанцев. Равные 15:15 на табло как показатель провальной игры в исполнении «Зенита» в середине второй партии.

Разладилась игра у блокирующего Алексея Самойленко. И сколько бы ни пытался Алекно выводить его на подачи, чтобы он вернул потерянную уверенность, у того дальние удары так и не шли выше сетки. Между тем берлинцы по многим параметрам не уступали, а то и превосходили казанцев. Например, по блокам немцы даже были немного лучше гостей.

Впрочем, все это не помешало Казани индивидуальным усилиями Максима Михайлова дожать «Берлин» — 20:25, пусть и со скрипом. Тем не менее, тот факт, что ситуацию пришлось спасать отдельным исполнителям, стал первым звоночком, что ситуация постепенно выходит из-под контроля казанцев.

Стелиану Мокулеску хватило двух партий, чтобы распознать все слабые стороны «Зенита», и он постепенно стал использовать их против казанцев. Фото berlin-recycling-volleys.de



Есть порох в пороховницах Мокулеску



Чем дальше, тем сложнее было обыгрывать хозяев арены теми способами, что работали поначалу. Стелиану Мокулеску хватило двух партий, чтобы распознать все слабые стороны «Зенита», и он постепенно стал использовать их против казанцев. Уже на старте третьей партии «Берлин» стал простреливать центр площадки неожиданными ударами, когда вместо перевода связующий немцев сам отправлял мяч через сетку.

Тем не менее, при почти равных 18:16 Владимир Алекно решил выпустить к сетке своего сына Лорана. А вот Леон присел отдыхать. И не сказать, чтобы это стало удачным решением. Связующий не очень уверенно стал действовать на приеме, но и нападающие как-то не очень хладнокровно использовали свои шансы, чем сильно нервировали молодого игрока.

Не помог и тайм-аут, взятый Алекно для «крепких словец». Прямым ударом Пол Кэролл вывел хозяев вперед — 23:21, впервые в этом матче сделав заявку на победу в партии. Алекно решил вернуть Леона на площадку, но было уже поздно. Это была партия «Берлина», и он ее «вел» с самого начала и до конца — 25:22. Вот что значит тренерский гений Мокулеску, который быстро понял, чем брать казанцев. А кто-то его уже списал со счетов в связи с возрастом.

Наконец-то получили матч «с нервом»

Продолжили немцы собирать очки своим быстрым первым темпом и в следующей партии. У «Зенита» все реже получались крепкие подачи. Радовал разве что Бутько. Но как только кто-то подавал не слишком уверенно, «Берлин» принимал и первым темпом клал мяч в пол. Так что снова почти равные 15:16 в середине партии подтверждали, что это самый сложный матч в нынешнем сезоне для «Зенита». Такой борьбы казанцам еще никто за последние пару лет не навязывал!

Окончательные 3:1 в матче вовсе не отражают его накала и упорства. Фото facebook.com/sccberlin



На этот раз роль «спасителя» постарался взять на себя Алексей Алексеев, который получил, наконец, хорошее игровое время. Его подачи и удары из центра площадки стали самым опасным оружием казанцев, пока остальные лидеры захандрили. Ну а когда казанцы с большим трудом все-таки довели игру до матч-бола (22:24), Алекно выпустил ставить точку Леона. Но кубинец благополучно ошибся на подаче, и вновь с улыбкой ушел к запасным. Чем вынудил казанцев завершать матч в следующем розыгрыше со скандалом и видеопросмотрами.

Окончательные 3:1 в матче вовсе не отражают его накала и упорства. И если честно, это только радует. В конце концов, даже поклонникам казанского «Зенита» уже поднадоели победы «в одну калитку». И чем больше таких матчей на нервах, в которых интрига держится в каждом сете, тем больше будет болельщиков и в родной для «Зенита» Казани.