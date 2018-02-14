Подтвердить статус главных звезд Игр или отказаться от услуг Знарка

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Главными конкурентами России на олимпийском хоккейном турнире станут канадцы, шведы и американцы

Сегодня наконец стартует мужской хоккейный турнир олимпийского Пхенчана. Стало быть, пора прикидывать его расклады и определять фаворитов. И тем, кому «армейская» сборная Знарка не кажется отталкивающей, и тем, кто будет поддерживать другие национальные команды по принципу «назло маме отморожу уши», очевидно одно: россияне в Пхенчане считаются главным претендентом на «золото», и любой другой результат их выступления будет расценен на Родине как провал. Почему нынешняя российская сборная примерит на себя шкуру канадцев, какие прогнозы дает западная пресса и кто может лишить Олега Знарка места в сборной — об этом в материале спортивной редакции «Реального времени».

На Россию и настрой особый

О том, что сборная «олимпийских атлетов из России» — фаворит нынешнего турнира, не говорил только ленивый. Все лучшие игроки, собранные в главной и лучшей команде сильнейшей европейской лиги, будут противостоять игрокам из молодежных лиг Северной Америки вперемешку с раскиданными по второстепенным клубам КХЛ хоккеистами. Более того, россияне имеют и самый большой олимпийский опыт. Например, для Ковальчука и Дацюка эти игры станут уже пятыми.

Накануне старта хоккейного турнира на Играх всю «западную» позицию по поводу участия в нем российской сборной изложил в одном абзаце обозреватель авторитетного американского издания «New York Times» Патрик Ривелл:

«Международный хоккей мало радовался, когда НХЛ объявила, что пропустит Олимпийские игры. Но была одна команда, для которой эта новость стала хорошей — это Россия. Решение НХЛ означает, что самый ценный для России вид спорта — мужской хоккей — будет иметь возможность сиять на Олимпиаде в Пхенчхане, несмотря на темное облако допинга. Для страны, где хоккей имеет первостепенное значение и где мало кто принимает допинговые обвинения против России, это шанс на реституцию, возвращение к норме. Русские, или «олимпийские атлеты из России», как называет их МОК, имеют, пожалуй, лучший шанс на золото с момента их последней победы на ОИ-1992».

Иржи Секач признался, что «по протоколу» Россия – сильнейшая команда в Корее. Фото ak-bars.ru



Форвард сборной Чехии и «Ак Барса» Иржи Секач признался, что «по протоколу» Россия — сильнейшая команда в Корее. Но другие сборные заранее от намерений побороться за золотые медали Пхенчхана не отказываются:

— На бумаге сборная России — лучшая команда, но на Олимпиаде возможны любые сюрпризы. Нужно ли напоминать, сколько раз команды с самым большим количеством звезд оставались без медалей? — риторически вопрошал Иржи. — Олимпиада — скоротечный турнир, на котором все может решить одна игра. Так что будет очень интересно.

Поэтому очевидно, что на нынешних Играх именно российская команда наконец-то (как у нас всегда мечтали) примерит на себя роль «канадцев». На этот раз именно на сборную ОАР настрой у остальных команд будет особенный, в том числе и у самих канадцев. Тому, кто сбросит «царя горы», и почести особенные, и слава великая.

Страшный сон Знарка в стане канадцев

Кто же способен потеснить россиян? Первыми на ум приходят, конечно же, «кленовые листья».

Многие давно уже окрестили эту сборную «недоканадой», мол, без энхаэловцев к ней и относиться серьезно не стоит. Да, у этой Канады очень много неудачников драфтов разных лет. Кто-то так и остался на уровне АХЛ, не получив шанса сыграть хотя бы пару матчей в Национальной хоккейной лиге и отравившись за долгим евро в Старый свет. Большинство осели, конечно же, в денежной, масштабной и амбициозной Континентальной лиге. Сразу 13 хоккеистов в сборной Канады представляют клубы КХЛ. В том числе и нападающий Роб Клинкхаммер из «Ак Барса» с голкипером Беном Скривенсом из уфимского «Салавата Юлаева».

Команда Знарка в Пхенчане считается главным претендентом на «золото», и любой другой результат будет расценен на Родине как провал. Фото fhr.ru

На что примерно способна эта команда, мы поняли прошлым летом в Сочи, когда эта «европейская» Канада впервые собралась в сборную и сыграла на межсезонном турнире вместе с российской сборной, а также со СКА и ХК «Сочи». Тогда «листья» не вышли даже в финал. А на групповом этапе проиграли россиянам (2:3). Тогда наша сборная была больше похожа на российскую, ведь хоккеисты СКА играли за клуб, и в сетках с двуглавым орлом выходили игроки остальных российских команд. Ну а второй раз, уже в декабре, российская команда в нынешнем ее виде обыграла канадцев на Кубке Первого канала в Москве (2:0).

Впрочем, как мы уже говорили выше, предсезонные и второстепенные турниры не стоит рассматривать как показатель силы команд. На Олимпийских играх, когда все силы и вся «физика» закладывается под один скоротечный турнир, расклады могут поменяться. Здесь все решает один конкретный матч, на который канадцы могут выйти заряженными иначе. Форвард «Ак Барса» Роб Клинкхаммер, кстати, уже заявил, что по канадской традиции для его команды тоже не существует никакого другого результата, кроме «золота».

К тому же опыт побед над командами Олега Знарка в решающих поединках у тренерского штаба Канады имеется. В помощниках у главного тренера «кленовых листьев» Уилли Дежардена — хорошо знакомый российским болельщикам Дейв Кинг. Именно под его руководством «Локомотив» выбивал из плей-офф КХЛ московское «Динамо» Знарка.

На групповом этапе Игр канадцам предстоит встретиться со сборными Швейцарии, Чехии и Южной Кореи.

«Темные лошадки» турнира

С канадцами все ясно. В каком бы составе «бобры» ни выступали, эти ребята традиционно будут главными соперниками россиян на любой Олимпиаде. А кого можно назвать «скрытыми фаворитами»?

Шведы постоянно выступают на различных Евротурах очень мощно. Фото миамир.рф

Еще одна сборной, способной не дать россиянам выполнить ее программу-максимум, считаются шведы, которые также едва ли не наполовину составлены из игроков, выступающих в КХЛ — десять хоккеистов представляют Континентальную лигу. Сложно назвать их «темными лошадками», хотя бы потому, что шведы постоянно выступают на различных Евротурах очень мощно. На прошлой Олимпиаде в Сочи «Тре крунур» вышли в финал, где играли против канадцев. Стоит ли напоминать, что на тех Играх все тоже безоговорочно относили россиян к главным фаворитам, и чем все закончилось?

Шведы традиционно играют в очень вязкий силовой хоккей, в котором тяжело развернуться техничным игрокам. «Викинги» умеют «придушить» так, что происходящее не понравится ни зрителям, ни тем более противникам на льду. Но если разыграются Александр Бергстрем из «Сибири», который набирал очки в 15 матчах чемпионата КХЛ подряд, или тот же Оскар Меллер, то стоит ждать больших проблем.

А вот к полноценным «темным лошадкам» Пхенчхана-2018 можно отнести две команды: Чехию и США. Причем ко вторым это относится даже в большей степени. Из команд, претендующих на медали, в составе американцев наименьшее представительство КХЛ — всего пять игроков. Остальные — исполнители уровня АХЛ, студенческих команд а-ля Бостонский университет или университет Денвера, а также европейских лиг.

Можно закидать эту сборную Штатов шапками. Но мы уже не единожды становились очевидцами, как на чемпионатах мира американцы, собранные преимущественно из «ахловцев», разбирались со сборной России, ничем не уступающей по именам нынешней, а иногда и превосходящей ее. Уровень АХЛ по-прежнему остается загадкой для российских тренеров, так что каждый раз американская сборная становится для них неприятным сюрпризом.

«Мы так же хороши, как и все, но мы знаем, что мы не фавориты на этой Олимпиаде», — говорил Райан Запольски. ото iltalehti.fi

Однако те пятеро, что представляют КХЛ, пожалуй, лучше всех знают российскую сборную изнутри, и оба Райана – Запольски и Стоу — уже пообещали настраиваться особенно тщательно именно на россиян.

— Мы так же хороши, как и все, — говорил вратарь «Куньлуня» и сборной США Запольски. — Но мы знаем, что мы не фавориты на этой Олимпиаде. Это дополнительный груз на наших плечах в каждой игре, особенно против такой команды, как Россия. Мы знаем, что мы будем аутсайдерами против них. Я уверен, что это дополнительная мотивация, — сказал Запольски.

«Мы сделаем все, чтобы обыграть их на групповом турнире и в плей-офф, если доведется там встретиться», — вторил партнеру по команде форвард «Спартака» и сборной США Стоу.

Сборная США встретится со сборной ОАР уже 17 февраля. Кроме американцев, на групповом этапе россиян ждут матчи с командами Словакии и Словении.