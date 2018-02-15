«Если мы претендуем на звание культурной столицы России, нужно бороться за этот объект»

Президент РТ пообещал, что здание художественного училища будет «бережно восстановлено»

Фото: Максим Платонов

Президент Татарстана снял острый вопрос, волновавший многих казанцев: здание художественного училища не будет закрыто, а будет, напротив, «бережно восстановлено». Правда, называть точные сроки никто не спешит, детали будущего восстановления пока лишь согласовываются. «Реальное время» разбиралось, что ожидает объект культурного наследия федерального значения, построенный в начале XX века Карлом Мюфке.

«Всем нужно родное училище»

Сообщения о том, что у Казанского художественного училища им. Н.И. Фешина большие проблемы, появились в соцсетях 9 февраля: «Училище находится под угрозой закрытия. На улице могут оказаться студенты, если не последует мгновенной реакции. Памятник архитектуры и культурного наследия может рухнуть посреди центра Казани. Местная и федеральная власть не принимает мер по оказанию помощи училищу». В этих же сообщениях пояснялось, что в скором времени истекает срок аккредитации учебного заведения, а заявление на ее продление не принимается из-за состояния здания, в котором оно расположено.

Действительно, срок действия свидетельства о государственной аккредитации училища, выданного Министерством образования и науки РТ 28 февраля 2013 года, заканчивается 2 марта 2018 года. В Минобрнауки, впрочем, вопросы об учебном заведении переадресовали Министерству культуры РТ как учредителю образовательного учреждения.

— Здание находится в собственности Республики Татарстан. Из федеральной в республиканскую собственность оно перешло в 2008 году в очень плохом состоянии, износ составлял 71%. За эти годы было сделано немало. Аварийные участки усилены и законсервированы, частично проведены ремонтные работы. Разработана и согласована проектная документация в полном объеме. В настоящее время решается вопрос поэтапной реализации проектных решений, так как объем необходимых средств большой. В ближайшее время будет определена очередность работ и источник финансирования. Вопрос с аккредитацией в настоящее время также решается и есть основания для положительного решения, — прокомментировала ситуацию замминистра культуры РТ Светлана Персова.

Тем временем выпускница КХУ Людмила Гурьянова 13 февраля организовала в интернете сбор подписей под петицией с требованием сохранить здание. За сутки количество поддержавших обращение к властям перевалило за полторы тысячи. И уже вечером того же дня о решении президента РТ сообщил его пресс-секретарь в своем «Твиттере»: «Здание художественного училища — уникальный архитектурный и исторический объект, знаковое здание для Казани, оно будет бережно восстановлено. Я дал правительству все необходимые поручения».

Здание находится в собственности Республики Татарстан. Из федеральной в республиканскую собственность оно перешло в 2008 году в очень плохом состоянии, износ составлял 71%



Позже на официальном портале правительства РТ появилась информация о подготовке программы комплексного капитального ремонта сразу нескольких объектов культурного назначения. Одно из них — как раз художественное училище, которое восстановят без остановки учебного процесса. Кроме того, обновление коснется КЦ «Сайдаш», ДК им. Саид-Галиева, ДК железнодорожников, в этом году планируется завершить уже начатые строительные работы в КЦ «Чулпан».

Прокомментировала ситуацию вокруг здания на Карла Маркса, 70, и помощник президента РТ Олеся Балтусова. Она отметила, что на данный момент имеется решение о начале ремонтных работ в ближайшее время.

— Сейчас определяется этапность работ, это не такое простое задание. Проект реставрации выполнил «Татинвестгражданпроект», он прошел экспертизу, по нему можно работать, — заверила Балтусова.

Известно, что необходимая сумма настолько велика, что будет выделяться не единовременно. Поэтому работы разобьют на этапы, в этом году пройдет первый. «Пока идут расчеты, определяется подрядная организация, в течение месяца должны выставить», — отметила помощник президента РТ.

Помимо восстановительных работ, есть вопрос по переезду училища — учебный процесс не может проходить во время ремонта. Когда будет найдено подходящее здание, студенты и преподаватели временно в него переедут. «Все в работе, нет окончательного решения. Есть только генеральное решение, которое обеспечивает светлое будущее памятника и училища», — уверена Олеся Балтусова.



Помимо восстановительных работ, есть вопрос по переезду училища — учебный процесс не может проходить во время ремонта



Здесь творил Фешин



Казанское художественное училище им. Н.И. Фешина изначально создавалось как Казанская художественная школа, которая открылась 9 сентября 1895 года. Позже учебное заведение сменило не одно имя. В 2006 году училищу присвоили имя Николая Ивановича Фешина — живописца, скульптора, который попал в первый набор Казанской художественной школы.

— Казанская художественная школа на момент открытия была третьей в России. Здание интересно не только внешним видом — поражает и интерьер. Внутри сохранилась парадная входная группа, выполненная Мюфке и Ивановым из дерева. Именно в этом здании находилась мастерская знаменитого художника Николая Фешина, чье имя и работы известны не только в России, но и за рубежом, — отмечает внештатный экскурсовод Казанского кремля Ирина Гузельбаева.

В программу развития учебного заведения на 2017—2021 годы, принятую в 2016 году, входит совершенствование экономических механизмов, которое подразумевает модернизацию материально-технической базы, совершенствование условий труда сотрудников. Ожидаемый результат — качественное обновление и расширение учебно-профессионального пространства, повышение комфортности внутренней среды и даже улучшение ландшафтного оформления территории вокруг училища. Судя по постам в соцсетях, с момента принятия программы по существу мало что изменилось.

— Творческая интеллигенция, конечно, встревожена. Очевидно, что для статуса города это здание необходимо. Если мы претендуем на звание культурной столицы России, то нужно бороться за объект. Минкульту, на мой взгляд, следовало бы быть активнее, быть во главе течений, настроений, которые волнуют общество, — считает кандидат искусствоведения, старший преподаватель кафедры «Реконструкция, реставрация архитектурного наследия и основ архитектуры» КГАСУ Рустем Шамсутов.



За более чем столетнюю историю здания в нем находились разные учебные заведения

«Капремонт крайне необходим»

Уже в отчете Казанского художественного училища им. Н.И. Фешина по итогам самообследования в 2017 году отмечалось: «Училище ведет образовательную деятельность и реализует образовательные программы в соответствии с лицензией и аккредитацией, но в связи с отсутствием у Учредителя средств на капитальный ремонт (реконструкцию) учебного здания по ул. К. Маркса, 70, не удается получить лицензию на это здание. На данный момент готова проектно-сметная документация. Администрацией Училища ведется активная работы в этом направлении», «Материально-техническое обеспечение образовательного процесса Училища характеризуется не полной достаточностью учебной базы и специализированных кабинетов, в связи с крайней необходимостью капитального ремонта обоих учебных зданий» (речь идет также о втором учебном здании на Муштари, 16, — прим. ред.).

За более чем столетнюю историю здания в нем работали разные учебные заведения. Одно из последних, которое располагалось на Карла Маркса, 70, наряду с художественным училищем, — филиал Суриковского института, который работал здесь с 2008 года и был закрыт прошлой осенью.