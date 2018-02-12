«Все мы понимаем, что огромное количество фанатов окажется за пределами стадиона»

В Казани думают над тем, как развлекать гостей на ЧМ

Фото: Максим Платонов

Пообщаться с коллегами и обсудить ситуацию в отрасли собрались сегодня в Казани представители рынка туриндустрии. III Региональный туристический форум, организованный туроператором «Интурист», уже неделю кочует из одного российского города в другой — позади Екатеринбург, Уфа и Самара. Проведя два дня в столице Татарстана, он переместится в Санкт-Петербург и завершится уже в Сочи. Подробнее о том, как в Казани готовятся принимать гостей на ЧМ, почему отдых внутри страны начали сравнивать с зарубежными курортами и скоро ли Крым станет лакомым кусочком для туристов, — в материале «Реального времени».

Назад к докризисным временам

Собрав на форуме представителей туротрасли — числом более 700, организаторы не забыли и про журналистов, пригласив их на пресс-конференцию. На ней стало известно, что директор по продажам «Интуриста» Сергей Толчин на развитие туристической отрасли в России смотрит с оптимизмом. Он напомнил, что перед кризисом за рубеж организованно выезжали порядка 14,5 млн туристов в год. Затем этот показатель снизился до 9,5 млн.

— А за прошлый год мы «отскочили» до 11,5—12 млн. В этом году, я думаю, выйдем на докризисные показатели, — отметил Толчин, отвечая на вопрос «Реального времени».

С внутренним туризмом ситуация немного посложнее — как уже не раз отмечалось в наших материалах, спрос на путешествия внутри страны начал постепенно снижаться.

— Темпы роста внутреннего туризма замедлились, но именно организованный внутренний туризм по-прежнему растет довольно большими темпами, — не терял оптимизма спикер.

Объемы внутреннего туризма, по его словам, оцениваются в 50 млн человек. Однако организованный пляжный туризм стал развиваться буквально в последние годы, и только сейчас его наконец начинают сравнивать с выездным, уверял Толчин. Правда, он тут же оговорился — инфраструктурные проблемы дают о себе знать. Например, до сих пор много вопросов с Крымом, где отельный бизнес в стадии зарождения. Осложняло ситуацию, по словам Толчина, и отсутствие переправы, поскольку возить стройматериалы самолетами очевидно невыгодно. Сейчас же, с появлением моста, особенно железнодорожного, он ожидает значительного развития местной инфраструктуры.

Сергей Толчин на развитие туристической отрасли в России смотрит с оптимизмом. Фото tourism.tatarstan.ru



Солидарен с ним и заместитель директора Ассоциации «Турпомощь» Сергей Голов, по мнению которого комплекс мер, направленных на развитие Крыма, позволит нам отдыхать там «не хуже, чем за границей». Правда, на уточняющий вопрос «Реального времени», когда россиянам этого ждать, он не ответил, заметив лишь: «Вы еще успеете отдохнуть».

По данным «Турпомощи», внутренним туризмом в России сейчас занимаются более 4,5 тысячи зарегистрированных туроператоров, тогда как выездным — только порядка 700. Да и загранпаспорта имеют лишь 8—10% россиян. Все это дает основания полагать, что в сфере внутреннего туризма еще есть к чему стремиться.

В ожидании чемпионата мира

О летнем туристическом сезоне многие говорят с привязкой к чемпионату мира по футболу, который пройдет в 11 городах России. О Казани как одной из хозяек мундиаля вместо председателя Госкомитета по туризму РТ Сергея Иванова рассказал его заместитель Артур Абдрашитов. Сейчас на стадии согласования находятся маршруты для болельщиков. Правда, подробности спикер пока раскрывать не стал, но удочку закинул — программы обещают быть нестандартными и должны охватывать близлежащие пригороды Казани, где планируется провести интерактивные программы с упором на историю и национальный колорит.

Зато Абдрашитов рассказал, что госкомитет старается уделить внимание не только тем, кто купил билеты на матчи, но и тем, у кого таковых нет. Для них будет организован фестиваль болельщиков с экранами, транслирующими соревнования.





Артур Абдрашитов рассказал, что госкомитет старается уделить внимание не только тем, кто купил билеты на матчи, но и тем, у кого таковых нет. Фото tourism.tatarstan.ru



— Все мы понимаем, что огромное количество фанатов окажется за пределами стадиона. Они приедут сюда, чтобы находиться максимально близко к своим любимым командам, следовать за ними, видеть их на выходе из отелей, как это было в период Кубка конфедераций, и для того, чтобы наблюдать за трансляциями матчей, — отметил Абдрашитов.

Кроме того, Госкомитет по туризму ожидает, что многие болельщики будут использовать Казань в качестве базы своего размещения. То есть болельщики будут следовать за своими командами в другие города, но проживать останутся в столице Татарстана. Правда, оправдаются ли эти ожидания, станет ясно чуть позже.

Автобусам въезд будет заказан

В очередной раз была поднята и тема безопасности на ЧМ. О «последней миле» казанцы уже наслышаны благодаря Кубку конфедераций. Среди других, новых мер безопасности, по словам Абдрашитова, — ограничение на въезд в город автобусов — пропускать будут только те из них, которые имеют систему навигации ГЛОНАСС и будут зарегистрированы на сайте «Транспортной дирекции 2018».

За другие города ответ держал Сергей Толчин. Сложнее всех, по его словам, придется площадкам, для которых прием такого крупного события в новинку.

— В других регионах идут активные работы. Уверен, что все успеют, все получится. Есть, безусловно, какие-то шероховатости, но без этого не бывает. Народ немного встревожен тем, что будет такое статусное мероприятие, — прокомментировал спикер. И тут же отметил: — В Казани, уверен, все будет идеально.

О «последней миле» казанцы уже наслышаны благодаря Кубку конфедераций. Фото Олега Тихонова

Живи как местный!

Казань туристическая жива не чемпионатом единым. В этом году планируется презентация брендового маршрута Татарстана под названием «1001 удовольствие».

— На этом маршруте можно будет ездить не только на автобусе, но и, например, путешествовать на велорикшах. Там вас встречают не просто экскурсоводы, которые каждый день работают на маршрутах, а определенные герои, которые рассказывают об истории, национальном колорите, местных привычках, которые есть у татарского народа. Один из ключевых посылов нашего бренда — «Живи как местный», так что гость Татарстана сможет пожить здесь как местный житель, — рассказал заместитель председателя Госкомитета по туризму. По этому маршруту первые туристы пройдут уже в мае.

Кроме того, ведется доработка регионального маршрута «Великий Волжский путь», который разрастется с двух-трех регионов до пяти-шести и будет длиться не три дня, а шесть, семь и даже восемь.