Казанцы в новогодние праздники полюбили Эмираты, а россияне в целом — свое отечество

Зимние каникулы ударили по туриндустрии ценами, но росту спроса это не помешало

Фото: Максим Платонов

Пакетные туры на январские каникулы подешевели, а многие билеты на самолет, напротив, подорожали. Несмотря на разные данные по ценам, итоги праздников для рынка туриндустрии можно свести к одному — к росту спроса на путешествия. Как выяснило «Реальное время», жители крупных городов ПФО оказались не готовы отказаться от путешествий, но выбирали более бюджетные варианты — поездки по России. Чего нельзя сказать о Казани, откуда, наравне с российскими городами, летали в Прагу, Баку и Дубай. Кстати, Эмираты в этой истории заняли особое место, поскольку именно они стали самым популярным направлением тура не только из Казани, но Поволжья и России в целом. Подробности — в нашем материале.

Пальма первенства — у Эмиратов

Новогодние праздники традиционно для туриндустрии являются золотым периодом, когда многие отправляются в путешествие. В этом году казанских туристов ждал приятный подарок — снижение цен практически по всем самым популярным зимним направлениям, за исключением, как ни странно, России (с 55 124 рублей до 67 727). По данным группы компаний «Слетать.ру», из Казани в ОАЭ туры на двоих взрослых на семь дней в праздники подешевели за год с 81 618 до 68 264 рублей, чего нельзя сказать о ценах на билеты на самолет в Дубай, о которых мы расскажем позже.

Эмираты, к слову, по версии OneTwoTrip, как и прогнозировалось, стали самым популярным направлением не только в столице Татарстана, но и в Поволжье, и России в целом. Таким образом, введение безвизового режима для россиян в ОАЭ принесло свои результаты — только в Казани в минувшие праздники на Эмираты пришлась практически треть всех путешествий, как, впрочем, и в таких крупных городах Поволжья, как Уфа, Самара, Нижний Новгород (в последнем случае показатель ниже, но все равно высокий — 22,83%). Но необходимо отметить, что и в этих городах туры в Эмираты подешевели, как, впрочем, и по большинству других направлений.

Интерес к Чехии у казанцев также вырос

Если рассматривать непосредственно туристов, вылетающих из Казани, то у них произошла в этом году переориентация с одного из самых популярных направлений на другие. Таиланд опустился с первой строчки на вторую, а место Вьетнама, который опустился с третьей на шестую строчку, заняла Турция. На четвертом месте по популярности вместо Индии появилась Россия, которая поднялась на одну строчку вверх. Немного уступила ей Чехия, интерес к которой у казанцев также вырос.

Цены растут вместе со спросом

Насколько, при тенденции на снижение цен на пакетные туры, увеличился спрос, судить сложно, однако можно составить картину по самостоятельным перелетам. По данным Aviasales, из Казани за год большинство рейсов подорожало на 20%. При этом спрос существенно вырос, хотя экономическая ситуация все-таки сказалась на путешествиях — из столицы Татарстана туристы отправлялись на праздники в основном в Москву, Петербург, Сочи, Симферополь, а также в Прагу, Баку и Дубай.

По этим направлениям сервис отмечает аж двукратный рост спроса по сравнению с прошлым годом. Правда, цена на билеты порадовала только по двум маршрутам — в Москву (-6,9% до 5 457 рублей) и в Баку (целых -198% до 15 706 рублей). Больше всего из Казани среди популярных направлений подорожал Дубай, куда перелет в среднем обошелся практически в 49 тысяч рублей (+31%), не сильно отстали от арабского города российские Симферополь, куда цена на самолет выросла на 25% до 13 474 рублей, и Санкт-Петербург с ценой на перелет туда-обратно в 11 194 рубля (+19%).

Насколько, при тенденции на снижение цен на пакетные туры, увеличился спрос, судить сложно



Больше России

Незначительно отличается от Казани ситуация и в других крупных городах Приволжского федерального округа. По данным Aviasales, у Самары в топе на новогодние праздники были Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Стамбул и Прага, а спрос, по сравнению с январем 2017 года, вырос на 30%, особенно в Стамбул и Москву. При этом больше всего подорожали билеты в Сочи, стоимость которых в среднем поднялась на 19% до 20 тысяч рублей. А вот Прага, напротив, подешевела на 14% до 39 634 рублей.

Жители большинства других крупных городов Поволжья предпочли на новогодние праздники ограничиться Россией. Среди таких городов можно назвать Нижний Новгород, Пермь и Уфу, хотя в последней к Москве, Сочи и Петербургу присоединилась Прага, что во многом связано со снижением цен на билеты, а они, между прочим, стали дешевле ни много ни мало на 57% (стоимость упала до 30 543 рублей).

В Aviasales отмечают, что в целом в Перми спрос на новогодние путешествия вырос почти в два раза при росте цен в 10%, а в Нижнем Новгороде — на 20% при небольшом снижении цен на самые популярные направления, за исключением Петербурга, куда билеты подорожали. Впрочем, с ростом цен и ездить туда в новогодние праздники стали меньше.

Продажи авиабилетов на январские праздники по всем направлениям выросли на целых 59%



Из ПФО летают… по ПФО

В сервисе поиска билетов OneTwoTrip, где по просьбе «Реального времени» проанализировали данные по спросу на авиабилеты класса «эконом» туда-обратно с вылетом с 29 декабря по 8 января из всех городов ПФО, роста цен не заметили, но увеличение спроса зафиксировали. По их данным, за год средняя стоимость перелета по России в новогодние каникулы упала на 100 рублей — с 9 648 до 9 553 рублей, а за рубеж — на четыре тысячи (с 29 486 до 25 491 рубля), что можно связать с увеличением количества прямых рейсов из городов ПФО и со стабилизацией курса рубля.

В свою очередь, продажи авиабилетов на январские праздники по всем направлениям выросли на целых 59%, в основном за счет российских направлений. В два раза по сравнению с прошлым годом выросли и продажи билетов за рубеж, однако их доля в общей массе очень незначительна — всего 6%. Налицо здесь и еще одна тенденция — если традиционно билеты на самолет покупаются заранее, то в этом году 10% всех авиабилетов были куплены непосредственно в праздничные дни.

Список самых популярных внутренних направлений в ПФО по версии OneTwoTrip сюрпризом не стал — по убывающей в нем разместились Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Уфа, за которыми следуют Самара, Симферополь, Оренбург, Пермь и Нижний Новгород.

Если же говорить о зарубежных направлениях, то тут, безусловно, в лидерах Европа, хотя ее и «разбавляют» другие, преимущественно пляжные города. Топ-10 направлений состоит из Праги, Мюнхена, Тель-Авива, Бангкока, Милана, Парижа, Лондона, Ларнаки, Коломбо и Берлина.