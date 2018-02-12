Коммунальный домострой: тарифы ЖКХ в Поволжье остаются неизменно высокими

В целом за год цены на основную массу коммунальных услуг повысились на 3 — 5%

Фото: Олег Тихонов

В последнее время жители регионов России все чаще возмущаются по поводу тарифов на жилищно-коммунальные услуги, цены на которые могут значительно различаться в зависимости от территории. Потребителям важно знать основные принципы формирования тарифов, чтобы понимать, за что все-таки мы платим. «Реальное время», проанализировав положение дел на этом рынке, узнало за что, попутно выяснив, что механизмы тарифообразования разнообразны и порой необъяснимы.

Самарцы платят за электричество на треть больше жителей Оренбурга



В России тарифы на коммунальные услуги индексируют раз в год с 1 июля. В этом году, согласно распоряжению правительства РФ, плата граждан за коммунальные услуги должна увеличиться в среднем на 4% в соответствии с устанавливаемым индексом роста. Однако по факту рост в регионах может отличаться, и определяется он по большей части не столько экономическими расчетами, сколько платежеспособностью населения.

На данный момент наиболее высокий тариф на электроэнергию среди регионов Приволжского федерального округа установлен в Самарской области. Здесь один киловатт-час стоит 3,84 рубля. В лидерах по цене также Пермский край и Кировская область — здесь тарифы составляют 3,77 и 3,65 рубля соответственно.

На четвертом месте расположилась Удмуртия с 3,57 рубля, а Татарстан находится на пятом, «уступая» всего копейку: здесь тариф составляет 3,56 рубля.

Дешевле всего электричество обойдется в Чувашии, Башкортостане и Оренбургской области. Здесь один киловатт-час стоит от 3,11 рубля в Чувашии до 2,81 рубля в Оренбургской области.

В Татарстане с 1 июля 2018 года киловатт-час будет стоить уже 3,69 рубля (как и в Удмуртии).

В целом же за последний год электричество в регионах Приволжского федерального округа подорожало на 3—5%.

Основной рост тарифов на электроэнергию уже второй год происходит за счет роста цен на оптовом рынке. Фото Максима Платонова



Все равны, но некоторые равнее

Для индивидуальных предпринимателей Татарстана тарифы на электрическую энергию вырастут не менее чем на 10%. Основной рост тарифов на электроэнергию уже второй год происходит за счет роста цен на оптовом рынке. Электроэнергия покупается гарантирующими поставщиками и другими энергосбытовыми компаниями – участниками оптового рынка для последующей перепродажи конечным потребителям или сбытовым компаниями, работающим на розничном рынке. Например, на территории Татарстана такими компаниями являются ООО «Альтернативная сбытовая компания» (у компании тот же руководитель, что и у «Татэнергосбыта»), ООО «МагнитЭнерго», ООО «Лукойл — Энергосервис», ООО «РН-Энерго» и другие.

Стоит, на наш взгляд, чуть подробнее остановиться на ситуации с ростом тарифов на передачу. Для справки: основной объем транспортировки электроэнергии в Татарстане осуществляется по сетям ОАО «Сетевая компания» и далее до некоторых потребителей по сетям относительно небольших сетевых компаний, так называемых территориальных сетевых компаний. При этом для них устанавливаются тарифы на услуги по передаче. И тут обнаруживаются интересные вещи.

Так, ОАО «Сетевая компания» Республики Татарстан в этом году была ограничена в росте тарифов. Единые котловые тарифы на услуги по передаче у нее выросли с 0,28 до 3,47% (в зависимости от уровня напряжения), чего не скажешь о других территориальных сетевых организациях, осуществляющих свою деятельность на территории РТ. Например, у ООО «Казанская энергетическая компания» или ООО «Электро-Энергосервис» тариф на услуги по передаче вырос в сравнении с прошлым годом в два раза до 508,4 рубля за тыс. кВтч и в полтора раза, до 603,9 рублей соответственно. У ООО «Камаз–энерго» он вырос на 9,4%, у ООО «Энерготранзит» — на 31%. Видимо, на эти компании не распространяется требование по ограничению роста тарифов на услуги по передаче.

Газ един, а цены разные

Единая цена на весь регион устанавливается, помимо электричества, также и на газ. Тариф здесь формируется из нескольких составляющих: оптовой цены на газ, платы за снабженческо-сбытовые услуги и услуги по транспортировке и специальной надбавки к тарифу на транспортировку по газораспределительным сетям. Оптовая цена формируется в соответствии с ценовым поясом. Он определяется расстоянием от месторождения: чем ближе к месторождению газа регион, тем, естественно, дешевле стоимость кубометра. Вообще, тариф на газ устанавливается единожды, как правило, на год. Цены меняются с 1 июля. На данный момент в большинстве случаев установлены цены только на период с 1 января по 30 июня 2018 года. Стоимость газа в lll квартале будет известна позже.

Единая цена на весь регион устанавливается, помимо электричества, также и на газ. Фото wikihow.com



Интересно, что цена газа в зависимости от региона варьируется очень сильно — почти на две трети. Дороже всего в ПФО газ стоит в Саратовской области — 8,96 рубля за кубометр. В остальных регионах округа он существенно дешевле. На втором месте расположилась Кировская область, где газ обойдется в 7,79 рубля за кубометр, в Самарской области он стоит 7 рублей. Помимо этих регионов в пятерку входят также Мордовия и Башкортостан с 6,77 и 6,75 рубля за кубометр соответственно.

Стоимость газа в трех самых дешевых регионах не превышает 5,4 рубля за кубометр. Так, в расположившейся на третьем месте по дешевизне Ульяновской области за газ придется платить исходя из тарифа в 5,33 рубля за кубометр. В Пермском крае стоимость кубометра составляет 5,23 рубля, а в самой дешевой Удмуртии — 5,18 рубля. В Татарстане, находящемся в середине списка, стоимость газа составляет 5,48 рубля за кубометр.

Однако в этой связи интересна картина надбавок, включенных в тариф по газу. Так, например, плата за снабженческо-сбытовые услуги (возмещение расходов поставщика) в Кировской области составляет 312 рублей. В число регионов с высокой надбавкой вошла также Марий Эл, ее тариф — 299 рублей. В Чувашии надбавку оценили в 242 рубля. В Татарстане стоимость снабженческо-сбытовых услуг также трудно назвать низкой — 205 рублей. Самая низкая надбавка в Самарской области — 101 рубль.

За транспортировку больше всего просят снова в Кировской области — 1 384 рубля. При этом оптовая цена на газ существенно ниже чем, например, в Ульяновске, где тариф за транспортировку составляет 753 рубля. В Башкирии транспортировка обходится в 919 рублей. Достаточно высокая цена на транспортировку и в Татарстане — 912 рублей, а меньше всего просят в Оренбургской области (536 рублей) и в Марий Эл (658 рублей).

Говоря про годовое повышение стоимости газа, отметим, что изменений не произошло лишь в Пермском крае. Еще в одном регионе — Мордовии — рост составил 2%. В остальных регионах Приволжского федерального округа газ подорожал на 3-4%.

Стоимость кубометра воды у казанского МУП «Водоканал», который является основным поставщиком воды для казанских потребителей, составляет 18,84 рубля. Фото Романа Хасаева

Питьевая вода: разница внутри одного региона — трехкратная

Все остальные коммунальные платежи рассчитываются более сложным способом. В одном и том же регионе может быть несколько поставщиков, стоимость услуг которых значительно различается. При этом для потребителя в большинстве случаев нет возможности выбора поставляющей компании, поскольку основная их масса — это дочерние предприятия более крупных поставщиков ресурсов.

К примеру, в Казани более пяти поставщиков питьевой воды. Стоимость кубометра воды у казанского МУП «Водоканал», который является основным поставщиком воды для казанских потребителей, составляет 18,84 рубля. Дешевле обходится кубометр воды у ООО «Теплоснабсервис» — 17,22 рубля. ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» поставляет воду уже по 28,65 рубля за кубометр. Потребители жилого района «Салават купере» — клиенты ООО «РСК» — платят чуть дешевле, чем у «Водоканала» — по 18,83 рубля за кубометр.

Если говорить о поволжских организациях с названием «Водоканал», то самая дорогая вода будет в Кирове — здесь МУП «Нововятский «Водоканал» продает воду по 31,28 рубля, а просто МУП «Водоканал» — по 29,57 рубля. МП «Самараводоканал» в поселке Рубежное продает воду по 27,1 рубля за кубометр, ООО «Оренбург Водоканал» — по 26,34 рубля. Дешевле всего из «Водоканалов» поставляют воду йошкар-олинский (по 16,4 рубля за кубометр), чебоксарский (по 17,13 рубля за кубометр) и нижегородский (по 17,61 рубля).

В целом за год стоимость кубометра воды менялась довольно значительно. В то время как основная масса поставщиков повысила стоимость на 3—6%, есть и исключения. К примеру, «Ижводоканал» повысил стоимость сразу на треть — с 14 до 18 рублей, «Нововятский механический завод» из Кирова снизил цену на 10%, как и «РЖД» в том же Кирове.

Казанский «Водоканал» повысил стоимость на 4% — с 15,14 до 15,78 рубля за кубометр. Фото Максима Платонова



Дешевая саратовская канализация

Что касается услуг канализации, то водоотведение за последний год подорожало в большинстве случаев на 3—4%. Как всегда, есть и исключения — к примеру, на 30% (с 9,86 до 12,82 рубля за кубометр) повысилась стоимость у МУП «Ижводоканал». На 23% повысил услуги и «Водоканал» Нижнего Новгорода. Казанский «Водоканал» при этом повысил стоимость на 4% — с 15,14 до 15,78 рубля за кубометр.

Дороже всего водоотведение обойдется абонентам, подключенным к ОАО «РЭУ» в Самаре, — 62 рубля. Примерно такая же стоимость — в среднем 67 рублей за «куб» — и в Кирове, в ООО «РЭП «Костино». Кроме того, 58 рублей за кубометр придется платить кировскому МУМП «Лянгасово», ЗАО «Заречье» из того же города возьмет 38 рублей за кубометр. В списке лидеров со стоимостью вывода кубометра воды в 35—36 рублей — также пермское АО «Новомет-Пермь» и кировский «Водоканал».

Дешевле всего стоит вывод хозяйственно-бытовых сточных вод от ОАО «УАЗ» в Ульяновске — около 9 рублей за кубометр. Также около 10 рублей за вывод кубометра воды придется платить «Саратовводоканалу» и «Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу».

Конечный тариф на тепло сильно отличается от первоначального

Конечный тариф на тепло для населения формируется исходя из расходов на производство (приобретение тепловой энергии) и на передачу тепловой энергии по тепловым сетям, а также сбытовых расходов организации, осуществляющей поставку тепловой энергии. В качестве основных факторов их роста выступают инфляция, повышение стоимости регулируемых услуг и увеличение цены на энергоресурсы, то есть на топливо и электроэнергию. Средний годовой рост цен на отопление составил 3—7%. Аналогично — в различных регионах, в том числе соседних, цены для потребителей могут значительно отличаться друг от друга.

Больше, чем по 4 тыс. рублей за гигакалорию придется заплатить абонентам трех кировских предприятий — ООО «Теплотехник», котельные ООО «Индикон» и ООО «Теплоснабжающая компания» и одного йошкар-олинского — ООО «Марикоммунэнерго».

Различие напрямую зависит, прежде всего, от способов производства тепла — более дешевое на ТЭЦ с одновременным производством электроэнергии и более дорогое на котельных. Фото Олега Тихонова



При этом данное различие напрямую зависит, прежде всего, от способов производства тепла: более дешевое — на ТЭЦ с одновременным производством электроэнергии и более дорогое — на котельных, где производится только тепло. Также оно зависит от и от видов используемого топлива: газ, мазут или даже не очень популярный в нашем регионе уголь. Сравнивая тарифы у разных ТЭЦ, отмечаем, что цена тепла на начальной стадии его производства тоже может быть очень разной, и она зависит не только от вида используемого топлива, но и от методов его распределения между электроэнергией и теплоэнергией при их производстве.

Кроме того, интересным представляется не только сам рост цен, но и, конечно же, система формирования конечного тарифа. Возьмем, к примеру, Татарстан. В Казани жители в основном получают тепло от трех крупных казанских станций — ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Так, тариф производства у казанских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 АО «Татэнерго» в первом полугодии 2018-го составил 775 рублей за гигакалорию. Аналогичный тариф производства одной гигакалории тепла у казанской ТЭЦ-3 ОАО «ТГК-16» значительно ниже — 549,97 рубля. При этом стоит отметить, что стоимость той же гигакалории тепла, за которую платит население по котловому тарифу за поставку от этих трех станций, у основного поставщика тепла по Казани АО «Татэнерго», уже составляет 1 358,47 рубля (без НДС). В то же время поставка тепла только от более дешевой ТЭЦ-3 потребителям ЖК «Салават купере» осуществляется по тарифу 1 208,18 рубля (без НДС). Получается, что если «Татэнерго» будет увеличивать покупку более дешевого тепла у соседней ТЭЦ-3 для поставки потребителям, то суммы за отопление в платежках у жителей Казани станут ниже. Однако сей факт АО «Татэнерго» как тепломонополист Казани игнорирует и, напротив, снижает покупки тепла от ТЭЦ-3.

Аналогичная ситуация и в Нижнекамске, где поставка тепла осуществляется от двух станций. Тариф производства одной гигакалории на коллекторе Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) в первом полугодии составил 457,37 рубля, на коллекторе ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (ПТК-2) — 523,77 рубля. При этом конечный тариф у поставщика тепла населению, которым также является АО «Татэнерго», составляет 1283,05 рубля (без НДС).

Такая значительная разница первоначального и конечного тарифов производства (в два с лишним раза) говорит, скорее всего, о содержании сетей в ненадлежащем состоянии тем же АО «Татэнерго» и, как результат, о высоких теплопотерях при передаче тепла по этим сетям, за которые в итоге также платит население.

Еще одна важная статья расходов по коммунальным платежам — вывоз твердых бытовых отходов. Фото Максима Платонова



Кому мусор за тонну, а кому и за кубометр

Наконец, еще одна важная статья расходов по коммунальным платежам — вывоз твердых бытовых отходов. Эту услугу в большинстве регионов предлагают по нескольку компаний, их не так много. Уровень тарифов здесь тоже довольно неоднороден. К примеру, стоимость утилизации одного кубометра отходов у кировского АО «Куприт» составляет 90 рублей с годовым ростом в 2017 году на 35%, а например, пермское ООО «Транспортная компания «Орион», напротив, снизило тариф на 20% — со 129 до 103 рублей за кубометр. Стоимость утилизации отходов для населения у предприятий на территории Татарстана варьируется от 40 до 170 рублей за кубометр.

Самым дорогим оператором по утилизации мусора стало саратовское АО «Управление отходами», здесь стоимость утилизации кубометра ТБО составляет 322 рубля. Чуть меньше — 315 рублей — она в нижегородском ЗАО «Управление отходами-НН».

Отметим, кроме того, что некоторые операторы считают стоимость переработки не за кубометр, а за тонну. Здесь самым дорогим является ижевское ООО «Чистый город» с 1 221 рублем за тонну. Высокая стоимости также у филиала ЗАО «Управление отходами» в чувашском Новочебоксарске — 1 151 рубль, и в пермском МУП «Полигон» — 367 рублей за тонну.

Дешевле всего утилизация обойдется у саранской «Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства» — 18,57 рубля за кубометр, а также у кировского ООО «Сах» — 18,57 рубля за кубометр.