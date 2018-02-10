«Долгая дорога»: от инвалидной коляски до Олимпиады
Пять хоккеистов Игр, каждый из которых сделал невозможное ради своей мечты
Кажется, российские болельщики окончательно разобрались, будут ли они следить за Олимпийскими играми, в которых отечественные спортсмены выступают под нейтральным флагом. Будут, и, разумеется, не в последнюю очередь это относится к хоккею. Редакция «Реального времени» представляет самых ярких иностранных игроков предстоящего хоккейного турнира в Пхенчхане — у каждого из которых уникальная и очень непростая история борьбы за место на Олимпиаде-2018.
Оскар Меллер (Швеция)
Особый и, возможно, даже наибольший интерес для казанских и татарстанских болельщиков представляет сборная «трех корон». Интересно не только сравнить, насколько лучше действует и больше забивает в своей национальной команде Антон Ландер (ведь в клубе у него пока не получается набирать ожидаемое количество шайб и очков), но и посмотреть на куда более забивного шведа в истории казанского хоккея — Оскара Меллера.
За два сезона Оскар набрал в Казани недостижимые пока (пока ли?) для Ландера 69 (29+40) очков. С Джастином Азеведо он составлял одну из самых сильных легионерских связок в КХЛ. Ну а в Пхенчхане Меллер, скорее всего, будет разыгрывать большинство и создавать большие проблемы канадцам и финнам в звене со своими одноклубниками из «Шелефтео» Юакимом Линдстремом и Пером Линдхольмом, с которыми они и делают добрую половину очков команды шведской SHL.
Ну а на Играх мы с вами сможем увидеть уже нового Оскара Меллера. Дело в том, что в прошлом году хоккеист, можно сказать, побывал в аду — у его супруги был обнаружен рак головного мозга. Теперь, слава Богу, страшное позади, и жена даже родила ему третьего ребенка, что, несомненно, должно повлиять и на выступление Оскара на главном турнире в его хоккейной жизни. В шведской лиге он уже набрал рекордные для себя 40 (17+23) очков, что только подтверждает, что это будет лучший сезон в жизни форварда. Так что следим за «тре крунур» и персонально за Меллером!
Эели Толванен (Финляндия)
Главная звезда Континентальной лиги и финского хоккея в целом. Да-да, даже круче Туукки Раска и Патрика Лайне хотя бы в силу своего возраста и потенциала. Пожалуй ни один из вышеупомянутых ребят не играл в свои 18 так ярко и по-взрослому мастеровито, как это делает Толванен. И уж точно они не рвали вторую по силе лигу в мире с 34 очками за неполный регулярный сезон (и с полезностью +12). Более того, в своем «нежном» возрасте финн-акселерат успел стать автором самого «юного» хет-трика в истории КХЛ, оформив его за 9 минут (!) своего дебютного матча в «Йокерите» против минского «Динамо». С тех пор без набранных баллов за результативность этот парень со льда практически не уходит.
Кроме того, он уже выигрывал молодежный чемпионат мира, попав в самую «урожайную» команду финской «молодежки» за последние 10 лет. Тогда он стал лучшим снайпером турнира, забросив семь шайб в семи играх и заставив уже тогда говорить о себе как о кандидате на отъезд в НХЛ. А что нужно сделать, чтобы клубы Национальной лиги разрывали телефон твоего агента и трясли перед ним толстыми пачками купюр уже в этом сезоне? Конечно, заявить о себе на Олимпиаде. Ведь класс, показанный на уровне «молодежек», нужно подтвердить и на взрослом серьезном турнире.
Поэтому за финской сборной стоит следить хотя бы из-за этого молодого парня. Если Эели не растеряется от большого давления (что вряд ли), то обязательно покажет особенный хоккей.
Войтек Вольски (Канада)
Следить за этим хоккеистом стоит тем, кто любит и верит в добрые и красивые истории, в которых главный герой сначала проходит через страшные испытания, но в итоге все заканчивается хеппи-эндом. О таких парнях, как Вольски, говорят «родился в рубашке». Чуть больше года назад, играя за магнитогорский «Металлург» в матче Континентальной хоккейной лиги, он очень неудачно въехал в борт, сломав два позвонка и получив ушиб спинного мозга. Тогда многие считали, что будет счастьем, если хоккеист просто восстановится и не станет инвалидом. Для этого ему пришлось пройти операцию, месяцы физиотерапии и восстановительных процедур с врачами.
И хоккеист мало того что восстановился, но еще и вернулся в большой хоккей. Да как вернулся! В первых же семи матчах после 15 месяцев вне льда Войтек набрал 9 (2+7) очков! Да и дальше в разваливающемся «Куньлуне» продолжал доказывать тренерскому штабу, что готов к уровню сборной. Ну а когда форварда пригласили в состав «кленовых листьев», он, конечно, не скрывал своего счастья. Ведь для каждого канадца надеть форму сборной — это огромная честь. В своем Instagram хоккеист выложил фото из больницы, где он лежит в гипсе с переломанным позвоночником, и написал к нему такой трогательный текст:
«Еще год назад я был в больнице, где меня прооперировали после перелома шеи. Сегодня меня включили в состав сборной Канады, и я невероятно горжусь этим.
Смотрю на фото из больницы, и плачу. Скорее всего, это слезы счастья, но я переполнен эмоциями от того, что мне удалось превозмочь. Тогда я и не мог подумать, что мне так повезет всего через год.
Хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал. Не думаю, что это все бы произошло без моей семьи и друзей.
Восхищен возможностью представлять Канаду на Олимпиаде и защищать золотую медаль», — написал Вольски.
Согласитесь, история для отличного фильма! И следить за его сюжетом можно в режиме реального времени прямиком из Кореи.
Доминик Кубалик (Чехия)
Интрига выступления этого чешского форварда на Олимпиаде состоит для российского зрителя в ответе на вопрос, кто в споре «Салавата Юлаева» и форварда окажется прав. Ведь в начале нынешнего сезона (а точнее, даже перед его стартом) уфимцы приобрели этого нападающего с большими надеждами на то, что у них раскроется новая звезда уровня Линуса Умарка, ну или хотя бы Сами Леписте.
Однако после нескольких контрольных игр тренерский штаб (а скорее, даже руководство клуба) решил, что этот хоккеист не того уровня, что нужен «Салавату» для решения его задач. Игрока отправили домой, в «Шкоду» (Пльзень), где тот сразу же начал клепать очки. В первых четырех играх в Экстралиге он набрал 8 очков, а всего на его счету в Чехии 24 (16+7) очка и еще куча очков в швейцарской лиге, куда он перебрался в ноябре.
Между тем, Кубалик 2 года подряд становился лучшим снайпером чешской лиги. Для чехов Доминик, возможно, — главная надежда на нынешних Играх, и именно от него будет зависеть, как выступит национальная команда после долгой безтрофейной засухи.
Ну а для самого хоккеиста это станет отличной возможностью заставить уфимцев кусать локти.
Стаффан Крунвалль (Швеция)
Старенький 35-летний Крунваль, верой и правдой служащий ярославскому «Локомотиву» славных 6 лет, наконец получил ту возможность, ради которой работал всю свою долгую карьеру. Бойкот Пхенчхана со стороны НХЛ открыл для шведа двери в «олимпийскую сказку», о которой он мечтал всю жизнь.
Более того, в Корею защитник едет в качестве ассистента капитана команды Юэля Лунквиста. Стаффан считается одним из самых надежных оборонцев в Континентальной лиге, и российским (в особенности ярославским) болельщикам будет любопытно посмотреть, на что он способен на уровне Олимпиады. Пусть и такой «упрощенной», как эта.
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