«Долгая дорога»: от инвалидной коляски до Олимпиады

Пять хоккеистов Игр, каждый из которых сделал невозможное ради своей мечты

Кажется, российские болельщики окончательно разобрались, будут ли они следить за Олимпийскими играми, в которых отечественные спортсмены выступают под нейтральным флагом. Будут, и, разумеется, не в последнюю очередь это относится к хоккею. Редакция «Реального времени» представляет самых ярких иностранных игроков предстоящего хоккейного турнира в Пхенчхане — у каждого из которых уникальная и очень непростая история борьбы за место на Олимпиаде-2018.

Оскар Меллер (Швеция)

Особый и, возможно, даже наибольший интерес для казанских и татарстанских болельщиков представляет сборная «трех корон». Интересно не только сравнить, насколько лучше действует и больше забивает в своей национальной команде Антон Ландер (ведь в клубе у него пока не получается набирать ожидаемое количество шайб и очков), но и посмотреть на куда более забивного шведа в истории казанского хоккея — Оскара Меллера.

За два сезона Оскар набрал в Казани недостижимые пока (пока ли?) для Ландера 69 (29+40) очков. С Джастином Азеведо он составлял одну из самых сильных легионерских связок в КХЛ. Ну а в Пхенчхане Меллер, скорее всего, будет разыгрывать большинство и создавать большие проблемы канадцам и финнам в звене со своими одноклубниками из «Шелефтео» Юакимом Линдстремом и Пером Линдхольмом, с которыми они и делают добрую половину очков команды шведской SHL.

За два сезона Оскар набрал в Казани недостижимые пока (пока ли?) для Ландера 69 (29+40) очков. Фото ak-bars.ru



Ну а на Играх мы с вами сможем увидеть уже нового Оскара Меллера. Дело в том, что в прошлом году хоккеист, можно сказать, побывал в аду — у его супруги был обнаружен рак головного мозга. Теперь, слава Богу, страшное позади, и жена даже родила ему третьего ребенка, что, несомненно, должно повлиять и на выступление Оскара на главном турнире в его хоккейной жизни. В шведской лиге он уже набрал рекордные для себя 40 (17+23) очков, что только подтверждает, что это будет лучший сезон в жизни форварда. Так что следим за «тре крунур» и персонально за Меллером!

Эели Толванен (Финляндия)

Главная звезда Континентальной лиги и финского хоккея в целом. Да-да, даже круче Туукки Раска и Патрика Лайне хотя бы в силу своего возраста и потенциала. Пожалуй ни один из вышеупомянутых ребят не играл в свои 18 так ярко и по-взрослому мастеровито, как это делает Толванен. И уж точно они не рвали вторую по силе лигу в мире с 34 очками за неполный регулярный сезон (и с полезностью +12). Более того, в своем «нежном» возрасте финн-акселерат успел стать автором самого «юного» хет-трика в истории КХЛ, оформив его за 9 минут (!) своего дебютного матча в «Йокерите» против минского «Динамо». С тех пор без набранных баллов за результативность этот парень со льда практически не уходит.

Кроме того, он уже выигрывал молодежный чемпионат мира, попав в самую «урожайную» команду финской «молодежки» за последние 10 лет. Тогда он стал лучшим снайпером турнира, забросив семь шайб в семи играх и заставив уже тогда говорить о себе как о кандидате на отъезд в НХЛ. А что нужно сделать, чтобы клубы Национальной лиги разрывали телефон твоего агента и трясли перед ним толстыми пачками купюр уже в этом сезоне? Конечно, заявить о себе на Олимпиаде. Ведь класс, показанный на уровне «молодежек», нужно подтвердить и на взрослом серьезном турнире.

За финской сборной стоит следить хотя бы из-за этого молодого парня. Фото facebook.com/helsinginjokerit



Поэтому за финской сборной стоит следить хотя бы из-за этого молодого парня. Если Эели не растеряется от большого давления (что вряд ли), то обязательно покажет особенный хоккей.

Войтек Вольски (Канада)

Следить за этим хоккеистом стоит тем, кто любит и верит в добрые и красивые истории, в которых главный герой сначала проходит через страшные испытания, но в итоге все заканчивается хеппи-эндом. О таких парнях, как Вольски, говорят «родился в рубашке». Чуть больше года назад, играя за магнитогорский «Металлург» в матче Континентальной хоккейной лиги, он очень неудачно въехал в борт, сломав два позвонка и получив ушиб спинного мозга. Тогда многие считали, что будет счастьем, если хоккеист просто восстановится и не станет инвалидом. Для этого ему пришлось пройти операцию, месяцы физиотерапии и восстановительных процедур с врачами.

И хоккеист мало того что восстановился, но еще и вернулся в большой хоккей. Да как вернулся! В первых же семи матчах после 15 месяцев вне льда Войтек набрал 9 (2+7) очков! Да и дальше в разваливающемся «Куньлуне» продолжал доказывать тренерскому штабу, что готов к уровню сборной. Ну а когда форварда пригласили в состав «кленовых листьев», он, конечно, не скрывал своего счастья. Ведь для каждого канадца надеть форму сборной — это огромная честь. В своем Instagram хоккеист выложил фото из больницы, где он лежит в гипсе с переломанным позвоночником, и написал к нему такой трогательный текст:

«Еще год назад я был в больнице, где меня прооперировали после перелома шеи. Сегодня меня включили в состав сборной Канады, и я невероятно горжусь этим.

Смотрю на фото из больницы, и плачу. Скорее всего, это слезы счастья, но я переполнен эмоциями от того, что мне удалось превозмочь. Тогда я и не мог подумать, что мне так повезет всего через год.

Хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал. Не думаю, что это все бы произошло без моей семьи и друзей.

Восхищен возможностью представлять Канаду на Олимпиаде и защищать золотую медаль», — написал Вольски.

Согласитесь, история для отличного фильма! И следить за его сюжетом можно в режиме реального времени прямиком из Кореи.

Доминик Кубалик (Чехия)

Интрига выступления этого чешского форварда на Олимпиаде состоит для российского зрителя в ответе на вопрос, кто в споре «Салавата Юлаева» и форварда окажется прав. Ведь в начале нынешнего сезона (а точнее, даже перед его стартом) уфимцы приобрели этого нападающего с большими надеждами на то, что у них раскроется новая звезда уровня Линуса Умарка, ну или хотя бы Сами Леписте.

Ведь в начале нынешнего сезона (а точнее, даже перед его стартом) уфимцы приобрели этого нападающего с большими надеждами на то, что у них раскроется новая звезда. Фото twitter.com/hcsalavat



Однако после нескольких контрольных игр тренерский штаб (а скорее, даже руководство клуба) решил, что этот хоккеист не того уровня, что нужен «Салавату» для решения его задач. Игрока отправили домой, в «Шкоду» (Пльзень), где тот сразу же начал клепать очки. В первых четырех играх в Экстралиге он набрал 8 очков, а всего на его счету в Чехии 24 (16+7) очка и еще куча очков в швейцарской лиге, куда он перебрался в ноябре.

Между тем, Кубалик 2 года подряд становился лучшим снайпером чешской лиги. Для чехов Доминик, возможно, — главная надежда на нынешних Играх, и именно от него будет зависеть, как выступит национальная команда после долгой безтрофейной засухи.

Ну а для самого хоккеиста это станет отличной возможностью заставить уфимцев кусать локти.

Стаффан Крунвалль (Швеция)

Старенький 35-летний Крунваль, верой и правдой служащий ярославскому «Локомотиву» славных 6 лет, наконец получил ту возможность, ради которой работал всю свою долгую карьеру. Бойкот Пхенчхана со стороны НХЛ открыл для шведа двери в «олимпийскую сказку», о которой он мечтал всю жизнь.

Стаффан считается одним из самых надежных оборонцев в Континентальной лиге, и российским (в особенности ярославским) болельщикам будет любопытно посмотреть, на что он способен на уровне Олимпиады. Фото hclokomotiv.ru



Более того, в Корею защитник едет в качестве ассистента капитана команды Юэля Лунквиста. Стаффан считается одним из самых надежных оборонцев в Континентальной лиге, и российским (в особенности ярославским) болельщикам будет любопытно посмотреть, на что он способен на уровне Олимпиады. Пусть и такой «упрощенной», как эта.