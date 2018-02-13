«Многие из приехавших были далеко не бедные»: переселенцам с Украины отменили особые условия обустройства

Татарстан принял решение не оказывать помощь беженцам из соседнего государства

Татарстан сразу стал активно поддерживать граждан Украины, оказавшихся на его территории после начала вооруженного конфликта в соседнем государстве в 2014 году. Вынужденным переселенцам предоставлялись условия для проживания и возможность найти работу. Были те, кто этим воспользовался, кто-то, наоборот, предпочел извлечь максимум из положения «беженца», не прикладывая особых усилий к организации жизни на новом месте, что вызывало критику у местного населения. В начале февраля этого года кабмин РТ принял постановление о признании ранее изданного документа об обустройстве граждан Украины утратившим силу. «Реальное время» вспомнило историю оказания помощи и узнало, по какой причине она могла быть прекращена.

Признать утратившим силу

Кабинет министров РТ принял постановление, которое признало утратившим силу изданный в марте прошлого года документ, обеспечивавший условия для временного социально-бытового обустройства граждан Украины, которые прибыли на территорию РФ «в экстренном массовом порядке» и находятся в пунктах временного размещения на территории РТ. Таким образом, республика приняла решение прекратить выделение средств на поддержку прибывшего населения из соседней страны.

Точное число украинцев, вновь прибывших в Татарстан, нам узнать не удалось.

— Вам такую цифру никто не назовет. Кто-то ведь не обращается, живет у родственников, думает, так нормально, — объясняет руководитель Татарстанской объединенной региональной украинской национально-культурной автономии Владимир Любченко. — К нам, бывает, обращаются за помощью, чем можем, помогаем. Консульского обслуживания нет, на Украине беспредел полнейший. Что касается постановления, то кабмин действует исходя из реальной ситуации. Ведь многие из тех, кто сюда приехал, были далеко не бедные, а пользовались моментом. Видел девушку с собакой, стоимость которой выше, чем моя пенсия. Тем не менее она просила милостыню, говорила, что «мы из Донбасса». Считаю, что местным жителям не так легко живется. Надо учитывать все, что связано с экономикой.

«Кто-то ведь не обращается, живет у родственников, думает, так нормально, — объясняет Владимир Любченко. — К нам, бывает, обращаются за помощью, чем можем, помогаем». Фото ukr.addnt.ru



Любченко напомнил о фактах иждивенчества со стороны переселенцев: например, о случаях, когда они жили в гостиницах «как будто инвалиды», будучи совершенно здоровыми людьми. Сейчас каких-то особых обращений нет, признается руководитель НКА, тем более что общественная организация может разве что подсказать, как вести себя в той или иной ситуации, морально поддержать.

По данным аналитической службы «Реального времени», только в 2014 году на гостиницы в Казани и Набережных Челнах для вынужденных переселенцев с Украины было потрачено около 60 миллионов рублей. В 2015 году размещение беженцев обошлось уже почти в 100 миллионов. Всего с 2014-го по 2016 год на помощь в расселении граждан Украины было потрачено около 165 млн рублей.

Несмотря на существенные финансовые вложения, не все считают, что они были достаточными и что поддержку украинцев, оказавшихся сейчас в Татарстане, нужно прекращать.

— Конечно, они еще нуждаются в помощи, вопрос не решается, — считает заместитель руководителя Нижнекамского объединения по изучению истории и культуры украинского народа «Лелеки» Людмила Найденко. — Есть беженцы, приехавшие сюда в 2014 году, которые до сих пор не могут найти работу. Многие работодатели боятся брать их на работу, но отказывают «культурно»: «не прошел собеседование», «не та квалификация», хотя у них отличные дипломы. Есть проблемы с жильем, с регистрацией. Не думаю, что вопрос решится. Кто-то из переселенцев не приспособился жить на новом месте и уехал либо обратно, либо в другие регионы… Конечно, есть разные ситуации, может быть, не стоило так сразу признавать постановление утратившим силу, может, стоило оставить какие-то частные ситуации.

Евгений Савенко напомнил, что среди тех, кто приезжал, было много этнических русских или татар, являющихся гражданами Украины, которые говорили, что не хотят иметь ничего общего «с этой страной». Фото nk.addnt.ru



Руководитель Нижнекамской национально-культурной автономии «Украинское товарищество «Вербиченька» Евгений Савенко напомнил, что среди тех, кто приезжал, было много этнических русских или татар, являющихся гражданами Украины, которые говорили, что не хотят иметь ничего общего «с этой страной». «Правда, с беженцами нечасто приходилось встречаться, они в основном сторонятся», — добавляет он.

Руководитель же украинской диаспоры Зеленодольска Людмила Заруцкая считает, что просто так помощь вынужденным переселенцам никто бы не стал отменять.

— Нужно рассуждать логически. Думаю, на данный момент поток беженцев прекратился, поэтому и решено было издать это постановление, — дала комментарий Заруцкая. — Если вдруг возникнут новые обстоятельства и помощь снова потребуется, то ее, думаю, окажут. Не нужно специально искать, что кто-то кого-то не любит.

Сколько мигрантов

По данным МДВ РФ, в прошлом году на миграционный учет по всей стране были поставлены 1 млн 792 тысячи 247 граждан Украины, из них первично — 1 млн 117 тысяч 430 человек. Цель въезда нередко заключается в поисках работы, для этого в Россию приехали 503 287 человек. Снятыми с миграционного учета оказались 1 075 853 человека. В прошлом году по гражданам Украины было принято 96 612 решений о выдаче РВП (разрешение на временное проживание, — прим. ред.), с РВП в стране проживают 201 631 человек. По виду на жительство проживают 144 530 граждан Украины.

Всего в прошлом году на миграционный учет в Татарстане были поставлены 278 183 человека, но сколько из них — граждане Украины, в статистике МВД РФ не уточняется. При этом первично к этой услуге обратились 169 863 человека. По данным аналитической службы «Реального времени», поток украинцев существенно вырос в 2014 году. В 2012 году к нам приехали 382 гражданина Украины, в 2014-м — уже 1 149. На следующий год Татарстан официально принял 1 291 человека. Прибывшим гражданам оказывали единовременную материальную помощь, а также при необходимости государственную социальную помощь.