«Приходится жертвовать чем-то сегодня, чтобы получить что-то завтра»: крупный бизнес лоббирует по-крупному

Министерство экономики Татарстана предложило продлить налоговые каникулы для инвестиционных гигантов

На заседании комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству сегодня не было ни нового, ни бывшего министров экономики Татарстана, а подготовленный доклад Артема Здунова зачитывал замминистра Булат Хазиахметов. Пожелав заочно удачи новому премьер-министру Дагестана, его бывшие коллеги принялись оценивать инвестиционный потенциал республики, и один из прощальных подарков Здунова предпринимательскому сообществу — предложения министерства продлить налоговые каникулы для ну очень крупных инвесторов. Подробности — в материале «Реального времени».

Теперь без Здунова

Выступление Артема Здунова на сегодняшнем заседании комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству чуть ли не до последнего значилось в повестке.

— Артем Алексеевич Здунов готовился к этому докладу, мы с ним плотно работали буквально до предпоследних дней. Но все вы понимаете, что обстоятельства такие, — открыл заседание председатель комитета Марат Галеев и пожелал теперь уже премьер-министру Дагестана удачи.

Перед началом заседания стала распространяться информация, что на место Здунова назначен министр экологии и природных ресурсов Фарид Абдулганиев. Но так скоро из одного министерского кресла в другое он, разумеется, не перебрался — вместо первого лица ведомства по первому вопросу в повестке, который касался оценки закона 1998 года «Об инвестиционной деятельности в Республике Татарстан», перед коллегами выступил заместитель министра экономики Булат Хазиахметов.

Он рассказал, что по объему инвестиций в основной капитал в январе-сентябре 2017 года Татарстан в очередной раз остался на первом месте среди регионов ПФО. По России в целом он занял четвертую строчку — республику опередили Тюмень, Москва и Санкт-Петербург. С 2013-го по 2016 год объем инвестиций в основной капитал стабильно подрастал. Правда, в прошлом году наметилось небольшое снижение — если за девять месяцев 2016 года было привлечено 374,7 млрд рублей, то за аналогичный период 2017-го — 367 млрд. Инвестиции в основной капитал шли в первую очередь в обрабатывающие производства — это 44%.

Вместо первого лица ведомства по первому вопросу в повестке выступил заместитель министра экономики Булат Хазиахметов



Закон «Об инвестиционной деятельности в Республике Татарстан» за 20 лет дополнительно принес в бюджет республики порядка 16 млрд рублей налоговых платежей, из которых 2,4 млрд — за девять месяцев прошлого года. Объем привлеченных благодаря закону инвестиций составил 630 млрд рублей, новые проекты позволили создать почти 17 тысяч рабочих мест.

Согласно закону, предприниматели имеют право на налоговые льготы в течение 7 лет с момента начала инвестирования. Для тех, кто инвестирует в машиностроение, налоговые каникулы длятся дольше — максимум 13 лет. Налоговые преференции начали предоставлять с 2005 года, и за это время они были применены к 92 инвестиционным проектам, которые сэкономили на налогах 10,5 млрд рублей. Если вспомнить 16 млрд рублей налоговых отчислений, получается, что республика в плюсе от применения налоговых льгот — на сумму 5,5 млрд рублей.

Продлить налоговые каникулы за 50 млрд

Помимо не раз уже озвученных показателей, характеризующих инвестиционный климат республики, Министерство экономики сегодня предложило обсудить сразу несколько своих инициатив, направленных на улучшение инвестиционного потенциала. Они касались нормативного закрепления периода предоставления налоговых льгот и учета момента фактического начала вливания инвестиций.

— В рамках нашего мониторинга мы получаем от ведущего бизнеса различные предложения о том, чтобы фактически начало реализации инвестиционных проектов считать с момента инвестирования в сам проект, а не с момента закупки лицензии, права, земельного участка предприятия, которое в последующем может стать структурой для реализации инвестиционного проекта, — пояснил Булат Хазиахметов.

Основным же предложением стало расширение сроков предоставления налоговых каникул в целях улучшения инвестиционного климата. Правда, инициатива касается только строительства объектов стоимостью более 50 млрд рублей — в ведомстве считают, что для таких капиталоемких проектов льготы можно продлить с 7 лет до 13.

Мунир Гайнуллов уточнил, с чем, собственно, связано предложение увеличить период налоговых льгот



Первый вопрос по этому предложению возник у главы холдинга «Домкор» Мунира Гайнуллова, который уточнил, с чем, собственно, связано предложение увеличить период налоговых льгот.



— Хотел бы отметить, что на практике, когда подходит период первых инвестиций, от льготного периода остается два-три года, максимум четыре. И это уже, скажем так, не тот эффективный инструмент, — пояснил заместитель министра. И получил еще один вопрос от строителя.

— А почему только от 50 млрд? Таких инвестиций у нас не так много. Это единичные [случаи], а среднего бизнеса у нас огромное количество, — заметил Гайнуллов.

— Мы хорошо понимаем данную проблематику, и пока эта планка — 50 млрд рублей. По итогам рассмотрения предложений наших предприятий возможны изменения, — нашелся Хазиахметов.

За льготы придется побороться?

Свое мнение высказал и председатель комитета Марат Галеев, который отметил, что позиции Минэкономики и Минфина по предоставлению налоговых льгот бизнесу всегда принципиально отличались.

— Это всегда наталкивается на противоречия между этими ведомствами. Минфин всегда возражал, причем очень серьезно. И на федеральном уровне позиция менялась. Сначала была позиция: никаких льгот, всем одинаковые условия. Но никакого развития при таком варианте не получалось. Поэтому приходится чем-то жертвовать сегодня, чтобы получить [что-то] завтра, — отметил спикер.

Резюмируя, Галеев предложил по итогам заслушанного доклада положительно охарактеризовать результаты принятия закона, направленного на развитие инвестиционного потенциала, заметив при этом, что один из инструментов поддержки — инвестиционный кредит — так и не был применен Министерством экономики.