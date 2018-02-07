Банкротство или жизнь: как «ВИМ-Авиа» дали пять дней передышки

Представитель авиакомпании заявил, что у них есть деньги на погашение задолженностей, но все же попытался максимально оттянуть этот момент

Арбитражный суд сегодня снова стал полем битвы за будущее авиакомпании «ВИМ-Авиа», иск о банкротстве которой подала ульяновская компания. Медля до последнего, представитель ответчика все же достал из рукава козырь, датируемый еще 12 января, — оказывается, уже тогда они могли погасить долг на 3,7 млн, но не сделали этого из-за того, что просто не знали, куда посылать деньги. Суд эту готовность припомнил им перед вынесением решения — рассмотрение отложили на пять дней, за которые вопрос с кредитором должен быть закрыт. Корреспондент «Реального времени» наблюдала за тем, как ответчик убеждал суд, что у «ВИМ-Авиа» есть деньги и миллиардное имущество на погашение долгов, а истец требовал банкротства, сомневаясь, что они так безболезненно смогут получить свой долг.

Попытка не пытка

Сегодня в Арбитражном суде РТ продолжилась борьба за жизнь или банкротство авиакомпании «ВИМ-Авиа». Соответствующий иск в отношении авиакомпании инициировало ульяновское АО «Спектр-Авиа», которое так и не дождалось от нее оплаты услуг по покраске Boeing 777. Договор об оказании услуг был заключен еще в октябре 2016 года, а в сентябре 2017-го компания «Спектр-Авиа» через суд добилась удовлетворения исковых требований по задолженности на 2,7 млн рублей за оказанные услуги и одного миллиона неустойки с судебными расходами.

Уже в деле о банкротстве «ВИМ-Авиа» к ульяновскому кредитору присоединился еще один — банк «Российский кредит» в лице АСВ, которому авиакомпания задолжала 72,8 млн рублей. Что интересно, как представитель «ВИМ-Авиа», так и представитель «Российского кредита» настаивали на обжаловании принятия иска «Спектр-Авиа» о банкротстве в апелляционной инстанции, но тогда суд постановил жалобу не удовлетворять.

К назначенному времени в Арбитражном суде собрались все три стороны. Судебный представитель «ВИМ-Авиа» Алексей Выручаев сразу же заявил, что с материалами дела они ознакомились только накануне. Но свое внимание юрист акцентировал на ООО «Вега-Инвест», которому права требования долгов «ВИМ-Авиа» переуступило АО «Спектр-Авиа» и которое, в свою очередь, переуступило их ООО «РНГО», в результате чего компания стала конечным кредитором. Выручаев отметил, что эта организация в качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные требования, не привлечена, что может повлиять на ее права.

Арбитражный суд сегодня снова стал полем битвы за будущее авиакомпании «ВИМ-Авиа», иск о банкротстве которой подала ульяновская компания. Фото Максима Платонова



Но истец здесь сработал на несколько шагов вперед — как раз сегодня, 7 февраля, в Арбитраж поступило заявление ООО «Вега-Инвест», в котором указано, что они не возражают против удовлетворения переданных ООО «РНГО» прав.

Кроме того, представитель истца Тимошин заметил, что если суд посчитает нужным все-таки их привлечь, то у него есть доверенность и от этой компании, а не только от «РНГО» и «Спектр-Авиа». А вот представитель АСВ ходатайство ответчика о привлечении еще одного лица все равно поддержал. Правда, на ход заседания это все равно не повлияло.

Гарантийное письмо оставили на черный день

Только во второй части заседания представитель «ВИМ-Авиа» неожиданно достал из рукава козырь, который, собственно, мог бы избавить стороны от судебного разбирательства, но, видимо, до последнего лежал в папочке юриста. Как выяснилось, еще 12 января новый генеральный директор авиакомпании подписался под гарантийным письмом, согласно которому они готовы погасить 3,7 млн рублей задолженности. Тот факт, что долг еще не был погашен, Выручаев объяснил тем, что о правопреемственности они знали, но копии договоров не получали, а если и что-то получали — то они могли быть изъяты в рамках уголовного дела в отношении бывшего гендиректора. Таким образом, основным препятствием к погашению задолженности стало отсутствие реквизитов компании. Эти доводы представитель истца Тимошин воспринял со скепсисом, заявив, что в материалах дела есть копии договора об уступке прав требований, в котором есть необходимые реквизиты «РНГО». Соответственно, у должника была возможность погасить долг, поэтому он просит в отложении дела ему отказать.

Представитель ответчика парировал, что, действительно, на предыдущих заседаниях вопросы о правопреемственности поднимались, но ознакомиться с документами им удалось только вчера. По его словам, они готовы погасить долг, а в случае введения процедуры наблюдения придется проводить сделку с предпочтением. Правда, и здесь Тимошин нашел подводные камни.

— В любом случае будет сделка с предпочтением, потому что у нас есть второй заявитель по делу. После погашения сделка будет в любом случае оспорена, потому что у нас есть второй банк, и производство по делу не прекратится, — прокомментировал представитель истца.

Тот факт, что долг еще не был погашен, Выручаев объяснил тем, что о правопреемственности они знали, но копии договоров не получали, а если и что-то получали — то они могли быть изъяты в рамках уголовного дела в отношении бывшего гендиректора (на фото). Фото ykt.ru



Здесь свое слово вставил судья Михаил Аверьянов, который задался вопросом, какая конечная цель у кредитора: погасить задолженность или обанкротить авиакомпанию?

— Какая ваша цель, вы мне просто поясните? Если должник готов погасить вам задолженность, вы считаете, что при процедуре банкротства это получится быстрее? — уточнил судья.

— Мы говорим о том, что эта сделка будет оспорена. У нас есть второй заявитель по делу, и, соответственно, гасить [долг] надо и второму заявителю, тогда производство по делу прекратится и не будет банкротства «ВИМ-Авиа». Иначе сделка будет с предпочтением, — пояснил свою позицию Тимошин.

«У нас есть деньги. Вот пришел баланс от налоговой»

Выручаев, в свою очередь, попробовал убедить суд в том, что деньги на погашение задолженностей у авиакомпании есть.

— У нас есть деньги. Вот пришел баланс от налоговой. Деньги есть на гашение определенной суммы задолженности. Позавчера, если вы видели, господин Дворкович заявил о том, что авиакомпания «ВИМ-Авиа» имеет право взыскать очень приличную сумму возврата с НДС для погашения, например, в том числе заработной платы. То есть деньги у компании есть, — на всякий случай третий раз повторил представитель ответчика и заверил, что они будут решать вопрос о погашении задолженности и перед вторым заявителем, то есть банком «Российский кредит» в лице АСВ.

— Сколько задолженность перед банком у должника? — уточнил судья.

— Около ста миллионов, — расплывчато ответил представитель АСВ. Еще раз напомним, что, согласно картотеке арбитражных дел, «ВИМ-Авиа» задолжала банку значительно меньшую сумму — 72,8 млн рублей.

На еще один вопрос судьи по поводу готовности погасить этот долг Выручаев сослался на подтверждение о том, что у компании есть имущество в виде самолетов «на миллиарды». Второй заявитель, судя по всему, в намерениях и возможностях ответчика не сомневался.

— По поводу ходатайства должника считаю, что оно подлежит удовлетворению, поскольку действительно есть возможность погасить задолженность. У нас ведь не цель обанкротить организацию, а чтобы она рассчиталась по долгам со своими кредиторами. На сегодня у нее, по крайней мере, два заявителя, других дел о банкротстве нет, и, соответственно, говорить о том, что гипотетически сделка будет когда-то оспорена, если банк «Российский кредит» будет дальше настаивать на своем заявлении… Это не значит, что не возможно заключение мирового соглашения, — высказал свою позицию представитель второго заявителя.

Представитель ответчика заверил, что они будут решать вопрос о погашении задолженности и перед вторым заявителем, то есть банком «Российский кредит» в лице АСВ. Фото vesti22.tv



«ВИМ-Авиа» дали пять дней

Перед тем как принять решение, судья Михаил Аверьянов решил разобраться со сроками погашения долга перед «РНГО».

— В какой срок вы готовы погасить задолженность? — уточнил судья.

— В ближайший срок. В течение этого месяца готовы, — ответил Выручаев.

Дальше все зависело от того, подтвердит ли представитель ответчика свои ранее озвученные доводы.

— За перерыв успеете погасить?

— Перерыв на пять дней? За пять дней, наверное, нет.

— Если вы говорите, что нужные средства есть, в чем проблема? Перечислить их — это один рабочий день.

— Если можно, хотя бы недели две.

— Пять дней вам будет достаточно? У вас гарантийное письмо от 12 января. То есть практически месяц вы были готовы его погасить. Вы же говорите только одна проблема — у вас нет реквизитов.

— По сути, да.

— То есть вы готовы?

— Да, — вынужденно ответил юрист.

Выйдя из совещательной комнаты, судья Михаил Аверьянов объявил, что заседание продолжится после перерыва — 13 февраля.