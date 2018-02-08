Как новые школы становятся драйвером роста цен на жилье

Чтобы дети не учились во вторую смену, в республике нужно построить еще 25 школ

Фото: Юлия Косолапкина

Федеральная целевая программа «Жилище» увязывает строительство жилья с возведением минимальной социальной инфраструктуры, однако потребность Татарстана не только в новых школах, но и детских садах, по-прежнему высока. «Реальное время» выяснило, каковы планы Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ по увеличению количества образовательных организаций и в какую сумму обходится строительство одного объекта.

Типовой проект на 800 мест

В Татарстане действуют несколько программ, по которым возводятся новые образовательные учреждения.

— С 2011 по 2017 год в Татарстане было построено 42 новые школы на 15 тысяч мест, общая стоимость работ составила около 12 млрд рублей. В частности, в 2017 году было сдано шесть школ на 5 047 мест, лимит финансирования составил 4,34 млрд рублей, — рассказал журналистам заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев перед пресс-туром в строящуюся школу на территории ЖК «Светлая долина».

Из шести новых школ, построенных в Татарстане в прошлом году, две появились именно в Казани. Однако, несмотря на приличные темпы строительства и сдачи объектов, говорить о полном покрытии потребностей в новых учебных местах не приходится. Гимаев напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что в ближайшие 10 лет количество учеников вырастет на 3,5 млн человек. «Нужно, чтобы рост их численности не сказался на качестве образования. Поэтому необходимы новые места», — пояснил представитель министерства. Отсюда и требование федеральной целевой программы «Жилище» о том, чтобы жилые комплексы «оснащались» необходимой минимальной инфраструктурой — школами и детскими садами. Финансирование программы подразумевает соучастие федерального и республиканского бюджетов (70% и 30% соответственно), есть определенные обязательства по вводу жилья.

Динар Батрутдинов отметил, что объект завершен на 70%, планируется, что в сентябре начнется образовательный процесс



Один из типовых проектов, который планируется сдать в июне этого года, — та самая школа на 800 мест в «Светлой долине», к которой «приписаны» 34 жилых дома. Это будет довольно населенный микрорайон Казани, и озаботиться вопросом строительства школы в нем лучше уже на начальном этапе. Генеральный директор подрядной организации «Алтын групп» Динар Батрутдинов отметил, что объект завершен на 70%, планируется, что в сентябре начнется образовательный процесс. Ильшат Гимаев признал, что как только школа будет сдана, она сразу станет якорным центром, который необходим и другим густонаселенным участкам микрорайона.

Кроме этого общеобразовательного учреждения, в этом году в Казани планируется сдать школы на Минской и в ЖК «Салават купере».

— Объект на 1 224 места, жители его очень ждут, — сообщил Гимаев, говоря о последнем объекте. — У многих родителей школьники вынуждены далеко ездить на учебу, кто-то из соципотечников вообще пока не живет в полученных квартирах из-за того, что нет школы. Это будет первая школа в жилом комплексе, современный образовательный центр. Уже завершены фасадные работы, идет чистовая отделка.

Замминистра добавил, что как только появляются школа и садик, тут же вырастают и спрос на жилищные объекты, и, соответственно, стоимость квадратного метра в них.

Татарстану не хватает 35 образовательных учреждений

2018 год особенный, совместное финансирование строительства образовательных учреждений в Татарстане увеличилось в разы — бюджет на этот год составляет 6,42 млрд рублей. Запланировано строительство десяти новых школ общей вместимостью 7 741 ученика.

— Нехватка ученических мест плавно уменьшается, но в крупных городах дефицит ощущается, конечно, сильнее, — отметил Гимаев. — По данным Министерства образования и науки РТ, на данный момент республике не хватает порядка 35 образовательных учреждений, из них десять детских садиков. При этом 80% потребности приходится на Казань. Мы работаем, но нужно работать еще больше. В любом случае цифры будут пересматриваться, в райцентрах такого дефицита уже нет. Работу продолжим совместно с федеральным центром.

«Нехватка ученических мест плавно уменьшается, но в крупных городах дефицит ощущается, конечно, сильнее», — отметил Ильшат Гимаев



Возведение образовательных учреждений — «дорогостоящее хозяйство», как выразился заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. Так, по его словам, школа на 1 224 места стоит немногим более 1 миллиарда рублей, строящаяся на 800 мест в ЖК «Светлая долина» оценивается в 493 млн рублей.

— Средние расходы на одно учительское место — около 615 тысяч рублей, квадратный метр строительства — 43—45 тысяч рублей. Нельзя забывать, что здесь очень жесткие санитарные требования, требования по безопасности. Есть вопросы по специалистам, которые будут обслуживать здания. Везде самое современное оборудование, простые сантехник и электрик не подходят, — обозначил специфику Ильшат Гимаев.

203 детских садика за 8 лет

С 2010 по 2017 год в рамках всех программ в Татарстане построили 203 детских сада на 30 705 мест. Стоимость всех объектов составила 16,9 млрд рублей. В прошлом году сдали семь дошкольных образовательных учреждения, три из них находятся в Казани, общей вместимостью 1 240 человек. Сумма строительства всех объектов достигла 746 млн рублей.

С затратами на возведение одного усредненного детского садика, так же как и со школами, возможны разночтения из-за количества создаваемых мест. При этом цена объекта может возрастать, если управление образования добавляет свое дополнительное оборудование. Судя по данным прошлого года, средняя стоимость одного подобного объекта составляет 106 млн рублей.

1 / 17 Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина