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Как новые школы становятся драйвером роста цен на жилье

07:00, 08.02.2018 5

Чтобы дети не учились во вторую смену, в республике нужно построить еще 25 школ

Как новые школы становятся драйвером роста цен на жилье Фото: Юлия Косолапкина

Федеральная целевая программа «Жилище» увязывает строительство жилья с возведением минимальной социальной инфраструктуры, однако потребность Татарстана не только в новых школах, но и детских садах, по-прежнему высока. «Реальное время» выяснило, каковы планы Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ по увеличению количества образовательных организаций и в какую сумму обходится строительство одного объекта.

Типовой проект на 800 мест

В Татарстане действуют несколько программ, по которым возводятся новые образовательные учреждения.

— С 2011 по 2017 год в Татарстане было построено 42 новые школы на 15 тысяч мест, общая стоимость работ составила около 12 млрд рублей. В частности, в 2017 году было сдано шесть школ на 5 047 мест, лимит финансирования составил 4,34 млрд рублей, — рассказал журналистам заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев перед пресс-туром в строящуюся школу на территории ЖК «Светлая долина».

Из шести новых школ, построенных в Татарстане в прошлом году, две появились именно в Казани. Однако, несмотря на приличные темпы строительства и сдачи объектов, говорить о полном покрытии потребностей в новых учебных местах не приходится. Гимаев напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что в ближайшие 10 лет количество учеников вырастет на 3,5 млн человек. «Нужно, чтобы рост их численности не сказался на качестве образования. Поэтому необходимы новые места», — пояснил представитель министерства. Отсюда и требование федеральной целевой программы «Жилище» о том, чтобы жилые комплексы «оснащались» необходимой минимальной инфраструктурой — школами и детскими садами. Финансирование программы подразумевает соучастие федерального и республиканского бюджетов (70% и 30% соответственно), есть определенные обязательства по вводу жилья.

Динар Батрутдинов отметил, что объект завершен на 70%, планируется, что в сентябре начнется образовательный процесс

Один из типовых проектов, который планируется сдать в июне этого года, — та самая школа на 800 мест в «Светлой долине», к которой «приписаны» 34 жилых дома. Это будет довольно населенный микрорайон Казани, и озаботиться вопросом строительства школы в нем лучше уже на начальном этапе. Генеральный директор подрядной организации «Алтын групп» Динар Батрутдинов отметил, что объект завершен на 70%, планируется, что в сентябре начнется образовательный процесс. Ильшат Гимаев признал, что как только школа будет сдана, она сразу станет якорным центром, который необходим и другим густонаселенным участкам микрорайона.

Кроме этого общеобразовательного учреждения, в этом году в Казани планируется сдать школы на Минской и в ЖК «Салават купере».

— Объект на 1 224 места, жители его очень ждут, — сообщил Гимаев, говоря о последнем объекте. — У многих родителей школьники вынуждены далеко ездить на учебу, кто-то из соципотечников вообще пока не живет в полученных квартирах из-за того, что нет школы. Это будет первая школа в жилом комплексе, современный образовательный центр. Уже завершены фасадные работы, идет чистовая отделка.

Замминистра добавил, что как только появляются школа и садик, тут же вырастают и спрос на жилищные объекты, и, соответственно, стоимость квадратного метра в них.

Татарстану не хватает 35 образовательных учреждений

2018 год особенный, совместное финансирование строительства образовательных учреждений в Татарстане увеличилось в разы — бюджет на этот год составляет 6,42 млрд рублей. Запланировано строительство десяти новых школ общей вместимостью 7 741 ученика.

— Нехватка ученических мест плавно уменьшается, но в крупных городах дефицит ощущается, конечно, сильнее, — отметил Гимаев. — По данным Министерства образования и науки РТ, на данный момент республике не хватает порядка 35 образовательных учреждений, из них десять детских садиков. При этом 80% потребности приходится на Казань. Мы работаем, но нужно работать еще больше. В любом случае цифры будут пересматриваться, в райцентрах такого дефицита уже нет. Работу продолжим совместно с федеральным центром.

«Нехватка ученических мест плавно уменьшается, но в крупных городах дефицит ощущается, конечно, сильнее», — отметил Ильшат Гимаев

Возведение образовательных учреждений — «дорогостоящее хозяйство», как выразился заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. Так, по его словам, школа на 1 224 места стоит немногим более 1 миллиарда рублей, строящаяся на 800 мест в ЖК «Светлая долина» оценивается в 493 млн рублей.

— Средние расходы на одно учительское место — около 615 тысяч рублей, квадратный метр строительства — 43—45 тысяч рублей. Нельзя забывать, что здесь очень жесткие санитарные требования, требования по безопасности. Есть вопросы по специалистам, которые будут обслуживать здания. Везде самое современное оборудование, простые сантехник и электрик не подходят, — обозначил специфику Ильшат Гимаев.

203 детских садика за 8 лет

С 2010 по 2017 год в рамках всех программ в Татарстане построили 203 детских сада на 30 705 мест. Стоимость всех объектов составила 16,9 млрд рублей. В прошлом году сдали семь дошкольных образовательных учреждения, три из них находятся в Казани, общей вместимостью 1 240 человек. Сумма строительства всех объектов достигла 746 млн рублей.

С затратами на возведение одного усредненного детского садика, так же как и со школами, возможны разночтения из-за количества создаваемых мест. При этом цена объекта может возрастать, если управление образования добавляет свое дополнительное оборудование. Судя по данным прошлого года, средняя стоимость одного подобного объекта составляет 106 млн рублей.

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  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
  • Юлия Косолапкина
Юлия Косолапкина, фото автора
Недвижимость
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 08 февр
    Я училась во второй смене в 10 классе, это было настолько весело и интересно, так что можно и не строить школы
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    Анонимно 08 февр
    интересно качество учебы какое было.? Весело это еще не качественно
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  • Анонимно 08 февр
    Вся молодежь из села уезжает в город,соответственно школы и детсады нужны в городе. А очень скоро когда подрастут дети Путинского капитала нужна будет работа и жилье в очень большом объеме
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  • Анонимно 08 февр
    Да, наличие школы поблизости повышает цену на жилье. Но вот наличие стоянок для машин после работы резко сокращается. Мамочки и папы встречают своих детишек на авто и занимают места стоянок жильцов дома
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    Анонимно 08 февр
    Это вы правы. Живу у школы 179, это кошмар какой то. Мамочки за рулем ездят как черепахи, и еще свой отпрыск высаживают по полчаса, и очень трудно с утра вовремя на работу попасть
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