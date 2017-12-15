Почему новый глава Дагестана первым навестил Рустама Минниханова

Who is Mr. Vasilysev? И что он делал в Татарстане?

Накануне в Казани побывал врио главы Дагестана Владимир Васильев. В этой должности он впервые посетил Татарстан и официально выехал за пределы вверенной ему республики. Однако с президентом РТ Рустамом Миннихановым, как оказалось, он знаком 20 лет. Чем интересен новый начальник северокавказской республики и чем ему стал интересен Татарстан, выяснял корреспондент «Реального времени».

Новый начальник, новые надежды

В четверг президент Татарстана Рустам Минниханов принимал врио главы Дагестана Владимира Васильева. Гость с Северного Кавказа — фигура в большой политике довольно любопытная. Его назначение руководителем одного из непростых регионов 2 месяца назад вызвало некоторое удивление в стране и замешательство в самой республике.

Шеф-редактор портала «Кавказская политика» Беслан Успанов, в интервью корреспонденту «Реального времени» отметил, что впервые с середины XX века во главе региона был назначен человек не из Дагестана и не представитель дагестанских народов.

Владимир Абдуалиевич — уроженец Московской области, отец — казах, мать — русская. Работал в структурах МВД (дослужился до замминистра). Несколько раз избирался в Госдуму (от Тверской области), некоторое время возглавлял фракцию «Единая Россия» в парламенте. И 3 октября 2017 года президент РФ Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности главы Дагестана.

Жители республики долго ждали обновления руководства, и этот процесс несколько затянулся. После отставки прежнего главы Рамазана Абдулатипова и до назначения Васильева прошла неделя, заметил Успанов.

— Появилась определенная надежда: привели нам человека, который никак не связан ни с местными кланами, ни с республикой. Он из системы МВД, примет жесткие меры, и все получат по заслугам — такая была позиция большинства жителей республики, — сообщил журналист.

Рамазан Абдулатипов был поставлен Кремлем во главе республики в надежде, что он сможет побороть клановый строй. Фото Михаила Козловского

Рамазан Абдулатипов был поставлен Кремлем во главе республики в надежде, что он сможет побороть клановый строй. Фактически он этого не сделал: Абдулатипов создал новый клан в Дагестане, встроившись в существующую систему, считает собеседник нашей интернет-газеты.

По его словам, вместе с главой обновились должности федерального инспектора в РД и прокурора. Однако жители ожидали несколько других телодвижений. Члены правительства почти в полном составе остались в прежних креслах. Исключением стал лишь министр по делам молодежи республики Арсен Гаджиев, который сам объявил о своем увольнении сразу после ухода Рамазана Гаджимурадовича. В Махачкалу Васильев перевез свою команду, с которой работал в Москве, назначив своих людей в администрации главы Дагестана.

Кризис-менеджер

Слова Успанова подтвердил и старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов. Ученый сказал, что с момента прихода Васильева, заметных изменений в Дагестане не произошло, кроме появления отдельных людей, пришедших из-за пределов республики.

— Кремль, видимо, ожидает какой-то стабильности в регионе. Непонятны конкретные задачи, которые поставили перед Владимиром Абдуалиевичем. Многие ожидали, что он начнет сажать казнокрадов и коррупционеров. Но ничего такого не происходит. Эта пауза уже многих начинает нервировать в Дагестане, — подчеркнул кавказовед.

Ярлыкапов обозначил «Реальному времени» несколько версий подобного поведения Васильева. Согласно первому, сейчас врио главы осматривается и собирает информацию, чтобы потом действовать решительно. По другой версии, руководитель республики до президентских выборов, которые пройдут в марте 2018 года, не будет «ничего ворошить», исполняя задачу спокойно провести голосование, после чего уже можно будет что-то менять. Третье мнение сводится к тому, что его назначили до сентября следующего года. А дальше Москва уже будет делать какие-либо выводы. Поэтому некоторые не ожидают существенных изменений и до сентября 2018 года.

«Я постоянно получаю обращения жителей Дагестана, — рассказал Васильев. — И всегда одна и та же просьба: навести порядок в первую очередь в бюджете. Фото prav.tatarstan.ru



Успанов в свою очередь предположил, что Васильев выполняет роль кризис-менеджера. После того, как временный руководитель очистит авгиевы конюшни в республике, во главе могут поставить и хозяйственника. По его словам, у Дагестана ресурсов и возможностей довольно много. В частности, есть выход к морю с портом, за который воюют структуры двух местных олигархов. Сам порт не приносит в бюджет ни копейки. Хотя регион может приносить серьезные дивиденды стране и собственному населению.

— Я постоянно получаю обращения жителей Дагестана, — рассказал Васильев во время встречи с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. — И всегда одна и та же просьба: навести порядок в первую очередь в бюджете.

Шеф-редактор «Кавполита» сообщил, что вокруг мэра Махачкалы Мусы Мусаева «крутится много уголовных дел», но к самому градоначальнику пока официальных претензий не было. Репутация других дагестанских политиков тоже вызывает вопросы.

— По масштабам коррупции Дагестан впереди планеты всей. В отношении известных воров и преступников никаких решений не было. Публичной порки, линчевания нет. У народа к нему появляется все больше вопросов, — посетовал он.

Что касается визита Васильева в Татарстан, Успанов обратил внимание, что это первая официальная поездка руководителя Дагестана за пределы кавказской республики. К слову, ранее он неоднократно приезжал в Казань как представитель МВД и Госдумы. И с Миннихановым он знаком не один десяток лет.

Васильев, находясь в Казани, побывал в том числе в IT-парке. Фото president.e-dag.ru



«Кроме бюджета, тем более в Дагестане, воровать нечего»

Васильев, находясь в Казани, побывал в IT-парке, Агропромышленном парке и КФУ. Вечером того же дня он был на приеме у Минниханова в Президентском дворце Казанского кремля.

— Дагестан — самая большая республика на Северном Кавказе и самый южный регион России. Мы давно дружим с республикой. Хотелось бы выйти на новые соглашения, — выразил свои пожелания президент РТ на встрече с дагестанским коллегой.

По его словам, Татарстан готов поставлять в северокавказский регион автомобили, шины, синтетические моющие средства, медицинские инструменты, фармацевтические препараты, товары народного потребления. Минниханов пожелал, чтобы из Дагестана в Казань поставлялась мясная продукция («У вас самая вкусная баранина»). Также Казань готова поделиться передовыми технологиями, формами взаимодействия с муниципальными властями.

— Сколько у нас учится дагестанских студентов? — обратился глава РТ к своим помощникам. — 88? Маловато студентов. Надо побольше приглашать.

Также он отметил, что в Каспийском море плавают корабли «Татарстан» и «Дагестан», выпущенные в Зеленодольске.

Минниханов предложил создать рабочую группу для подписания соглашений в различных сферах.

— Я пришлю к вам своих бойцов, — пообещал он.

— Мы научим, как беречь бюджет, — ответил его визави.

— Мы готовы научиться. Вы можете научить их так, что у меня бюджета не останется. Я такую гарантию сам не даю. При нашей жесткой системе (я бывший министр финансов) и то происходит всякое сплошь и рядом. Я тебе говорю: кроме бюджета, тем более в Дагестане, воровать нечего. У каждого есть свой хозяин, даже у барана. Единственный источник — бюджетные ресурсы или бесплатная медицина, социальная защита, — заявил Рустам Нургалиевич.

Васильев заявил о готовности перенимать опыт в развитии IT-направления, по сбору налогов, привлечения инвестиций в региональную экономику. Фото president.e-dag.ru



Отложенная дорожная карта

В свою очередь Васильев не стал сейчас составлять и подписывать дорожную карту, предложенную Татарстаном. Он выразил готовность подписать общий протокол о сотрудничестве. А в дорожную карту, которая будет оформлена в будущем, заложить конкретные проекты.

Однако перед журналистами он был более позитивен в своих оценках сотрудничества. В частности, заявил о готовности перенимать опыт в развитии IT-направления, по сбору налогов, привлечения инвестиций в региональную экономику. Его весьма заинтересовала успешная реализация в Татарстане проекта «Безопасные дороги»: число аварий сократилось на 60%.

— Мы с 2005 года имеем соглашение о сотрудничестве наших республик. Нужно проработать дорожную карту. Мы утвердим несколько вопросов и начнем работу, сверяя результаты, — сказал врио главы Дагестана.

Минниханов сообщил, что после Нового года татарстанская делегация посетит Дагестан. К февралю будет готов конкретный план действий.