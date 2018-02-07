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Почему бы Бердыеву не сделать ставку на «игроков на просмотре»?

07:00, 07.02.2018 25

«Рубин» победил экспериментальным составом

Почему бы Бердыеву не сделать ставку на «игроков на просмотре»? Фото: rubin-kazan.ru

Подниматься вверх по турнирной таблице в весенней части сезона «Рубину» предстоит без качественного усиления состава — с расчетом на собственные ресурсы или бюджетные варианты укрепления. В заключительном матче турецкого сбора с венгерским ДВТК на поле у команды появились сразу три новичка, находящиеся в клубе на просмотре — и победа над соперником стала возможна во многом благодаря действиям именно этих игроков. Насколько велики их шансы закрепиться в основе — в материале «Реального времени».

Фурсенко приехал потрепать нервы болельщикам

Тренировочные сборы команд Курбана Бердыева всегда привлекали внимание различного рода специалистов и функционеров. В прошлом, когда нынешний тренер «Рубина» еще возглавлял «Ростов», расположение его коллектива посещал Фабио Капелло, приезжали на обучение и «школяры» из ВШТ. Не стал исключением и сбор казанского клуба в Турции. Если на предыдущем матче с «Тромсе» присутствовал Станислав Черчесов, то на игре с венгерским ДВТК были замечены главный тренер ростовчан Валерий Карпин, а также президент питерского «Зенита» Сергей Фурсенко.

Если появление первого не удивило — все знают, что Карпина давно восхищают тренерские умения Бердыева, то фигура второго всерьез взбудоражила умы казанских болельщиков. Наверняка его присутствие на стадионе было связано с соседством на сборах «Рубина» и «Зенита», но разговоров от этого меньше не стало. Самой популярной версией было, естественно, «желание» питерского президента переманить к себе одного из подопечных Курбана Бекиевича.

На игре с венгерским ДВТК был замечен президент питерского «Зенита» Сергей Фурсенко. Фото fontanka.ru

Подберезкину дали выходной и едва не поплатились

Между тем, в основе «Рубина» на игру с ДВТК не оказалось единственного новичка. Вячеслав Подберезкин до этого дня провел все матчи в составе «Рубина», и его отсутствие внесло определенную сумятицу в средней линии. Вместо него на поле с первых минут появился Ильзат Ахметов, явно нацеленный больше на созидание, нежели на разрушение атак соперника. Не отличается таковыми качествами и Магомед Оздоев, так что изрядное количество опасных выпадов венгерских футболистов через опорную зону казанцев в первом тайме неожиданностью не стало.

Страдало качество игры и впереди. Нехватка Подберезкина ощущалась не сразу, вначале казанцы пытались прорваться к воротам соперника через мелкий и умный пас. Но Оздоев и Ахметов далеко не так точны, как новичок «рубиновых», а энергии Рифата Жемалетдинова едва хватило на парочку обострений. В итоге ближе к середине тайма на поле вернулся старый добрый «Рубин» с его диагональными и дальними забросами на Канунникова и Азмуна. Интересно, что Бердыев в итоге так и не дождался второго тайма, чтобы поменять любителя покроссить Камболова на Сорокина, и провел замену уже на 40-й минуте встречи.

Нападающие же вели себя как обычно. Канунников старался проделывать большой объем работы, а Азмун нещадно запарывал добрые начинания полузащиты. Жемалетдинов действовал из глубины и не боялся брать игру на себя. Пару раз Рифат уходил от нескольких соперников на дриблинге, улучшал свою позицию и бил из относительно выгодных позиций. Есть мнение, что Бердыев не особо приветствует такие дальние выстрелы, но в ситуации с Жемалетдиновым, казалось, иных вариантов развития атаки и не было.

Вячеслав Подберезкин до этого дня провел все матчи в составе «Рубина», и его отсутствие внесло определенную сумятицу в средней линии

«Молодежка» пришла на помощь основе

Второй тайм неожиданно прошел куда веселее первого — несмотря на постоянные замены, порой возвращавшие игроков на поле спустя 5—10 минут, и передергивание их с позиции на позицию (а может, благодаря этому).

Словно обратив внимание на текст «Реального времени», Бердыев с первых минут второго тайма выпустил на поле сразу нескольких молодых футболистов и тех, кто прибыл на просмотр вперемешку. Мы отмечали, что «молодежка» в предыдущих матчах выглядела порой куда предпочтительнее «старших», однако отсутствие ярко выраженного нападающего на острие атак сводило все ее усилия к нулю. Теперь к ним на помощь был отряжен Канунников, и дело сдвинулось с мертвой точки.

Активен на своем фланге был как раз «игрок на просмотре», коим является Гаджи Аджиев. С его слаломного прохода и началась первая голевая атака команды. Аджиев прострелил в центр штрафной, там Гилязутдинов разобрался с защитником и вырезал передачу на Канунникова. Максим на опыте оказался на мяче быстрее соперника и сумел поймать вратаря на противоходе, отправив «круглого» в дальний от него угол.

«Рубин» при этом проигрывал во втором тайме во владении мячом, однако ничего существенного из этого соперник извлечь не сумел. Работы у Рыжикова практически не было, и он успевал активно подсказывать своим партнерам как действовать в том или ином эпизоде. Больше всего доставалось Махатадзе, который, казалось, проходит экстренное обучение азам защиты от опытнейшего вратаря казанцев. «Обучал» Сергей и своего давнего друга Олега Кузьмина, подсказывая тому адресатов для передачи и правильную позицию на поле.

Второй гол случился после дальнего выстрела все того же Аджиева. С его ударом вратарь справился, но отбил мяч прямо перед собой, чем не преминул воспользоваться еще один «просмотровый» игрок «Рубина» Асланбек Сикоев, играючи расправившийся с голкипером.

Вместо Подберезкина на поле с первых минут появился Ильзат Ахметов

Есть ли у новичков шанс закрепиться в основном составе?

Никогда не говори «нет», особенно в случае с новичками «Рубина», с которыми у казанцев нынче большие сложности. Сейчас на сборах с командой, судя по всему, находятся три потенциальных новобранца — Бобир Давлатов, Гаджи Аджиев и Асланбек Сикоев. Примечательно, что двое из них знакомы Бердыеву уже давно — Давлатов и Сикоев находились в расположении «Рубина» и готовились дебютировать за основной состав как раз в год увольнения Курбана Бекиевича из казанской команды. Спустя 5 лет они встретились вновь, и что-то нам подсказывает, как минимум один из них все-таки пробьет себе дорогу в большой футбол именно в Казани.

И скорее всего таковым станет не Бобир. Хотя исходные данные у футболиста были неплохие — перед тем, как впервые оказаться в казанском клубе, Давлатов в составе сборной Узбекистана триумфально провел юношеский чемпионат мира, дойдя с командой до четвертьфинала. После этого полузащитник, считавшийся восходящей звездой азиатского футбола, отклонил приглашение одной из английских команд, предпочтя ему работу с Курбаном Бердыевым. К сожалению, на данный момент он не дотягивает до уровня «Рубина». Правда, футболисту лишь 21 год, однако едва ли ему удастся зацепиться за этот свой шанс.

А вот 22-летний Асланбек Сикоев удивил с приятной стороны. Высокорослый полузащитник (считавшийся ранее нападающим) показал очень симпатичный и грамотный футбол. В предоставленное ему небольшое игровое время он усердно цеплялся за верховые выносы Рыжикова. Показательный момент случился на 66-й минуте матча, когда Сикоев здорово отработал в защите после неудачного стандарта Голдобина и одним пасом пытался вывести Жемалетдинова один на один с вратарем.

На краю обороны во втором тайме действовал Гаджи Аджиев, которому идеально бы подошел номер Морица Бауэра. Игрок очень хорошо проявил себя в нападении и принял самое деятельное участие в обеих голевых атаках команды. Однако насколько он интересен в атакующих действиях, настолько же слаб пока в оборонительных. Более опытному Кузьмину частенько приходилось подчищать за партнером, хотя в этом матче ошибок с его стороны было чуть меньше, чем в предыдущем. Если клубу получится договориться с махачкалинским «Анжи», которому принадлежат права на защитника, Гаджи вполне может стать неплохим дополнением на фланг к Набиуллину.

Зульфат Шафигуллин, фото rubin-kazan.ru
СпортФутбол
комментарии 25

комментарии

  • Анонимно 07 февр
    С удовольствием посмотрел вчерашний матч. Заметил,что дриблингов стало больше,и это радует (если,конечно без явных браков). Жема явно прибавляет,новички тоже хорошую игру показали. И почему то игра пошла,после замены Оздоева(((
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    Анонимно 07 февр
    Тоже этот факт для себя отметил. Может, Фурсенко все-таки заберет его?
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    Анонимно 07 февр
    Все надеятся)))))))
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  • Анонимно 07 февр
    А в Спорт уик-энд вчера писали, что вполне возможно Фурсенко с Бердыевым пообщаться приезжал, ведь летом большая вероятность, что Манчини уйдет
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    Анонимно 07 февр
    Очень любопытно было бы посмотреть на Бердыева в Зените
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    Анонимно 07 февр
    Исходя из того, что может делать Бердыев, когда ему дают тех игроков, которых он просит (Рубин-2009), то действительно было бы интересно. Хотя, может, в Рубине сезона 2018-2019 побольше возможностей для приобретения 2-3 игроков будет?
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  • Анонимно 07 февр
    Где состав? А то болтовня сплошная.
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    Анонимно 07 февр
    Почему же болтовня. Четко написано, что, скорей всего, в Испании и определятся. А просмотр игроков - это обычная практика для всех клубов. Тем более у Рубина пока запрет регистрировать новых игроков, поэтому и рассматриваются разные варианты, учитывая, что запрет могут и не отменить. Когда с этим будет ясность, тогда и с составом тоже. Пока основу выпускают из той обоймы, которая точно есть в наличии
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    Анонимно 07 февр
    Состав будет,скорее всего,из просмотренных и наигранных в сборах игроков. По мне,если Бекиич всерьёз возьмётся за Рубин,то эти ребята имеют все шансы стать ведущими игроками клуба,кроме двух.
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    Анонимно 07 февр
    Кроме кого двух? В принципе, уже бы и трех ветеранов не считать. Они большие молодцы, но пора бы с почестями проводить их
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    Анонимно 07 февр
    По игровому тонусу и мастерства,Гек,Кузя,Рыжий никак не могут быть лишними. Пусть играют на радость нам. Вот когда сами решат,что пора на тренерскую работу,то и тогда надо будет проводить по человечьи.
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    Анонимно 07 февр
    Я говорил про Наваса, Кузю и Гёка, Рыжиков еще ого-го
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    Анонимно 07 февр
    Ну если Олег проявит себя как ЦЗ, то почему бы и нет? Конечно ему уже гораздо сложнее по бровке выдерживать такие скорости, как у Набиуллина, Кудряшова, тех же Устинова и Аджиева
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    Анонимно 07 февр
    Навас? с чего бы?
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  • Анонимно 07 февр
    Аджиев и Сикоев реально понравились по игре и самоотдаче. Но по 1-2 играм судить сложно. Посмотрим по оставшимся товарищеским матчам
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  • Анонимно 07 февр
    Не похоже на Зульфата, которого всегда считал объективным корреспондентом.. За что нахваливает Канунникова, не понятно... Или поступила такая рекомендация от клуба, чтобы продать хоть за какие-то деньги, поскольку, наверняка, с ним контракт продлевать не собираются ??? А на оф. паблике вконтакте, с горем пополам, но сделали его лучшим в последнем товарнике....логике и реальным заслугам, вопреки... Опять, наверно голосовали подписчики Канунникова в инстаграмм, а не паблика ФК "Рубин"... Быть "невидимкой" в первом тайме, когда играла основа венгров, и забить во втором молодежке соперника, оказывается достаточно для того, чтобы покорить сердца, требовательных ныне, болельщиков "Рубина", уставших от "мастера", из года в год, не показывающего, достойного для нападающего, результата ? Не серьезно !!!
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    Анонимно 07 февр
    специалистам виднее наверное, не зря же Макс выходил, а не Азмун
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    Анонимно 07 февр
    А Вы до сих пор не знаете, что для того чтобы продать, товар нужно показывать постоянно... даже вопреки его способностям, скорее, в этом причина постоянного присутствия Кануна на поле... а не его необходимость. С Сорокиным заключили долгосрочный контракт, а с этим "мастером" тишина, не смотря на то, что летом будет свободным агентом.. Все ведь помнят его подлянки "Рубину" перед началом сезона с двойными контрактами и дополнениями к ним... желанием свалить из клуба... или уже забыли ? Азмуна Бердыев просто не насилует, зная его функционал - наберет форму к марту и будет забивать... ему нужно в сборную на ЧМ попадать... А Кануну НИЧЕГО не светит с такой игрой... И будет мечтать, чтобы Бердыев сжалился, простив подлянку, и продлил ему работу в Казани,.. поскольку, понимает, что никому не нужен более. Примерно, так.
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    Анонимно 07 февр
    Да Канун просто обязан вывернуться "наизнанку", но показать результат если хочет, чтобы на него действительно хоть кто нибудь обратил внимание. Ведь его и Черчесов в списке возможных сборников в ВАДА все таки подал. По 9 человек из Спартака, Зенита, ЦСКА, 8 из Рубина, 7 из Краснодара, ну и по 4, 3, 2, 1 из некоторых других команд
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    Анонимно 07 февр
    Мне кажется Вы не правы. Зульфат как был объективным, так и есть. И ничей заказ, в отличие от некоторых журналистов другого издательства, выполнять не будет. Просто именно объективно, если футболист стал пахать на поле, пусть еще и не в полную меру, то почему об этом не сказать. Все время ругать только и не замечать что есть проблески самоотдачи и желания. Между прочим, по Бухарову после его прихода в Ростов тоже многие не понимали доверия КББ. А Саша оправдывал это доверие в самые необходимые моменты. А спады бывают у всех. Вы лично всегда только замечательно выполняете свою работу? Не бывает вообще ошибок или депрессий? И если Вас только гнобят, Вам это помогает улучшить показатели?
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    Анонимно 07 февр
    Ничего не имею против Зульфата и с удовольствием всегда читал его статьи... Но в части этого "мастера", думаю, малость добавил позитива... забывая о предистории его нынешних взаимоотношений с клубом и болельщиками. Потенциал Бухарова и в "Ростове", Бердыев знал и приводил его в форму к главным матчам сезона, не смотря на травлю глорами питерскими и столичными... И главное - Сашка подлостей к клубу, в котором играл, не допускал, в отличие от Канунникова, устроившего, вместе с агентом, всероссийское публичное посмешище из "Рубина", двойными контрактами, доп. соглашениями, стремлением уйти из команды любой ценой.. И после этого, Вы будет говорить о доверии к этому человеку и его желании "умирать" за Казань ??? Нужно было выгонять его бесплатно после этих фокусов или за предлагаемый лимон... сейчас, после тех мерзопакостных телодвижений, подорвавших и без них, упавший ниже канализации, авторитет клуба, ни один адекватный руководитель не подпишет контракт с этим фруктом, даже из соображений имиджевой "безопасности" новой команды.
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    Анонимно 08 февр
    Правильно! Не надо так сильно на критику давить, в команде есть кому думать . Как бы мы не хотели,но мы лишь малую часть работы команды знаем. Подождем что дадьше покажет форвард, Смол и Коко тоже дурака валяли полкаръеры !
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    Анонимно 07 февр
    Да и гол забил,какой-то случайный.
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    Анонимно 08 февр
    Да, ему нормальный пас выкатили, а он еле еле, как-то корявенько, по мячу попал, ни какой координации, внимания во вратарской. Поэтому часто и бьет по воробьям с 3 метров. А второй гол на добивании красиво забил новичок на просмотре, вот где была пластика и изящество, ничего лишнего, а не кривоногость тупого Кануна
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  • Анонимно 08 февр
    Зульфат, добрый день ! "Рубин" , 07.02.18 г. на сайте РФПЛ, отзаявил вратаря Нестеренко... интересно куда и за сколько ?
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