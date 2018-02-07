Почему бы Бердыеву не сделать ставку на «игроков на просмотре»?

«Рубин» победил экспериментальным составом

Подниматься вверх по турнирной таблице в весенней части сезона «Рубину» предстоит без качественного усиления состава — с расчетом на собственные ресурсы или бюджетные варианты укрепления. В заключительном матче турецкого сбора с венгерским ДВТК на поле у команды появились сразу три новичка, находящиеся в клубе на просмотре — и победа над соперником стала возможна во многом благодаря действиям именно этих игроков. Насколько велики их шансы закрепиться в основе — в материале «Реального времени».

Фурсенко приехал потрепать нервы болельщикам

Тренировочные сборы команд Курбана Бердыева всегда привлекали внимание различного рода специалистов и функционеров. В прошлом, когда нынешний тренер «Рубина» еще возглавлял «Ростов», расположение его коллектива посещал Фабио Капелло, приезжали на обучение и «школяры» из ВШТ. Не стал исключением и сбор казанского клуба в Турции. Если на предыдущем матче с «Тромсе» присутствовал Станислав Черчесов, то на игре с венгерским ДВТК были замечены главный тренер ростовчан Валерий Карпин, а также президент питерского «Зенита» Сергей Фурсенко.

Если появление первого не удивило — все знают, что Карпина давно восхищают тренерские умения Бердыева, то фигура второго всерьез взбудоражила умы казанских болельщиков. Наверняка его присутствие на стадионе было связано с соседством на сборах «Рубина» и «Зенита», но разговоров от этого меньше не стало. Самой популярной версией было, естественно, «желание» питерского президента переманить к себе одного из подопечных Курбана Бекиевича.

На игре с венгерским ДВТК был замечен президент питерского «Зенита» Сергей Фурсенко. Фото fontanka.ru



Подберезкину дали выходной и едва не поплатились

Между тем, в основе «Рубина» на игру с ДВТК не оказалось единственного новичка. Вячеслав Подберезкин до этого дня провел все матчи в составе «Рубина», и его отсутствие внесло определенную сумятицу в средней линии. Вместо него на поле с первых минут появился Ильзат Ахметов, явно нацеленный больше на созидание, нежели на разрушение атак соперника. Не отличается таковыми качествами и Магомед Оздоев, так что изрядное количество опасных выпадов венгерских футболистов через опорную зону казанцев в первом тайме неожиданностью не стало.

Страдало качество игры и впереди. Нехватка Подберезкина ощущалась не сразу, вначале казанцы пытались прорваться к воротам соперника через мелкий и умный пас. Но Оздоев и Ахметов далеко не так точны, как новичок «рубиновых», а энергии Рифата Жемалетдинова едва хватило на парочку обострений. В итоге ближе к середине тайма на поле вернулся старый добрый «Рубин» с его диагональными и дальними забросами на Канунникова и Азмуна. Интересно, что Бердыев в итоге так и не дождался второго тайма, чтобы поменять любителя покроссить Камболова на Сорокина, и провел замену уже на 40-й минуте встречи.

Нападающие же вели себя как обычно. Канунников старался проделывать большой объем работы, а Азмун нещадно запарывал добрые начинания полузащиты. Жемалетдинов действовал из глубины и не боялся брать игру на себя. Пару раз Рифат уходил от нескольких соперников на дриблинге, улучшал свою позицию и бил из относительно выгодных позиций. Есть мнение, что Бердыев не особо приветствует такие дальние выстрелы, но в ситуации с Жемалетдиновым, казалось, иных вариантов развития атаки и не было.

Вячеслав Подберезкин до этого дня провел все матчи в составе «Рубина», и его отсутствие внесло определенную сумятицу в средней линии

«Молодежка» пришла на помощь основе

Второй тайм неожиданно прошел куда веселее первого — несмотря на постоянные замены, порой возвращавшие игроков на поле спустя 5—10 минут, и передергивание их с позиции на позицию (а может, благодаря этому).

Словно обратив внимание на текст «Реального времени», Бердыев с первых минут второго тайма выпустил на поле сразу нескольких молодых футболистов и тех, кто прибыл на просмотр вперемешку. Мы отмечали, что «молодежка» в предыдущих матчах выглядела порой куда предпочтительнее «старших», однако отсутствие ярко выраженного нападающего на острие атак сводило все ее усилия к нулю. Теперь к ним на помощь был отряжен Канунников, и дело сдвинулось с мертвой точки.

Активен на своем фланге был как раз «игрок на просмотре», коим является Гаджи Аджиев. С его слаломного прохода и началась первая голевая атака команды. Аджиев прострелил в центр штрафной, там Гилязутдинов разобрался с защитником и вырезал передачу на Канунникова. Максим на опыте оказался на мяче быстрее соперника и сумел поймать вратаря на противоходе, отправив «круглого» в дальний от него угол.

«Рубин» при этом проигрывал во втором тайме во владении мячом, однако ничего существенного из этого соперник извлечь не сумел. Работы у Рыжикова практически не было, и он успевал активно подсказывать своим партнерам как действовать в том или ином эпизоде. Больше всего доставалось Махатадзе, который, казалось, проходит экстренное обучение азам защиты от опытнейшего вратаря казанцев. «Обучал» Сергей и своего давнего друга Олега Кузьмина, подсказывая тому адресатов для передачи и правильную позицию на поле.

Второй гол случился после дальнего выстрела все того же Аджиева. С его ударом вратарь справился, но отбил мяч прямо перед собой, чем не преминул воспользоваться еще один «просмотровый» игрок «Рубина» Асланбек Сикоев, играючи расправившийся с голкипером.

Вместо Подберезкина на поле с первых минут появился Ильзат Ахметов

Есть ли у новичков шанс закрепиться в основном составе?

Никогда не говори «нет», особенно в случае с новичками «Рубина», с которыми у казанцев нынче большие сложности. Сейчас на сборах с командой, судя по всему, находятся три потенциальных новобранца — Бобир Давлатов, Гаджи Аджиев и Асланбек Сикоев. Примечательно, что двое из них знакомы Бердыеву уже давно — Давлатов и Сикоев находились в расположении «Рубина» и готовились дебютировать за основной состав как раз в год увольнения Курбана Бекиевича из казанской команды. Спустя 5 лет они встретились вновь, и что-то нам подсказывает, как минимум один из них все-таки пробьет себе дорогу в большой футбол именно в Казани.

И скорее всего таковым станет не Бобир. Хотя исходные данные у футболиста были неплохие — перед тем, как впервые оказаться в казанском клубе, Давлатов в составе сборной Узбекистана триумфально провел юношеский чемпионат мира, дойдя с командой до четвертьфинала. После этого полузащитник, считавшийся восходящей звездой азиатского футбола, отклонил приглашение одной из английских команд, предпочтя ему работу с Курбаном Бердыевым. К сожалению, на данный момент он не дотягивает до уровня «Рубина». Правда, футболисту лишь 21 год, однако едва ли ему удастся зацепиться за этот свой шанс.

А вот 22-летний Асланбек Сикоев удивил с приятной стороны. Высокорослый полузащитник (считавшийся ранее нападающим) показал очень симпатичный и грамотный футбол. В предоставленное ему небольшое игровое время он усердно цеплялся за верховые выносы Рыжикова. Показательный момент случился на 66-й минуте матча, когда Сикоев здорово отработал в защите после неудачного стандарта Голдобина и одним пасом пытался вывести Жемалетдинова один на один с вратарем.

На краю обороны во втором тайме действовал Гаджи Аджиев, которому идеально бы подошел номер Морица Бауэра. Игрок очень хорошо проявил себя в нападении и принял самое деятельное участие в обеих голевых атаках команды. Однако насколько он интересен в атакующих действиях, настолько же слаб пока в оборонительных. Более опытному Кузьмину частенько приходилось подчищать за партнером, хотя в этом матче ошибок с его стороны было чуть меньше, чем в предыдущем. Если клубу получится договориться с махачкалинским «Анжи», которому принадлежат права на защитника, Гаджи вполне может стать неплохим дополнением на фланг к Набиуллину.