«Половина команды», Слай и «ваньки-встаньки»: кто поможет Семаку закончить сезон на мажорной ноте

Шансы «Уфы» на еврокубки

Меньше месяца остается до начала весенней части чемпионата РФПЛ, которая на сей раз выполнит роль «разогрева» для чемпионата мира, стартующего в июне. Одной из команд, способных скрасить долгое болельщицкое ожидание мундиаля, должна стать «Уфа». О ключевых игроках скромного, но дерзкого клуба из Башкортостана, которые могут вывести его в еврокубки впервые в истории, — в материале спортивной редакции «Реального времени».

С монстрами — в основном в гостях

Для начала прикинем, сколько очков «Уфа» должна набрать в оставшихся 10 поединках, чтобы как минимум не упустить свою нынешнюю — шестую — позицию. Удержать ее будет не так просто. Половину предстоящих им матчей «горожане» сыграют против команд, претендующих на медали — это «Локомотив», «Зенит», ЦСКА и «Краснодар». К слову, отношения с действующим чемпионом «Спартаком», укрепившимся во время зимней паузы громкими приобретениями, они в этом сезоне уже закончили.

С «Краснодаром» уфимцы сыграют на его поле после двух первых домашних матчей. Безусловный фаворит этой встречи — «быки», тем не менее, побороться с ними за очки вполне возможно. После «Краснодара» сразу идет «Зенит». Питерцев «Уфа» принимает дома, но шансов на победу у нее, понятно, не так много. Впрочем, «Зенит» в столице Башкортостана чувствует себя не очень уютно — он выиграл лишь матч-открытие реконструированного стадиона «Нефтяник» с минимальным счетом 1:0 и ушел с очком в прошлом году — 0:0. Но потеря драгоценных баллов на этот раз может обойтись Питеру очень дорого.

С «Локомотивом» предстоит сыграть в Москве. «Паровоз» на всех парах летит вперед — остановить его будет сложно. Чуть проще должно быть в домашнем матче с ЦСКА: у армейцев не все ладно с содержанием игры.

Теперь о тех поединках, где очки надо брать «железно». Это, прежде всего, старт весны — домашние битвы с «Динамо», планирующим покинуть «подвал» и целенаправленно проведшим соответствующую трансферную кампанию, и с «Анжи». Кроме них, из домашних матчей «Уфы» остаются только встречи с «СКА-Хабаровск» и «Тосно» — тут, конечно, тоже нужно постараться добыть две хозяйские победы.

Тяжело будет в гостях у «дзюбоновосельцевского» «Арсенала» и казанского «Рубина». В общем, очков на 15 при удачном раскладе рассчитывать можно. Главное, чтобы преследователи не набрали больше.

Главная надежда «Уфы» — это, конечно же, вратарь Александр Беленов. Фото пресс-службы Wisła Płock



Надежный тыл

Главная надежда «Уфы» — это, конечно же, вратарь Александр Беленов. Он появился в команде прошлым летом, то есть в начале этого сезона, и стал просто незаменим — отыграл все 20 матчей. Пропустил при этом двадцать два гола, то есть в среднем по мячу с хвостиком за игру — неплохо. Кроме того, Александр имеет восемь матчей на «ноль» в текущем чемпионате.

Беленов специалист по отражению пенальти, но и в остальных игровых эпизодах он действует отменно. Много раз голкипер спасал «горожан» в убойных моментах благодаря правильно занятой позиции и отличной реакции. Почти двухметровый рост обеспечивает ему преимущество и на «втором этаже».

Закономерно, что голосование болельщиков при выборе лучшего игрока ФК «Уфа» в осенне-зимней части сезона принесло ему победу — Александр набрал 44% голосов. Беленов — один из претендентов на место в сборной России. Правда, пока Черчесов обходится силами других киперов — в его команде конкуренция более ощутимая. В «Уфе» же Саша поистине половина команды, как гласит известная футбольная поговорка.

Второе место в опросе уфимских болельщиков занял нигерийский форвард Сильвестр Игбун — 32% всех голосов. Фото facebook.com/fcufa.pro



Впереди на лихом коне

Второе место в опросе уфимских болельщиков занял нигерийский форвард Сильвестр Игбун — 32% всех голосов. Здесь следует вспомнить, что лучшая защита — это нападение. Хотя пока «Уфу» атакующей командой назвать сложно. Подопечные Семака в двух третях этого сезона забили 20 мячей — ровно по голу за матч. «Слаю» из них принадлежат шесть.

Причем пенальти «Уфа» не забивала (судьи не балуют), поэтому все голы 44-го номера «горожан», что называется, трудовые. Часто они забиваются после навесов из глубины и прострелов – тут Игбун пользуется своей хорошей рывковой и дистанционной скоростью. Кроме того, он заметен и у своих ворот, и в центре.

Сильвестр регулярно призывается в сборную Нигерии. Мечтает сыграть на чемпионате мира в России, но в его сборной хороших парней хватает и без него. Впрочем, шанс всегда остается, нужно только быть на виду и на острие атаки. В межсезонье Игбун успел забить только чешскому «Словану» в третьем контрольном матче на Кипре, который «Уфа» проиграла — 2:3, хотя моменты у него есть. Впрочем, эти матчи не показатель, ведь и усилившиеся «Спартак», «Зенит» и ЦСКА в них тоже больше разочаровывают своих поклонников, чем радуют.

В подмогу Слаю в нападении уфимские болельщики давно ждут его соотечественника Кехинде Фатаи, но тот никак не может набрать прошлогоднюю форму. В этом сезоне на счету Фатаи «официальных» голов нет, а вот на сборах он отличился уже трижды (один раз — все в том же недавнем матче против чехов). Также ждут голов от часто травмирующегося Вячеслава Кротова и совсем уже забытого гренадера Исламнура Абдулавова.

Кстати, обе голевые передачи нигерийцам в поединке со «Слованом» сделал 18-летний вундеркинд из Казахстана Еркебулан Сейдахмет. Лео, как зовут в команде «казахского Месси», «Уфой» пока не подписан, но это — самый нужный из трансферов, тем более что команде из Башкирии другие вроде бы и не грозят. Сейдахмет демонстрирует неплохое голевое чутье и понимание игры, пластичен, обладает неплохим дриблингом, а также хорошо снабжает партнеров передачами. Это приобретение станет очень даже весомым усилением нападения «Уфы».

Дмитрий — один из лидеров «Уфы». Фото yuga.ru



Золотая середина

Замкнул тройку лучших игроков «Уфы» прошедшей части сезона Дмитрий Стоцкий, набравший 18% от общего количества голосов от болельщиков. Здесь мы имеем дело с иллюстрацией еще одной футбольной поговорки: покажи, какая у тебя полузащита, и я скажу, какая у тебя команда. Дмитрий — один из лидеров «Уфы». Таковым экс-капитан калининградской «Балтики» стал не сразу; в столице Башкирии он раскрылся, пожалуй, в последний сезон. Не случайно, теперь Стоцкого заметил даже московский «Спартак», предлагавший, по некоторым данным, 3 миллиона евро за полузащитника «горожан».

В текущем сезоне Дмитрий незаменим — он провел все 20 поединков, забив в них, правда, всего дважды. Но он создает моменты, реализация — дело перечисленных выше. Кроме того, в последнее время Стоцкий почувствовал вкус к исполнению штрафных. Это еще один козырь постепенно складывающейся фирменной игры «Уфы». Призывался Дмитрий и в сборную Черчесова, правда, места в основе, даже в товарищеских матчах, для него там пока не нашлось.

Середина поля в «Уфе» также под контролем двух Иванов — молодого Ивана Облякова и чешского легионера Иржи Ванека. Фото fclm.ru



«Ванька, встань-ка!»

Середина поля в «Уфе» также под контролем двух Иванов — молодого Ивана Облякова и чешского легионера Ондржея Ванека. И тот и другой провели в текущем сезоне по 11—12 матчей. Ондржей забил три гола, каждый из которых оставил след в памяти болельщиков. С «Динамо» в Москве его гол принес результативную ничью — 1:1. В домашнем матче с «Ростовом» точный выстрел чеха с лета после подачи углового набрал немалое количество просмотров и лайков в интернете. Наконец, самый важный гол, принесший победу на 90-й минуте матча, «Ванька» забил «Рубину» в Уфе (2:1).

На сборах Ондржей тренируется по восстановительной программе с тренером-реабилитологом Марией Буровой, которая в усиленном режиме работает над тем, чтобы как можно быстрее поставить хавбека на ноги к решающему отрезку чемпионата.

Иван Обляков — «уфимский Черенков». Наверное, с этим ушедшим от нас в мир иной кумиром болельщиков можно сравнить молодое дарование команды. Забил дважды, что также неплохой результат, учитывая, что на поле Ваня появляется не так часто, как хотелось бы. Этим парнем снова заинтересовался питерский «Зенит», в основу которого, его, безусловно, не допустят, а в «Уфе» Обляков точно пригодится. Сейчас Иван вместе с еще одним подающим надежды игроком «Уфы» — местным воспитанником Игорем Безденежных — в обойме молодежной сборной России.

В «Уфе» Боян провел 17 матчей, отличился голом однажды. Фото fratria.ru

«Больное место»

Наконец, самое проблемное место «Уфы» — защита. Здесь все играют, как говорится, за себя и за того парня. Иногда, правда, получается, что ни за кого — понадеявшись друг на друга. Безусловно, подсказки Беленова крайне необходимы для организации обороны. Но должен быть в ней еще и стержень, «дядька». Пока таковым с натяжкой можно назвать словенца Бояна Йокича. Он также призывается под знамена сборной своей страны.

В «Уфе» же Боян провел 17 матчей, отличился голом однажды. Это случилось в одном из домашних триллеров, с «Тереком» — 3:2. Его мяч встряхнул команду, проигрывавшую к 80-й минуте 0:1, на последний штурм и она сделала рывок, забив в течение 6 минут трижды. Вдохновленный успехом товарища Йокича, отметился тогда результативным баллом и еще один защитник и старожил «горожан» — Павел Аликин.

Эти парни (не забываем и про других членов дружного коллектива из Башкирии), на наш взгляд, должны оставить уфимский крейсер в «европейской лагуне». Проще говоря — подарить городу, болельщикам и самим себе первое попадание в зону еврокубков.