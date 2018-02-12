«Ну, за ЕГАИС!»: как Татарстан залил Россию алкоголем, а в Чечне потребляют водки «на донышке»

Аналитическая служба «Реального времени», изучив первые полноценные данные системы ЕГАИС, узнала, что в месяц на каждого россиянина в 2017 году пришлось по «пол-литра» приобретенного крепкого алкоголя, всего он купил более 6 литров «водки». При этом, согласно данным о розничных продажах крепкого алкоголя, Татарстан занимает четвертое место по объему купленной в 2017 году «водки»: в республике крепкого алкоголя продается больше, чем в 20 других регионах России. Но, хотя «Татспиртпрорм» продал десятую часть всего крепкого алкоголя страны и РТ входит в число крупнейших производителей крепкого алкоголя, пьют в Татарстане, как и в других регионах-производителях меньше, чем на российском Севере и Дальнем Востоке, где спиваются целыми регионами.

Что такое ЕГАИС, и зачем она нужна: система, введенная для борьбы с контрафактом, пока с этим не справилась

Единая государственная автоматизированная информационная система (ЕГАИС) — автоматизированная система, предназначенная для государственного контроля над объемом производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. С 1 января 2016 года организации, которые торговали алкоголем в розницу, должны были начать фиксировать в ЕГАИС факт закупки алкоголя. С 1 июля 2016 года все эти организации, помимо информирования о закупках, должны также фиксировать в ЕГАИС и розничные продажи.

Сегодня продажа алкоголя допускается только с помощью ЕГАИС (даже в поселениях с населением менее 3 000 человек). Правило не распространяется на розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. Введению ЕГАИС, напомним, сопротивлялся малый и средний бизнес, ссылаясь на дороговизну введение системы: «ОПОРА России» обращалась к властям с просьбой отложить обязательность подключения розницы к ЕГАИС до 1 июля 2018 года, но закон официально вступил в силу в 2016 году.

По мнению властей РФ, ЕГАИС должна помочь снизить объем продаж нелегального алкоголя: к моменту введения системы около 30% алкоголя в России было произведено незаконно: контрафактной являлась примерно каждая третья бутылка спиртного на прилавке. Да и сегодня, несмотря ни на какую ЕГАИС, доля контрафакта в регионах РФ варьируется от до 30 до 40%.

ЕГАИС дает возможность точно подсчитать факт розничных продаж крепкого алкоголя (а значит, и потребления), но и сегодня надо делать скидку на тот факт, что система учитывает только легальный алкоголь. Контрафакт, по понятным причинам, проходит под радарами ЕГАИС. Так как розница подключилась к системе лишь в июле 2016 года, только сегодня — по данным годовых продаж крепкого алкоголя — мы имеем представление, близкое к реальному положению дел о том, сколько выпивает условной «водки» средний россиянин в год. Подсчет по квартальным и годовым продажам ведется в декалитрах (декалитр или дал равен 10 литрам). Розничные продажи крепкого алкоголя на одного человека считаются в литрах.

Средний россиянин покупает и выпивает 6,2 литра крепкого алкоголя



В месяц на каждого россиянина приходится по «пол-литра», в год — более 6 литров крепкого алкоголя

Всего в 2017 году «на руки» было продано 92 млн декалитров крепкого алкоголя (водки, вина, коньяка, виски и т. п.). Таким образом, из расчета численности населения РФ на 1 января 2018 года (149,1 млн человек) получается, что средний россиянин покупает и выпивает 6,2 литра крепкого алкоголя. То есть, в месяц на каждого жителя России приходится по «пол-литра» условной водки!

На розничные продажи сильное влияние оказывает сезонность. Так, если в первые три квартала объемы продаж более или менее равны (l квартал — 21,15 млн дал; ll квартал — 21,7 млн дал; lll квартал — 22,7 млн дал), то на Vl квартал приходится с приближением новогодних праздников, когда россияне делают закупки алкоголя в массовых масштабах, 26,4 млн декалитров крепкого алкоголя. В пересчете на месяц, в январе — марте россиянин покупает по 0,47 литра алкоголя в месяц, в апреле — июне — 0,49 литра, в июле — сентябре — 0,51 литра, в октябре — декабре — почти 0,6 литра.

Больше всего алкоголя в 2017 году купили москвичи и жители Московской области: по 9 млн и 8,4 млн декалитров соответственно. В списке крупнейших потребителей алкоголя Санкт-Петербург, занимающий третье место (4,2 млн) и Татарстан (3,4 млн). Пятерку регионов-«пьяниц» замыкает Свердловская область, купившая в 2017 году 3,1 млн декалитров. Сосед Татарстана — Башкортостан — примыкает к уральскому региону: здесь в прошлом году «на руки» было продано 2,7 млн декалитров «водки».

В Татарстане «водки» продается больше, чем в 20 других регионах России

Основная доля розничных продаж крепкого алкоголя приходится на Москву — 9,7%, и Московскую область — 9,1%. Питер покупает 4,55% всего крепкого алкоголя, на жителей Татарстана приходится 3,72% всей проданной в 2017 году водки, вина, виски и коньяка. На Свердловскую область и Башкортостан — по 3,4% и 2,9% соответственно.

Чтобы понять, много это или мало, достаточно посмотреть на долю алкогольной розницы в кавказских мусульманских республиках и некоторых северных и сибирских регионах России. Так, в девяти субъектах РФ доля алкогольной розницы не превышает даже 0,1%. Это Республика Алтай (0,08%), Кабардино-Балкария (0,07%), Тыва (0,06%), Чукотка (0,06%), Ненецкий АО (0,05%), Карачаево-Черкессия (0,05%), Северная Осетия (0,03%). В Чечне же, вотчине Рамзана Кадырова, в 2017 году купили всего 13,4 тыс. декалитров крепкого алкоголя. Меньше только в Ингушетии — 11,1 тыс. декалитров. На обе республики приходится доля розничных продаж всего в 0,01%.

На жителей Татарстана приходится 3,72% всей проданной в 2017 году водки, вина, виски и коньяка



Таким образом, в Татарстане продается «водки» больше, чем в 20 других регионах страны: помимо вышеупомянутых — это Севастополь, Тамбовская, Орловская, Курганская, Магаданская области, Камчатский край, Дагестан, Адыгея, Хакасия, Еврейская автономная область, Калмыкия. И это, увы, не спишешь на малочисленность регионов. В 20 регионах живет 12,6 млн человек, то есть в 3,2 раза больше, чем в одном Татарстане. На одну Москву приходится примерно такой же объем розничных продаж крепкого алкоголя, сколько приходится на 32 региона России (включая субъекты ПФО: Мордовию, Марий Эл, Ульяновскую область). Учитывая, что в этих 32 регионах проживают 23,6 млн человек, а в столице РФ — 12,5 млн, получается, что москвичи, которых хотя и в 1,8 раза меньше, чем всех жителей 32 субъектов РФ, покупают и потребляют тем не менее столько же крепкого алкоголя, сколько и они.

Еще больше впечатляет розница в покупке и потреблении крепкого алкоголя, если сравнить объем розничных продаж «водки» в шести регионах-рекордсменах (Москве, Московской области, Питере, Татарстане, Башкортостане и Свердовской области, где проживает 37,6 млн человек) с другими регионами РФ. Этот объем больше, чем купили и выпили в 59 других регионах России, где проживает 63,8 млн человек, то есть, в 1,7 раза больше.

Как высокие акцизы сделали алкоголь дорогим и увеличили спрос на «паленую» водку

Отметим, что на это могут влиять два важных фактора. Во-первых, бедность регионов: как известно, крепкий алкоголь из-за высоких акцизов сегодня, мягко говоря, недешевый, и водку могут позволить себе далеко не все. И тесно связанный с первым второй фактор: жители небогатых регионов покупают нелегальный алкоголь (в худшем случае «боярышник» и вообще «фанфурики»). При доле продаж нелегального алкоголя в 30%, можно предположить, что на большинство тех самых 59 регионов с небольшой долей продаж розничного алкоголя (совокупная их доля — 33%) и приходится немалая доля продаж нелегального спирта.

Напомним, что в 2014 году ставка акциза на крепкий алкоголь выросла на 25% — до 100 рублей за бутылку водки объемом в 0,5 литра, или до 500 рублей за 1 литр чистого спирта. В том же году правительство РФ впервые за много лет заморозило ставки акцизов на крепкий алкоголь до 2017 года. Решение было вызвано необходимостью сократить разрыв в стоимости алкоголя в странах Таможенного союза — к 2015 году он достиг двукратного значения. Именно тогда, по сведениям правоохранительных органов, на теневой рынок РФ хлынула дешевая водка из Казахстана и Беларуси (ведь систему, контролирующую учет алкогольной продукции, — ЕГАИС — начали внедрять лишь в 2016 году). В отдельных районах доля рынка нелегальной спиртосодержащей продукции достигла 67%.

В результате в 2015 году собираемость акцизов упала: если в 2014 году в консолидированный бюджет РФ поступило 285,5 млрд рублей акцизов (на пиво 142,3 млрд, на крепкий алкоголь — 143,2 млрд рублей), то в 2015 году было собрано на 9,4% меньше (258,7 млрд рублей). Самое сильное падение продемонстрировала тогда собираемость акцизов на крепкий алкоголь — минус 15%. По итогам 2015 года произошла, по выражению спикера Совфеда РФ Валентины Матвиенко, «катастрофа»: объем потребления легально произведенной алкогольной продукции снизился до 25%. А заморозка акцизов не остановила алкогольный трафик из Казахстана и Белоруссии. Внедрение системы ЕГАИС, усилившей контроль и учет спиртосодержащих напитков, а в случае крепкого алкоголя и начавшей контролировать розничную продажу (пивная розница учитывает в ЕГАИС только приход продукции), дал прирост поступления «водочных акцизов» сразу на 28,4%.

В 2016 году лидером по поступлениям алкогольных акцизов (не считая акцизы на сидр и алкогольную продукцию с долей спирта меньше 9%) второй год подряд был Татарстан



Крупнейшие производители крепкого алкоголя — далеко не главные регионы-«алкоголики»

Можно предположить, конечно, что главные потребители «водки» в РФ — основные ее производители. Тем более что, напомним, как мы писали в нашем материале об акцизах, в 2016 году лидером по поступлениям алкогольных акцизов (не считая акцизы на сидр и алкогольную продукцию с долей спирта меньше 9%) второй год подряд был Татарстан (благодаря «Татспиртпрому») — в 2017 году уже нет, см. ниже.

В 2016 году российский бюджет от Татарстана получил 30,5 млрд рублей, на 29,2% больше, чем в 2015-м (23,6 млрд рублей). На втором месте Московская область, давшая бюджету акцизов на крупный алкоголь на 19,4 млрд рублей. Тройку лидеров замыкает Мордовия — 9,2 млрд. Следом идут Омская область (8,6 млрд), Вологодская (6,5 млрд), Башкортостан (6,2 млрд), Кабардино-Балкария (5,8 млрд).

Однако, если проранжировать розничные продажи в пересчете на численность населения регионов, окажется, что крупнейшие регионы-производители далеко не самые большие потребители «водки». Та же Кабардино-Балкария, производя крепкий алкоголь, почти его не потребляет: на среднего жителя республики в 2017 году пришлось всего 0,7 литра «водки». Московская область, один из крупнейших производителей крепкого алкоголя, занимает по потреблению «водки» средним его жителем лишь девятое место (хотя на долю здешней розницы и приходится более 9% всего алкогольного рынка РФ) с показателем в 11,2 литра купленного в 2017 году крепкого алкоголя в год.

Как российский Север «согревается» крепким алкоголем

Первое место по потреблению «водки» занимает Сахалинская область, где живет меньше полумиллиона жителей: сахалинец в 2017 году в среднем купил/выпил 14,7 литра крепкого алкоголя. Примерно столько же купленной «водки» приходится на среднего жителя Магаданской области (144,3 тыс. жителей) в среднем 14 литров. Тройку лидеров замыкают еще два северных региона, где «согреваются» крепким спиртом — Коми (840,7 тыс. жителей), средний житель которой в 2017 году купил 12,6 литра, и Карелия (622,4 тыс. жителей), средний житель которой приобрел те же 12,6 литра «водки». На пятом месте по потреблению «водки» — северная и дальне-восточная Камчатка (11,5 литра «водки» в год при численности населения в 314,4 тыс.). Следом идут северные же Ненецкий АО и Чукотский АО (общей численностью 93 тыс. человек, в среднем купивших по 11,3 литра «водки») и дальневосточный Хабаровский край (1,3 млн жителей, в среднем хабаровчанин купил 11,2 литра «водки»). При этом на долю розничных продаж этих восьми самых «выпивающих» регионов приходится доля розничных продаж в размере 5,13%, или 4,7 декалитра в 2017 году.

9,5 млн дал «Татспиртпрома» — это десятая часть всего проданного алкоголя» в России



«Татспиртпрорм» производит десятую часть всего крепкого алкоголя России

Татарстан же, несмотря на звание 2015—2016 годов как «главного водочной империи», потребляет ее непропорционально меньше. Так, согласно данным самого «Татспиртпрома», объем продаж компании в 2017 году составил при выручке в 40 млрд рублей — 9,5 млн декалитров (дал), при том что в 2016 году было — 12,1 млн. Компания уступила первенство «Белуге Групп» из-за отказа от продажи напитков, производящихся по договорам контрактного розлива, переключившись на собственные бренды. В 2015 году «Татспиртпром» был пятым по производству собственной водки (4,4 млн дал), в 2016–м собственное производство выросло до 7,9 млн.

9,5 млн дал «Татспиртпрома» — это десятая часть всего проданного алкоголя» в России.

Получается, что на 9,5 млн декалитров «Татспиртпрома» приходится 3,4 млн литров розничных продаж крепкого алкоголя в Татарстане (и надо еще иметь в виду, что в продажи входит далеко не только водка, и не только продукция «Татспиртпрома»!). То, что большая часть крепкого алкоголя компании уходит в другие регионы (зайдя почти во все), подтверждается и данными самой компании: 70% от объема производства она отправляет за пределы РТ. То есть, в самой республике продается около 2,85 млн литров крепкого алкоголя, произведенного «Татспиртпромом». Стало быть, еще 1,6 млн литров алкоголя, проданного в РТ, произведено либо в других регионах, либо вообще за рубежом.

Средний житель Татарстана купил в 2017 году 8,8 литра «водки», средний чеченец — всего 0,1 литра

В итоге Татарстан занимает лишь 19-е место по розничным продажам в пересчете на одного человека: средний житель РТ в год покупает 8,8 литра «водки». Доля продаж немного отличается от российских показателей: начиная с января — февраля житель Татарстана с каждым следующим кварталом покупает и выпивает «водки» все больше и больше, особенно показателен рост продаж крепкого алкоголя в lV квартале в 2017 году, когда «водки» было куплено сразу на 81,5 тыс. декалитров больше, чем в lll квартале.

А вот где действительно небольшие розничные продажи крепкого алкоголя коррелируют с малым его потреблением, так это во все тех же мусульманских республиках РФ, где покупают и выпивают менее 1 литра «водки» в год на одного человека. В Карачаево-Черкессии показатель равен одному литру, в Дагестане — 0,9 л, в Кабардино-Балкарии — 0,7 л, в Северной Осетии — 0,4. Средний ингуш в 2017 году купил всего 0,2 литра «водки», средний чеченец — всего 0,1.

Розничные продажи алкогольной продукции по регионам России

Регион I кв. II кв. III кв. IV кв. 2017 город Москва 2.196.170,31 2.107.047,14 1.995.979,09 2.626.495,74 8.925.692,28 Московская область 1.855.103,56 2.024.638,36 2.119.077,74 2.374.317,62 8.373.137,28 город Санкт-Петербург 1.010.255,44 975.326,42 959.311,69 1.239.752,88 4.184.646,43 Республика Татарстан 789.399,99 825.455,51 863.204,19 944.682,57 3.422.742,26 Свердловская область 751.577,42 743.616,58 749.334,27 861.993,54 3.106.521,81 Республика Башкортостан 594.205,32 635.461,00 698.665,68 771.458,71 2.699.790,71 Краснодарский край 527.886,63 576.732,53 632.608,87 699.653,89 2.436.881,92 Нижегородская область 537.848,01 552.215,72 573.132,13 643.906,19 2.307.102,05 Пермский край 438.151,88 438.302,01 462.862,76 528.310,22 1.867.626,87