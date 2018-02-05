Большая стройка Казани: рекорды ввода жилья, девелоперы в борьбе за покупателя и уравнение аварийщиков

Фото: Максим Платонов

В Казани вырос объем ввода жилья — в том году сдали рекордные 958 тысяч кв. м, что на 20% больше, чем годом ранее. Тенденция особенно примечательна на фоне снижения показателей в предыдущие годы (2015—2016 гг.), когда ГЖФ проводил эксперимент с товарной биржей для строителей, сообщили в мэрии столицы Татарстана. Подробнее о том, где и какие новые объекты появились в столице РТ, как расселяли аварийщиков, а теперь уравняют их в правах, — в материале «Реального времени».

Где нам стоит дом построить?

Казань растет так быстро, что пришлось разработать новый Генплан. Работа над ним почти завершена, документ предусматривает стратегические показатели развития татарстанской столицы до 2035 года и прирост населения до 1,5 млн человек.

Параллельно создаются проекты планировки территорий, что позволит сделать городскую среду максимально комфортной, обещают власти. Также идет работа по межеванию участков под важные инфраструктурные объекты, которые в дальнейшем можно будет передать на баланс города. Все проекты обсуждаются на градсовете в режиме открытого диалога с привлечением заинтересованных сторон.

— В качестве положительных примеров с реализацией проектов планировок можно представить территории жилых комплексов «Светлая долина», «Весна», «Журавли», «Седьмое небо» и т.д., где параллельно со строительством коммерческих объектов осуществляется строительство социальных учреждений, — отметил первый заместитель руководителя исполкома по градостроительной политике Азат Нигматзянов.

Азат Нигматзянов: «В качестве положительных примеров с реализацией проектов планировок можно представить территории жилых комплексов «Светлая долина», «Весна», «Журавли», «Седьмое небо» и т.д., где параллельно со строительством коммерческих объектов осуществляется строительство социальных учреждений»



«Золото» среди столиц регионов ПФО

Такой системный подход в планировании городских территорий позволяет избежать затрат, поиска и оформления земельных участков при реализации различных программ. Уже создана ранжированная по приоритетности база участков в разных районах города для размещения социальных объектов. Но на предварительные проектные работы нужны деньги.

— За прошлый год в Казани построили две школы на 1224 ученика по улице 2-й Азинской и в ЖК «Седьмое небо», дом культуры в поселке Отары на 300 мест, поликлинику №21 в Приволжском районе на 900 посещений в смену, лыжную базу на Горьковском шоссе на 200 человек в смену, плавательный бассейн в Дербышках на 250 человек в смену, 15 универсальных спортивных площадок в разных районах города, патолого-анатомическое отделение на Сибирском тракте, — перечислял Азат Нигматзянов.

Кроме того, еще 120 городских объектов были вновь отстроены или реконструированы — это отели, торговые комплексы и склады. Обновлялись и предприятия оборонного комплекса, например авиационный завод. Благодаря чему Владимиру Путину во время его недавнего визита в Казань удалось продемонстрировать полет стратегического ракетоносца Ту-160.

Чтобы касается жилого фонда, чтобы быть не просто городом-миллионником, а выйти на предусмотренные 1,5 миллиона жителей, Казани нужно ежегодно вводить по 700—800 тысяч кв. м жилья.

Обновлялись и предприятия оборонного комплекса, например авиационный завод. Фото Максима Платонова



— В прошлом году данный показатель был перевыполнен. Всего объем построенного жилья составил 958 тысяч кв. м. Отчитались о 804 тысячах «квадратов». Рост по отношению к 2016 году составил 20%, — подчеркнул замглавы исполкома по градостроительной политике.

Благодаря этим объемам Казань выбилась на первое место среди столиц регионов ПФО. По своей структуре это жилье представляет собой: 850 тысяч кв. м — многоквартирные дома, в том числе за счет коммерческих инвестиций — 618 тысяч кв. м, включая 85 тысяч кв. м на 1360 квартир в шести проблемных домах. Но тема обманутых дольщиков требует отдельного доклада, добавил Азат Нигматзянов и обещал представить его позже.

Как «товарная биржа» испортила статистику исполкома

По программам Госжилфонда при президенте РТ в городе в том году сдали 16 домов на 4086 квартир (231 тыс. кв. м жилья). Индивидуальных домов казанцы построили в объеме 107 тыс. кв. м. В целом же показатели ввода жилья в татарстанской столице падали только в 2015—2016 гг. — «это как раз динамика по ГЖФ, когда фонд проводил эксперименты над строителями», — пояснил Азат Нигматзянов, очевидно, подразумевая эксперимент с товарной биржей, к которому фонд сейчас возвращается.

Кроме ГЖФ за социальное жилье взялся и сам город. В Казани возобновили программу «Жилье горожанам», оператором которой выступает МУП «Дирекция муниципальных жилищных программ». Жилье строят на ул. Ютазинской, где в прошлом году уже сдали первый дом на 72 квартиры. Второй планируют сдать в этом году, а третий — в следующем.

— Данные квартиры предназначены для горожан, состоящих на учете для получения жилья по договору соцнайма. Жилье здесь также предоставляется в качестве компенсации — вместо изъятого для муниципальных нужд. Кроме того, получателями квартир могут стать муниципальные служащие, молодые специалисты и ученые по представлению мэра Казани, — сообщил Азат Нигматзянов.

Программа востребована, поэтому КЗИО и ДМЖП продолжат искать участки для возведения такого жилья.

По программам Госжилфонда при президенте РТ в городе в том году сдали 16 домов на 4086 квартир (231 тыс. кв. м жилья). Фото Романа Хасаева



Конкуренция девелоперов и КНС «Заречная»

Коммерческий рынок жилья Казани представлен десятком крупных застройщиков, которые ведут между собой борьбу за потребителя. Спрос на дома класса стандарт среднего качества практически удовлетворен, считают чиновники. Поэтому девелоперы расширяют спектр своих предложений.

— Каждый застройщик старается создать привлекательные для покупателя особенности. Например, YIT, которая первой в Казани в 2016 г. сертифицировала дом в ЖК «Современник» по стандартам BREEAM, продолжила работу в данном направлении. «Сити-Строй» строит IQ-дом, в котором предлагает современную отделку, — привел примеры замглавы исполкома.

С вводом такого количества жилья растет и нагрузка на инженерные сети. Не секрет, что старые уже не справлялись, сейчас строится новая КНС «Заречная». Первый этап должны были сдать в том году, но «недостаточное соответствие инженерных изысканий фактическим гидрогеологическим условиям» не позволило это сделать. Поэтому к вопросу привлекли ученых из Санкт-Петербурга, которые помогли составить гидрогеологическую модель территории КНС. Сейчас идет работа по устройству водопонижающих скважин.

Похоже, жителям Отар скоро не придется жаловаться на дурной запах. На камерах и отстойниках местных очистных начали монтаж покрытий. Еще один инфраструктурный объект, но уже в части дорожного хозяйства появился на Баки Урманче — это пешеходный переход в ЖК «Солнечный город».

С вводом такого количества жилья растет и нагрузка на инженерные сети. Не секрет, что старые уже не справлялись, сейчас строится новая КНС «Заречная»



В планах — три детсада и четыре школы

Доля стройотрасли в структуре валового территориального продукта по итогам прошлого года составила 20%. Прогнозируется, что объем выполненных работ по видам строительства составит 127 млрд рублей за 2017 год — это на 1% больше, чем годом ранее. В отрасли заняты более 78 тысячи человек. Средняя зарплата строителя — 31 тысяча рублей. За последние десять лет объемы ввода жилья в Казани составили 8,4 млн кв. м жилья, что на 35% больше предыдущих десятилетий. По этим показателям столица РТ удерживает третье место среди российских миллионников.

— У нас есть свои особенности, которые могут помешать этому, но пока привлекательность Казани такова, что ввод жилья растет. Не зря я сказал, что мы разрабатываем Генплан, хотя этот документ дальнего действия, но под него мы делаем проекты планировок под каждого застройщика и видим, как территория развивается. А застройщики уже сами принимают решения, когда они начнут строить, — отметил во время пресс-подхода Азат Нигматзянов.

Планы на будущий год — стройка трех детсадов в жилых комплексах «Весна», «ART City» и «Станция «Спортивная». Уже сейчас строятся четыре школы, из них две — на 1224 ученика в ЖК «Салават купере» и на Ноксинском спуске. Школа на 800 мест растет в ЖК «Светлая долина», а самое большое среднее образовательное учебное заведение на 1501 ученика возводится опять же в комплексе «Весна». Возможно, такую же школу удастся построить на улице Рауиса Гареева.

Появится еще 13 спортплощадок, МФЦ с библиотекой в Константиновке на 300 мест, три медучреждения в Борисково, Мирном и Салмачах. По жилью план на год — 800 тысяч кв. метров.

Уже сейчас строятся четыре школы, из них две — на 1224 ученика в ЖК «Салават купере» и на Ноксинском спуске



Аварийщиков-соципотечников уравняют с «бесплатниками»

Подробнее в мэрии остановились на расселении казанцев из аварийного жилья. В программу вошел 151 дом на 2323 семьи, чьи квартиры признали аварийными еще до 2012 года.

В прошлые годы в городе построили дом по ул. Малая Крыловка и Межевой, куда расселили 221 семью, еще один дом по ул. Завойского (106 семей), а на деньги инвесторов жилье предоставили еще 65 семьям.

К началу прошлого года оставалось расселить 79 домов и 1119 семей. Город объявил торги, по итогам которых были заключены контракты с Госжилфондом при президенте РТ и компанией «Ак Таш-Инвест». Фонд построил аварийщикам 991 квартиру в домах по ул. М. Гафури, Привокзальной и в ЖК «Салават купере»; «Ак Таш» — 71 квартиру в ЖК «Садовое кольцо».

Правда, некоторым аварийщикам квартиры ГЖФ достались бесплатно — тем, кто отказался от компенсаций по 11 тысяч рублей за кв. м. Те же, кто согласился на мизерные выплаты, оплачивают сейчас недостающую сумму по соципотеке. Люди были возмущены неравноценным подходом и требовали уравнять их в правах. Госжилфонд ссылался, что сделать это должен город. Представитель исполкома сообщил, что вопрос почти решен:

— Мы предполагаем, что они будут уравнены в правах. На сегодня проект решения уже имеется, и в ближайшее время ГЖФ примет окончательное решение по зачету неоплаченных квадратных метров, и таким образом эти лица будут приравнены к тем, кто получил квартиру бесплатно. Вопрос решается на уровне правительства, предполагается выделение средств из республиканского бюджета. Город выделить эти средства не имеет возможности, поскольку права собственности граждан уже прекращены, мы оплатить им юридически не имеем возможности. Таких семей 136, по срокам в ближайшее время будет принято окончательное решение, и вопрос будет решен, — ответил на вопрос «Реального времени» начальник управления жилищной политики Казани Марсель Абдулхаков.

Марсель Абдулхаков: «Таких семей 136, по срокам в ближайшее время будет принято окончательное решение»



Из бюджетов всех уровней на реализацию программы городу выделили 1,6 млрд рублей. Жители 14 аварийных домов Казани вышли из программы, доказав при помощи технического заключения, что их жилье не обязательно сносить, можно и отремонтировать. Сейчас формируются новые списки аварийщиков на случай, если будет принята еще одна федеральная программа. В перечень вошли порядка 600 семей.