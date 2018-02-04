«Все было интересно, пока на паркет не вышли два лучших игрока мира»

Как «Урал» без лидеров чуть «Зенит» очков не лишил

Во встрече, где по предматчевым раскладам все казалось более чем очевидно, тем более что гости приехали в полурезервном составе, «Зенит» получил, пожалуй, самое серьезное сопротивление в нынешнем сезоне. Поединок «Зенита» и «Урала» показал, как важна мотивация в профессиональном спорте. Казанцы в новом году уже не тот «хладнокровный убийца» на паркете, к которому мы привыкли, а скорее мягкий и чуть ленивый хищник. О том, как Уфа прилетела без главного тренера и ряда ведущих игроков, но дала «Зениту» бой, который все так долго ждали, — в материале «Реального времени».

Еще не дерби, но с взаимными претензиями

В общем-то, вполне безоблачное и привычно беспроигрышное существование «Зенита», которое последовало после январского поражения от «Белогорья», позволило казанцам сохранить за собой лидерство в Суперлиге и комфортно, не оглядываясь, продолжать борьбу в Лиге чемпионов.

Команда Владимира Алекно успела и в Польшу слетать за очередным разгромом над местным «Ястржебски» (3:0) и разнести дома «Енисей». Не сулила проблем и предстоящая встреча с соседями из Уфы. К сожалению, в российском волейболе до сих пор не сложилась развитая «культура» дерби и исторически принципиальных противостояний, и о каком-то особом статусе этого матча говорить не приходилось.

Хотя многие болельщики до сих пор припоминают и не могут простить, как в 2011-м году уфимцы забрали одну из легенд «Зенита» Ллоя Болла, который уходил из казанской команды под предлогом окончания карьеры, а через пару месяцев объявился в «Урале» на безумной зарплате.

«Середнячковое» седьмое место «Урала» не должно было вводить в заблуждение ни фанатов, ни самих волейболистов «Зенита»



«Урал» в лучшей своей форме

«Середнячковое» седьмое место «Урала» не должно было вводить в заблуждение ни фанатов, ни самих волейболистов «Зенита». Уфимская команда под руководством итальянского наставника Даниэле Баньоли практически в течение всего чемпионата держалась в первой пятерке и лишь в последнем отрезке немного «споткнулась» о питерский «Зенит» и «Динамо-ЛО». Ну а перед поездкой в Казань «Урал» сыграл с еще одним лидером российского чемпионата, московским «Динамо», и, между прочим, дал серьезный бой, уступив лишь в решающей пятой партии.

Волейболист московского «Динамо» Александр Маркин после того матча отмечал, что уфимцы находятся на самом пике своей формы, отсюда и серьезные проблемы в игре с ними.

«Тяжелая игра, видно, что уфимцы сейчас находятся, наверное, в идеальных физических кондициях. Тяжело с ними было играть, особенно в начале матча, потому что было видно, что они приехали свежие, бодрые», — цитирует Маркина официальный сайт ВФВ.

Поэтому и Алекно стоило внимательно подойти к разбору соперника именно в последнем матче и не позволять своим игрокам расслабиться. Тем более что в башкирской команде есть кому мастерски блокировать и доставлять мяч за сетку.

Например, центральные нападающие «Урала» Игорь Филиппов и Александр Абросимов творят на блоке «жару» и собирают кучу очков именно у сетки. Один из лидеров нынешнего «Урала» — связующий Дмитрий Ковалев, через которого проходят все атаки. Впрочем, он и сам не прочь мощно и неожиданно пробить, поэтому и является самым результативным связующим Суперлиги. Ну и, конечно, помогает добывать очки «Уралу» доигровщик сборной России Егор Феоктистов.

Очень мощные и точные подачи только что подписавшего новый контракт Мэттью Андерсона и какой-то слишком уж расслабленный прием уфимцев привели к неприятным для гостей счету — 6:1



Уфимцы приехали проигрывать. Позор

По началу матча казалось, что все более чем понятно. Очень мощные и точные подачи только что подписавшего новый контракт Мэттью Андерсона и какой-то слишком уж расслабленный прием уфимцев привели к неприятным для гостей счету — 6:1. Возможно, эта расхлябанность была связана с тем, что Баньоли до Казани не добрался, и вместо него команду на площадку выводил старший тренер Ярослав Антонов. Не приехали в гости к «Зениту» и лидеры команды Ковалев и Феоктистов.

Все это напоминало ситуацию, какая сложилась сегодня в другом российском чемпионате — хоккейной Континентальной лиге, где тренеры некоторых российских клубов заранее не заявляют в состав своих лидеров на матчи против питерского СКА, по сути, отказываясь от претензий на положительный результат. А значит, и от самого его величества спортивного принципа — того, ради чего вообще существует профессиональный спорт.

— Такой состав «Урала» стал приятным сюрпризом или наоборот? — спросили журналисты у Владимира Алекно после матча.

— Конечно, лучше бы приехал основной состав, — сказал специалист.

Очевидно, что уфимцы решили дать отдохнуть своим лидерам перед важным поединком против новосибирского «Локомотива», в котором у «Урала» куда больше шансов добыть очки и сохранить место в зоне плей-офф. Но и это не отменяет того позорного факта, что уральцы, по сути, приехали для того, чтобы просто отмучиться в заведомо проигранном матче.

— Вы знаете, с кем мы играем следующий матч? Мы играем дома с Новосибирском, вот вам и ответ, — не скрывал после игры подоплеки экс-игрок «Зенита», а ныне блокирующий «Урала» Александр Абросимов. Но тут же продолжил с улыбкой. — Вы ошибаетесь, у нас был самый боевой состав. На тренировках он всегда выигрывает у другого.

Время на паркете получили молодой Лоран Алекно и все больше отсиживающийся на лавке Андрей Пантелеймоненко



Впрочем, Владимир Алекно, зная, в каком составе приехали уфимцы, тоже решил приберечь свои главные козыри: на площадке не было видно ни Вильфредо Леона, ни Максима Михайлова. Зато время на паркете получили молодой Лоран Алекно и все больше отсиживающийся на лавке Андрей Пантелеймоненко.

В общем, катастрофическая для «Урала» партия так и закончилась — с огромным разрывом в счете 25:15.

— Владимир Романович сказал, что такой состав уфимцев отрицательно повлиял на вашу команду. Согласны? — спросили журналисты у Александра Бутько.

— Мне сложно сказать, я лично настраивался как обычно, — ответил связующий казанцев. — Потому что такие игры, когда соперник не в основном составе, требуют даже более высокого настроя. Дело в том, что даже если партию такому сопернику проигрываем, то это уже что-то из ряда вон выходящее. Но ничего в этом страшного нет. Проиграли, но потом собрались и выиграли две.

Худшая партия «Зенита» в сезоне или лучшая у «Урала»?

А вот начало второй партии оказалось таким неожиданным, что наставнику «Зенита» пришлось бросать в бой Михайлова. А позже фрагментами (на подачи) — и Леона. Уфимцы стали пробивать блок казанцев довольно легко, а сами хозяева — ошибаться на приеме. Что и привело к 3:7 на старте и 8:15 к середине игры. Как итог, перестал выходить площадку все тот же Пантелеймоненко, который буквально подарил добрую часть очков гостям.

У гостей кураж на подаче поймал Андрей Колесник, который отправлял эйс за эйсом или просто ставил казанцев в неудобное положение на приеме, из-за чего те посылали мячи с неподготовленных атак. Подтянули уральцы и первый темп, на котором «божил» блокирующий Денис Гетман, и вот уже такие непривычные «-10» для «Зенита». Пожалуй, это самый неудачный сет в исполнении казанцев в нынешнем сезоне. В предыдущих матчах они если и отдавали партию, то не в таком безвольном стиле. А «Урал» доказал, что в Казани можно не просто побеждать, но и делать это без лидеров, на желании простых «полевых трудяг» — 17:25.

— Такие игры поднимают давление, — делился впечатлениями об игре Владимир Алекно. — Скамейка сегодня не помогла — так, как я хотел. Хотя 21 час в дороге провели все вместе, никто отдельно не летел. Но опять — одни уставшие, а другие нет. Но с этим я разберусь. Выиграли, и хорошо. Для этого состояния важна только победа. Мы практически не готовились к этой игре. Как готовились, так и играли.

У гостей кураж на подаче поймал Андрей Колесник, который отправлял эйс за эйсом или просто ставил казанцев в неудобное положение на приеме, из-за чего те посылали мячи с неподготовленных атак



«Все было интересно, пока на площадку не вышли лучшие игроки мира»

После второго перерыва Алекно смекнул, что малой кровью не обойтись, и окончательно внедрил Леона на площадку. Гости по-прежнему действовали мощно на приеме и на первом темпе. Но именно возвращение Леона при в целом равной игре позволяло зарабатывать «Зениту» дополнительные два-три очка и вести с таким же отрывом.

— Все было интересно, но ровно до того момента, пока на площадке не появились два лучших игрока мира — Михайлов и Леон, — досадовал все тот же Абросимов. — Были у нас шансы, могли зацепить четвертую партию, ровно шли. Не сразу «снялись». У нас были две такие доводки после сумасшедших подач Леона, могли еще забить, — резюмировал игрок гостей.

Кубинец зарабатывал очки с помощью своих эйсов. Ну а ближе к решающим очкам стали прекрасно себя проявлять и Максим Михайлов с Александром Бутько на добивании. Так и довели до 25:20 в третьей партии и 25:17 в четвертой.

— Кто круче — Михайлов или Леон? — спросили у Абросимова корреспонденты.

— Конечно, Михайлов! Когда такие крутые подачи ему дает Бутько. Макс очень стабильный, и его «поймать» — просто за счастье!