«Я бы в предприниматели пошел»: какие сферы самые популярные для открытия бизнеса

В лидерах по итогам 2017 года по числу регистраций — отрасли строительства, торговли и права

Фото: Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», чаще всего открывались в 2017 году строительные, торговые и юридические фирмы. Об этом можно судить по данным, которые были указаны при регистрации новых юрлиц. Но официальные данные фиксируют скорее не экономическую активность бизнесменов, а факторы, которые влияют на жизнеспособность бизнесов в той или иной сфере.



Круговорот строителей в природе

Строительство, торговля лесоматериалами, деятельность в области права, оптовая торговля, перевозки, реклама, торговля стройматериалами и деятельность автомобильного и грузового транспорта, торговля бытовыми товарами и ресторанный бизнес — так выглядит десятка самых популярных сфер, где было зарегистрировано больше всего юрлиц в 2017 году по данным «Реального времени».



На цифры по строительной отрасли эксперты предпочитают совсем не обращать внимания, здесь новую регистрацию, как правило, фиксирует только факт завершения жизненного цикла очередного юридического лица, что принято в строительной отрасли.

Минимизируя риски, компании закрываются и открываются вновь теми же людьми регулярно, напоминает гендиректор ФБК «Поволжье» Сергей Никифоров.

Правда, жизненный цикл в строительстве, по мнению экспертов, еще снизился. «Что касается строительства, то сейчас риски выросли, и люди планируют бизнес на более короткие сроки. Если раньше строительная компания работала от 3 до 10 лет, то теперь срок существования фирмы сокращается. Условно говоря, открыли фирму под проект — закрыли. Потом открыли новую под другой. Людей больше не стало. Это одни и те же лица. Просто частота открытий фирм выросла», — поясняет ситуацию Джаудат Латыпов, управляющий партнер «Казанского юридического центра».

А для оживления строительной отрасли и тем более появления новых игроков даже нет предпосылок, пессимистичны эксперты.

— В строительной сфере я не вижу никакого всплеска, — заявляет Сергей Маслехин. — Первый вихрь был связан с Тысячелетием Казани, затем с Универсиадой, затем с чемпионатом мира по футболу.

Я говорю о компаниях, которые набирали обороты, имели большие контракты. Потом контракты резко упали. Что говорить о мелких компаниях, которые закупили технику, заключили подряды. Они, скорее всего, обвалились. И все новые компании — это регистрация взамен, — уверен Сергей Маслехин, руководитель консалтинговой компании «Верное решение».

Компании, созданные за 3 года в Казани

Вид деятельности/отрасль 2015 2016 2017 всего Доля Строительство жилых и нежилых зданий 746 891 637 2274 9,0% Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием 473 527 370 1370 5,4% Деятельность в области права 413 580 175 1168 4,6% Торговля оптовая неспециализированная 319 278 177 774 3,1% Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками 289 203 76 568 2,2% Деятельность рекламных агентств 153 156 126 435 1,7% Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями 203 124 96 423 1,7% Деятельность автомобильного грузового транспорта 11 143 259 413 1,6% Торговля оптовая прочими бытовыми товарами 202 144 37 383 1,5%

Опять Набиуллина помогла

Но оживления нет и в других сферах, считает Сергей Маслехин и приводит статистику ФНС. При том, что было зарегистрировано 763 тыс. индивидуальных предпринимателей, за этот же период было ликвидировано 646 тыс. юрлиц. Хоть статистика и в пользу открывшихся, но взрывным ростом регистраций это точно не назовешь.



Зато в 2017 году был отмечен целый всплеск перерегистраций (и это помимо стройсектора), не имеющих под собой никакой другой логики, кроме ухода из-под цепкого взгляда Центробанка. Из-за инструкции ЦБ и рассылки им по банкам так называемых черных списков сомнительных клиентов, огромное количество юрлиц начали массово ликвидироваться и регистрироваться заново, чтобы вернуть себе утраченное право на банковское обслуживание, говорит Маслехин. Это для компаний было единственным выходом в тех условиях.

— Центробанк внимательно следит за деятельностью вновь образованных компаний. В группу риска обычно попадают юрлица, которые занимаются оптовой торговлей, перевозками и еще рядом видов деятельности. Поэтому лучше при регистрации указывать нейтральный ОКВЭД, к которому нет вопросов.

И компании, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, так и поступают. Деятельность в области права, например, – как раз таки один из ОКВЭДов, к которому нет претензий, — утверждает Латыпов. Как видим из таблицы, этот ОКВЭД третий по популярности среди вновь образованных юрлиц.

В другом крупном городе Татарстана — Набережных Челнах — помимо тех же сфер, что популярны в Казани, в лидерах и ОКВЭДы, связанные с торговлей автозапчастями. Кроме особой специфики города, есть и другой фактор, который говорит о создании благодатной почвы для появления таких юрлиц в связи с изменением модели потребления.

«Мы на протяжении нескольких лет находимся в затяжном кризисе. И уровень вторичного рынка увеличивается. Люди стали дольше ездить на автомобилях, возрастных машин стало больше, ломаются они чаще, поэтому и спрос на эти услуги возрос, — объясняет генеральный директор компании «Автолига» Сергей Шубин. — На моем опыте люди из дорогих запчастей стали уходить в более дешевые аналоги. Объем рынка увеличился, но средний чек у покупателей стал снижаться».

Компании, созданные за 3 года в Набережных Челнах

Вид деятельности/отрасль 2015 2016 2017 Всего Доля Строительство жилых и нежилых зданий 157 150 132 439 7,8% Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием 105 117 101 323 5,7% Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 4 74 151 229 4,1% Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 122 103 0 225 4,0% Торговля оптовая неспециализированная 71 61 49 181 3,2% Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов 66 63 33 162 2,9% Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками 49 51 25 125 2,2% Деятельность автомобильного грузового транспорта 4 28 88 120 2,1% Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 28 34 30 92 1,6%

Кризисный для МСБ 2017 год

Если говорить в целом, то картина с открытием нового бизнеса, фактически, по всем существующим отраслям в 2017 году была менее радостной, чем в предыдущие 2 года. По тому же ОКВЭД как «деятельность в области права» в Казани количество новых юрлиц сократилось практически в четыре раза по сравнению с 2015 годом и в пять раз в сравнении с 2016 годом. По мнению экспертов, это показатель того, насколько хорошие времена переживает сейчас предпринимательство.

— Практически, закончились предприниматели, которые твердо стоят на ногах. Все закредитованы. Субсидии сильно сокращались и продолжают: в 2018 году — в два раза по сравнению с прошлым. Единственную активность я вижу по предпринимателям, которые готовы войти в территории опережающего развития благодаря привлекательным налоговым льготам, — утверждает Сергей Маслехин.

Правда, если подгадать под республиканские программы развития республики, то и с господдержкой проблем не возникает. Так считает основатель HalalGuide Айрат Касимов, открытого в 2017 году.

— Нишу выбирал скорее из религиозных соображений, а IT моя специальность. За год работы динамика у нас положительная. Мы поддержку чувствуем, но не могу говорить, как рынок принял другие стартапы, — отвечает Касимов.

Классический бизнес умирает

Реальная картина рейтинга ОКВЭД по мнению экспертов должна быть другой. Определенно, все сошлись во мнении, что сегодня миром правит интернет и IT-технологии.

— Преимущество в том, в данные проекты требуются невысокие инвестиции. Плюс сейчас достаточно легко получать компетенции в области интернет-технологий, — объясняет популярность Айдар Булатов.

На втором месте по популярности услуги.

— Мы столкнулись с таким явлением, как вымирание классического бизнеса. Сейчас появляется огромный спрос на визажистов, специалистов по шугарингу, шоу-румы. Это микробизнесы, которые рассчитаны на услуги для населения, — говорит Джаудат Латыпов.

Основатель «Фабрики предпринимательства» Айдар Булатов называет и другие тренды, которые определяют развитие малого бизнеса. Так на начало 2018 года наибольший интерес потенциальных предпринимателей обращен к теме детского образования, интернет-торговли и блокчейн-технологий. Они легки на подъем и динамичны, считает бизнесмен Айдар Булатов.