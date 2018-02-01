Как бывшие топы «Татфондбанка» проиграли битву за свободу передвижения

Если у одного бывшего зампреда ТФБ предельный срок домашнего ареста завершается в конце февраля, то другому осталось находиться взаперти до 8 февраля

Фото: Максим Платонов (Вадим Мерзляков на заседании суда 10 февраля 2017 года)

Экс-зампреды «Татфондбанка» Сергей Мещанов и Вадим Мерзляков сегодня снова встретились в суде на заседании по продлению домашнего ареста. У обоих подошли к концу сроки содержания под стражей, поэтому Мещанову продлили срок до 28 февраля, а Мерзлякову — до 8 февраля. Привычное течение повторяющихся заседаний по продлению меры пресечения фигурантам дела «ТФБ Финанс» сегодня немного разбавил активист Дмитрий Бердников, порядком разозливший родственников обвиняемых и вынудивший судью прибегнуть к помощи судебного пристава, который и вывел Бердникова в коридор. Подробности — в материале «Реального времени».

И снова здравствуйте

Сегодня в Приволжском районном суде в очередной раз предстали бывшие зампреды «Татфондбанка» Сергей Мещанов и Вадим Мерзляков, срок домашнего ареста которых истекает 2 февраля. Как стало известно в ходе заседания, следствие планирует установить еще 672 потерпевших и дополнительно допросить 857 человек. В середине января из-за невозможности завершить предварительное следствие оно было продлено до 2 мая 2018 года.

Первым на очереди было рассмотрение ходатайства о продлении домашнего ареста до 28 февраля Сергею Мещанову. Эта дата связана с истечением у него предельного срока ареста (12 месяцев) в рамках предварительного следствия. Обвиняемый первым делом попросил суд дать ему 15 минут на ознакомление с материалами дела, поскольку, по его словам, он их не видел и хотел бы в том числе почитать документы, где написано, что дело, которому завтра исполняется один год, продлевается до мая. Суд ему это право предоставил и после перерыва продолжил заседание.

Основания для продления домашнего ареста Мещанову не изменились, хотя появился довод следователя об отсутствии прописки обвиняемого в Татарстане. Во время перечисления аргументов неожиданно, без стука в зал вошел активист Дмитрий Бердников, сопровождаемый пожилой женщиной, которая, по ее собственным словам, была клиентом «ТФБ Финанс». Опоздавшим в качестве слушателей остаться разрешили, но без казусов все равно не обошлось. Снова на свет появился плакат, напоминающий, что «вор должен сидеть в тюрьме». Сам Дмитрий Бердников предусмотрительно называл его «картиной» и все пытался подложить свое творение в рамке как можно ближе к прокурору — чтобы видели.

Первым на очереди было рассмотрение ходатайства о продлении домашнего ареста до 28 февраля Сергею Мещанову. Фото Ирины Плотниковой

Бердникова «ушли» с заседания

Со временем ситуация с активистом стала стремительно развиваться — он периодически вставал, чтобы передвинуть своего бумажного «вора», спорил с новым адвокатом Мещанова Равилем Байкеевым, перебивая его, и даже вступил в перепалку с супругой обвиняемого, которая не выдержала активности Бердникова и попросила суд удалить его с заседания, чем вызвала еще один шквал негодования у постоянного слушателя на судебных заседаниях по делу ТФБ. Успокоить активиста пытался и судья Александр Щелыванов, который выносил ему одно за другим предупреждения, однако остановить они его уже не могли. Обстановка накалилась настолько, что, встав, расправив плечи и разведя руки, Дмитрий Бердников в какой-то момент обратился к суду:

— Я прошу защиты, потому что мне угрожают, уважаемый суд! — заявил активист и услышал в ответ усталое: «Присаживайтесь» — под смешки слушателей. Бердников к совету судьи прислушался, присел и даже следующие минут двадцать провел почти без привлечения к себе внимания. Но развитие история все равно получила — в виде новой волны спора адвоката с активистом, в ходе которой судья сделал нарушителю спокойствия еще одно замечание, ставшее последним — после этого под ручку с судебным приставом ему пришлось покинуть зал.

Дмитрию Бердникову сегодня пришлось покинуть зал. Фото Олега Тихонова

«Все отлично знают, что никакого факта хищения денежных средств нет»

Но вернемся к рассмотрению ходатайства следствия. В борьбе за свою свободу Сергей Мещанов и сам неплохо выполнял роль адвоката. Он рассказал, что захотел ознакомиться с материалами дела, потому что его не известили о том, что оно было продлено. В качестве аргументов в пользу отсутствия необходимости его содержания под домашним арестом он снова назвал его непричастность к деятельности «ТФБ Финанс», сотрудничество со следствием, тот факт, что из заявленных в обосновании ареста действий «ровном счетом ничего не делается». Впрочем, и самого хищения, по мнению фигуранта дела, тоже не было.

— Я бы хотел, чтобы все здесь еще раз услышали и помнили: следствие отлично знает, что все деньги, о которых мы говорим, для предложения перевода в облигации «Татфондбанка», всегда находились в банке. 13 февраля 2017 года был начислен полный пакет клиентам. Все клиенты были информированы о том, что они получили доход. Все отлично знают, что никакого факта хищения денежных средств нет, — обратился к суду Мещанов.

Подробно все аргументы обвиняемого в свою защиту мы перечислять не будем, ибо их можно найти в предыдущих материалах «Реального времени». Скажем только, что в этот раз досталось не только следствию, но и журналистам.

— На меня следствие оказывает давление путем травли в СМИ, объявляя меня в незаконный розыск и содержа под стражей, — рассказал Мещанов.

«Все отлично знают, что никакого факта хищения денежных средств нет, — обратился к суду Мещанов». Фото Ирины Плотниковой



По поводу второго пункта он напомнил, что постановление об объявлении его в розыск было признанно незаконным.

— Прошу изменить меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде для того, чтобы устроиться на работу и приносить пользу семье, — обратился к судье Мещанов и перед вынесением решения поблагодарил его — за то, что он тщательно разбирается в нюансах дела. А благодарить его было за что — именно судья Александр Щелыванов под аплодисменты несколько месяцев назад отпустил фигурантов «ТФБ Финанс» из СИЗО.

Однако пока надежды на полное снятие ареста оказались преждевременными — выйдя из совещательной комнаты, судья постановил оставить Мещанова под домашним арестом до 28 февраля, сохранив ему право на ежедневные двухчасовые прогулки.

Еще плюс шесть дней

Если Мещанову следствие просило продления меры пресечения до конца февраля, то Вадиму Мерзлякову повезло чуть больше, если, конечно, это вообще можно назвать везением — у него до истечения предельного срока ареста осталось буквально семь дней. На заседании рассматривалось продление домашнего ареста экс-зампреду ТФБ на 6 дней — со 2 по 8 февраля.

И сам Мерзляков, и его защитники Ирина Хрунова с Александром Клюкиным сошлись во мнении, что продление ареста на 6 дней — это скорее формальность, нежели реальная обоснованная необходимость.

— Мы и раньше, во время предыдущих продлений, ставили под сомнение все основания, которые перечисляются следователем в рассматриваемом ходатайстве. По поводу установления и задержания иных участников преступления — как пять обвиняемых были задержаны год назад, так и по настоящее время они находятся в уголовном деле. Следствие никогда не ставило вопрос о расширении круга обвиняемых, — парировала один из аргументов следствия Хрунова.

«Следствие никогда не ставило вопрос о расширении круга обвиняемых», — парировала один из аргументов следствия Хрунова. Фото Олега Тихонова



То, что Мерзляков может скрыться, она назвала надуманным основанием и припомнила единственное следственное действие, проведенное с ее подзащитным со времени предыдущего продления ареста в ноябре 2017 года.

Александр Клюкин коллегу поддержал и так же, как Хрунова, попросил суд срок домашнего ареста не продлевать. Но и здесь Фемида оказалась не на стороне обвиняемого — дополнительные шесть дней под домашним арестом Мерзлякову все-таки придется отсидеть.

Кстати, за ходом заседания все это время следил уже более молчаливый Дмитрий Бердников. Впрочем, его спокойствие можно понять, ведь рядом неотвратимо маячил судебный пристав, который по решению суда снова мог любезно отвести активиста в коридор. Но зато неожиданно внимание присутствующих удалось привлечь пожилой спутнице Бердникова — женщину во время процесса отстаивания права Мерзлякова на свободу навестил Морфей, и она звучно погрузилась в его объятия.