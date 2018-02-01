«Это игра из серии «умри, но сделай»: УНИКС побеждает АСВЕЛ и сохраняет шансы на плей-офф

Второй этап Кубка Европы подопечные Димитриса Прифтиса начали с двух побед, в которых везения было не меньше, чем превосходства над соперниками. Но в двухматчевом противостоянии с «Реджо Эмилия» фортуна начала показывать казанцам гримасы, и вместо как минимум одного ожидаемого выигрыша получилось две «баранки» и откат на третье, «непроходное» место в группе. Теперь пространства для маневра у россиян не осталось — только положительные результаты в двух оставшихся матчах гарантировали УНИКСу участие в кубковом раунде. Первый шаг на этом пути был сделан казанскими баскетболистами поздним вечером среды в Виллербанне. Подробности — в материале известного комментатора и постоянного автора «Реального времени» Александра Нордена.

«Мы должны отнестись к этому матчу как к финалу!»

УНИКС раньше всех из казанских команд в игровых видах спорта открыл новый календарный год, и матч 3 января на паркете «Баскет-холла» был проведен ими как раз против «АСВЕЛ Лиона». Ту игру УНИКС выиграл в овертайме (88:84). В трех последующих поединках 18-кратный чемпион Франции победил трижды, но последняя из этих побед, над «Лиможем», была одержана при новом наставнике. С ним, кстати, у автора этих строк случился интересный эпизод. Зная, что президентом АСВЕЛа является легендарный Тони Паркер, я во время первой игры уточнил, не четырехкратный ли чемпион НБА собственной персоной скромно сидит на гостевой скамеечке в тени импозантного, напоминающего Рэтта Батлера из «Унесенных ветром» Джея Ди Джексона? Оказалось, что я был не так далек от истины.

Помощником наставника французской команды оказался действительно Паркер, но только не Тони, а похожий на него как две капли воды младший брат Ти Джей. Завершивший свою карьеру в 26 лет из-за травмы Паркер-«джуниор» с 2014 работал в штабе АСВЕЛа и вот в середине января сменил Джексона на посту главного тренера команды. Причиной отставки предыдущего наставника стала серия поражений во внутреннем первенстве, уровень которого, кстати, представляется более высоким, чем чемпионат Единой лиги ВТБ. Даже одержав с Паркером две подряд победы, АСВЕЛ продолжает болтаться на шестом месте, но при этом считался фаворитом встречи с УНИКСом, делящим в своем чемпионате первое-второе места с краснодарским «Локомотивом».

Казанцы не без труда вытащили встречу регулярного первенства с пермской «Пармой». Фото Михаила Бормина (unics.ru)

Казанцы, умудрившиеся растерять 17-очковое(!) преимущество в Италии, не без труда вытащили встречу регулярного первенства с пермской «Пармой», дав отдохнуть в ней своему лидеру Колому, который появился на площадке только в эндшпиле поединка. С учетом разницы мячей, первоначальная задача перед парнями Прифтиса на Astroballe Arena, на которой принимает соперников АСВЕЛ, стояла сложная: не только обыграть лидирующих в группе и переживающих подъем хозяев, но сделать это с максимально возможной разницей. Но здесь фортуна вновь начала поворачиваться к казанцам лицом — проигравший все четыре матча в группе «Лимож» накануне взял, да и победил «Реджо Эмилию», и теперь две победы в оставшихся матчах, неважно с каким счетом, служили для УНИКСА гарантией прохода в плей-офф с одного из двух первых мест.

Отсюда и риторика гостей перед матчем. «Это игра из серии «умри, но сделай!» — заявил Мелвин Эжим. «Мы должны отнестись к этому матчу как к финалу, как к самой большой битве, и выйти на площадку в своем лучшем виде», — вторил своему форварду главный тренер команды Димитрис Прифтис.

«Гляжусь в тебя, как в зеркало…»

Гости агрессивно начали игру двумя попаданиями Колома и Эжима, но на этом их атакующий запал в первой четверти иссяк. С самого начала стало видно, что казанцы не держат свою трехочковую зону, и Нуа лихим наскоком положил начало «французскому сопротивлению». Игра задалась очень нервной, с большим количеством потерь с обеих сторон. Из-за дуги соперники палили безостановочно, но почти все выстрелы шли в «молоко» — хозяева попали только раз из шести, казанцы вообще реализовали одну из восьми попыток. К тому же защищались подопечные Паркера аккуратно, и до 19-й минуты россияне не пробили ни одного(!) штрафного. Итоговое же преимущество к первому перерыву в «плюс 8» (17:9) французам принесли именно попадания «с точки» — из семи «свободных бросков» хозяева реализовали шесть.

Вторая четверть стала одновременно и повторением, и зеркальным отражением первой. Анджушич из угла площадки и Трушкин из-под щита принесли гостям, как и в дебюте поединка, 4 очка, но потом история повторилась — потеря своей зоны, отсутствие подбора, неудачная пальба с периметра. Французы совершили рывок 6:0, но после тайм-аута Прифтиса ситуация развернулась на 180 градусов. Проход Анджушича, слэм-данк Ндура, перехват и добивание Эжима — и вот уже «зеркальный» рывок 6:0 в исполнении гостей.

Проход Анджушича, слэм-данк Ндура, перехват и добивание Эжима — и вот уже «зеркальный» рывок 6:0 в исполнении гостей. Фото unics.ru



Опять возобновились безуспешные быстрые и плохо подготовленные атаки с обеих сторон, но в конце второй четверти свое веское слово сказал тот, от кого этого давно ждали. Колом, разгонявший все атаки своей команды, начал ускорение с дальнего броска «мимо денег», но на 18-й минуте сократил разрыв в счете до минимума — 22:24, потом «с мясом» вбил мяч в кольцо, получил право пробить первый в матче штрафной для своей команды и вывел казанцев вперед. Могли россияне перед большим перерывом создать себе и неплохой задел, но Колесников сфолил на Слотере, когда тот выполнял бросок от самой боковой линии, и американец с польским паспортом реализовал две попытки из трех. Команды ушли отдыхать при минимальном перевесе гостей 29:28, а это означало, что счет первой четверти фактически повторился, но в обратную сторону. Наблюдать эти качели, судя по всему, виллербанским болельщикам предстояло до финальной сирены.

Опять овертайм. Опять УНИКС!

Скорости после большого перерыва несколько упали, и соперники больше времени стали проводить в позиционном нападении. Хозяева в начале третьей четверти смогли оторваться на 3 очка, но у казанцев разыгрался Джамар Смит, который на 26-й минуте своей третьей (из шести) точной «трехой» счет сравнял — 41:41. Конец предпоследнего периода стал апогеем взаимных ошибок — Лайти набрал четвертый фол, Колом реализовал только 50% штрафных из четырех попыток, на 29-й минуте казанцы не уложились во время, отведенное на атаку, но за 0,1(!) секунды до окончания четверти вышли-таки вперед благодаря твердой руке Понкрашова «с точки» — 52:51.

Заключительная четверть (которая, как показали дальнейшие события, заключительной не стала) началась с рывка хозяев — 58:54 на 33-й минуте. Далее в течение 2 минут никто не мог поразить кольцо, пока Нуа из-за дуги не сделал положение казанцев угрожающим — 61:54. Но здесь вновь заработала пушка Смита, его поддержали Эжим и Понкрашов, и гости приблизились к сопернику на расстояние одного очка — 60:61.

Борьба ужесточилась. Баскетболисты АСВЕЛА дважды выходили победителями из нервных схваток «на земле и в воздухе» (на полу и над корзиной), но они же чаще и нарушали правила — чем россияне неплохо пользовались. За 1:48 до сирены УНИКС проигрывал 3 балла, но после тайм-аута Прифтиса Смит забил свой четвертый трехочковый, и вновь воцарилось равенство — 65:65. Последняя минута растянулась на целую вечность, и в самом конце ее у гостей был прекрасный шанс прекратить нервотрепку, когда французы совершили потерю в нападении. При равном счете, за 11 секунд до сирены право на решающие действия, как практически в каждом из последних матчей, было доверено Колому, но тот, выбирая между броском из-за дуги и проходом к щиту, остановился на самом неудачном варианте и промазал со средней дистанции.

УНИКС Прифтиса настолько непредсказуем, что может найти приключения на свою голову даже в самом «тихом омуте». Фото unics.ru



Как и 3 января в «Баскет-холле», для определения победителя понадобился овертайм. Он начался при счете 69:69 и шел под диктовку первыми обуздавших свои нервы подопечных Прифтиса. Они постоянно вели в счете и за 46,4 секунды до окончания дополнительного времени вышли вперед на 6 очков — 80:74. Итоговый счет 83:77 оставляет УНИКСу неплохой шанс даже на победу в группе. Остается дома победить «Лимож», правда, гарантированной эту победу, даже при отсутствии у французов турнирной мотивации, назвать нельзя. Сам УНИКС Прифтиса настолько непредсказуем, что может найти приключения на свою голову даже в самом «тихом омуте».

Александр Норден