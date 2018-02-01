«Служба нацбезопасности в Узбекистане ассоциировалась с худшими проявлениями режима Каримова»

В одной из крупнейших среднеазиатских республик ушел могущественный глава СНБ Рустам Иноятов

Фото: Pang Xinglei / Xinhua / Globallookpress.com

Накануне стало известно о том, что глава Службы национальной безопасности Узбекистана Рустам Иноятов, занимавший свой пост последние 22 года, был лишен должности. «Реальное время» побеседовало об этом с экспертом по Центральной Азии, главным редактором «Фергана.ру» Даниилом Кисловым, который рассказал о том, почему это кадровое решение было долгожданным, чем Иноятов запомнился жителям Узбекистана, мог ли он быть инициатором посадки дочери Ислама Каримова, и есть ли надежда на то, что новый глава СНБ в корне изменит отношение местного населения к этой спецслужбе.

«Отставка Иноятова — это очень символический и очень долгожданный акт»



— Издание «Фергана.ру» пишет, что снятие Рустама Иноятова с должности предварял визит президента Узбекистана в СНБ, во время которого он жестко раскритиковал работу спецслужбы. Не известно, какие конкретно были претензии у Шавката Мирзиеева?

— Нет, не известно, но это не так уж и важно, поскольку отставка Иноятова — это очень символический и очень долгожданный акт. Это решение наконец убедило всех в том, что Мирзиеев обладает всей полнотой власти в республике. Раньше Иноятов представлялся его конкурентом, глава СНБ был серым кардиналом политики времен первого президента Узбекистана и оставался при власти все полтора года после ухода Ислама Каримова. Вчера это «двоевластие» закончилось. Мирзиеев поставил на место Иноятова своего человека, но теперь перед ним стоит еще более серьезная задача — реформировать систему СНБ, к которой настолько много претензий, что их сложно перечислить в полном объеме.

Не знаю, какие претензии выдвигал президент на этом собрании (у нас нет ни аудиозаписи, ни видео, ни текста, хотя, возможно, позднее информация будет опубликована на каких-нибудь официальных сайтах), но их очень много. Эта спецслужба ассоциировалась с худшими проявлениями режима Каримова. Это огромный репрессивный аппарат, это подавление инакомыслящих и оппонентов. За последние 25 лет все в Узбекистане делалось руками СНБ: пытки, которые уже тысячу раз были описаны в докладах международных организаций, коррупция, полновластие и беспредел любого сотрудника СНБ по отношению к простым гражданам.

«Это решение наконец убедило всех в том, что Мирзиеев обладает всей полнотой власти в республике». Фото kremlin.ru

— Как эта организация воспринималась рядовыми гражданами республики? Люди относились к СНБ со страхом?

— Да, разумеется. СНБ — это ужасная «пугалка» и одновременно реальная опасность попадания в подвал этой спецслужбы для любого человека, выбивающегося из общих правил. Об этом ходит много разговоров и реальных рассказов очевидцев.

Допустим, если вы бизнесмен и не платите дань СНБ, то у вас есть шанс оказаться обвиненным в самых тяжких грехах, например, в том, что вы — экстремист религиозного толка. Пару лет назад подобная история произошла с одним фермером (по национальности армянином, а по вероисповеданию христианином), который отказался «кормить» местных «снбшников». Они обвинили его в том, что он готовил теракт в составе группировки ИГИЛ (запрещена на территории РФ, — прим. ред.), и посадили его.

Эта система манипулировала чем угодно в собственных интересах и зарабатывала капитал на шантаже и вымогательствах, одновременно подавая наверх отчеты о выполнении плана по борьбе с экстремизмом.

«В Узбекистане нет никакой оппозиции — она либо посажена, либо расстреляна, либо выехала»



— Даниил, во время разговора вы уже назвали Иноятова «серым кардиналом», но не могли бы вы поподробнее рассказать о том, какое место он занимал во властной иерархии?

— Рустам Иноятов — это человек, который почти 24 года был правой рукой Ислама Каримова. В Узбекистане он был вторым по влиятельности. Мы знаем про него крайне мало: в интернете можно найти буквально две-три его фотографии (причем старые и размытые), также он никогда не выступал публично — неизвестно ни одного выступления Иноятова ни перед парламентом, ни перед гражданами, ни перед правительством. Это была очень непубличная персона, и при этом он являлся самым влиятельным человеком в республике после Каримова.

Иноятов очень сильно влиял на кадровую политику: все министры, вице-премьеры, руководители областей обязательно проходили через его «сито». Он выносил свой вердикт — можно ставить человека или нельзя — и Каримов обязательно к нему прислушивался. Он был тем самым советчиком, который в начале 90-х годов подтолкнул Каримова к жестким репрессиям против оппозиции, благодаря чему, уже на протяжении 20 лет в Узбекистане нет вообще никакой оппозиции — она либо посажена, либо расстреляна, либо выехала за пределы республики. Все это было сделано руками СНБ.

— А как вы относитесь к версии, согласно которой Рустам Иноятов был инициатором преследования детей Каримова? Я имею в виду «узбекскую принцессу» — Гульнару Каримову.

— Так писала сама Гульнара (которая до сих пор сидит), когда в 2013 году у нее еще была возможность выступать в социальных сетях. Но нам все же известно, что инициатором ее ареста и ее осуждения был ее собственный отец — Ислам Каримов.

«Нам все же известно, что инициатором ее ареста и ее осуждения был ее собственный отец — Ислам Каримов». Фото baku.ws

«Реформация в условиях Узбекистана все равно происходит в восточной, авторитарной манере»



— Данил, после того, как Мирзиеев стал президентом Узбекистана, он «зачистил» кадры в прокуратуре и силовом блоке. Можно ли считать решение по главе СНБ частью этой «кампании по зачистке»?

— Да, это вершина этой кампании, ее пик. Он полностью поменял правительство, сменил многих руководителей областей, министерств и ведомств, но это [увольнение Иноятова] самое важное кадровое решение, которое было им принято за последние полтора года.

Разумеется, реформация в условиях Узбекистана все равно происходит в восточной, авторитарной манере: никакого политического ослабления в смысле легальности оппозиционных партий, борьбы против коррупции или разделения властей пока что нет. Узбекистан продолжает пребывать в авторитарном режиме, и Мирзиеев как авторитарный правитель сейчас везде ставит своих людей.

На мой взгляд, наиболее сложной задачей для него было именно принятие решения по Иноятову и проведение его увольнения тихо, без эксцессов и сопротивления внутри системы. То, что ему это удалось, вызывает уважение.

— Известно ли, что за фигура Ихтиер Абдулаев, назначенный новым главой СНБ?

— Тот человек, которого он поставил на место Иноятова, вызывает уважение по двум причинам: во-первых, это юрист — судья с очень богатым опытом, а во-вторых, он не был замечен в большом бизнесе, каких-то коррупционных схемах и родственных или деловых связях с большими чиновниками. Он всегда был в тени, он был мало кому известен, но самое главное то, что этот человек не из СНБ. Это внешний человек, совершенно нейтральный, которому, как мне кажется, удастся лучше реформировать СНБ, чем какому-нибудь сотруднику этой спецслужбы.