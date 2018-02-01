Как Игорь Артемьев увидел руку перевозчиков в скакнувших ценах на авиабилеты

Глава ФАС России усомнился в том, что ценообразование на перелеты зависит от автоматизированных систем

Накануне глава антимонопольной службы России Игорь Артемьев, по сути, обвинил авиакомпании в том, что они, а не некие алгоритмы, имеют отношение к росту цен на перелеты в период крупных событий. Однако представители сервисов по продаже билетов утверждают, что стоимость повышается действительно автоматически — в первую очередь за счет спроса. Тем временем, как выяснило «Реальное время», первичный ажиотаж на билеты на время ЧМ по футболу спал, и цены на авиаперевозки в города, принимающие мундиаль, в отдельных случаях скакнули вниз аж на 200%. Подробности — в нашем материале.

«Мы точно установили, что никакая это не машина»

Пристальный взгляд антимонопольной службы обратился к авиаперевозчикам. Глава ФАС РФ Игорь Артемьев на «правительственном часе» в Совете Федерации заявил, что, по его мнению, рост цен на авиабилеты зависит не только от электронной системы, но и от людей, которые и управляют этим ценообразованием.

«Авиакомпании все, от «Аэрофлота» до других, говорят, что это машина в автоматическом режиме устанавливает цены в зависимости от повышенного спроса. Мы точно установили, что никакая это не машина, а делаются эти алгоритмы вручную, и творцом является никакой не робот», — приводит его слова «Интерфакс».

Значительный рост стоимости авиабилетов в ожидании крупных мероприятий он назвал необоснованным.

«С ума сошел этот робот, что ли? Нет, это люди этим управляют пока еще, ориентируясь на очень абстрактные представления о том, что спрос вырос на какие-то непонятные величины, и я думаю, что это ничем не обосновано или же обосновано в незначительной степени», — подчеркнул глава ФАС. В планах у антимонопольщиков — скорректировать алгоритмы ценообразования на билеты совместно с авиакомпаниями.

Нетрудно догадаться, что о высоких ценах на авиабилеты активно заговорили в преддверии чемпионата мира по футболу. Фото Максима Платонова

«Нужно понимать, что авиакомпании занимаются бизнесом, а не благотворительностью»

Нетрудно догадаться, что о высоких ценах на авиабилеты активно заговорили в преддверии чемпионата мира по футболу. Как писало «Реальное время», еще в ноябре прошлого года, то есть, по идее, более чем за полгода до соревнований, цены в города, принимающие ЧМ, уже подскочили на 40%.

Комментируя заявление главы ФАС России, представитель Aviasalse Юлия Домрачева говорит о том, что цены на билеты формирует все-таки спрос, а не отдельные люди.

— Сложно представить, как может отдельный человек вмешаться в автоматизированную работу огромных данных. Нужно понимать, что авиакомпании занимаются бизнесом, а не благотворительностью. Если есть спрос на какой-то период и какое-то направление, то стоимость билетов повышается. И если в таком случае спрос все равно есть, значит, повышение цены было не зря. Глобальные футбольные события действительно поднимают цену на 30—40 процентов. Или, например, ПЭФ (Петербургский экономический международный форум, — прим. ред.) — цена перелетов в прошлом увеличивалась в пять раз в дни форума, — отмечает Домрачева.

Специалист по связям с общественностью Туту.ру Тимур Юсупов говорит, что в случае с авиабилетами действует система динамического ценообразования.

— Есть некоторая базовая цена на перелет по тому или иному маршруту — она у каждой авиакомпании разная и зависит от множества факторов (эксплуатируемые самолеты, аэропортовые сборы и так далее), а дальше стоимость перелета изменяется с течением времени в зависимости от популярности направления и загруженности маршрута, а также близости к дате вылета. То есть чем сильней спрос, тем выше цена, чем ближе к дате вылета, тем выше цена, — комментирует спикер.

На стоимости авиабилетов сказываются также динамические показатели, к примеру, заполняемость рейса, комментирует Ирина Рябовол. Фото Максима Платонова

Однако представитель сервиса отмечает, что эти правила действуют не всегда. В частности, он напоминает, что есть субсидируемые маршруты или различные промоакции. Но, опять же, здесь речь идет о снижении или стабилизации цены, а не о ее росте. Не всегда, по его словам, дорожают билеты и ближе к дате вылета, поскольку здесь стоимость различается в зависимости от маршрутов.

Ирина Рябовол, представитель международного туристического метапоиска momondo в России, уточняет, что так как компании существуют в рамках рыночных условий, в приоритете у них — получение прибыли. И, соответственно, с ростом спроса растет и цена на перелеты.

— Стоимость авиабилетов формируется перевозчиками и базируется на макроэкономических индикаторах рынка. Цены устанавливаются коммерческими компаниями, приоритетом которых остается максимизация прибыли. Соответственно, рост спроса на определенные направления или в «высокие» сезоны закономерно провоцирует рост цен. На стоимости авиабилетов сказываются также динамические показатели, к примеру, заполняемость рейса, — комментирует Ирина Рябовол.

Цены пустились в пляс

Опасения по поводу значительного роста цен на ЧМ по футболу пока оказались преждевременны. Если в ноябре, когда был дан старт второму этапу продажи билетов на соревнования, стоимость авиаперелетов резко подскочила вверх, то сейчас она снова упала до средних значений. Например, если по данным Aviasales, в день четвертьфинала (6 июля) стоимость поездки из Москвы в Казань и обратно выросла на 42%, до 9 058 рублей, то сейчас на сайте агрегатора можно найти билеты за 5 880 рублей (с вылетом с 6 по 8 июля туда-обратно).

Эти данные подтверждает сервис путешествий Туту.ру. Согласно представленной «Реальному времени» статистике, если в сентябре 2017 года средняя стоимость перелета из Москвы в Казань в одну сторону равнялась практически 11 тысячам рублей, то в январе цена упала на 72,28%, до 3 678 рублей.

Опасения по поводу значительного роста цен на ЧМ по футболу пока оказались преждевременны. Фото Максима Платонова



В Москву из любой точки мира на время мундиаля в сентябре перелет обошелся бы в 12 355 рублей, а в январе 2018 — уже 10 116 рублей. Екатеринбург из Москвы за 5 месяцев подешевел на 2 тысячи рублей — с 7 226 рублей до 5 020 рублей, Калининград — с 8 222 до 6 284 рублей, Ростов-на-Дону — с 7 650 до 5 348, Санкт-Петербург — с 6 171 до 4 846 рублей, Самара — с 8 547 до 5 466 рублей, Сочи – с 9 064 до 4 014, Волгоград — с 9 285 до 3 781 (то есть практически на 200%).

В Саранск из Москвы данных на сентябрь не было, но если сравнивать с октябрем, то цена на билеты в январе упала с 8 716 до 5 349 рублей. Пожалуй, единственным городом, ожидающим ЧМ, где цены в январе по сравнению с сентябрем выросли, стал Нижний Новгород. Осенью из столицы туда можно было купить билеты за 2 913 рублей, а в начале 2018 года они обошлись бы уже в 4 188 рублей. Хотя общая динамика за 5 месяцев все равно говорит о незначительном, но снижении стоимости.

Несмотря на стабилизацию цен, не стоит забывать, что никакой уверенности в том, что они будут держаться на текущем уровне, нет, поэтому любителям футбола, еще не купившим билеты в города, принимающие ЧМ, возможно, стоит об этом позаботиться именно сейчас.