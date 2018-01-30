Казань в плену снега: город встал в заторах, а впереди — неутешительные прогнозы

К четырем часам дня из-за метели на дорогах образовались пробки в 8 баллов

Фото: Роман Хасаев

Казань снова «встала» из-за очередного циклона, бушующего сегодня в столице республики и в ее западной части. Восьмибалльные пробки к четырем часам дня, аварии, исчисляющиеся десятками, и ограничение автобусного сообщения с соседними регионами — все это последствия метели, которая сегодня захватила город. О том, чего ждать казанцам от погоды в ближайшие дни и сколько техники бросила мэрия на борьбу со стихией, — в материале «Реального времени».

Снова замело

Казань уверенно движется к очередному транспортному коллапсу. Вот уже несколько часов город находится во власти метели. Гидрометцентр РТ об ухудшении погодных условий сообщил накануне — по данным центра, ночью и днем по Татарстану сегодня, помимо метели с ухудшением видимости до 1—2 км, прогнозировался сильный южный ветер до 15—20 м/с. В частности, днем службой был зафиксирован ветер до 16 м/с.

Как рассказала «Реальному времени» начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра РТ Ирина Трущина, ухудшение погодных условий можно наблюдать в Казани и в западной половине республики. Восток Татарстана осадки миновали.

— Это связано с прохождением атмосферного фронта глубокого и обширного западного циклона. Центр этого циклона располагается чуть западнее Москвы, а фронт этого циклона как раз утром и днем проходит через западные районы Татарстана, — пояснила специалист.

В ближайшие трое суток погода немного успокоится. По данным Гидрометцентра, завтра в Казани пройдет небольшой снег, а в отдельных районах стоит ждать метели. А вот сильный ветер сохранится — он будет порывами до 15 м/с. Температура воздуха завтра днем прогнозируется на уровне 12—14 градусов ниже нуля, 1 и 2 февраля — от 9 до 12 градусов мороза.

Мало порадует, скорее всего, и погода в предстоящие выходные.

— На выходные, по предварительному прогнозу, с выходом очередного активного атлантического циклона на европейскую территорию России в Татарстане ожидается очередное существенное ухудшение погодных условий, — говорит Ирина Трущина.

Как минимум в Казани эта зима пока отмечена изобилием осадков. В январе, по данным Гидрометцентра, на текущий момент в столице РТ выпало полторы месячные нормы снега, в декабре — две с половиной нормы. Правда, до рекорда ближайших лет еще далеко — в декабре 2010 года количество осадков превысило норму в четыре раза.

На текущий момент в столице РТ выпало полторы месячные нормы снега, в декабре — две с половиной нормы. Фото Романа Хасаева



Город уже встал

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», загрузка дорог Казани с 12 часов дня не падает ниже 6—7 баллов. С обеда сервис фиксирует аварии одну за другой — только за два часа в городе их случилось порядка 20. А в центре города, который также пестрит очагами с ДТП, средняя скорость движения упала до 5—7 км/ч, и это в середине дня! Чем ближе к вечеру, тем ситуация на дорогах хуже. К четырем часам пробки составили уже 8 баллов, а карта просто запестрела новой серией аварий.

Особенно осторожным нужно быть на трассах. Со своей стороны не допустить ЧП пытаются и в ГИБДД Татарстана. Так, на автодороге Казань — Ульяновск с 13.00 было введено временное ограничение движения автобусов. Кроме того, председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин сообщил в своем аккаунте в «Твиттере», что в случае переноса автобусных рейсов в Казань из-за снежных заносов и сильного ветра пассажиры будут размещены в гостинице автовокзала.

Техники в два раза меньше, а количество дворников — как вчера



Как сообщается на сайте мэрии Казани, сегодня днем чистить улицы от снега должны 552 дорожных рабочих и 337 единиц спецтехники. По сравнению с 29 января в Казани на уборку вышло в два раза меньше машин. Администрация города отчиталась, что вчера дороги чистили 695 единиц спецтехники и 638 рабочих.

Сегодня днем чистить улицы от снега должны 552 дорожных рабочих и 337 единиц спецтехники. Фото Романа Хасаева

МЧС по РТ на время ухудшения погодных условий советует не выходить на улицу, а если и выходить — то держаться стороной от крупных деревьев и рекламных щитов, также не парковать под ними свой автотранспорт. Автолюбителям предлагается отказаться от поездок на большие расстояния и удостовериться, что система навигации и торможения находятся в исправном состоянии, ну и, конечно, озаботиться состоянием шин.