Асгат Сафаров: «Правоохранительные органы сейчас могут определить авторов особо одиозных криптоканалов»

Победа интернета на рынке рекламы и «скукоживание» печати

Фото: Максим Платонов

Накануне состоялась итоговая коллегия республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». В рамках заседания спикеры обсудили состояние татарстанского рынка СМИ, подготовку к грядущим выборам, «скукоживание» печатной рекламы, влияние соцмедиа и анонимных телеграм-каналов на работу средств массовой информации, а также рассказали об унижении журналистов низкими зарплатами и «кабальными контрактами». Подробности — в материале «Реального времени».

Печатные СМИ в РТ: сокращение подписки, закрытие изданий и финансовая помощь федералов

С общими данным по рынку СМИ в Татарстане за минувший год выступил глава агентства «Татмедиа» Айрат Зарипов. Так, согласно озвученным им данным, в республике было зарегистрировано 96 новых СМИ, однако в то же время свою деятельность прекратили 154 издания. Несмотря на то, что в большей степени закрытия коснулись информационно-рекламных и развлекательных изданий, в прошлом году с рынка ушло деловое СМИ «Деловой квартал», старейшая газета «Челны ЛТД», также свой корпункт в Казани закрыл «Пятый канал» (отныне он будет продолжать работу под брендом «Известия»). Также в Татарстане поредел ряд корпоративных изданий.

Непростая ситуация складывается с подпиской на печатные издания: по данным «Татарстан почтасы», общий подписной тираж на первое полугодие 2018 года в РТ составил 1 млн. 169 тыс. экземпляров, что на 5% ниже по сравнению с прошлым годом. В целом подписные тиражи показали падение на 30%.

— Начиная с 2014 года, подписные тиражи в России сократились на 45%, а по Татарстану эта цифра достигла 30%. Примерно за последние пять лет снижение подписки на городскую и районную прессу «Татмедиа» составило 32%. Это обусловлено рядом объективных факторов: повышение подписных цен, роста почтово-подписных тарифов, миграция читателей в интернет, и только за последний год бумага выросла в цене на 11%, — сообщил Зарипов.

По словам спикера, заметное падение ощутили газеты, издаваемые на национальных языках. К примеру, по сравнению с прошлым периодом, республиканская газета на чувашском языке «Сувар» потеряла 25% подписчиков, а в районных чувашских изданиях заметен спад на 10%. Устойчивая картина наблюдается у детских и молодежных изданий: виден небольшой рост или же сохранение подписки.



За последние пять лет снижение подписки на городскую и районную прессу «Татмедиа» составило 32%



По данным «Почты России» на поддержку института подписки в России ежегодно направляется порядка 1,5 млрд рублей. По словам руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаила Сеславинского, его ведомство также оказывает финансовую помощь российским печатным изданиям: «За прошлый год это было около 650 региональных газет на общую сумму 300 млн. рублей, и в этом году сумма достигнет порядка 500 млн. рублей. Я посмотрел статистику, Татарстан – богатый регион, не так много заявок с просьбой о финансировании. Приглашаю вас активнее пользоваться этой возможностью».

Рынок рекламы: победа интернета и «скукоживание» печати

Также на итоговой коллегии были озвучены данные по объемам рекламного рынка в России: так, за 9 месяцев 2017 года суммарный объем рекламы составил 285 млрд. рублей, что больше, чем в прошлом периоде. Положительную динамику демонстрирует интернет (рост составил 23%), ТВ (рост 13%), радио (рост 2%), наиболее низкие показатели у прессы – снижение составило 10%. По словам Айрата Зарипова, на рынке продолжается усиление позиций телевидения и интернета – на них приходится 80% всех рекламных бюджетов.

— Идет неизбежное сокращение тиражей периодических печатных изданий, идет уменьшение рекламного рынка в газетах и журналах – он скукоживается, — констатировал Михаил Сеславинский. – Однако, что касается рекламного рынка в интернете, то в последние пять лет он бурно растет и продолжает расти, несмотря ни на что. Судите сами: к 2018 году 87 млн. человек или более 70% населения страны пользовались интернетом и 10 млн. пользуются им только с мобильных устройств.

В свою очередь, глава «Татмедиа» отметил резкое снижение показателей на рынке региональной печатной рекламы – оно составило 41%. Суммарный объем региональных рекламных бюджетов в первом полугодии 2017 года в 13 городах-миллионниках, включая Казань, составил 11 млрд рублей. Соответственно, у Казани в этом «рекламном пироге» 682 млн рублей.



Глава «Татмедиа» отметил резкое снижение показателей на рынке региональной печатной рекламы – оно составило 41%



Интернет: анонимные криптоканалы, соцмедиа и татары в онлайне

В прошлом году число пользователей стационарного и мобильного интернета в нашей республике достигло 4,1 млн. человек (по сравнению с 2016-м этот показатель вырос на 10%), а уровень проникновения широкополосного интернета в РТ достиг 76%. По мнению главы «Татмедиа» Айрата Зарипова, интернет является потенциальной площадкой для сохранения и развития татарского языка и культуры. В продолжение своей мысли спикер привел статистические данные по количеству посещений тех или иных татароязычных интернет-СМИ: к примеру, версию «Татар-Информ» на татарском в месяц посещают 53 тыс. посетителей, а ИА «Интертат» в декабре прошлого года и вовсе стал самым посещаемым сайтом на татарском языке в мире («посещалка» за месяц составила 165 тыс. человек).

Особое внимание участники заседания уделили социальным сетям и мобильным приложениям, которые используются СМИ для продвижения информации и привлечения новой аудитории. Этими инструментами пользуются, как крупные издания, телеканалы и радиостанции, так и небольшие региональные и городские СМИ. Для наглядности Айрат Зарипов озвучил данные по «Татмедиа»: «Сегодня 141 редакция АО «Татмедиа» имеет 300 аккаунтов в соцсетях, совокупное количество подписчиков составляет 1 млн подписчиков — за год рост составил 47%. Среднее количество переходов на сайты составляет 1,5 млн уникальных посетителей в месяц».

Важность соцмедиа также отметил начальник отдела по работе со СМИ МЧС РТ Андрей Родыгин, который поделился на заседании успешным опытом выстраивания взаимоотношений между ведомством, которое он представляет, и прессой: «Становится очевидно, что официальные аккаунты в социальных сетях и даже личные аккаунты того или иного ведомства стали эффективным медиа, подчас более эффективными, чем официальные сайты. Даже с точки зрения оперативности и более простого механизма размещения информации. Приведу пример: более 115 журналистов Казани, Челнов. Нижнекамска, Альметьевска, Елабуги являются участниками чата МЧС в мессенджере WhatsApp – такая адресная рассылка облегчает работу».

Более подробно тему мессенджеров, упомянутых Родыгиным, раскрыл руководитель Аппарата президента РТ Асгат Сафаров, правда основной акцент он сделал на анонимные телеграм-каналы: «Все мы сегодня являемся свидетелями формирования новой «культуры», в которой опция анонимности криптоканалов в мессенджерах стирает грани ответственности перед обществом, а факты подменяются домыслами. Замечу, что особо одиозные, разжигающие обстановку криптоканалы, попадают под пристальное внимание правоохранительных органов, которые уже сегодня могут определять их авторов. Учитывая растущий интерес к этому способу получения информации, мы должны уже сегодня иметь предложения, как работать в этом направлении».

Особое внимание участники заседания уделили социальным сетям и мобильным приложениям, которые используются СМИ для продвижения информации и привлечения новой аудитории

Задачи для журналистов: собрать народ на выборы и поддержать Татарстан

На прошедшем заседании прозвучало немало обращений непосредственно к татарстанским журналистам. К примеру, Асгат Сафаров в своем докладе выразил надежу на поддержку со стороны республиканских СМИ в не самый простой период для Татарстана.

— По большинству показателей Татарстан остается лидером в ПФО, но в то же время произошли и негативные события: проблема в банковской сфере, обманутые дольщики, не продление договора, изменение подходов к преподаванию татарского языка в школах. Мы надеемся на вашу дальнейшую поддержку в части разъяснения населению действий руководства республики по снижению негативных последствий этих событий, — высказался Сафаров.

Естественно, журналистам на всякий случай еще раз напомнили о грядущих выборах президента России. По словам главы «Татмедиа», «очень важно принять активное участие и организовать достойное информационное освещение». В свою очередь Асгат Сафаров попросил журналистов и руководителей изданий «направить усилия на максимальное вовлечение жителей, чтобы как можно больше татарстанцев приняли участие в голосовании».

Проблемы СМИ: унижение журналистов, «безответственные» чиновники и управа на писак

Однако у журналистов немало проблем и помимо надвигающейся «горячей поры» — о них подробно высказалась председатель Союза журналистов РТ Римма Ратникова.

«Контракты жуналистов на 3-6 месяцев при оплате труда ниже республиканской по экономике – это унижение», — считает Римма Ратникова



— Журналистов у нас часто унижают и зачастую — кабальными контрактами по три месяца. В системе «Татмедиа» полугодовые контракты стали практикой. Контракты на 3-6 месяцев при оплате труда ниже республиканской по экономике – это унижение. Хотя, как мне говорят юристы «Татмедиа», никакого нарушения закона здесь нет. Я предлагаю тщательнее работать с кадрами, и уж если вы назначили человека на должность, доверяйте ему и уважайте его, — высказалась в присутствии главы «Татмедиа» Ратникова.

Также ей был поднят вопрос повышения ответственности чиновников за немотивированные отказы в предоставлении запрашиваемой информации: на последнем съезде Союза журналистов России, предлагалось решить эту проблему это крупными штрафами. По словам Риммы Ратниковой, в Татарстане подобное поведение чиновников не является большой проблемой, однако подобные жалобы со стороны журналистов все же есть.

— Следующая задача – возрождение понятия действенности выступлений СМИ и реагирование на эти выступления органов государственной власти. Не скажу, что в РТ нет никакого реагирования на выступления СМИ – очень часто и президент на планерках по увиденным сюжетам или прочитанным материалам поднимает вопросы. Но есть и другая сторона: нередко после критических материалов ко мне обращаются с вопросом: «Как найти управу на этих журналистов?». Нередко СМИ однобоко подают материалы или используют непроверенную, некорректную информацию. Обозначение в законе о СМИ понятия действенности выступления повысило бы обоюдную ответственность, — резюмировала Римма Ратникова.

1 / 39 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов