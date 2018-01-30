Асгат Сафаров: «Правоохранительные органы сейчас могут определить авторов особо одиозных криптоканалов»
Победа интернета на рынке рекламы и «скукоживание» печати
Накануне состоялась итоговая коллегия республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». В рамках заседания спикеры обсудили состояние татарстанского рынка СМИ, подготовку к грядущим выборам, «скукоживание» печатной рекламы, влияние соцмедиа и анонимных телеграм-каналов на работу средств массовой информации, а также рассказали об унижении журналистов низкими зарплатами и «кабальными контрактами». Подробности — в материале «Реального времени».
Печатные СМИ в РТ: сокращение подписки, закрытие изданий и финансовая помощь федералов
С общими данным по рынку СМИ в Татарстане за минувший год выступил глава агентства «Татмедиа» Айрат Зарипов. Так, согласно озвученным им данным, в республике было зарегистрировано 96 новых СМИ, однако в то же время свою деятельность прекратили 154 издания. Несмотря на то, что в большей степени закрытия коснулись информационно-рекламных и развлекательных изданий, в прошлом году с рынка ушло деловое СМИ «Деловой квартал», старейшая газета «Челны ЛТД», также свой корпункт в Казани закрыл «Пятый канал» (отныне он будет продолжать работу под брендом «Известия»). Также в Татарстане поредел ряд корпоративных изданий.
Непростая ситуация складывается с подпиской на печатные издания: по данным «Татарстан почтасы», общий подписной тираж на первое полугодие 2018 года в РТ составил 1 млн. 169 тыс. экземпляров, что на 5% ниже по сравнению с прошлым годом. В целом подписные тиражи показали падение на 30%.
— Начиная с 2014 года, подписные тиражи в России сократились на 45%, а по Татарстану эта цифра достигла 30%. Примерно за последние пять лет снижение подписки на городскую и районную прессу «Татмедиа» составило 32%. Это обусловлено рядом объективных факторов: повышение подписных цен, роста почтово-подписных тарифов, миграция читателей в интернет, и только за последний год бумага выросла в цене на 11%, — сообщил Зарипов.
По словам спикера, заметное падение ощутили газеты, издаваемые на национальных языках. К примеру, по сравнению с прошлым периодом, республиканская газета на чувашском языке «Сувар» потеряла 25% подписчиков, а в районных чувашских изданиях заметен спад на 10%. Устойчивая картина наблюдается у детских и молодежных изданий: виден небольшой рост или же сохранение подписки.
По данным «Почты России» на поддержку института подписки в России ежегодно направляется порядка 1,5 млрд рублей. По словам руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаила Сеславинского, его ведомство также оказывает финансовую помощь российским печатным изданиям: «За прошлый год это было около 650 региональных газет на общую сумму 300 млн. рублей, и в этом году сумма достигнет порядка 500 млн. рублей. Я посмотрел статистику, Татарстан – богатый регион, не так много заявок с просьбой о финансировании. Приглашаю вас активнее пользоваться этой возможностью».
Рынок рекламы: победа интернета и «скукоживание» печати
Также на итоговой коллегии были озвучены данные по объемам рекламного рынка в России: так, за 9 месяцев 2017 года суммарный объем рекламы составил 285 млрд. рублей, что больше, чем в прошлом периоде. Положительную динамику демонстрирует интернет (рост составил 23%), ТВ (рост 13%), радио (рост 2%), наиболее низкие показатели у прессы – снижение составило 10%. По словам Айрата Зарипова, на рынке продолжается усиление позиций телевидения и интернета – на них приходится 80% всех рекламных бюджетов.
— Идет неизбежное сокращение тиражей периодических печатных изданий, идет уменьшение рекламного рынка в газетах и журналах – он скукоживается, — констатировал Михаил Сеславинский. – Однако, что касается рекламного рынка в интернете, то в последние пять лет он бурно растет и продолжает расти, несмотря ни на что. Судите сами: к 2018 году 87 млн. человек или более 70% населения страны пользовались интернетом и 10 млн. пользуются им только с мобильных устройств.
В свою очередь, глава «Татмедиа» отметил резкое снижение показателей на рынке региональной печатной рекламы – оно составило 41%. Суммарный объем региональных рекламных бюджетов в первом полугодии 2017 года в 13 городах-миллионниках, включая Казань, составил 11 млрд рублей. Соответственно, у Казани в этом «рекламном пироге» 682 млн рублей.
Интернет: анонимные криптоканалы, соцмедиа и татары в онлайне
В прошлом году число пользователей стационарного и мобильного интернета в нашей республике достигло 4,1 млн. человек (по сравнению с 2016-м этот показатель вырос на 10%), а уровень проникновения широкополосного интернета в РТ достиг 76%. По мнению главы «Татмедиа» Айрата Зарипова, интернет является потенциальной площадкой для сохранения и развития татарского языка и культуры. В продолжение своей мысли спикер привел статистические данные по количеству посещений тех или иных татароязычных интернет-СМИ: к примеру, версию «Татар-Информ» на татарском в месяц посещают 53 тыс. посетителей, а ИА «Интертат» в декабре прошлого года и вовсе стал самым посещаемым сайтом на татарском языке в мире («посещалка» за месяц составила 165 тыс. человек).
Особое внимание участники заседания уделили социальным сетям и мобильным приложениям, которые используются СМИ для продвижения информации и привлечения новой аудитории. Этими инструментами пользуются, как крупные издания, телеканалы и радиостанции, так и небольшие региональные и городские СМИ. Для наглядности Айрат Зарипов озвучил данные по «Татмедиа»: «Сегодня 141 редакция АО «Татмедиа» имеет 300 аккаунтов в соцсетях, совокупное количество подписчиков составляет 1 млн подписчиков — за год рост составил 47%. Среднее количество переходов на сайты составляет 1,5 млн уникальных посетителей в месяц».
Важность соцмедиа также отметил начальник отдела по работе со СМИ МЧС РТ Андрей Родыгин, который поделился на заседании успешным опытом выстраивания взаимоотношений между ведомством, которое он представляет, и прессой: «Становится очевидно, что официальные аккаунты в социальных сетях и даже личные аккаунты того или иного ведомства стали эффективным медиа, подчас более эффективными, чем официальные сайты. Даже с точки зрения оперативности и более простого механизма размещения информации. Приведу пример: более 115 журналистов Казани, Челнов. Нижнекамска, Альметьевска, Елабуги являются участниками чата МЧС в мессенджере WhatsApp – такая адресная рассылка облегчает работу».
Более подробно тему мессенджеров, упомянутых Родыгиным, раскрыл руководитель Аппарата президента РТ Асгат Сафаров, правда основной акцент он сделал на анонимные телеграм-каналы: «Все мы сегодня являемся свидетелями формирования новой «культуры», в которой опция анонимности криптоканалов в мессенджерах стирает грани ответственности перед обществом, а факты подменяются домыслами. Замечу, что особо одиозные, разжигающие обстановку криптоканалы, попадают под пристальное внимание правоохранительных органов, которые уже сегодня могут определять их авторов. Учитывая растущий интерес к этому способу получения информации, мы должны уже сегодня иметь предложения, как работать в этом направлении».
Задачи для журналистов: собрать народ на выборы и поддержать Татарстан
На прошедшем заседании прозвучало немало обращений непосредственно к татарстанским журналистам. К примеру, Асгат Сафаров в своем докладе выразил надежу на поддержку со стороны республиканских СМИ в не самый простой период для Татарстана.
— По большинству показателей Татарстан остается лидером в ПФО, но в то же время произошли и негативные события: проблема в банковской сфере, обманутые дольщики, не продление договора, изменение подходов к преподаванию татарского языка в школах. Мы надеемся на вашу дальнейшую поддержку в части разъяснения населению действий руководства республики по снижению негативных последствий этих событий, — высказался Сафаров.
Естественно, журналистам на всякий случай еще раз напомнили о грядущих выборах президента России. По словам главы «Татмедиа», «очень важно принять активное участие и организовать достойное информационное освещение». В свою очередь Асгат Сафаров попросил журналистов и руководителей изданий «направить усилия на максимальное вовлечение жителей, чтобы как можно больше татарстанцев приняли участие в голосовании».
Проблемы СМИ: унижение журналистов, «безответственные» чиновники и управа на писак
Однако у журналистов немало проблем и помимо надвигающейся «горячей поры» — о них подробно высказалась председатель Союза журналистов РТ Римма Ратникова.
— Журналистов у нас часто унижают и зачастую — кабальными контрактами по три месяца. В системе «Татмедиа» полугодовые контракты стали практикой. Контракты на 3-6 месяцев при оплате труда ниже республиканской по экономике – это унижение. Хотя, как мне говорят юристы «Татмедиа», никакого нарушения закона здесь нет. Я предлагаю тщательнее работать с кадрами, и уж если вы назначили человека на должность, доверяйте ему и уважайте его, — высказалась в присутствии главы «Татмедиа» Ратникова.
Также ей был поднят вопрос повышения ответственности чиновников за немотивированные отказы в предоставлении запрашиваемой информации: на последнем съезде Союза журналистов России, предлагалось решить эту проблему это крупными штрафами. По словам Риммы Ратниковой, в Татарстане подобное поведение чиновников не является большой проблемой, однако подобные жалобы со стороны журналистов все же есть.
— Следующая задача – возрождение понятия действенности выступлений СМИ и реагирование на эти выступления органов государственной власти. Не скажу, что в РТ нет никакого реагирования на выступления СМИ – очень часто и президент на планерках по увиденным сюжетам или прочитанным материалам поднимает вопросы. Но есть и другая сторона: нередко после критических материалов ко мне обращаются с вопросом: «Как найти управу на этих журналистов?». Нередко СМИ однобоко подают материалы или используют непроверенную, некорректную информацию. Обозначение в законе о СМИ понятия действенности выступления повысило бы обоюдную ответственность, — резюмировала Римма Ратникова.
комментарии
А почему пустил бороду? Да потому. что захотел!