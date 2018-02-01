Из Казани в Канаду

Выпускники казанских школ выбирают возможность получения образования за рубежом. О подобном опыте рассказывает одна из выпускниц казанской школы.

Фото: предоставлено организаторами

Рената Шамсутдинова, выпускница казанской средней общеобразовательной школы №39 с углубленным изучением английского языка, уже полтора года учится в George Brown College канадского Торонто на архитектора. О своем пути в Канаду и реалиях обучения за рубежом российская студентка рассказала в интервью.

Путь за океан

— Как происходил выбор профессии?

— Первоначально перебралось множество вариантов: врачебное дело, нефтедобыча, юриспруденция, экономика. Но у меня мама работает в сфере строительства, а еще дедушка как раз в период моих раздумий о профессии начал строить дом. Все чертежи и расчеты он делал сам. Дом задумывался как место, где будет собираться семья, и эти новогодние праздники мы провели в нем. Процесс проектирования и строительства стал отправной точкой к выбору профессии архитектора.

Рената Шамсутдинова выпускница казанской средней общеобразовательной школы №39 уже полтора года учится в George Brown College канадского Торонто на архитектора

Нам помогала компания ITEC, которая занималась оформлением документов по поступлению, бронированием жилья и оформлением студенческой визы.

— Почему решила отправиться за границу для получения образования?

— Изначально у родителей было желание, чтобы я изучала английский язык. Училась в школах с углубленным изучением английского. Далее, стало интересно попробовать учиться на английском языке, посмотреть мир, познакомиться с другими культурами, расширить круг знакомых. Хотелось не утрачивать английский язык и поднять его на хороший разговорный уровень.

— Как была выбрана Канада?

— Сначала я с родителями думала о Европе. Все же маме с папой предстояло оплачивать обучение. Привлекало британское образование. При нашей школе были дополнительные занятия в вечернее время на английском языке. И меня очень привлекала возможность получать знания на иностранном. К тому же мы общались с представителями Британии. Рассматривался вариант получения бесплатного образования во Франции и Германии, но для этого нужно было учить государственный язык. Посмотрели на цены и качество образования в Канаде и решили остановиться на ней.

Тяжелый год

— Кроме ЕГЭ, мне приходилось готовиться и сдавать международный экзамен на знание английского языка. Понятно, что нагрузка увеличилась в два раза. Без экзамена невозможно было поступить в тот колледж, который я хотела. Несмотря на то, что школа у нас с углубленным английским, родители наняли репетитора, с которым проводились дополнительные занятия.

— Могут ли ученики обычных средних школ подтянуть уровень английского для сдачи экзамена?

— Конечно, если поставят цель получения образования за рубежом. Достаточно выбрать репетитора и усиленно заниматься иностранным языком. Тогда и сдать международный тест будет проще.

— Как удалось узнать о возможности образования за рубежом?

— В Казани проходят выставки, на которых рассказывают о зарубежных вузах и колледжах, приезжают их представители. Как правило, там готовы рассказать об условиях поступления, учебы и жизни. Ближайшая выставка пройдет в Казани 9 февраля в отеле «Мираж». Работают компании, помогающие в заполнении документов. Нам помогала компания ITEC, которая занималась оформлением документов по поступлению, бронированием жилья и оформлением студенческой визы. По необходимости, специалисты ITEC запрашивали у нас дополнительные документы.

Первые трудности

— Переехав в другую страну, какие сложности испытала?

— Первые 2—3 недели были самые тяжелые. До меня дошло понимание того, что осталась одна в чужой стране и теперь полностью отвечаю за жизнь. Если будут какие-то проблемы, например, с документами или потеряюсь в городе, то решать придется их самостоятельно. Психологически было тяжело. Звонила родителям и хотела приехать обратно. Но они меня постоянно поддерживали и объясняли, что пройдет период адаптации и все будет хорошо. В первые дни приходилось выяснять бытовые вопросы — как ходит транспорт, где какие находятся магазины.

— Где ты живешь в Канаде?

— При поступлении предлагаются два варианта проживания от учебного заведения — общежитие и проживание с семьей. Я выбрала второй вариант и живу на втором этаже частного дома. Так получается сэкономить деньги, потому что за общежитие приходится платить больше. В моем владении небольшая площадь, где готовлю, сплю и учусь. Хотя, большую часть времени провожу в библиотеке. По факту только отдыхаю и сплю дома.

— Что помогало в адаптации?

— Как можно сравнить жизнь в Казани и Торонто?

— После жизни в Канаде я сделала вывод, что Татарстан находится на очень хорошем уровне. Но тот же проезд на канадском транспорте стоит дороже. Если в Казани можно купить билет за 25 рублей, то в Торонто для студентов за 2 канадских доллара или около 90 рублей. Разнообразие продуктов в Канаде хуже, чем в России. Но зато медицинская помощь для канадцев бесплатная, и граждане знают, что не останутся в беде одни — государство придет на помощь в сложной жизненной ситуации. В городах Канады чувствуешь себя в безопасности и даже не боишься за оставленные в кафе или библиотеке вещи, зная, что, вернувшись, можешь найти их там, где оставил. Благосостояние канадцев выше, чем у россиян — делать дорогие покупки в виде машины и квартиры им проще. Ставка ипотеки составляет 2%. Налоги могут доходить до 33% в зависимости от получаемого заработка. Кстати, средние зарплаты составляют 4 000 канадских долларов или 181 тыс. руб. до уплаты налогов. Но и продукты стоят дороже. Чтобы снизить финансовые траты родителей, я устроилась на работу.

Работа и волонтерство

— Как удалось устроиться на работу?

— В Канаде студенты могут работать по 20 часов в неделю во время учебы и 40 часов в неделю во время каникул. Это указано на въездном документе. При оформлении документов чиновники допустили бюрократическую ошибку, когда в разрешении на учебу не поставили штамп о возможности работы. Пришлось еще раз обращаться в миграционную службу, чтобы исправить ошибку. После устроилась во французскую кофейню, которую уже 13 лет возглавлял француз.

Для дальнейшего трудоустройства в канадскую компанию нужно показать, что есть опыт трудовой деятельности в стране

— При получении заработной платы сама платишь налоги или это делает работодатель?



— Не знаю, как точно все это происходит у других работников, но я получала банковский чек. В нем написана заработанная сумма, а ниже прописывается налог и сумма, которую получу в банке. Чаевые, естественно, налогом не облагаются. Кроме того, 13% в виде налога граждане платят за любые покупки. Ценник в магазине будет один, но на кассе скажут оплатить большую сумму.

— Поиск работы был связан с финансовым вопросом или с желанием подтянуть английский?

— Хотелось получить деньги для оплаты транспорта и покупки продуктов, чтобы финансово разгрузить родителей. Для дальнейшего трудоустройства в канадскую компанию нужно показать, что есть опыт трудовой деятельности в стране. Для меня это была возможность пообщаться с канадцами, что помогло мне в волонтерской деятельности.

— В чем заключалась волонтерская деятельность?

— Волонтеры помогают колледжу в проведении мероприятий и встреч. На них лежит логистическо-организационная работа. У меня есть несколько идей как улучшить пребывание в колледже, и я готова их воплощать в жизнь. Меня очень вдохновляет, что можно заниматься интересными делами и получать разный опыт.

— Какие планы? Вернешься ли в Россию?

— Я пока не знаю. Хочу закончить учебу и попробовать поработать, узнать, как строительная индустрия функционирует в Северной Америке. И потом уже посмотрю — вернуться в Россию или продолжить жить в Канаде.