«Трансферы любят тишину»: о чем молчит «Уфа» Сергея Семака

Завтра уфимцы отправляются на второй тренировочный сбор межсезонья

Футбольный клуб «Уфа» завершил первый этап подготовки к весенней финишной прямой чемпионата РФПЛ 2017/2018. Уфимцы, как и многие другие команды, проводят зимнюю паузу на Кипре. О том, чем живет и дышит команда Семака в межсезонье — в материале «Реального времени».

Большой уфимский десант на Кипре

ФК «Уфа» завершил первый в зимнем перерыве 12-дневный учебно-тренировочный сбор. «Горожане» провели его на уже облюбованной базе на Кипре. Тренировки на острове проводились в двухразовом режиме. Помимо упражнений с мячом, подопечные Сергея Семака работали на теоретических занятиях и тренировали физическую выносливость.

Вместе с основным составом на первый сбор были взяты игроки молодежки — вратарь Глеб Ефимов и защитник Игорь Дивеев. Эти парни неплохо проявили себя в завершившемся прошлой осенью чемпионате Башкортостана, где «Уфа-молодежная» составила довольно серьезную конкуренцию лидерам — ФК «Стерлитамак», ФК «Витязь-ГТУ», «Старт-Альтаиру». Определенный опыт Глеб и Игорь получили и в молодежном первенстве РФПЛ.

Ефимов отличается самоотверженностью, грамотным выбором позиции и удачной игрой в «ближнем бою». Кроме того, он может «потащить» и пенальти, а также не тушуется перед «взрослыми дядьками». Трудолюбие — немаловажная черта молодого голкипера. Дивеев — габаритный защитник, цепкий, умело подключается в атаку, может хорошо сыграть на «втором этаже», особенно при стандартах, и опасно пробить штрафной.

ФК «Уфа» завершил первый в зимнем перерыве 12-дневный учебно-тренировочный сбор



Таким образом, в Ларнаке под чутким руководством тренера вратарей Юрия Перескокова тренировались четыре голкипера: Александр Беленов, Гиорги Шелия, Алексей Чернов и Глеб Ефимов. Кроме них, в сборе участвовали защитники Алексей Никитин, Дмитрий Живоглядов, Павел Аликин, Боян Йокич, Денис Тумасян, Александр Сухов, Джемал Табидзе, Игорь Дивеев; полузащитники Веролюб Салатич, Ондржей Ванек, Азамат Засеев, Дмитрий Сысуев, Владимир Зубарев, Кэтелин Карп, Иван Пауревич, Игорь Безденежных, Иван Обляков, Николай Сафрониди, Дмитрий Стоцкий; нападающие Кехинде Фатаи, Сильвестр Игбун, Вячеслав Кротов и Исламнур Абдулавов.

Маловато будет

Как видим, выбор нападающих у главного тренера «Уфы» Сергея Семака небогат. Тем более что в 20 матчах текущего сезона на поле нечасто можно было увидеть фактурного Исламнура Абдулавова и техничного воспитанника «Спартака» Кротова. Фатаи преследовали травмы, поэтому вторая «черная жемчужина» уфимцев выглядела в атаке не так ярко, как в первый свой сезон в команде. Особенно результативным Кехинде был в концовке прошлого чемпионата.

Обратившись к турнирной таблице, мы увидим, что «Уфа», занимающая после первой части чемпионата 6-е место вслед за клубами с куда большими финансовыми возможностями — «Зенитом», московскими «Локомотивом», «Спартаком» и ЦСКА, а также «Краснодаром», имеет практически тот же показатель результативности, что и у шести команд ниже ее. 20 уфимских голов в 20 поединках забили: Игбун — 6, Кротов — 3, Ванек — 3, Сысуев — 2, Стоцкий — 2, Обляков — 2, Йокич, Аликин — по одному. То есть в списке голеадоров напрочь отсутствуют Абдулавов и Фатаи. А вот Игбун, конечно, делает свое дело, да и за «тех парней» работает — на поле он вездесущ.

— Зависимость «Уфы» от Игбуна — миф или факт? – задавал вопрос главному тренеру Сергею Семаку «Чемпионат».

— Глупо спорить, что он один из лидеров команды, наш лучший бомбардир. Он может индивидуально решить эпизод. Но были матчи, когда мы действовали неплохо и без него. Мы стараемся играть агрессивно, это одна из тех вещей, которую мы требуем от игроков. Мы исходим из возможностей игроков и команды в целом. Отсюда выстраиваем ту модель, которая нам поможет набирать очки, — объясняет наставник «горожан».

Шамиль Газизов: «Любому руководителю хочется, чтобы команда становилась сильнее. Это аксиома. Но пока наши возможности довольно-таки скромные»

Хороший трансфер делается в тишине

Не молчит в зимнее межсезонье и менеджмент клуба. Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов на днях в интервью «Спорт-Экспресс» рассказал о трансферных планах башкирской команды.

— Любому руководителю хочется, чтобы команда становилась сильнее. Это аксиома. Но пока наши возможности довольно-таки скромные. Радует то, что мы никого не теряем. Ведущие футболисты остаются на сегодняшний день в «Уфе». Однако утверждать, что трансферов на вход или выход у нас не будет, я, конечно, не готов.

— Какую сумму клуб может потратить на трансферы этой зимой?

— Это конфиденциальная информация, не буду озвучивать цифры. Хороший трансфер делается в тишине. Сейчас больше слухов вокруг нас, — отметил функционер.

Вызовите ко мне Новосельцева!

Одно время ходила информация, что «Уфа» ищет укрепление в защиту и что ей якобы интересны защитники «Зенита» 26-летний Иван Новосельцев и 35-летний Александр Анюков.

Судя по последним новостям из стана питерцев, Анюков все же нужен «Зениту». А вот по поводу Новосельцева (как тут не вспомнить фразу из «Служебного романа») Газизов отвечает так: «Мы не вели конкретных переговоров с «Зенитом». Отметим, что специализированный портал transfermarkt.de оценивает стоимость защитника в один миллион евро. Что касается Дзюбы, которого, по тем же слухам, не отпустила в Уфу жена, то здесь Шамиль Камилович тоже секретничает:

— Нападающий необходим практически всем командам. Мы бы не отказались от забивного исполнителя. Ищем, но они очень дорогие. Официальных переговоров с «Зенитом» по Дзюбе мы не вели. Но такой футболист, естественно, может усилить «Уфу», да и не только нашу команду.

По поводу Новосельцева Газизов отвечает так: «Мы не вели конкретных переговоров с «Зенитом». Фото fc-zenit.ru



Звезда из Казахстана

Впрочем, новая звезда может взойти в «Уфе» уже этой весной. В то время как воспитанный «Уфой» Александр Зинченко, выгодно проданный в «Манчестер Сити», вполне удачно дебютировал в матче с «сороками» Ньюкасла, на кипрском сборе «Уфы» появился казахский вундеркинд Еркебулан Сейдахмет.

— «Уфа» будет подписывать «казахстанского Месси»? — спросил «Спорт-Экспресс» у Газизова.

— Пока об этом говорить бессмысленно, — комментирует гендиректор клуба. — Давайте отложим решение вопроса до начала февраля. 4 февраля ему исполнится 18 лет, и он будет иметь право заключить официальный контракт. Так что подождем.

Подождем мы и следующих серий ставшей уже модной байки про плеймекера «Уфы» Дмитрия Стоцкого. Говорят, «Спартак» предлагает за него уже 3 миллиона евро. Тревожит и вратарская позиция «Уфы». Александр Беленов тут, безусловно, №1. А если он, не дай Бог, травмируется или его «уведет» кто-то, как молодого Лунева? Чернов еще молод и неопытен, да и на Кипре он занимался по индивидуальной программе восстановления после травмы. Глеб Ефимов — тем более, ему еще расти и расти, Семак не рискнет сейчас ставить его в состав. Шелия играет по своему грузинскому темпераменту, с ним не бывает скучно (как и с его земляком защитником Табидзе).

Размялись на «туристах»

На первых сборах «Уфа» провела два контрольных матча. Это было сделано больше для того, чтобы «ноги размять» да вспомнить, как бить по мячу. Две победы над местной «Алки» — 7:0 и польской «Вислой» — 1:0 — вряд ли повод для какой-то большой радости. Сергей Семак так прокомментировал игру с «Алки» башкирскому телевидению: «Было создано огромное количество моментов. Конечно, хотелось бы более серьезного спарринга. Но чтобы почувствовать тонус и взаимодействие, эта игра была нужна нам».

Сергей Семак: «Было создано огромное количество моментов. Конечно, хотелось бы более серьезного спарринга. Но чтобы почувствовать тонус и взаимодействие, эта игра была нужна нам»



В матче с киприотами успел забить за свой, возможно, новый клуб Лео, как в шутку называют уже Сейдахмета в «Уфе». Голы также на счету Фатаи (дважды), Кротова, Безденежных, Облякова и Табидзе.

После небольшой передышки в морозной Уфе команда отправится на второй сбор на тот же Кипр уже завтра. Здесь команда Семака вскоре останется без своих молодых «сборников». Полузащитники ФК «Уфа» Игорь Безденежных и Иван Обляков получили приглашение в молодежную сборную России U-21, которая с 1 по 9 февраля проведет учебно-тренировочный сбор в Испании.