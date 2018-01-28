Куда пойти в Казани: послушать оперу, открыть Антарктиду и покататься на лыжах

Афиша мероприятий с 29 января по 4 февраля

Фото: Олег Тихонов

Неделя обещает быть скупой на бизнес-мероприятия, да и культурную программу можно было бы назвать ненасыщенной, если бы не Шаляпинский фестиваль. Из других событий — лекция об Антарктиде от непосредственного участника экспедиции, бесплатные уроки по катанию на лыжах и мероприятия в честь победы в Сталинградской битве. Подробнее в превью «Реального времени».

В оперном откроется Шаляпинский фестиваль (+12)

1 февраля в Казани на сцене оперного театра стартует XXXVI Международный оперный фестиваль им. Ф.И. Шаляпина. В этом году мероприятие посвящено 145-летию со дня рождения великого баса. Всего в программе планируется 13 спектаклей и концертов с участием звезд мировой и российской оперной сцены. Фестиваль откроется премьерой — оперой «Набукко» Дж. Верди в постановке Ефима Майзеля. Верди по традиции станет самым исполняемым композитором фестиваля — в афишу вошли пять его шедевров.

В «Мире» пройдет специальный показ (+0)

30 января в кинотеатре «Мир» пройдет специальный кинопоказ для детей с нарушением зрения. Маленьким зрителям покажут семейный фильм-сказку «Жили-были мы». Он снят по мотивам повести «Хрустальный ключ», ставшей лауреатом III Международного конкурса имени Сергея Михалкова. Показ бесплатный.

Начало в 17.00.

В кинотеатре «Мир» пройдет специальный кинопоказ для детей с нарушением зрения. Фото Давида Казанского

Фото заповедных животных привезут в Казань (+6)

30 января в музее естественной истории Татарстана откроется фотовыставка «Заповедная Россия. Командорский заповедник». На выставке будут представлены фотозарисовки из жизни обитателей заповедника, часть из которых занесена в Красную книгу.

Начало в 10.00, вход свободный.

В филармонии снова «Вечер джаза с Даниилом Крамером» (+12)

2 февраля в казанской филармонии пройдет второй концерт проекта «Вечера джаза с Даниилом Крамером». На одной сцене выступят джазовые звезды мировой величины. В программе лучшие композиции из коллекции мировой джазовой музыки. Исполнители: Петр Барон и Роберт Анчиполовский (саксофон), Дарья Чернакова (контрабас), Виталий Эпов (ударные) и сам маэстро Даниил Крамер (фортепиано).

Начало в 18.:30, стоимость билетов от 400 до 1500 рублей.

В Казани отметят «Победу на Волге» (+12)

В Национальном музее РТ отметят 75-летие победы в Сталинградской битве. 4 февраля там пройдет мероприятие «Победа на Волге». Гостям покажут личные вещи участников Сталинградской битвы, прочтут лекции об историческом событии, кульминацией мероприятия станет реконструкция одного из последних боев битвы. Также в музее будут работать интерактивные площадки, где посетители смогут сфотографироваться в образе персонажей тех далеких дней.

Открытие состоится в 12.00. Стоимость билетов — от 75 до 120 рублей.





На сцене Татарской филармонии сыграет Государственный оркестр народных инструментов РТ. Фото Елены Сунгатовой (art16.ru)

Оркестр народных инструментов сыграет Пьяццоллу (+6)

4 февраля на сцене Татарской филармонии сыграет Государственный оркестр народных инструментов РТ. В концерте «Неистовый Астор» прозвучат произведения А. Пьяццоллы «Кафе 1930», «Зита», «Либертанго», «Забвение», «Медитанго», «Осень», «Аве Мария».

Начало в 11.00, стоимость билетов от 200 до 300 рублей.

Райхштат откроет Антарктиду (+6)

4 февраля в музее естественной истории Татарстана пройдет интерактивная лекция «Открытие Антарктиды». Журналист и путешественник Антон Райхштат расскажет о своем открытии Антарктиды — путешествии в составе экспедиции Русского географического общества. Спикер поделится опытом перехода через пролив Дрейка под парусом и подводных исследований в полярных водах.

Начало в 13.00, стоимость билета 50 рублей.

Казанцев научат кататься на лыжах (+12)

1 февраля в Горкинско-Ометьевском лесу пройдет открытая тренировка по лыжам. Участников обучат правильной технике конькового хода и основам баланса. Лыжи можно будет взять напрокат.

Начало в 19.30, вход свободный.

Лучшие исполнительницы восточного танца будут защищать честь республики. Фото kirovpravda.ru



В Казани пройдет чемпионат по восточным танцам (+18)

3 февраля в Казани стартует первенство Татарстана по восточным танцам oriental и открытый конкурс-фестиваль «Шамаханская царица». На чемпионате будет сформирована сборная региона. Лучшие исполнительницы восточного танца будут защищать честь республики среди других представительниц Приволжского федерального округа.