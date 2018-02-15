Налоговый призрак: как в Казани «потеряли» дилерский центр «МБ-Ирбис» на Ямашева

Исполком и Минземимущества РТ год не замечали автосалон через дорогу от «Казань Арены»

Владельцы здания дилерского центра «МБ-Ирбис» на Ямашева,122б обвинили в бездействии казанский исполком и Минземимущества РТ. Автосалон не вошел в список объектов недвижимого имущества, в результате налог по нему рассчитали по остаточной стоимости, а не по кадастровой, что намного дороже. Однако город винит саму фирму «А1-Недвижимость» в предоставлении неполной информации. Как следствие — налоговики «потеряли» целое здание напротив футбольной арены. «Реальное время» выслушало доводы сторон.

Тянули полгода

Исполком Казани обвинили в бездействии — дилерский центр на Ямашева, 122б не попал в перечень объектов недвижимого имущества на 2017 год. Данные об объекте поступили в Минземимущества РТ не сразу и не в полном объеме. В результате ООО «А1-Недвижимость» столкнулось с ошибкой — здание «потеряли» налоговики, а раз так, то и налоги рассчитали по-другому — по остаточной стоимости объекта, которая выше кадастровой.

Правда, арбитражный суд РТ отказал ООО «А1-Недвижимость» в просьбе признать бездействие со стороны исполкома. Представитель последнего Рамиль Хамидуллин не раз пояснял на заседаниях, что компания обращалась к ним дважды: сначала за получением адреса, потом за кадастровым номером. По этой причине у исполкома для внутреннего пользования поначалу была информация только об адресе. Так ошибочные данные и ушли в Министерство земельных и имущественных отношений республики, а по ним составили неполный перечень.

Истек срок обращения

Может, бездействие со стороны исполкома и удалось бы доказать, но суд принял во внимание доводы его представителя, что срок для обращений в арбитражный суд давно истек. В январе 2017 года компания узнала об ошибке от Минзема, который сослался на исполком. Тогда бы истцу и обратиться сразу в оба ведомства или в суд. Но «А1-Недвижимость» написала в исполком только 30 июня прошлого года. И после получения ответа 27 июля компания прождала еще три с половиной месяца, прежде чем обратиться в арбитраж. Почему дилер затянул с подачей заявления, не смогли объяснить даже его представители в суде.

В итоге ответчик от города не преминул указать на это в своем отзыве на иск: «Прошу отказать в удовлетворении заявления. Мотивируем тем, что истек срок для обращения в суд, чтобы оспаривать бездействие. Закон дает трехмесячный срок с того момента, когда заявитель узнал о бездействии», — заявил Рамиль Хамидуллин.



Может, бездействие со стороны исполкома и удалось бы доказать, но суд принял во внимание доводы его представителя, что срок для обращений в арбитражный суд давно истек. Фото Романа Хасаева

К тому же истцу сообщили, что он не конкретизировал, какое именно бездействие нарушило его права и интересы. Мол, не указана процедура, которую исполком обязан был провести, но не провел. На что Артур Хазиев, представитель «А1-Недвижимость», изложил историю вопроса с самого начала:

— О том, что объект не включили в перечень, мы узнали 27 января 2017 года, обратились в Минземимущества с вопросом о наличии бездействия. Ведомство ответило в этот день, запрос о непредоставлении данных был направлен в адрес исполнительного комитета Казани. В июне мы обратились за разъяснением к исполкому, они дали ответ 27 июля. До этого времени мы не знали о бездействии со стороны исполнительного комитета, соответственно, период исчисляется с этого времени.

У судьи возник справедливый вопрос: почему же не обращались за разъяснением с января по июнь? Но у Хазиева на это не было ответа.

Если бы сразу весь пакет документов — такого бы не было

У исполкома оказалась своя версия. Так, по словам Рамиля Хамидуллина, заявитель обратился в управление архитектуры и градостроительства Казани — уполномоченный орган, который рассматривает вопросы о присвоении адресных номеров. Объекту нужен был адрес — проспект Ямашева, д. 122б, который у него и есть на данный момент. Возвращаясь назад, Хамидуллин напомнил, что управление подготовило соответствующее распоряжение и направило его в исполнительный комитет, который и присвоил требуемый адресный номер. Согласно закону о федеральной адресной системе, эти сведения направляются в общую российскую базу в электронном виде.

— На момент обращения у здания отсутствовал кадастровый номер, поэтому не могли внести эти данные. Поэтому была распространена информация, когда адрес у здания есть, но кадастровый номер отсутствует. Вероятно, что когда в министерстве делали запрос, то и не получили информацию по кадастровому номеру, поэтому такие данные ушли в кадастровую палату. Собственно, поэтому информация о кадастровом номере у исполкома отсутствовала, — пояснил Хамидуллин позицию исполнительного комитета.

Почему сложилась такая ситуация — на этот вопрос у исполкома тоже есть своя версия. Заявитель обратился намного раньше за присвоением адреса. Поэтому, когда исполком запросил информацию в управлении архитектуры и строительства Казани, то и получил только данные по адресу, а сведения о постановке на кадастровый учет отсутствовали. В федеральную адресную систему исполком вносит данные на основании документов, которые есть на текущий момент. Постановка на кадастровый учет состоялась, просто немного позже, а неполные данные уже успели уйти дальше, из-за чего в 2016 году ООО «А1-Недвижимость» столкнулось с невключением в перечень объектов недвижимого имущества, у которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость.

Уже на итоговом судебном заседании 15 февраля представитель исполнительного комитета Рамиль Хамидуллин пояснил «Реальному времени», что если бы ООО «А1-Недвижимость» сразу предоставило полный пакет документов, такой ситуации не возникло бы.

Суд вынес решение отказать «А1-Недвижимость» в признании бездействия со стороны исполкома Казани. Фото Максима Платонова

Если есть вопросы, заявитель сам решает

На одном из заседаний, отвечая на вопросы судьи, представитель исполкома пояснил, что в дальнейшем адресные данные, ушедшие в федеральную систему, не редактируют. «Если есть вопросы, заявитель сам их решает», — пояснил Хамидуллин ситуацию с отсутствием кадастрового номера в перечне на 2017 год. Судья заметила, что организация может даже не знать о проблеме, что поспешил подтвердить представитель ООО «А1-Недвижимость».

Артур Хазиев сразу добавил, что и в перечень объектов недвижимости на 2018 год (документ составляют ежегодно, — прим. ред.) их не включили, но представитель Министерства земельных и имущественных отношений РТ Владлен Морозов поспешил опровергнуть эту информацию.

— Согласно распоряжению №3077-р Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, объект по адресу пр. Ямашева, д. 122б внесен в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2018 год, — пояснил он. — Документ находится в открытом доступе на официальном сайте ведомства.

Данные действительно там имеются. Судья приняла решение объявить перерыв в судебном заседании на несколько дней. На следующее судебное заседание явился только представитель исполкома Казани. Судья попыталась выяснить, как получилось, что данные об объекте ушли в федеральную систему без кадастровых данных, «ведь у «А1-Недвижимость» требования остались только к вам». Представитель исполкома Казани Альберт Садриев на это заметил, что претензию к исполкому о бездействии «А1-Недвижимость» все равно должна доказать. А на вопрос о том, как данные ушли именно в этом виде, пояснил, что на тот момент у исполкома их не было.

Судья была вынуждена назначить следующее судебное заседание на 15 февраля, на котором вынесла решение: отказать «А1-Недвижимость» в признании бездействия со стороны исполкома Казани. Министерство земельных и имущественных отношений РТ к этому времени уже выступало в качестве третьего лица, но не ответчика.