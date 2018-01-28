«Семь раз задавать вопрос «почему» — предприниматели делятся цитатами из любимых бизнес-книг

Интернет-газета «Реальное время» продолжает собирать «Библиотеку предпринимателя»

Чему учит опыт «Тойоты» и как тренировать мозг на финансовых задачах для нефинансистов — этими наблюдениями в нашей регулярной рубрике поделились бизнесмены. А читателям «Реального времени» мы предлагаем проголосовать за самую понравившуюся книгу.

Дмитрий Арсентьев, генеральный директор ООО «ОКБ АВИАРЕШЕНИЯ»:

— Сейчас читаю «Дао Toyota» автора Джефри Лайкера. Эта книга о корпоративной культуре компании «Toyota», об идее бережливого производства. Активной частью нашего бизнес-процесса также является производство. Так что я выбрал это произведение, чтобы узнать о лучших практиках производства и о том, за счет чего произошло экономическое чудо Японии.

Один из полезных моментов — это необходимость семь раз задавать вопрос «почему», чтобы углубиться в первопричины проблемы. Например, узнали о производственном браке. Надо выяснить, почему это произошло. Узнаем, что клепальщик Вася поставил не ту заклепку, задаем вопрос «почему». Получаем ответ, что у него на столе лежит с десяток заклепок, и все они не подписаны. Еще раз спрашиваем «почему» и понимаем, где находятся слабые места и что можно улучшить вместо того, чтобы наказывать Васю за заклепку. Может выясниться, что первопричина ошибки — в работе менеджера или даже в еще более фундаментальных вещах.

Из «попсовых» книг прочел «45 татуировок менеджера» Максима Батырева. В произведении есть интересные моменты. Книга прикладная, в ней собраны ситуации из отечественной офисной жизни. Не сказал бы, что она потрясла меня до глубины души. Можно прочитать один раз.

Адель Ямашев, генеральный директор «АйТиБрик»:

— Во второй раз перечитываю книгу Майкла Джанда «Сожги свое портфолио! То, чему не учат в дизайнерских школах» и снова нахожу в ней что-то новое. Книга обязательна к прочтению дизайнерам, web-дизайнерам, директорам web-студий. Также она будет полезна и интересна любому владельцу бизнеса или руководителю.

Автор книги делится примерами из жизни, дает советы по общению с заказчиками и сотрудниками. Все это написано простым языком и с юмором. Чувствуется, что это не придуманные истории, а действительно выстраданный опыт автора. Очень нравится отношение Майкла Джанда к работе и заказчикам — близко к политике нашей фирмы. В своей работе применяем множество лайфхаков из книги.

Цитаты, которые запомнились больше всего: «Любое действие лучше, чем бездействие», «Чтобы двигаться вперед в искусстве дизайна и в своей работе, постоянно задавайте себе вопрос: «Как сделать это лучше?». Книгу решил прочитать из личного и профессионального интереса. Думаю, я еще не раз вернусь к ней в будущем.

Татьяна Липина, директор интернет-агентства «Велас»:

— Я читаю сейчас «Финансы для нефинансистов», автор Людмила Ярухина. Сфера финансов — полезнейшая тема для всех, кто должен уметь считать деньги на уровне управленца и собственника. Изучение и внедрение управленческого учета — значимый шаг от стихийного к структурному бизнесу. Польза от книги несомненна. Во-первых, это отличный тренажер для мозга, нефинансисту непросто даются знания о видах отчетности, балансе, ППУ, ДДС, ТБУ и всех взаимосвязях. Спасибо автору за умение доносить информацию доступно, паззлы складываются в стройную систему, это интересно и увлекательно.

Во-вторых, формируется осознанная необходимость собрать разрозненные данные и внедрить управленческий учет в компании. В-третьих, умение читать финансовые отчеты, принимать на их основе решения и разговаривать с финансистами на одном языке — это ценные скилы руководителя. Реалии таковы, что лишь единицы представителей малого и среднего бизнеса грамотно используют финансовые инструменты. Конечно, прочтение книги не сделает вас экспертом, но здорово продвинет стратегическое мышление.

Гульнара Чиклина, директор «Лови момент»:

— Из свежего прочитала книгу Чака Паланика «До кончиков пальцев», которая вышла два года тому назад. Я увидела рекомендации в Сети, где шел спор о том, будут ли экранизировать эту книгу. А поскольку я люблю фильм «Бойцовский клуб», решила прочесть и это произведение автора. Конечно, написано чуть хуже, чем «Бойцовский клуб», но философская мысль все-таки присутствует. Книга сложная для нашей страны, больше подходит для американцев. Она — о зависимости и о том, как главная героиня порывает со своей болезнью, идет против общества и становится во главе восстания против технологий. Философская мысль в том, что цивилизация, делая многое для развития и удовольствия, в итоге сама от этого страдает. Если бы книгу экранизировали, она получила бы хорошую кассу, уверена. Еще из недавно перечитанного — «Преступление и наказание» Достоевского и «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. На этих книгах я выросла, могу перечитывать их по десятому кругу. В каждом возрасте они воспринимаются по-разному.

Алсу Абдуллина, генеральный директор консалтинговой компании «Бизнес-проект24»:

— Я прочитала «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд. Порекомендовали мне ее еще в вузе, а прочесть решила только сейчас. Книга впечатлила своей жизненностью и антиутопичностью. Она легко применима в нашей деловой жизни. Часто перечитываю роман Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». Привлекает неподражаемый стиль писателя, сюжет, это лучшее из того, что я читала когда-либо.

В планах заняться изучением бизнес-литературы от издательства Игоря Манна. Из последнего — на английском языке прочитала книгу про Гарри Поттера. В основном сейчас читаю детские сказки, потому что я в декретном отпуске.

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