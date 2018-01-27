Опрос предпринимателей: удерживать ли сотрудника, который посматривает на дверь

Я бы не стал увольнять сотрудника, хотя ситуация неоднозначная. Часто высокооплачиваемые сотрудники, менеджеры среднего звена, размещают резюме на профильных сайтах, чтобы знать, сколько они стоят на рынке труда. Если на текущей работе он недополучает, то может уйти или сказать директору, что в другом месте ему предлагают больше. Если бизнес не позволяет повысить оплату, то можно расставаться.



Иногда сотрудники таким манером пытаются запугать директора, говорят, что разместили резюме и могут уйти. У меня была такая ситуация. Я сказал, что сотрудников, которые стоят дешевле, чем ты, сейчас на рынке намного больше, поэтому я найду другого. Директор-то тоже проверяет рынок труда.

Что касается консультантов, продавцов, то есть менеджеров первого звена, то и с ними надо разговаривать. Люди не рабы, HR-менеджер всегда должен держать руку на пульсе. Я знаю, что некоторые коллеги увольняют за то, что сотрудник разместил резюме. Но не считаю, что нужно посвятить жизнь отслеживанию резюме работников. Сотрудник должен узнать, что его анкету увидели. Надо поговорить с ним. В большинстве случаев этого достаточно, чтобы он анкету убрал.