Опрос предпринимателей: удерживать ли сотрудника, который посматривает на дверь
Бизнесмены — о том, что делать, если сотрудник тайком обновил резюме
Время от времени практически все руководители сталкиваются с ситуацией, когда сотрудник тайно обновляет резюме. Кто-то реагирует эмоционально, а кто-то предпочитает не тратить на эту ситуацию жизненные силы. Зачем он это делает? Это его крик души или банальная манипуляция? Предприниматели рассказали свои версии в бизнес-задачнике «Реального времени».
HR-менеджер увидел, что сотрудник обновил резюме на рекрутинговом сайте, но о своих намерениях уволиться пока не сообщает. Стоит ли дать понять, что вы в курсе планов сотрудника? Следует ли уволить того, кто уже смотрит на дверь?
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Максим Федоров генеральный директор сети медицинских центров сложной офтальмологии «Конкор»
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Я бы не стал увольнять сотрудника, хотя ситуация неоднозначная. Часто высокооплачиваемые сотрудники, менеджеры среднего звена, размещают резюме на профильных сайтах, чтобы знать, сколько они стоят на рынке труда. Если на текущей работе он недополучает, то может уйти или сказать директору, что в другом месте ему предлагают больше. Если бизнес не позволяет повысить оплату, то можно расставаться.
Иногда сотрудники таким манером пытаются запугать директора, говорят, что разместили резюме и могут уйти. У меня была такая ситуация. Я сказал, что сотрудников, которые стоят дешевле, чем ты, сейчас на рынке намного больше, поэтому я найду другого. Директор-то тоже проверяет рынок труда.
Что касается консультантов, продавцов, то есть менеджеров первого звена, то и с ними надо разговаривать. Люди не рабы, HR-менеджер всегда должен держать руку на пульсе. Я знаю, что некоторые коллеги увольняют за то, что сотрудник разместил резюме. Но не считаю, что нужно посвятить жизнь отслеживанию резюме работников. Сотрудник должен узнать, что его анкету увидели. Надо поговорить с ним. В большинстве случаев этого достаточно, чтобы он анкету убрал.
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Артур Баширов генеральный директор компании «Технократия»
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Сотрудники не всегда обновляют резюме для того, чтобы уйти из компании. Часто они хотят понять, что происходит на рынке, какие есть предложения. Возможно, после мониторинга сотрудник хотел подойти к руководству и предложить новые условия сотрудничества в связи с тем, что рынок изменился. С другой стороны, если человек обновляет резюме, значит, его что-то не устраивает. Поэтому, если такая ситуация возникла, нужен разговор. Если повод действительно есть, постараться совместно решить проблему. Многое еще зависит от рынка. Допустим, в нашей сфере деятельности каждый хороший специалист — на вес золота. Руководству или HR-менеджменту нужно проводить с сотрудниками регулярные встречи, чтобы понимать обстановку в компании.
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Радис Хасанзянов основатель ООО «Тимерлайн-Проф»
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У меня была такая ситуация. По своему опыту, первое, что я сделаю — вызову сотрудника и узнаю о его планах и действиях. Но для себя приму решение о расставании, потому что он уже не чувствует себя в команде, не понимает ответственности. Поговорю, чтобы наладить контакт, чтобы он ушел красиво, не украл базу контактов, не натворил чего-нибудь. А в это время начну искать другого человека, так будет легче пережить увольнение.
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Станислав Жернаков директор клиники «Кузляр»
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Я к этому отношусь очень просто. Если человек решил уволиться, он уволится в любом случае. Как бы я ни старался, лучше он работать не станет. Если он хочет меня напугать, то с какой стати я должен бояться? Я не из пугливых. Если что-то специалиста не устраивает по работе, обычно такие люди приходят и прямо говорят об этом, вносят свои предложения. Если он обновляет резюме, значит, у него созрело решение. Тогда зачем ему мешать? Мой подчиненный — не мой раб, у каждого есть право выбора.
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Роман Котенков директор филиала ТЦ «Республика»
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Если компания крупная, не думаю, что разборки будут происходить на уровне руководителя. Нужно дать разнарядку начальнику отдела и прояснить этот вопрос. А дальше все будет зависеть от того, насколько начальник отдела деликатен. Понятно, что если сотрудник хороший, силы будут брошены, чтобы его сохранить. Я бы, например, сказал, что видел резюме, давай говорить открыто. Если человек мне что-то не говорит, а я считаю, что у нас хорошие отношения, это мое упущение. Поэтому лучше всего сесть и поговорить, выслушать позицию сотрудника.
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Александр Ткачев генеральный директор компании IQ300
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Надо оценить, насколько сотрудник нужен и ценен. Запретить людям размещать резюме и обновлять их нельзя. Я бы адресовал вопрос HR-менеджеру. Если он говорит мне, что Иванов обновил резюме, то какую реакцию он от меня ожидает? HR-менеджер должен вести персонал. Он знает, на какой позиции этот сотрудник, какую зарплату получает, какие взыскания и поощрения у него были. Тут не реакция директора должна быть, а работа HR-менеджера, это звоночек для него: он должен взять на контроль этого Иванова, изучить его работу, узнать, насколько он хороший сотрудник, и решить, стоит ли его удерживать.
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Ринат Гарипов генеральный директор архитектурно-строительной компании Space for Soul/Architects
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Надо сразу попрощаться с таким сотрудником. Любой коллектив, особенно в малом бизнесе, должен быть как семья. На своем опыте могу сказать, что если человек планирует покинуть компанию, то его уже не переубедить. Можно ничего не говорить и начинать искать замену, быть готовым к тому, что он скоро сообщит о своем увольнении. Конечно, для начала хорошо бы поговорить с ним, узнать о его целях — не с точки зрения эмоций, а чтобы уточнить намерения. И потом искать замену.
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Галина Маштакова генеральный директор «GMC консалтинг»
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Нужно быть благодарным этой ситуации. Хуже, если руководитель не знает, что сотрудник обновил резюме. А так он предупрежден. Вполне возможно, что в компании что-то пошло не так, и сотрудник сейчас демотивирован. Нужно прояснить ситуацию, но без эмоций. Можно пригласить подчиненного, поговорить о текущих задачах, а потом обязательно прояснить его мотивацию и получить обратную связь. Вполне возможно, причиной обращения к рекрутерам стала какая-нибудь мелочь. Но могут вскрыться и обстоятельства, которым руководитель не сможет противостоять. Например, вопрос зарплаты или карьерного роста. И тогда нужно спокойно отпустить сотрудника, чтобы он подготовил замену, не спеша завершил дела.
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комментарии
Хорошо, что опубликовали данный опрос. Я теперь знаю, к кому никогда и ни за что нельзя идти работать, кто скомпроментировал себя своими ответами: кто ждет рабского повиновения и кто отказывает человеку в праве поиска лучшего для себя, сам недостоин руководить людьми и рассматриваться качестве босса...