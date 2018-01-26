«Один может дорого купить, другой — выгодно продать», или До свиданья, Вайсфельд!

Почему «Салават Юлаев» расстался с генеральным менеджером перед самым плей-офф

Уфимский хоккейный клуб явно конкурирует со своими земляками из футбольного клуба «Уфа» по части производства сенсаций. Вчера стало известно, что в самый разгар сезона с поста генерального менеджера ХК «Салават Юлаев» был уволен Леонид Вайсфельд. В причинах этой отставки разбиралась спортивная редакция «Реального времени» и наш постоянный автор из столицы Башкортостана.

Свисток и микрофон

Уфимским болельщикам, узнавшим об увольнении Леонида Вайсфельда в день 80-летия Владимира Семеновича Высоцкого, впору было, пожалуй, вспомнить нетленные строчки барда — «Если друг оказался вдруг…». Пресс-служба клуба сообщила, что соглашение с 57-летним специалистом было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

В судействе у Леонида Владленовича получалось лучше. Трижды он удостаивался почетного приза «Золотой свисток» как лучший арбитр России (сезоны 1997/98, 1998/99, 2000/01). Судил также матчи различных международных турниров в 1991—2001 гг. Позже был комментатором на телеканале Россия-2 — правда, недолго.

До «Салавата» Вайсфельд занимал должности генерального менеджера тольяттинской «Лады», новокузнецкого «Металлурга», екатеринбургского «Автомобилиста» и генерального директора мытищинского «Атланта. В «СЮ» он трудился с 2015 года. В сезоне 2015/16 уфимцы в финале конференции проиграли «Магнитке» (1:4), а в сезоне 2016/17 — в первом раунде плей-офф казанскому «Ак Барсу» (1:4).

Гром среди ясного неба?



«Мне объявили, что меняется вектор развития клуба. Поблагодарили за работу и предложили расстаться. У меня был еще год действующего контракта, в итоге соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон», — прокомментировал Леонид Вайсфельд ситуацию порталу Чемпионат.com.

«Спорт-Экспрессу» «человек — чистое поле» признался, что это было для него неожиданностью, но унывать не стал:

— Вы готовы к новой работе уже в этом сезоне?

— Естественно. Отдыхать мне не надо — я готов работать. Будут предложения — буду рассматривать.

«Мы ценим работу, которую провел Леонид Владленович за эти три года, и уважительно относимся к его достижениям в клубе. Но сейчас нам нужно просто двигаться дальше и добиваться более значимых результатов. Никаких встрясок в клубе не ожидается. Под руководством Эркки Вестерлунда команда в обычном режиме готовится к следующим матчам регулярного чемпионата», — процитировал генерального директора уфимского клуба Тагира Ибрагимова ТАСС.

«Под руководством Эркки Вестерлунда команда в обычном режиме готовится к следующим матчам регулярного чемпионата»



«После вас остаются выжженные земли»

Думается, однако, что теперь найдется не так много желающих принять к себе Леонида Вайсфельда — уж больно велик риск. Хотя «цирковая программа», по крайней мере, обещает быть нескучной. Отставка специалиста назревала на самом деле давно. Еще осенью 2017 года, когда «Салават Юлаев» потерпел аж 15 поражений, терпению болельщиков уфимской команды пришел конец — они написали генменеджеру открытое письмо в «Инстаграме» (стиль сохранен, — прим. ред.):

«Леонид Владленович! Вы пришли работать в наш клуб три года назад. В первый сезон Вашего пребывания «Салават Юлаев» сумел завоевать «бронзу». И это, заметим, не Ваша заслуга. За провальный сезон-2016—2017 Вы перекладываете ответственность на главного тренера команды Игоря Владимировича Захаркина, с которым у Вас происходил затяжной конфликт. Своей вины Вы не видите и не признаете. Ведь тренера «уволили» Вы, а сами остались на своем месте. Вы победили только в кулуарной борьбе, сохранив за собой теплое комфортное местечко в топовом клубе. В сезоне-2017—2018 Вы, нарушив историю нашего клуба, впервые с 1961 года, приглашаете в «Салават Юлаев» иностранного тренера. И где же результат? Или прекрасным показателем считается нынешнее 17-е место в лиге с нашим бюджетом?! Вы не отвечаете на вопросы о том, почему мы проигрываем. Постоянно называя какие-то второстепенные причины. Продажа Капризова, увольнение Куляша, обмен Лазарева — это и есть Ваш ответ? Почему же эта схема не работает?

Ведь Вы всего лишь выполняете оплачиваемую, за счет главного спонсора и Республики Башкортостан, свою работу. Ведь Вы всего лишь генеральный менеджер нашей команды. И отвечать за что-то, знать, что происходит в клубе, Вам не с руки. Вам плевать на результаты команды, плевать на нас, болельщиков, ради которых вообще-то и существует хоккей! Знаете, у нас накопилось к Вам много серьезных вопросов. Мы, наш клуб, наша история, Вам это не важно.

Ваши «успехи» поражают. После Вас остаются выжженные земли. Довольно вспомнить сгинувшие из КХЛ мытищинский «Атлант» и новокузнецкий «Металлург». Если Вы хороший (именно хороший, качественный — нужное подчеркнуть) трейдер, то продайте то, что в Уфе заработали, но оставьте нас и нашу команду в покое! Наш город, наша республика и наша команда не продается. Мы не позволим Вам это сделать! Уйдите, пожалуйста. У Вас мало денег? Мы скинемся и доплатим. Только избавьте нас от Вашего присутствия», — писали болельщики.





Рустэм Хамитов также выразил беспокойство положением дел в хоккейном флагмане республики. Фото bashinform.ru



В январе этого года в интервью ТАСС глава Башкортостана Рустэм Хамитов также выразил беспокойство положением дел в хоккейном флагмане республики.

— Было в «Салавате Юлаеве» такое правило: забивайте, сколько сможете, а мы — сколько захотим; для нас нередки были победы со счетом 7:4, 6:5. Но сегодня важнее другое — системный подход: пусть это будет 2:1, но нужны победы в матчах с сильными клубами. Перестройка сегодня идет в этой части в клубе, мы ищем новых игроков, смотрим уже на сезон 2018/2019. Смотрим тех, кто просто отбывает номер, получая немаленькую заработную плату. Думаю, что в конце года в случае неудовлетворительного результата будут изменения в составе, достаточно серьезные, — пока рано афишировать. Легионеры у нас очень высокого уровня, вратарская линия укомплектована. Нам нужно усиление в защите, один-два игрока, и, конечно же, в нападении. Две тройки [нападения] качественные имеются, нужна третья тройка, которая играла бы на очень высоком уровне. Команде нужны патриоты клуба, которые бьются за имидж республики, — сказал Хамитов.

Судя по всему, к «патриотам клуба» Вайсфельд уже не относился.

«Поздно спохватились. Бюджет уже освоен»

Андрей Андреев, спортивный журналист из Екатеринбурга, где, напомним, также успел оставить свой след Леонид Вайсфельд, прокомментировал «Реальному времени» это событие несколько загадочно, но вполне доходчиво:

— Поздно спохватились (улыбается). Бюджет уже освоен… Как собеседник Вайсфельд всегда был мне приятен и интересен. Как генменеджер он, скорее, «осваиватель бюджета».

Андрей Юртаев, спортивный журналист, комментатор «КХЛ-ТВ», бывший пресс-секретарь ХК «Салават Юлаев», также поделился своим мнением о бывшем генменеджере клуба:

— Как и у любого генменеджера, у Вайсфельда были свои удачные и неудачные ходы. Их без труда может назвать любой, кто следит за «Салаватом». С одной стороны, это появление Умарка, Бурдасова, Ткачева, Энгквиста, Прохоркина — которых в теории могло бы и не быть. С другой, три игрока в «Автомобилист» в обмен на Лазарева, приглашение Метлюка, Дерлюка — это все не оправдало себя. Но это нормально, ни у кого не бывает стопроцентных попаданий. То, что с ним расстались сейчас, конечно, большой сюрприз. По ходу сезона у «Салавата Юлаева» были неудачные отрезки, во время которых увольнение генменеджера и тренеров выглядело бы объяснимо. Но сейчас, когда, во-первых, команда начала побеждать, во-вторых, пришла пора принимать решения по контрактам и трансферам на следующий сезон, это увольнение кажется нелогичным. Я бы предположил, что дело в каких-то «политических», околоспортивных делах. Но тут надо знать всю внутреннюю кухню, чтобы говорить об этом уверенно, — заявил наш собеседник.

Один из экс-тренеров «Салавата Юлаева» Венер Сафин, ныне возглавляющий фарм «Автомобилиста», тоже «чувствует неладное»:

— Мне комментировать особо нечего. Давно уже не живу и не работаю в Уфе. Я не знаком с ситуацией, мне неизвестно, какая сейчас «кухня» в «Салавате». Да, понятно, что Вайсфельд — опытный менеджер, но его увольнение, видимо, имело под собой основания, — считает бывший защитник бронзового призера чемпионата России и любимец уфимской публики Сафин.

«Просто так не увольняют»

Солидарен в Венером Расиховичем и ветеран башкирского хоккея Рашит Гимаев:

— У меня были непростые отношения с Леонидом Вайсфельдом и его окружением, поэтому эту отставку я комментировать не стану. Одно скажу: просто так не увольняют, верно? — сказал Гимаев корреспонденту «Реального времени».

По-своему видит ситуацию бывший тренер-преподаватель «Салавата Юлаева», эксперт хоккейных эфиров на БСТ Рамиль Юлдашев:

— Ошибок у Вайсфельда было очень много. Начиная с того, что неразумно были приглашены Степан Хрипунов, Дмитрий Мальцев. Сначала ошиблись и с ударной тройкой, обещая, что они заиграют — Кокарев, Федоров, Зубов. Была чехарда и с вратарями. В прошлом сезоне в клубе было аж десять (!) вратарей, играл же, по сути, один недешевый Сведберг, которого в итоге продали. Сейчас с вратарями тоже происходит не пойми что, — сообщил он «Реальному времени».

«Вестерлунд «не притерся» с Вайсфельдом»

— Привлечение местных, уфимских воспитанников в состав — тоже больная тема, хотя об этом часто велась речь. Еще один опасный момент — приглашение финского штаба тренеров. Да, они работали с «Йокеритом», финским клубом, своих ребят они знают хорошо. Но Эркка никогда не работал с российскими командами. Это определенный риск. В российской лиге они пока «притираются». Не притерлись в итоге с Вайсфельдом, — считает Юлдашев.

Досталось от эксперта и нынешним и недавним игрокам «Салавата». «Капризов, Прохоркин, Леписте — удачные приобретения? Ну, за такие деньги и я бы их взял! Другой вопрос — как удержать в команде подобных звезд. У Вайсфельда это не получилось. В Уфе было два больших менеджера — Газизов (гендиректор ФК «Уфа», — прим. ред.) и Вайсфельд. Один может дорого купить, другой — выгодно продать».

Последняя мысль нашего собеседника вполне может послужить заголовком данного текста.