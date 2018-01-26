Слезы федерализма: экономика в России уступила место геополитике

Разрыв между бедными и богатыми субъектами усиливается, а Крым заливают деньгами

Несмотря на ряд позитивных тенденций, которые наметились в экономике в 2017 году, в большей части России продолжился спад реальных доходов, а поляризация регионов усилилась. Бедным субъектам с большим дефицитом бюджетов становится все сложнее обслуживать долги, а центр предпочел экономике геополитику. Об этом говорится в исследовании РАНХиГС и Института Гайдара, которое изучило «Реальное время».

Плюсы и минусы

Предварительные итоги 2017 года позволяют сказать, что в социально-экономическом положении регионов России наметились благоприятные изменения. Несколько позитивных трендов уже проявились: доходы региональных бюджетов растут быстрее расходов, в большинстве субъектов есть положительная динамика производства, во многих — прирост инвестиций.

Однако этот позитив разбавляется рядом отрицательных моментов. Региональное неравенство усиливается, отрыв Москвы от остальной части страны все очевиднее, а экономические приоритеты замещаются геополитикой. Об этом пишет Наталья Зубаревич в региональном разделе январского «Мониторинга экономической ситуации в России», составленного экспертами РАНХиГС и Института Гайдара.

Быстрее других росли, как правило, субъекты, ориентированные на обрабатывающие отрасли с большим вкладом ВПК и автопрома. Фото Максима Платонова



Орешкин просчитался

В большей части страны в прошлом году наблюдался рост промышленного производства, а регионов, где произошел спад, осталось 15. Быстрее других росли, как правило, субъекты, ориентированные на обрабатывающие отрасли с большим вкладом ВПК и автопрома: Архангельская область (прирост 18%), а также Ярославская, Калужская и Московская области (13—15%).

Газодобывающая Астраханская область прибавила 32%, Ямало-Ненецкий автономный округ — 10%. В Дальневосточном федеральном округе (ДФО) существенная динамика производства была в Приморском и Хабаровском краях — соответственно 19% и 12%. Однако два наиболее развитых промышленных региона ДФО, Якутия и Сахалинская область, были близки к стагнации, говорится в мониторинге: промпроизводство там увеличилось лишь на 1-2%.

Самыми проблемными субъектами в плане производства стали Бурятия и Чукотский автономный округ (спад на 14% и на 7%).

В целом по стране промышленное производство в 2017 году выросло на 1%, замедлившись по сравнению с 2016-м и не оправдав позитивных прогнозов Минэкономразвития, которое ждало вдвое большего роста. Еще в августе прошлого года динамика достигала 1,5%, но в сентябре темпы стали падать, а уже в октябре рост остановился.

Положительная динамика инвестиций наблюдалась в половине субъектов, основной вклад в это внесли Москва и два главных нефтегазовых региона. Фото pravdaurfo.ru

«Бизнес туда не идет»



«В условиях экономической стагнации и высокой неопределенности бизнес инвестирует в регионы с явными конкурентными преимуществами — агломерационными и сырьевыми», — пишет Зубаревич. В прошлом году положительная динамика инвестиций наблюдалась в половине субъектов, во всей стране прирост за 9 месяцев составил 4,2%.

Впрочем, основной вклад в это внесли Москва и два главных нефтегазовых региона — Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округи. В столице осело 11,5% от суммарного объема инвестиций, в ХМАО и ЯНАО — почти 15%. Быстро росли инвестиции в Якутии, чья экономика также зависит от сырьевой ренты. «Территориальная структура инвестиций усиливает сырьевой характер российской экономики и преимущественное положение столицы, чьи инвестиции из сверхбогатого бюджета в основном направляются на развитие транспортной инфраструктуры и благоустройство городской среды», — отмечает Зубаревич.

Однако максимальными темпами инвестиции росли в «геополитически приоритетных регионах», говорится в докладе. Речь идет о Крыме и Севастополе: в республике инвестиции по итогам трех кварталов увеличились сразу в 4,2 раза, а в ее столице — в 2,4 раза. Драйвером были инвестиции из бюджета, доля которых превысила 80%: «Бизнес туда не идет».

И снова Крым

Кроме того, Крым отличился самым большим ростом реальных доходов населения — на 14% в январе — октябре. Как отмечает Зубаревич, денежные доходы увеличиваются по большей части в слаборазвитых и выскодотационных субъектах. То есть там, где велика доля занятых в бюджетном секторе (в нем происходит опережающий рост зарплат в соответствии с майскими указами президента), а также неформально занятых (их доходы высчитываются методом дооценок и могут завышаться). Также в этих субъектах медленнее оптимизируются бюджетные расходы на соцзащиту и пособия.

В целом же ситуация со спадом доходов никуда не делась, хотя он перестал быть повсеместным. По итогам 9 месяцев рост доходов был зафиксирован в 16 регионах, тогда как в большинстве продолжалось падение. Например, в Якутии за весь 2017 год доходы снизились на 2,7%, в Новосибирской области (в январе-ноябре) — на 3,7%, в Татарстане (за январе — октябре) — на 3,9%. Во всей России падение реальных располагаемых доходов населения за 11 месяцев составило 1,4%.

Во всей России падение реальных располагаемых доходов населения за 11 месяцев составило 1,4%. Фото Максима Платонова



У каждого свои печали

Увеличившиеся сборы по ряду налогов с бизнеса и населения хорошо отразились на консолидированных бюджетах субъектов, доходы которых, по сравнению с 2016 годом, выросли на 8,8%. Этому помогли поступления по налогам на прибыль и имущество, на совокупный доход и на доходы физических лиц.

По субъектам самый большой прирост доходов бюджета наблюдался в Ненецком округе (на 60%) и, опять же, в Крыму (на 52%). В первом случае имел место эффект низкой базы — в 2016 году доходы бюджета Ненецкого АО резко сократились. В случае с Крымом доходы выросли главным образом из-за увеличения федеральных трансфертов в 1,5 раза. Эффект оказали и выросшие поступления налога на прибыль.

Также среди лидеров по росту бюджетных доходов оказались Калининградская область (42%), ЯНАО, Астраханская, Кемеровская области (по 24%) и Белгородская область (19%). Калининградской области тоже помог центр, который увеличил трансферты на 81%, чтобы компенсировать потери резидентов особой экономической зоны в результате пересмотра льгот.

В денежном выражении самую большую прибавку получила Москва: ее бюджет увеличился на 240 млрд рублей. По итогам года доходы столицы превысят 2 трлн рублей; по подсчетам Зубаревич, это каждый пятый рубль совокупных доходов всех региональных бюджетов.

Сокращение доходов зафиксировано лишь в 13 субъектах. Самое серьезное — в Сахалинской области (–24%), Ингушетии (–18%), Томской области и Ханты-Мансийском округе (–7-8%). В каждом случае снижение доходов имеет разные причины: «У каждого проблемного региона свои печали», — отмечает автор.

Бедность — бедным

По сравнению с прошлым годом стало меньше регионов с дефицитом бюджета. На начало ноября отрицательный баланс имели 22 субъекта, годом ранее их было на 11 больше. Самый масштабный дефицит — в Мордовии, Севастополе, Кабардино-Балкарии и Еврейской автономной области.

Чуть менее острой стала проблема регионального и муниципального долга, объем которого с января по начало ноября сократился на 8%. «Однако динамика долга поляризируется — регионы с меньшей долговой нагрузкой его сокращают, а с максимальной — наращивают», — отмечается в мониторинге.

В списке проблемных субъектов остаются Мордовия, Хакасия, Карелия, Кабардино-Балкария, Удмуртия, Костромская и Смоленская области. В Мордовии огромный долг дополняется максимальным дефицитом бюджета, проблема возврата долга усугубляется.

Напомним, что двум из проблемных регионов — Хакасии и Костромской области — предстоит перейти на казначейское сопровождение. Фактически в них будет введено внешнее финансовое управление, движение средств будет происходить под полным контролем Федерального казначейства. Такое решение принял Минфин РФ, это первый подобный случай в новой истории России.

Мордовия упоминалась в числе регионов с непрозрачным бюджетом. В декабре 2017 года министр финансов Антон Силуанов призвал руководство Мордовии внимательнее вести бюджет, чтобы «не дойти до ручки». По словам Силуанова, регион скрыл от центра свои долги.