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Слезы федерализма: экономика в России уступила место геополитике

07:00, 26.01.2018 7

Разрыв между бедными и богатыми субъектами усиливается, а Крым заливают деньгами

Слезы федерализма: экономика в России уступила место геополитике Фото: vladtime.ru

Несмотря на ряд позитивных тенденций, которые наметились в экономике в 2017 году, в большей части России продолжился спад реальных доходов, а поляризация регионов усилилась. Бедным субъектам с большим дефицитом бюджетов становится все сложнее обслуживать долги, а центр предпочел экономике геополитику. Об этом говорится в исследовании РАНХиГС и Института Гайдара, которое изучило «Реальное время».

Плюсы и минусы

Предварительные итоги 2017 года позволяют сказать, что в социально-экономическом положении регионов России наметились благоприятные изменения. Несколько позитивных трендов уже проявились: доходы региональных бюджетов растут быстрее расходов, в большинстве субъектов есть положительная динамика производства, во многих — прирост инвестиций.

Однако этот позитив разбавляется рядом отрицательных моментов. Региональное неравенство усиливается, отрыв Москвы от остальной части страны все очевиднее, а экономические приоритеты замещаются геополитикой. Об этом пишет Наталья Зубаревич в региональном разделе январского «Мониторинга экономической ситуации в России», составленного экспертами РАНХиГС и Института Гайдара.

Быстрее других росли, как правило, субъекты, ориентированные на обрабатывающие отрасли с большим вкладом ВПК и автопрома. Фото Максима Платонова

Орешкин просчитался

В большей части страны в прошлом году наблюдался рост промышленного производства, а регионов, где произошел спад, осталось 15. Быстрее других росли, как правило, субъекты, ориентированные на обрабатывающие отрасли с большим вкладом ВПК и автопрома: Архангельская область (прирост 18%), а также Ярославская, Калужская и Московская области (13—15%).

Газодобывающая Астраханская область прибавила 32%, Ямало-Ненецкий автономный округ — 10%. В Дальневосточном федеральном округе (ДФО) существенная динамика производства была в Приморском и Хабаровском краях — соответственно 19% и 12%. Однако два наиболее развитых промышленных региона ДФО, Якутия и Сахалинская область, были близки к стагнации, говорится в мониторинге: промпроизводство там увеличилось лишь на 1-2%.

Самыми проблемными субъектами в плане производства стали Бурятия и Чукотский автономный округ (спад на 14% и на 7%).

В целом по стране промышленное производство в 2017 году выросло на 1%, замедлившись по сравнению с 2016-м и не оправдав позитивных прогнозов Минэкономразвития, которое ждало вдвое большего роста. Еще в августе прошлого года динамика достигала 1,5%, но в сентябре темпы стали падать, а уже в октябре рост остановился.

Положительная динамика инвестиций наблюдалась в половине субъектов, основной вклад в это внесли Москва и два главных нефтегазовых региона. Фото pravdaurfo.ru

«Бизнес туда не идет»

«В условиях экономической стагнации и высокой неопределенности бизнес инвестирует в регионы с явными конкурентными преимуществами — агломерационными и сырьевыми», — пишет Зубаревич. В прошлом году положительная динамика инвестиций наблюдалась в половине субъектов, во всей стране прирост за 9 месяцев составил 4,2%.

Впрочем, основной вклад в это внесли Москва и два главных нефтегазовых региона — Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округи. В столице осело 11,5% от суммарного объема инвестиций, в ХМАО и ЯНАО — почти 15%. Быстро росли инвестиции в Якутии, чья экономика также зависит от сырьевой ренты. «Территориальная структура инвестиций усиливает сырьевой характер российской экономики и преимущественное положение столицы, чьи инвестиции из сверхбогатого бюджета в основном направляются на развитие транспортной инфраструктуры и благоустройство городской среды», — отмечает Зубаревич.

Однако максимальными темпами инвестиции росли в «геополитически приоритетных регионах», говорится в докладе. Речь идет о Крыме и Севастополе: в республике инвестиции по итогам трех кварталов увеличились сразу в 4,2 раза, а в ее столице — в 2,4 раза. Драйвером были инвестиции из бюджета, доля которых превысила 80%: «Бизнес туда не идет».

И снова Крым

Кроме того, Крым отличился самым большим ростом реальных доходов населения — на 14% в январе — октябре. Как отмечает Зубаревич, денежные доходы увеличиваются по большей части в слаборазвитых и выскодотационных субъектах. То есть там, где велика доля занятых в бюджетном секторе (в нем происходит опережающий рост зарплат в соответствии с майскими указами президента), а также неформально занятых (их доходы высчитываются методом дооценок и могут завышаться). Также в этих субъектах медленнее оптимизируются бюджетные расходы на соцзащиту и пособия.

В целом же ситуация со спадом доходов никуда не делась, хотя он перестал быть повсеместным. По итогам 9 месяцев рост доходов был зафиксирован в 16 регионах, тогда как в большинстве продолжалось падение. Например, в Якутии за весь 2017 год доходы снизились на 2,7%, в Новосибирской области (в январе-ноябре) — на 3,7%, в Татарстане (за январе — октябре) — на 3,9%. Во всей России падение реальных располагаемых доходов населения за 11 месяцев составило 1,4%.

Во всей России падение реальных располагаемых доходов населения за 11 месяцев составило 1,4%. Фото Максима Платонова

У каждого свои печали

Увеличившиеся сборы по ряду налогов с бизнеса и населения хорошо отразились на консолидированных бюджетах субъектов, доходы которых, по сравнению с 2016 годом, выросли на 8,8%. Этому помогли поступления по налогам на прибыль и имущество, на совокупный доход и на доходы физических лиц.

По субъектам самый большой прирост доходов бюджета наблюдался в Ненецком округе (на 60%) и, опять же, в Крыму (на 52%). В первом случае имел место эффект низкой базы — в 2016 году доходы бюджета Ненецкого АО резко сократились. В случае с Крымом доходы выросли главным образом из-за увеличения федеральных трансфертов в 1,5 раза. Эффект оказали и выросшие поступления налога на прибыль.

Также среди лидеров по росту бюджетных доходов оказались Калининградская область (42%), ЯНАО, Астраханская, Кемеровская области (по 24%) и Белгородская область (19%). Калининградской области тоже помог центр, который увеличил трансферты на 81%, чтобы компенсировать потери резидентов особой экономической зоны в результате пересмотра льгот.

В денежном выражении самую большую прибавку получила Москва: ее бюджет увеличился на 240 млрд рублей. По итогам года доходы столицы превысят 2 трлн рублей; по подсчетам Зубаревич, это каждый пятый рубль совокупных доходов всех региональных бюджетов.

Сокращение доходов зафиксировано лишь в 13 субъектах. Самое серьезное — в Сахалинской области (–24%), Ингушетии (–18%), Томской области и Ханты-Мансийском округе (–7-8%). В каждом случае снижение доходов имеет разные причины: «У каждого проблемного региона свои печали», — отмечает автор.

Бедность — бедным

По сравнению с прошлым годом стало меньше регионов с дефицитом бюджета. На начало ноября отрицательный баланс имели 22 субъекта, годом ранее их было на 11 больше. Самый масштабный дефицит — в Мордовии, Севастополе, Кабардино-Балкарии и Еврейской автономной области.

Чуть менее острой стала проблема регионального и муниципального долга, объем которого с января по начало ноября сократился на 8%. «Однако динамика долга поляризируется — регионы с меньшей долговой нагрузкой его сокращают, а с максимальной — наращивают», — отмечается в мониторинге.

В списке проблемных субъектов остаются Мордовия, Хакасия, Карелия, Кабардино-Балкария, Удмуртия, Костромская и Смоленская области. В Мордовии огромный долг дополняется максимальным дефицитом бюджета, проблема возврата долга усугубляется.

Напомним, что двум из проблемных регионов — Хакасии и Костромской области — предстоит перейти на казначейское сопровождение. Фактически в них будет введено внешнее финансовое управление, движение средств будет происходить под полным контролем Федерального казначейства. Такое решение принял Минфин РФ, это первый подобный случай в новой истории России.

Мордовия упоминалась в числе регионов с непрозрачным бюджетом. В декабре 2017 года министр финансов Антон Силуанов призвал руководство Мордовии внимательнее вести бюджет, чтобы «не дойти до ручки». По словам Силуанова, регион скрыл от центра свои долги.

Артем Малютин
ЭкономикаБюджетИнвестиции
комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 26 янв
    и вряд ли будет что-то меняться в ближайшее время
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    Анонимно 26 янв
    Ближайшие 10 лет так же будет
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  • Анонимно 26 янв
    Надо вводить налоги на богатство и сверхбогатство. Облагать как в США дворцы, яхты и др. элементы роскоша повышенным налогом тем самым увеличить поступления в бюджет страны.
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  • Анонимно 26 янв
    Скоро крым будет куршавелем
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  • Анонимно 26 янв
    Федерализм нужен реальный-налоги в центр не надо почти полностью забирать,так никогда регионы не смогут развиться.
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    Анонимно 26 янв
    а есть регионы, где вообще людей по пальцам можно сосчитать, условно конечно же, но там добывают 2% ВВП страны. Вы хотите сказать, что перераспределять не нужно? Враньё, нужно и ещё больше, чем прежде. А от того, что в тех краях жить невозможно не вида людей, а климатических и погодных условий. Не забывайтесь. вы дома, в тепле сидите.
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  • Анонимно 26 янв
    Зарплаты не растут, а все дорожает. Даже осознавать что мы нищие, не хочется эмоционально
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