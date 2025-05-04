МЧС предупредило об ухудшении погоды в Татарстане
На территории республики ожидаются грозы и сильный ветер
На территории Татарстана в понедельник, 5 мая, с полуночи до 18.00 ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.
В частности, прогнозируется:
- ночью и утром гроза;
- ночью и днем сильный юго-западный ветер порывами: ночью — до 15 м/с, днем — 15-20 м/с (в Казани ночью — до 15 м/с, днем — 15-17 м/с).
Министерство рекомендует:
- держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач. Не парковать вблизи них автомобили;
- не прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение кровельных материалов;
- проверить надежность конструкций на своих подворьях;
- по возможности оставаться дома, окна необходимо плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий плохо закрепленные предметы;
- не оставлять детей без присмотра.
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