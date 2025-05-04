Новости общества

18:07 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

МЧС предупредило об ухудшении погоды в Татарстане

16:15, 04.05.2025

На территории республики ожидаются грозы и сильный ветер

МЧС предупредило об ухудшении погоды в Татарстане
Фото: Максим Платонов

На территории Татарстана в понедельник, 5 мая, с полуночи до 18.00 ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

В частности, прогнозируется:

  • ночью и утром гроза;
  • ночью и днем сильный юго-западный ветер порывами: ночью — до 15 м/с, днем — 15-20 м/с (в Казани ночью — до 15 м/с, днем — 15-17 м/с).

Министерство рекомендует:

  • держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач. Не парковать вблизи них автомобили;
  • не прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение кровельных материалов;
  • проверить надежность конструкций на своих подворьях;
  • по возможности оставаться дома, окна необходимо плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий плохо закрепленные предметы;
  • не оставлять детей без присмотра.
Елизавета Пуншева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также