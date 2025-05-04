Владимир Путин даст официальный прием в День Победы

Президент России Владимир Путин даст официальный прием в День Победы и проведет переговоры с лидерами разных стран на следующей неделе, сообщили в эфире «России 1».

По данным телеканала, на предстоящей неделе четыре дня в графике президента будут посвящены переговорам с руководителями разных стран. В частности, Россию с визитом посетит председатель КНР Си Цзиньпин.

Кроме того, президент даст официальный прием по случаю Дня Победы, сообщили в эфире.

Елизавета Пуншева