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Владимир Путин даст официальный прием в День Победы

15:15, 04.05.2025
Владимир Путин даст официальный прием в День Победы
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин даст официальный прием в День Победы и проведет переговоры с лидерами разных стран на следующей неделе, сообщили в эфире «России 1».

По данным телеканала, на предстоящей неделе четыре дня в графике президента будут посвящены переговорам с руководителями разных стран. В частности, Россию с визитом посетит председатель КНР Си Цзиньпин.

Кроме того, президент даст официальный прием по случаю Дня Победы, сообщили в эфире.

Елизавета Пуншева

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